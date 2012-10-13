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Победа Романа Барде и штраф Ригоберто Урана на 12-м этапе Тур де Франс-2017

Роман Барде одерживает третью победу в карьере на этапе Тур де Франс, Ригоберто Уран оштрафован на 20 секунд

 

 

  Роман Барде (Romain Bardet) одержал третью победу в карьере на этапе французского Гран-тура.  На 12-м королевском горном этапе Тур де Франс-2017 26-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale удержался в группе лидеров, а на финальных 50 метрах финишного подъёма Пейрагюд ускорился и опередил на 2 секунды колумбийского гонщика команды Cannondale-Drapac Ригоберто Урана и итальянского гонщика команды Astana Фабио Ару.

 

Однако, не обошлось без скандала. Ригоберто Уран, а также гонщик команды LottoNL-Jumbo Джордже Беннетт и Серж Паувелс(Dimension Data) были оштрафован судьями на 20 секунд за то, что получили от команды питание на финальных 20 км дистанции. Согласно правилам UCI это запрещено. За такое же нарушение Роман Барде никакого наказания не получил.  Команда Cannondale-Drapac подала протест.

 

 

Победа Романа Барде и штраф Ригоберто Урана на 12-м этапе Тур де Франс-2017

 

Победа Романа Барде и штраф Ригоберто Урана на 12-м этапе Тур де Франс-2017

Photo © ASO/Pauline Ballet

 

  Роман Барде (AG2R La Mondiale): «Я был ужасно разочарован, что не смог выиграть этап в воскресенье, но сегодня безмерно счастлив. Сегодня был долгий день в седле велосипеда, было важно собраться на финише.

 

  Я ждал, что Фрум атакует у подножия финального подъёма, а потом увидел, что атаковал Дэн Мартин. Я выложился полностью.

 

  Маршрут этого этапа я очень хорошо знал, и наметил, где хочу атаковать.  В мае вместе с родителями приезжал сюда на разведку, когда это место было совершенно пустынным, как город-призрак. Но сегодня всё по-другому. Раньше тут была гравийная дорога, а я стал первым велосипедистом, проехавшим по ней, когда её заасфальтировали. Местные жители сказали  мне, что это принесёт мне удачу… И когда я поднялся сегодня на подиум, то вспомнил эти слова.

 

  За три года это моя третья победа на этапе Тур де Франс. Сейчас сконцентрируюсь на борьбе за генеральную классификацию, это моя большая цель. Впереди очень важные горные этапы, будет большая битва.

 

  Сегодняшняя победа принадлежит команде. Мы отличная команда и готовы бороться за жёлтую майку. В общем зачёте близко друг к другу идут четыре гонщика. Мы пойдём этапы день за днём. Мы не знаем, как команда Astana будет контролировать ситуацию. Мы должны ехать очень внимательно. Крис Фрум – сильный соперник, и до финала гонки ещё далеко».

 

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды Cannondale-Drapac: «Чарли Вегелиус позвонил главе судейского жюри UCI Филиппу Марьену, подал протест против штрафа, наложенного на Ригоберто.

 

 Сначала мы подумали, что нас оштрафовали, а Барде нет, так как судьи посчитали, что Ригоберто получил питание от кого-то из нашей команды. Но дело в том, что бачок протянул человек, просто работающий во французском офисе Cannondale и не имеющий лицензии нашей команды. Этот человек делал всё по своему собственному желанию, но он не является членом нашей команды.

 

  Но судья ответил нам, что ему не важно, кто протянул питание – ребёнок или ещё кто-то, штраф остаётся тем же самым. Я думал, что или это некомпетентное решение, или же оно основывалось на изложенном выше материале. Но это совершенно некомпетентное судейство. Если они хотят быть честными, то надо быть честными во всём.

 

  Мы отослали замедленное видео, на котором Барде получил питание. В ответ нам сказали, что на кадрах не видно, выпил Барде из бачка или нет. Справедливо было бы, если бы никто не был оштрафован. Тур де Франс не должен решаться бачками с водой».

 

 

Результаты 12 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet AG2R-La Mondiale Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. DIM

    Сегодня, 01:18 | Регистрация: 13.10.2012

    Действительно, совсем этот Уран распоясался, сначала победу у француза увёл, теперь жрёт когда захочет)))

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • DIM
    Победа Романа Барде и штраф Ри ... (1)
    DIM-Фото
    Действительно, совсем этот Уран распоясался, сначала победу у француза увёл, теперь жрёт когда захочет)))
  • meniscus
    Фабио Ару надевает желтую майк ... (3)
    meniscus-Фото
    Ару с жёлтым! Однако, возить его больше некому, надежда только на себя.
  • ungvar
    Альберто Контадор и Наиро Кинт ... (1)
    ungvar-Фото

    Надеюсь на третей неделе Конта возмет красивый этап.

  • 0x5F375A86
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    0x5F375A86-Фото

    По мне, так на этом этапе во многом решится судьба генеральной классификации. Победу отрыва могу прдеставить с большим трудом, т.к. команды генеральщиков будут активны на всей дистанции.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (114)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да там па_ходу не только один Риго "словил" штраф и пенализацию но и другие

    А вот насчёт этого самого с Барде...как то не красиво от оргов выходит "свои всегда свои" ?

  • TohaPtz
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    TohaPtz-Фото
    Будет интересный этап, при этом опять под гору финиш, гонщики будут рисковать, но мне кажется выиграет кто-то из отрыва, главное что бы обошлось без завалов на спуске! Всем здоровья!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Победа из отрыва.

  • nurga95
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (114)
    nurga95-Фото

    Вы меня конечно извините...Но только ДУРАК может подумать что Sky отдали майку специально!!!вы что думаете для них это было бы не супер круто сохранить её с 1 этапа и до конца!! Впервые в истории вроде бы было такое. Простая логика вещей

  • SVS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (114)
    SVS-Фото
    Надевает, извините (голосом Слонёнка из мультика) :-)...
  • Denis Pashkov
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    Denis Pashkov-Фото

    По мне так не очень интересный этап, командной работой тут ничего нового не добиться, скай также может в гору тянуть и тянуть, другое дело была бы одна гора последняя и пару холмов перед ней как на вуэльте, было бы намного интересней, там уже могли включиться не только чистые горняки 

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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