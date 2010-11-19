Кристиан Прюдомм: «Маршрут Тур де Франс-2018 понравился бы Бернару Ино»

Кристиан Прюдомм и технический директор Тур де Франс Тьерри Гувену о маршруте 2018 года

Организаторы постарались сделать маршрут Тур де Франс-2018 разнообразным и необычным. Директор французского Гран-тура Кристиан Прюдомм отметил, что такой маршрут понравился бы уроженцу Бретани, пятикратном победителю Тур де Франс Бернару Ино, побеждавшему и в горах, и на спринтерских этапах, и в разделках (1978-1979, 1981-1982, 1985).

Кристиан Прюдомм: «Любители велоспорта помнят, как летом 1978 года Бернар Ино завоевал свою первую победу на Большой Петле. Спорим, что меню, которое мы приготовили 40 лет спустя, вдохновило бы «Барсука»…и не только потому, что гонка будет долго колесить по Бретани! (Прим. – Бретань - родина Бернара Ино).

Новые идеи, реализованные в маршруте Тур де Франс-2018, просто стоят на страже честолюбивых замыслов и развития, которые были важны для Ино.

Разнообразие этапов станет толчком к атакам и откроет перспективы гонщикам, которые идут в наступление. Ветра, подъём Мюр де Бретань, который будет проходиться дважды, - для фаворитов невнимательность в первые дни может стать фатальной. Розыгрыш новых бонусных секунд придаст этапам дополнительную остроту на первой неделе. Неожиданные повороты могут ждать на брусчатке, протяжённость секторов которой будет рекордной за последние 30 лет Тур де Франс.

В горах также может ждать масса сюрпризов – на финише в подъём на Плато де Глиер, которое впервые появится на гонке, и где будет использован отрезок дороги без асфальтового покрытия, на Коль дю Пре по дороге к горнолыжному курорту Розьер. Сюрпризы ждут и на самом коротком в недавней истории 65 км этапе, который поведёт гонщиков на «вторую Турмале» - Коль де Порте, на высоту 2215 м, или на разделке».

Тьерри Гувену, технический директор Тур де Франс: «Этапы, подводящие к горам, могут сложиться очень жёстко. Там генеральщики рискуют потерять больше всего. Некоторые из них не смогут хорошо справиться с первыми 10 днями на равнине.

Многое станет ясно уже после первого горного этапа. Мы поняли, что если разнообразить протяжённость этапов, то можно нарушить тактику команд и гонщиков. Большие градиенты, а также формат этапов смогут создать разрывы».