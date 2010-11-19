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Кристиан Прюдомм: «Маршрут Тур де Франс-2018 понравился бы Бернару Ино»

Кристиан Прюдомм и технический директор Тур де Франс Тьерри Гувену о маршруте 2018 года

 

  Организаторы постарались сделать маршрут Тур де Франс-2018 разнообразным и необычным. Директор французского Гран-тура Кристиан Прюдомм отметил, что такой маршрут понравился бы уроженцу Бретани, пятикратном победителю Тур де Франс Бернару Ино, побеждавшему и в горах, и на спринтерских этапах, и в разделках  (1978-19791981-19821985).

 

 

Кристиан Прюдомм: «Маршрут Тур де Франс-2018 понравился бы Бернару Ино»  Кристиан Прюдомм: «Любители велоспорта помнят, как летом 1978 года Бернар Ино завоевал свою первую победу на Большой Петле. Спорим, что меню, которое мы приготовили 40 лет спустя, вдохновило бы «Барсука»…и не только потому, что гонка будет долго колесить по Бретани! (Прим. – Бретань - родина Бернара Ино).

 

  Новые идеи, реализованные в маршруте Тур де Франс-2018, просто стоят на страже честолюбивых замыслов и развития, которые были важны для Ино.

 

  Разнообразие этапов станет толчком к атакам и откроет перспективы гонщикам, которые идут в наступление. Ветра, подъём Мюр де Бретань, который будет проходиться дважды, - для фаворитов невнимательность в первые дни может стать фатальной. Розыгрыш новых бонусных секунд придаст этапам дополнительную остроту на первой неделе. Неожиданные повороты могут ждать на брусчатке, протяжённость секторов которой будет рекордной за последние 30 лет Тур де Франс.

 

  В горах также может ждать масса сюрпризов – на финише в подъём на Плато де Глиер, которое впервые появится на гонке, и где будет использован отрезок дороги без асфальтового покрытия, на Коль дю Пре по дороге к горнолыжному курорту Розьер. Сюрпризы ждут и на самом коротком в недавней истории 65 км этапе, который поведёт гонщиков на «вторую Турмале» - Коль де Порте, на высоту 2215 м, или на разделке».

 

  Тьерри Гувену, технический директор Тур де Франс: «Этапы, подводящие к горам, могут сложиться очень жёстко. Там генеральщики рискуют потерять больше всего. Некоторые из них не смогут хорошо справиться с первыми 10 днями на равнине.

  Многое станет ясно уже после первого горного этапа. Мы поняли, что если разнообразить протяжённость этапов, то можно нарушить тактику команд и гонщиков. Большие градиенты, а также формат этапов смогут создать разрывы».

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 11:52 | Регистрация: 27.07.2011

    кароче фрум пятикратный

     

    потом будет интереснее

  2. Имя: Vadim

    vvr

    Сегодня, 14:24 | Регистрация: 19.11.2010

    А почему было не спросить у самого Ино?

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Комментарии

  • rude_rider
    Себастьян Энао, Давид Лопес и ... (5)
    rude_rider-Фото

    какая разница что там лучше у них

     

    как команда она мне нравится. все строго .все по порядку.без самодеятельности аля баргиль или ЛандаАстана.

     

    бесит то что Фрум железный)))))

     

    кстати Роза так пока не раскрылся в Скай.

  • vvr
    Кристиан Прюдомм: «Маршрут Тур ... (2)
    vvr-Фото
    А почему было не спросить у самого Ино?
  • Rokka
    Тур Гуанси-2017. Этап 3 (1)
    Rokka-Фото
    Бэннэт покорил Турцию, а Гавария видимо решил покорить Китай))
  • rude_rider
    Кристиан Прюдомм: «Маршрут Тур ... (2)
    rude_rider-Фото

    кароче фрум пятикратный

     

    потом будет интереснее

  • chel
    Себастьян Энао, Давид Лопес и ... (5)
    chel-Фото
    Гораздо лучше ;)
  • M-07
    Дубль Фернандо Гавирии на Туре ... (4)
    M-07-Фото
    Бредовая система начисления очков в нём, если честно, за классики дают слишком много, за многодневки и особенно Гранд Туры очень мало и много ещё вопрос к нему, например, почему Кристофф на 4 месте, да и по топ-20 куча других вопросов. Шилов выше Чернецкого вдруг, тоже бред, а оказывается, Шилов какие-то третьесортные классики выиграл.
  • Yuriy 17
    Дубль Фернандо Гавирии на Туре ... (4)
    Yuriy 17-Фото
    В серии побед в 2017:
    Однодневки
    Париж — Рубе
    Гент — Вевельгем
    E3 Харелбеке
    Омлоп Хет Ниувсблад.

    World Ranking: первое место с 4156 очками, опередил К.Фрума с его победами в генерале на ТДФ и Вуэльте.
  • Сергей Александрович
    Себастьян Энао, Давид Лопес и ... (5)
    Сергей Александрович-Фото
    Ну так сама- богата кАманда. Круто же. Врачи лучшие. Как Феррари. Наверное...
  • marketbk
    Дубль Фернандо Гавирии на Туре ... (4)
    marketbk-Фото

    А в чем выражается "уникальность достижений Авермата"?

  • Yuriy 17
    Дубль Фернандо Гавирии на Туре ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Команда Quick Step Floors с весны и до поздней осени продолжает ковать победы в гонках Мирового тура! 

    Потрясающая работа гонщиков, спортивных директоров, менеджеров и всех других работников этой команды! 

    Уникальное достижение! 

    Это год поразительных весенних успехов ветерана велошоссе Жильбера, спринтерского домининирования на Джиро молодого Гавирии, несравненных по красоте и мощи побед на ТДФ Киттеля, заслуженных успехов Трентина на Вуэльте!

    2017 год - это год уникальных достижений Авермата, Фрума, Сагана, команды Quick Step Floors. 

     

     

     

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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