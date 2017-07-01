- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 11:22
Состав команды «Астана» на «Тур де Франс-2017»
Команда Мирового Тура «Астана» готова принять участие в знаменитой супермногодневке «Тур де Франс», которая пройдет с 1 по 23 июля по территории Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции.
Состав команды: Фабио Ару, Якоб Фульсанг, Дарио Катальдо, Алексей Луценко, Дмитрий Груздев, Михаэль Вальгрен, Бахтияр Кожатаев, Андрей Гривко и Андрей Зейц.
Спортивные директора: Дмитрий Фофонов, Александр Шефер, Джузеппе Мартинелли.
Пресс-релиз команды Astana Pro Team
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