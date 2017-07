Победа Романа Барде и штраф Ригоберто Урана на 12-м этапе Тур де Франс-2017

Роман Барде (Romain Bardet) одержал третью победу в карьере на этапе французского Гран-тура. На 12-м королевском горном этапе Тур де Франс-2017 26-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale удержался в группе лидеров, а на финальных 50 метрах финишного подъёма Пейрагюд ускорился и опередил на 2 секунды колумбийского гонщика команды Cannondale-Drapac Ригоберто Урана и итальянского гонщика команды Astana Фабио Ару.

Однако, не обошлось без скандала. Ригоберто Уран, а также гонщик команды LottoNL-Jumbo Джордже Беннетт и Серж Паувелс(Dimension Data) были оштрафован судьями на 20 секунд за то, что получили от команды питание на финальных 20 км дистанции. Согласно правилам UCI это запрещено. За такое же нарушение Роман Барде никакого наказания не получил. Команда Cannondale-Drapac подала протест.

Photo © ASO/Pauline Ballet

Роман Барде (AG2R La Mondiale): «Я был ужасно разочарован, что не смог выиграть этап в воскресенье, но сегодня безмерно счастлив. Сегодня был долгий день в седле велосипеда, было важно собраться на финише.

Я ждал, что Фрум атакует у подножия финального подъёма, а потом увидел, что атаковал Дэн Мартин. Я выложился полностью.

Маршрут этого этапа я очень хорошо знал, и наметил, где хочу атаковать. В мае вместе с родителями приезжал сюда на разведку, когда это место было совершенно пустынным, как город-призрак. Но сегодня всё по-другому. Раньше тут была гравийная дорога, а я стал первым велосипедистом, проехавшим по ней, когда её заасфальтировали. Местные жители сказали мне, что это принесёт мне удачу… И когда я поднялся сегодня на подиум, то вспомнил эти слова.

За три года это моя третья победа на этапе Тур де Франс. Сейчас сконцентрируюсь на борьбе за генеральную классификацию, это моя большая цель. Впереди очень важные горные этапы, будет большая битва.

Сегодняшняя победа принадлежит команде. Мы отличная команда и готовы бороться за жёлтую майку. В общем зачёте близко друг к другу идут четыре гонщика. Мы пойдём этапы день за днём. Мы не знаем, как команда Astana будет контролировать ситуацию. Мы должны ехать очень внимательно. Крис Фрум – сильный соперник, и до финала гонки ещё далеко».

Bardet drank from the bottle he snatched, too #tdf2017 pic.twitter.com/CPiJ56qk0e