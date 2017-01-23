 Приглашения на Критериум Дофине-2017

Иногда хочется поделиться впечатлениями, но это желание редко оформляется во что то воплощенное в буквах и цифрах, даже в формате короткого сообщения на форуме.

Девять месяцев прошло, а я до сих пор так и не разродился рассказом о поездке на Джиро 2016. И почему то не тянет.