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Компания Continental – официальный партнёр Тур де Франс-2019

Компания Continental –  официальный партнёр Тур де Франс-2019

 

 

  Более ста лет опыта в развитии и производстве шин, как автомобильных, так и велосипедных, сделали компанию Continental уникальной в своей индустрии. За 116 лет французская велогонка Тур де Франс стала самым крупным и известным мировым спортивным соревнованием в шоссейном велоспорте. Что объединяет Continental и Тур де Франс помимо вековой истории? Способность справляться с тяжелейшими испытаниями и выходить из них победителями.

 

 

  Старейший Гран-тур велоспорта появился благодаря редактору газеты L’Auto-Velo Анри Дегранжу, и по сей день связь мира велоспорта и мира автомобилей очень крепка. Шины для велосипедов компания начала производить ещё в 1871 году, а в 1892 году Continental первыми среди германских производителей шин выпустили пневматические шины для велосипедов. С тех пор мир сильно изменился, но шины Continental остаются одними из лучших, так как в их производстве задействованы ведущие специалисты, которые проводят научные исследования, постоянно совершенствуя материалы и производство. На шинах Continental можно увидеть надпись “Сделано вручную в Германии”. И это действительно так.

 

Компания Continental – официальный партнёр Тур де Франс-2019

 

 

Одна из высших оценок Continental - их использование профессиональными велокомандами. Тур де Франс как крупнейшая и одна из самых сложных велогонок мира позволяет компании Continental  на деле показать возможности шин и трубок. Поэтому партнёрство ASO, организаторов Тур де Франс, и Continental – это успешная формула, позволяющая провести самую зрелищную велогонку мира.

 

 

Компания Continental – официальный партнёр Тур де Франс-2019

Компания Continental – официальный партнёр Тур де Франс-2019

 

 

  На Тур де Франс мечтает стартовать каждый профессиональный велогонщик, но попасть в состав на французский Гран-тур не так просто. Каждый год менеджеры команд тщательно отбирают велогонщиков для участия в Тур де Франс в зависимости от задач команды на гонке, результатов гонщиков команды в сезоне и уровня их физической готовности. Старт на Тур де Франс - огромная честь для профессионального спортсмена, а победа даже на одном этапе многодневки делает карьеру гонщика успешной, вписывает его имя в историю велоспорта и в летопись самой легендарной велогонки мира.

 

  Три недели Тур де Франс – сложнейший марафон для велогонщиков, в котором каждый, кто финишировал на Елисейских Полях в Париже, уже является победителем вне зависимости от места, которое в итоге занял в велогонке. Эти три недели по дорогам Франции и других стран, где проходит соревнование, являются не меньшим испытанием для спортивных директоров, механиков, обслуживающего персонала гонки, сопровождающего пелотон на автомобилях.

 

  Поэтому шины, обеспечивающие сцепление с поверхностью дороги, должны не только обладать низким сопротивлением качению, но и не поддаваться проколам. Ещё одно важное качество шин – хорошее сцепление, которое позволит на скорости проходить сложные участки дороги и многочисленные повороты. Шины Continental соответствуют всем этим требованиям велогонки Мирового Тура. Специалисты Continental понимают, что чем выше успех, тем выше ответственность.

 

  В этом году 106-й выпуск Большой Петли начал свой путь по сложным и коварным дорогам Бельгии, где брусчатка и дорожная архитектура потребовали от участников максимальной внимательности. Любая ошибка на брусчатке или узких поворотах может стать роковой и загубить годовую подготовку. Из-за прокола в самый неподходящий момент каждая секунда остановки для велогонщика -  вечность, так как может отбросить его в генеральной классификации на несколько десятков позиций назад.

 

  Без надёжной техники преодолеть более трёх тысяч километров ни велосипедистам, ни тем, кто оказывает им помощь из автомобилей технического сопровождения, невозможно. Шины Continental дают возможность справиться с испытаниями на любом покрытии дорог, при самых неблагоприятных погодных условиях.

 

 

  Инженеры компании Continental, крупнейшего в мире производителя автомобильных шин, с успехом справляются с задачей создания шин и трубок для велосипедов, которые с одной стороны обеспечивают высокую скорость, с другой – дают гарантию надёжности и безопасности.

 

  Именно от шины зависит, сможет ли велосипед или автомобиль остановиться вовремя или преодолеть трудный поворот. Высокотехнологичные шины Continental позволяют в случае прокола и выхода всего воздуха проехать на трубчатой шине дополнительные сотни метров в ожидании прибытия автомобиля технической поддержки для замены колеса.

 

  Компания Continental ставит перед собой глобальную цель - достичь нулевого уровня травм и инцидентов. Поэтому с 2007 по 2018 годы компания провела 653 независимых теста, из которых 511 раз шины Continental получали высший балл. Перед тем, как отправиться в производство, все новые разработки Continental проходят интенсивное тестирование. Каждая новая шина должна выдержать тысячи тестовых километров на «Контидроме» (Contidrom). Каждый год 140 000 шин тестируются в разных погодных условиях.

 

 

   И то, что Тур де Франс является партнёром Continental, доказывает, что шины Continental с честью выдерживают проверку в особых условиях самой сложной велогонки мира – на раскалённом асфальте и залитой водой дороге, на гравии, высоко в горах при нулевой температуре и на легендарных заключительных кругах по брусчатке Елисейских Полей в Париже в финальный день Большой Петли.

