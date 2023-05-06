VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Марк Кэвендиш о старте на Джиро д’Италия-2023

Робби МакЮэн оценил шансы Марка Кэвендиша выиграть этап Джиро д’Италия-2023

 

 

  Марк Кэвендиш стартует на Джиро д’Италия в седьмой раз в карьере и впервые в составе команды Astana Qazaqstan. В интервью на сайте команды перед стартом 37-летний британский велогонщик, выигравший на итальянском Гранд-туре 16 этапов с 2008 по 2022 год, сказал, что его цель - 17-я победа, которую он надеется одержать на Джиро д’Италия-2023.

 

Марк Кэвендиш о старте на Джиро д’Италия-2023

 

Photo @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team

 

- Марк, Джиро д’Италия-2023 считаешь важной целью или участие в этом Гранд-туре - часть подготовки к Тур де Франс?

 

- Джиро д’Италия занимает в моём сердце особое место, я всегда наслаждаюсь, участвуя в этой гонке. Из-за характера маршрута невозможно предсказать, как часто этапы завершатся спринтом. Но я хочу прибавить победу к моим 16 выигранным этапам.

 

- Как проходила твоя подготовка к Джиро д’Италия-2023? Насколько серьёзно повлияло, что ты в это время приболел?

 

- Пару раз в этом году подхватил вирус, но, к счастью, ничего слишком серьёзного. Конечно, ничего хорошего, когда приходится пропускать дни тренировок или гонок, но я всегда стараюсь взять максимум из ситуации.

 

- Это будет твой первый Гранд-тур с командой Astana Qazaqstan. Какие ощущения? Считаешь, команда и ты готовы к такому новому вызову?

 

- Я с нетерпением жду первый Гранд-тура в составе команды Astana Qazaqstan. Конечно, у нас нет команды, ориентированной на спринт, как у многих других. Но у нас очень сильный состав для охоты за победами на этапы в течение всей гонки. И, конечно, сочетание таланта и опыта поможет получить от гонки максимум.

 

- Несмотря на отсутствие сильного развозящего поезда, кажется, что команда на сто процентов готова помогать тебе на всех этапах, где будет шанс для спринта. Ты чувствуешь уверенность команды перед Джиро?

 

- Так как команда не будет ориентирована только на спринты, это снимает с меня часть давления, хотя, конечно, я очень хочу выиграть. Хотя у нас нет поезда, я уверен в поддержке команды на равнинных этапах, а сам сделаю всё возможное, чтобы помочь товарищам на других этапах.

 

  Робби МакЮэн (Robbie McEwen), австралийский спринтер, завершивший карьеру в 2012, успел побороться в спринтах с  Марком Кэвендишем в последние годы своей карьеры. В интервью VeloNews Робби МакЮэн  выразил уверенность, что Марк Кэвендиш способен выиграть этап на Джиро д’Италия-2023 в борьбе с более молодыми соперниками.

 

  Робби МакЮэн: «На Джиро будет не так много спринтеров, так что не буду поражён, если он выиграет этап. На Scheldeprijs он показал достойную форму, исходя из этого, ожидаю от него хорошего уровня, позволяющего бороться на равнинных этапах. Учитывая перспективу, уверен, что всё внимание Кэва направлено на Тур де Франс. Считаю, что Джиро для него -  что-то вроде тренировочного лагеря.  

 

  Знаю, что часть его мыслей будет занята Туром. Каждому, кто собирается на Тур де Франс, полезно получить заряд уверенности после Джиро, добавить что-то в результаты. Это плюс и для команды, и для товарищей по команде, и немного отвлечёт внимание прессы.

 

  Немного удивлён, что в составе нет Кейса Бола, нет Сырицы. Пока что в этом сезоне Марк не показал, что он в лучшей форме, но он решительно настроен и всё ещё быстр. В прошлом году он одержал на Джиро очень хорошую победу, так что, почему бы нет.

 

  Да, он стал на год старше, в другой команде, у него нет такого развоза, как был в прошлом году на Джиро с командой Quick-Step. Это играет большую роль, когда сражаешься в одиночку, поэтому для того, чтобы показать результат, всё должно пройти идеально.

 

   Он медленно набирает форму. Когда зимой остаёшься без команды, стараешься всё организовать, это влияет на тренировки, на настрой. Поэтому я не удивлялся, что он не мог первые пару месяцев выйти на старт. Он улыбается, общается с людьми, похоже, что ему не хочется создавать напряжение, пока не выйдет на приемлемый для него уровень. И тогда мы увидим, как к нему возвратится внутренний огонь, как он зарядится энергией, которая нужна для высоких результатов.

 

  Когда он начал выступать в 2007 - 2008, мне было 35 - 36 лет, я был в его нынешнем возрасте. Все ребята проходят через это. Он в том же положении, в каком был я, когда он совершил свой прорыв.

 

  Скорость и мощность с возрастом остаются теми же, но не каждый день. Иногда у тебя не получается выдать то, на что надеялся, и ты очень ждёшь, что хороший день совпадёт с нужным моментом, и тогда ты можешь победить абсолютно всех. Именно так я чувствовал себя в конце карьеры. Когда спортсмен становится старше, у него тоже бывают невероятные дни. Но просто надеешься, что они не совпадут с днём тренировки, а придут, когда ты надеваешь номер участника.

 

  Марк очень настойчивый, всегда таким был».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Astana Qazaqstan Джиро д'Италия-2023 Giro d'Italia-2023 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 28 мая 2023

Giro d'Italia

6 мая 2023

Grand Prix du Morbihan

7 мая 2023

Tro-Bro Leon

10 - 14 мая 2023

Tour de Hongrie

16 - 21 мая 2023

4 Jours de Dunkerque

25 - 28 мая 2023

Boucles de la Mayenne

26 - 29 мая 2023

Tour of Norway

4 - 11 июня 2023

Criterium du Dauphine

4 июня 2023

Brussels Cycling Classic

7 - 11 июня 2023

ZLM Tour

11- 18 июня 2023

Tour de Suisse

13 июня 2023

Mont Ventoux Denivele Challenge

14 - 18 июня 2023

Tour of Slovenia

14 - 18 июня 2023

Baloise Belgium Tour

ОПРОС

Какой из Монументов-2023 понравился больше всего?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 мая

David De La Cruz (Astana Qazaqstan Team)

Jan Polanc (UAE Team Emirates)

Oscar Rodriguez (Movistar Team)

Joshua Kench (Bolton Equities - Black Spoke)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2023 (28)
Апрель 2023 (144)
Март 2023 (163)
Февраль 2023 (179)
Январь 2023 (137)
Декабрь 2022 (86)