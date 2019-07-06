Компания Continental – официальный партнёр Тур де Франс-2019

Более ста лет опыта в развитии и производстве шин, как автомобильных, так и велосипедных, сделали компанию Continental уникальной в своей индустрии. За 116 лет французская велогонка Тур де Франс стала самым крупным и известным мировым спортивным соревнованием в шоссейном велоспорте. Что объединяет Continental и Тур де Франс помимо вековой истории? Способность справляться с тяжелейшими испытаниями и выходить из них победителями.

Старейший Гран-тур велоспорта появился благодаря редактору газеты L’Auto-Velo Анри Дегранжу, и по сей день связь мира велоспорта и мира автомобилей очень крепка. Шины для велосипедов компания начала производить ещё в 1871 году, а в 1892 году Continental первыми среди германских производителей шин выпустили пневматические шины для велосипедов. С тех пор мир сильно изменился, но шины Continental остаются одними из лучших, так как в их производстве задействованы ведущие специалисты, которые проводят научные исследования, постоянно совершенствуя материалы и производство. На шинах Continental можно увидеть надпись “Сделано вручную в Германии”. И это действительно так.

Одна из высших оценок Continental - их использование профессиональными велокомандами. Тур де Франс как крупнейшая и одна из самых сложных велогонок мира позволяет компании Continental на деле показать возможности шин и трубок. Поэтому партнёрство ASO, организаторов Тур де Франс, и Continental – это успешная формула, позволяющая провести самую зрелищную велогонку мира.

На Тур де Франс мечтает стартовать каждый профессиональный велогонщик, но попасть в состав на французский Гран-тур не так просто. Каждый год менеджеры команд тщательно отбирают велогонщиков для участия в Тур де Франс в зависимости от задач команды на гонке, результатов гонщиков команды в сезоне и уровня их физической готовности. Старт на Тур де Франс - огромная честь для профессионального спортсмена, а победа даже на одном этапе многодневки делает карьеру гонщика успешной, вписывает его имя в историю велоспорта и в летопись самой легендарной велогонки мира.

Три недели Тур де Франс – сложнейший марафон для велогонщиков, в котором каждый, кто финишировал на Елисейских Полях в Париже, уже является победителем вне зависимости от места, которое в итоге занял в велогонке. Эти три недели по дорогам Франции и других стран, где проходит соревнование, являются не меньшим испытанием для спортивных директоров, механиков, обслуживающего персонала гонки, сопровождающего пелотон на автомобилях.

Поэтому шины, обеспечивающие сцепление с поверхностью дороги, должны не только обладать низким сопротивлением качению, но и не поддаваться проколам. Ещё одно важное качество шин – хорошее сцепление, которое позволит на скорости проходить сложные участки дороги и многочисленные повороты. Шины Continental соответствуют всем этим требованиям велогонки Мирового Тура. Специалисты Continental понимают, что чем выше успех, тем выше ответственность.

В этом году 106-й выпуск Большой Петли начал свой путь по сложным и коварным дорогам Бельгии, где брусчатка и дорожная архитектура потребовали от участников максимальной внимательности. Любая ошибка на брусчатке или узких поворотах может стать роковой и загубить годовую подготовку. Из-за прокола в самый неподходящий момент каждая секунда остановки для велогонщика - вечность, так как может отбросить его в генеральной классификации на несколько десятков позиций назад.

Без надёжной техники преодолеть более трёх тысяч километров ни велосипедистам, ни тем, кто оказывает им помощь из автомобилей технического сопровождения, невозможно. Шины Continental дают возможность справиться с испытаниями на любом покрытии дорог, при самых неблагоприятных погодных условиях.

Инженеры компании Continental, крупнейшего в мире производителя автомобильных шин, с успехом справляются с задачей создания шин и трубок для велосипедов, которые с одной стороны обеспечивают высокую скорость, с другой – дают гарантию надёжности и безопасности.

Именно от шины зависит, сможет ли велосипед или автомобиль остановиться вовремя или преодолеть трудный поворот. Высокотехнологичные шины Continental позволяют в случае прокола и выхода всего воздуха проехать на трубчатой шине дополнительные сотни метров в ожидании прибытия автомобиля технической поддержки для замены колеса.

Компания Continental ставит перед собой глобальную цель - достичь нулевого уровня травм и инцидентов. Поэтому с 2007 по 2018 годы компания провела 653 независимых теста, из которых 511 раз шины Continental получали высший балл. Перед тем, как отправиться в производство, все новые разработки Continental проходят интенсивное тестирование. Каждая новая шина должна выдержать тысячи тестовых километров на «Контидроме» (Contidrom). Каждый год 140 000 шин тестируются в разных погодных условиях.

И то, что Тур де Франс является партнёром Continental, доказывает, что шины Continental с честью выдерживают проверку в особых условиях самой сложной велогонки мира – на раскалённом асфальте и залитой водой дороге, на гравии, высоко в горах при нулевой температуре и на легендарных заключительных кругах по брусчатке Елисейских Полей в Париже в финальный день Большой Петли.