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Теги к статье: Continental Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • rude_rider
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (8)
    rude_rider-Фото

    возможно отрыву дадут шанс сегодня

     

    спринтеров могут высадить на последней горке так что он не будут гоняться за отрывом

    если только не команда Матьюса..он горки терпит

  • Hammill
    Петер Саган - обладатель зелён ... (7)
    Hammill-Фото

    По общему число побед - да, Петер превзойдёт, хотя сейчас они фактически равны. По монументам..., ну смотри, у Тома к 29 годам было выиграно 5 из 7 монументов, против всего двух у Сагана. Учитывая, что у Петера с возрастом скорее всего будет садиться финиш, и вряд ли он станет ощутимо выносливее, чего ему в конце на тяжёлых однодневках чаще всего и не достаёт, хотя бывают конечно же и дни, когда он выигрывает с позиции силы и победная Фландрия, и Рубэ тому пример. В общем, я не уверен, что за ближайшие 5-6 лет он наштампует ещё 5 монументов, но 5 Зелёных маек - вполне. Буду рад ошибиться на счёт суперклассик.

     

    П.С. И ты немного не понял. Идёт оценка не того, сколько всего он навыигрывает, а насколько элитным является однодневщиком, что в первую очередь определяется по монументам, а не Омлупам, Е3 и Вевельгемам.

  • Адриен
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (55)
    Адриен-Фото

    Знаю одно, друзья-болельщики - когда спортивными делами ведало ГОСУДАРСТВО, тогда и уровень выступлений во всех видах был совершенно иной. Несколько лет назад читал интервью нашего олимпийского чемпиона Сергея Сухорученкова. Ему журналистка говорит, мол, не повезло вам с временем, в котором выступали, если бы тогда были теперешние условия - намекая на профессиональные контракты, з.п. и т.п. - вот это было бы да ! На что он ей ответил - Если бы тогда было все как сейчас, я бы вообще не мог заниматься спортом... Вот в чем ВСЯ СУТЬ. Когда все зависит от "доброго дяди-спонсора", когда прибыль считается ОСНОВОЙ, и спортивная составляющая приносится в жертву расчету и золотому тельцу - считайте - ВСЁ, вместо спорта приходит ШОУ... Почему-то вспомнилась ВЕЛИКАЯ хоккейная серия СССР-Канада 1972 года. Тогда улицы буквально ПУСТЕЛИ во время матчей, как народ переживал, как радовался победам, если бы кто-то обозвал спортсменов "бездельниками", живущими за счет народных налогов - не знаю, наверное убили бы. А сколько пацанов тогда пришли в хоккейные секции - ТЫСЯЧИ, всех не брали, был отбор, конкурс. Вот он - ЗАЛОГ будущих побед, мировых достижений... А с кого сейчас российским пацанам - имея в виду велоспорт - брать пример ? На кого ровняться, кому подрожать ? Чей пример ПРИВЛЕЧЕТ их в большой велоспорт ? Скольких потенциальных талантов МИРОВОГО уровня уже потеряно ?

  • Konstantin41
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (15)
    Konstantin41-Фото

    Цитата: salomon
    Ineos просто бесит

    На этом вы могли бы и закончить свой комментарий. Вас просто бесит инеос. Бесит всем. Даже обычной работой по защите капитанов. На самом деле, похоже, что он вас бесит просто своим существованием и присутствием на ТДФ.

  • sixpack
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (55)
    sixpack-Фото

    никаких психо и аватарок. Чуток выше Вы измерили цены мротами, по своей прихоти устанавливаемым прав-вами без необходимости. Так что направление понятно из Ваших же слов, и гадать не надо. А если бы МРОТ был бы 0, как в Сингапуре?

     

    Я не называю людей  бездельниками только потому, что они работают в сферах, без необходимости подмятых гос-вом. И подобное отношение к народу считаю высокомерной наглостью, обусловленной, видимо, отсутствием культуры. Впрочем, Вам не впервой.

  • VeloVelo
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (55)
    VeloVelo-Фото
    Лёш, не ведись )
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Кристоф, эх Сашка, победа была так близка. 
    Надеюсь, еще возьмет. 

  • LLL
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (8)
    LLL-Фото
    Вкусно пишете.
  • Alya
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (55)
    Alya-Фото
    Диагнозы по аватарке и диванные психотерапевты подъехали.

    А почему вы не называете бездельников бездельниками только на основании их многочисленности?

    Про обсуждение только невелосипедных вопросов. Я не люблю обсуждать то, в чем ничего не понимаю. Тут принято рассуждать так, словно сегодня утром лично кофе с половиной пелотона пили.
    Даже тренер, который с детства ведет ребенка и знает каждую кочку на трассе не всегда может предугадать исход гонки. А уж диванный болельщик, вооруженный только знаниями из интернета и телевизора...
    ПОэтому я предпочитаю просто болеть за любимых спортсменов. Радоваться их победам и огорчаться поражениям. А не рассуждать о том, кому сегодня ветер-рельеф-фаза луны помешала выиграть.
  • ЧОРНЫЙ
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (8)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Спасибо Серафим!

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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