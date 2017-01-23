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- Дата:
- Сегодня, 14:07
Приглашения на Критериум Дофине-2017
Критериум Дофине (Criterium du Dauphine), многодневная гонка категории Мировой Тур (UCI World Tour), пройдёт с 4 по 11 июня 2017 года. Организаторы гонки, ASO, объявили команды, которые получили приглашения на гонку. Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие в Критериум Дофине-2017 получили 4 команды:
Cofidis
Delko - Marseille-Provence
Direct Energie
Wanty - Groupe Gobert
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