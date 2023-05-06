Марк Кэвендиш о старте на Джиро д’Италия-2023

Робби МакЮэн оценил шансы Марка Кэвендиша выиграть этап Джиро д’Италия-2023

Марк Кэвендиш стартует на Джиро д’Италия в седьмой раз в карьере и впервые в составе команды Astana Qazaqstan. В интервью на сайте команды перед стартом 37-летний британский велогонщик, выигравший на итальянском Гранд-туре 16 этапов с 2008 по 2022 год, сказал, что его цель - 17-я победа, которую он надеется одержать на Джиро д’Италия-2023.

Photo @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team

- Марк, Джиро д’Италия-2023 считаешь важной целью или участие в этом Гранд-туре - часть подготовки к Тур де Франс?

- Джиро д’Италия занимает в моём сердце особое место, я всегда наслаждаюсь, участвуя в этой гонке. Из-за характера маршрута невозможно предсказать, как часто этапы завершатся спринтом. Но я хочу прибавить победу к моим 16 выигранным этапам.

- Как проходила твоя подготовка к Джиро д’Италия-2023? Насколько серьёзно повлияло, что ты в это время приболел?

- Пару раз в этом году подхватил вирус, но, к счастью, ничего слишком серьёзного. Конечно, ничего хорошего, когда приходится пропускать дни тренировок или гонок, но я всегда стараюсь взять максимум из ситуации.

- Это будет твой первый Гранд-тур с командой Astana Qazaqstan. Какие ощущения? Считаешь, команда и ты готовы к такому новому вызову?

- Я с нетерпением жду первый Гранд-тура в составе команды Astana Qazaqstan. Конечно, у нас нет команды, ориентированной на спринт, как у многих других. Но у нас очень сильный состав для охоты за победами на этапы в течение всей гонки. И, конечно, сочетание таланта и опыта поможет получить от гонки максимум.

- Несмотря на отсутствие сильного развозящего поезда, кажется, что команда на сто процентов готова помогать тебе на всех этапах, где будет шанс для спринта. Ты чувствуешь уверенность команды перед Джиро?

- Так как команда не будет ориентирована только на спринты, это снимает с меня часть давления, хотя, конечно, я очень хочу выиграть. Хотя у нас нет поезда, я уверен в поддержке команды на равнинных этапах, а сам сделаю всё возможное, чтобы помочь товарищам на других этапах.

Робби МакЮэн (Robbie McEwen), австралийский спринтер, завершивший карьеру в 2012, успел побороться в спринтах с Марком Кэвендишем в последние годы своей карьеры. В интервью VeloNews Робби МакЮэн выразил уверенность, что Марк Кэвендиш способен выиграть этап на Джиро д’Италия-2023 в борьбе с более молодыми соперниками.

Робби МакЮэн: «На Джиро будет не так много спринтеров, так что не буду поражён, если он выиграет этап. На Scheldeprijs он показал достойную форму, исходя из этого, ожидаю от него хорошего уровня, позволяющего бороться на равнинных этапах. Учитывая перспективу, уверен, что всё внимание Кэва направлено на Тур де Франс. Считаю, что Джиро для него - что-то вроде тренировочного лагеря.

Знаю, что часть его мыслей будет занята Туром. Каждому, кто собирается на Тур де Франс, полезно получить заряд уверенности после Джиро, добавить что-то в результаты. Это плюс и для команды, и для товарищей по команде, и немного отвлечёт внимание прессы.

Немного удивлён, что в составе нет Кейса Бола, нет Сырицы. Пока что в этом сезоне Марк не показал, что он в лучшей форме, но он решительно настроен и всё ещё быстр. В прошлом году он одержал на Джиро очень хорошую победу, так что, почему бы нет.

Да, он стал на год старше, в другой команде, у него нет такого развоза, как был в прошлом году на Джиро с командой Quick-Step. Это играет большую роль, когда сражаешься в одиночку, поэтому для того, чтобы показать результат, всё должно пройти идеально.

Он медленно набирает форму. Когда зимой остаёшься без команды, стараешься всё организовать, это влияет на тренировки, на настрой. Поэтому я не удивлялся, что он не мог первые пару месяцев выйти на старт. Он улыбается, общается с людьми, похоже, что ему не хочется создавать напряжение, пока не выйдет на приемлемый для него уровень. И тогда мы увидим, как к нему возвратится внутренний огонь, как он зарядится энергией, которая нужна для высоких результатов.

Когда он начал выступать в 2007 - 2008, мне было 35 - 36 лет, я был в его нынешнем возрасте. Все ребята проходят через это. Он в том же положении, в каком был я, когда он совершил свой прорыв.

Скорость и мощность с возрастом остаются теми же, но не каждый день. Иногда у тебя не получается выдать то, на что надеялся, и ты очень ждёшь, что хороший день совпадёт с нужным моментом, и тогда ты можешь победить абсолютно всех. Именно так я чувствовал себя в конце карьеры. Когда спортсмен становится старше, у него тоже бывают невероятные дни. Но просто надеешься, что они не совпадут с днём тренировки, а придут, когда ты надеваешь номер участника.

Марк очень настойчивый, всегда таким был».