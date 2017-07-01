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Состав команды «Астана» на «Тур де Франс-2017»

Состав команды «Астана» на «Тур де Франс-2017»

 

 Команда Мирового Тура «Астана» готова принять участие в знаменитой супермногодневке «Тур де Франс», которая пройдет с 1 по 23 июля по территории Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции.

 

Состав команды: Фабио Ару, Якоб Фульсанг, Дарио Катальдо, Алексей Луценко, Дмитрий Груздев, Михаэль Вальгрен, Бахтияр Кожатаев, Андрей Гривко и Андрей Зейц.

 

Спортивные директора: Дмитрий Фофонов, Александр Шефер, Джузеппе Мартинелли.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Astana Pro Team Астана составы Тур де Франс-2017 Tour de France

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Meilleur
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (4)
    Meilleur-Фото

    Цитата: Bjoern
    Для Порта 13-й этап будет моментом истины

    Интересно чему научил пелотон вуэльтовский этап до Formigal. Фрума он, наверняка, чему-то научил. Не ожидаю фулл-экшн на на 12-м и 13-м этапах одновременно. Где-то пойдут очень осторожно.

  • Юрий Скворцов
    Национальные чемпионаты по шос ... (36)
    Юрий Скворцов-Фото

    В Польше Квято очень много привез двумя чистым раздельщикам.

  • Camel
    Национальные чемпионаты по шос ... (36)
    Camel-Фото

    Цитата: sixpack
    ...Можно поспекулировать, что младший помог старшему продержаться в лидирующей группе, а потом доехал до финиша.

     

     А в прошлом году разве не так было? Под копирку. П Сагану нужно как-то оправдывать свои требования включения брата в гонки, а тем более на ГТ. Как командный гонщик Ю. Саган довольно слаб на ГТ, практически бесполезен, а на однодневках может выдать протяг этак метров 200. ))

     

    Продолжаю отслеживать карьеру двукратного ЧМ в мальчиках и андерах - М. Мохорича. Начало карьеры до его перехода в профессионалы восхищало. Теперь же сплошные разочарования. Парень не тянет практически нигде. Единственный раз взяли на Джиро. Отметился в отрыве и ВСЁ! В генерале проиграл полгода. А на домашнем чемпионате сейчас третий. Парень не прогрессирует. А пора бы что-то выдать. В борьбе за лучшего молодого гонщика его и близко не было. Что-то с психикой у парня произошло.

  • смотрю вело давно
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (4)
    смотрю вело давно-Фото

    я думаю для всех будет решающим 13-й этап в пятницу))

  • ДимаЛел
    Ваут Пулс разочарован, что не ... (10)
    ДимаЛел-Фото
    и поэтому на остатках формы после Джиро он заехал 2-м на разделке в чемпионате Испании
  • EL-Fenomeno
    Ваут Пулс разочарован, что не ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Bjoern
    Капитанство? Так Фрум на Вуэльту собирается 

    А почему бы и нет (это я насчтёт Пулса); а вот если с Фрум сойдёт с ТдФ , то я не против.

    Цитата: motte
    Совершенно верно, более того, Фрум овеян дублем Тур-Вуэльта

    Юбилейную Джиру надо было Крису ехать на результат, а так он одержим только ТУРами 

  • EL-Fenomeno
    Национальные чемпионаты по шос ... (36)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж новый сезон новые чемпионы...новые имена

     

    В Словакии и Словении без ITT в этом году?
    В Швейцари Дилье и Кюнг сделалидружескую оборотку))

    А вот в Люксембурге, Боб Юнгельс взял реванш за потеряю титула чемпиона раздельного старта, выиграв групповуху

    Во Франции заруба двух лучших спринтеров страны (Кукар то где?)

    Цитата: stalcker23
    Камингс абсолютный чемпион Великобритании, что творит, чертяга

    https://4.bp.blogspot.com/-9Ac0wOzpQE0/WU2E-LWMjfI/AAAAAAAAJuo/KpnymwrhPwcUP6Cz
    bk3aMtzFT8TX-svhACLcBGAs/s1600/National-TT-Mens.jpg

  • RVL
    Тур де Франс-2017. Альтиметрия ... (4)
    RVL-Фото

     

    буду надеяться, что горки выходного дня не позволят себя заколхозить...

    и интрига закрутится уже на первой неделе

    в этом большой плюс маршрута. так же короткие разделки заставят шевелиться в горах

  • Андрон
    Национальные чемпионаты по шос ... (36)
    Андрон-Фото
    Ах, вона чо! Спасибо, Михаил, значит, как в старые добрые времена, типа чемпионат Чехословакии.
    Чехи устроили бешеный отрыв, а Юра там зацепился.
  • ДимаЛел
    Алехандро Вальверде о Тур де Ф ... (10)
    ДимаЛел-Фото
    Как это нет интервью? по ссылке три интервью с победителями разделки. Результаты чемпионаты https://velolive.com/velo_race/14407-nacionalnye-chempionaty-po-shosseynomu-vel
    osportu-2017-goda.html
    Касательно чемпионата Украины, внимательно читаем новости, там написано чьи это материалы.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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