Состав команды «Астана» на «Тур де Франс-2017»

Цитата: sixpack

...Можно поспекулировать, что младший помог старшему продержаться в лидирующей группе, а потом доехал до финиша.

А в прошлом году разве не так было? Под копирку. П Сагану нужно как-то оправдывать свои требования включения брата в гонки, а тем более на ГТ. Как командный гонщик Ю. Саган довольно слаб на ГТ, практически бесполезен, а на однодневках может выдать протяг этак метров 200. ))

Продолжаю отслеживать карьеру двукратного ЧМ в мальчиках и андерах - М. Мохорича. Начало карьеры до его перехода в профессионалы восхищало. Теперь же сплошные разочарования. Парень не тянет практически нигде. Единственный раз взяли на Джиро. Отметился в отрыве и ВСЁ! В генерале проиграл полгода. А на домашнем чемпионате сейчас третий. Парень не прогрессирует. А пора бы что-то выдать. В борьбе за лучшего молодого гонщика его и близко не было. Что-то с психикой у парня произошло.