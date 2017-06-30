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Александр Власов – четвёртый на Джиро д’Италия-2021

Александр Власов занял 4-е место в генеральной классификации Джиро д’Италия-2021

 

 

  Сегодня завершилась 104-я супермногодневка «Джиро д’Италия» – в Милане прошел 21-й этап, индивидуальная гонка на 30,3 км. Лидер команды Astana – Premier Tech Александр Власов проехал хорошую «разделку», показав 19-й результат на финальном этапе. Этого более чем хватило для того, чтобы обеспечить себе четвертое место в итоговой генеральной классификации итальянского Гранд-тура.

 

Александр Власов – четвёртый на Джиро д’Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

 

  «Честно говоря, я доволен своим выступлением здесь на «Джиро д’Италия». Это был мой первый Гранд-тур, на который я целенаправленно готовился и который проехал в качестве 100%-ного лидера команды. В итоге, я был очень близок к подиуму и стал четвертым. Да, подиум был бы огромным успехом для меня, но, тем не менее, результат, которого я добился тут, дарит мне и большую мотивацию на будущее, и удовлетворение от достигнутого. Вместе с командой мы провели три замечательные недели на «Джиро», прожили много отличных моментов. После того опыта, который я получил на этой гонке я знаю, что могу двигаться дальше вперед», – сказал Александр Власов.

 

«Хочу поздравить всю нашу команду, гонщиков, персонал, менеджмент с солидным результатом, который мы показали на «Джиро д’Италия». Команда великолепно провела эти три недели, мы выложились на 100% ради максимально возможного результата. Мы были все время впереди, боролись за общий зачет с очень молодым составом гонщиком и молодым лидером. Четвертое место, которого мы добились здесь – это хороший и многообещающий результат», – сказал Джузеппе Мартинелли, спортивный директор Astana – Premier Tech.

 

Колумбийский гонщик Эган Берналь стал итоговым победителем «Джиро-2021», а подиум гонки дополнили Дамиано Карузо и Саймон Йейтс.

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

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Теги к статье: Александр Власов Astana – Premier Tech Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 22:35 | Регистрация: 30.06.2017

    Ещё бы этап взяли, то тогда все было бы ОК. Но...эти успокоения для зрителей, полный обман себя и фанов.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Казалось бы всё уже решено (и на этапе, и в генерале), но ITT таки получилась интересной: Ганна с проколом (и всё равно монстр), Каванья с падением (и Квикам в очередной раз не повезло...вообще без побед на ГТ - когда такое у них последний раз было!?). Собреро...а ведь тоже мог.

    Даже среди генеральщиков мини заруба таки получилась.

     

    Много сходов было, но все кто доехал - настоящие молодцы. Отдельно правда хочу выделить В.Пронского (№40 в генерале) и А.Пономаря (№67 в генерале).   rus ukr  Спасибо также за лайв чаты и общение.

    Цитата: Earl57
    Саган это Саган!!!

    как написАли в Твиттере - SaGun hunter

  • Tom_Boonen
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
    Tom_Boonen-Фото
    А что значит против ская? Скай что ли целенаправленно боролся против 4-го места Власова? По-моему, они свою задачу выполнили и больше их ничего не волновало.
  • velodoctor
    Филиппо Ганна – победитель 21 ... (2)
    velodoctor-Фото

    Ганна, мне кажется, заполнил всю потребность итальянцев в велосипедном кумире. За 2 года стал любимчиком. Но я надеюсь, что все эти победы  и шум вокруг пока лишь прелюдия к Ганне-классику.  

  • Astanaforever
    Александр Власов – четвёртый н ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ещё бы этап взяли, то тогда все было бы ОК. Но...эти успокоения для зрителей, полный обман себя и фанов.
  • BaTman
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
    BaTman-Фото

     Вот и Всё !!! Берналя с победой, их не судят, хотя по мне третья неделя была провальной. 

     Карузо молодец, я думаю на него по другому посмотрели после этой Джиро, реально человек не просто смог попасть на подиум, но и боролся за победу на ГТ. Будет что внукам рассказать.

     Власов, 4-ый это максимум который он мог бы показать, но и это очень круто. Рад за Сашу, если он читает, то пусть принимает мои поздравления и больше развития себя как бренда. Больше постов, рекламы и т.д., по другому он не интересен будет зрителям и не видать ему карт блашна. В любом случае он пока самый крутой гонщик всего постоветского пространства, со всей его огромностю и мёртвостью велоспорта.

     Организаторам респект, не получилось развязки на 21 этапе, но то что я смотрел было очень хорошо!!! 

  • TheChosen
    Патрик Лефевр о возможности по ... (9)
    TheChosen-Фото

    Слишком много хочет - мало получит. 

  • tds
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
    tds-Фото
    Цитата: nibali
    Почему Алмейду не берет к себе Астана??? Он же перспективный парень! А генеральщиков его уровня в Астане сейчас нет.
    Так и денег тоже нет!
  • Meridale
    Патрик Лефевр о возможности по ... (9)
    Meridale-Фото

    Сейчас  выбор сводится или докатывать карьеру с условиями привычными,  или подвинутся, в т.ч. и по зп, и войти в одну из самых результативных команд, где часто гонщики магическим образом обретают вторую молодость(например Жильбер).
    И на высокой ноте красиво готовится к пенсии.

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Freejazz
    Велоспорт - командный вид. В прошлом году Деннис Геоганхарта затащил, в этом Инеос группой справился. В этом отличие хорошей команды от её отсутствия.
    Командный то он командный , но на подиум в итоге поднимается один человек , а не команда , Джиро в этом году скукотень , может Фрумстер придёт в себя на Туре и составит конкуренцию словенцам , было бы классно .

  • oblivion
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
    oblivion-Фото
    Цитата: Arciv
    Берналь ожидаемо взял! А теперь этот же состав на Вуэльту? Не известно,Берналь едет Испанию? Алмейда может побороться там,Ланда! А так Берналь с победой,Карузо вообще молодцом,спас для Италии Джиро в плане генерала! Юмбо разачаровали меня! Да,9е,11е и 12е место,второе в общекомандном! Но для их статуса это маловато! Ни одной победы и даже борьбы за подиум! Отдельно Фосс и Боуман очень порадовали
    Ничего страшного) надеюсь они возьмут свое на туре

    Цитата: Гонщик
    Цитата: Arciv
    Берналь ожидаемо взял! А теперь этот же состав на Вуэльту? Не известно,Берналь едет Испанию? Алмейда может побороться там,Ланда! А так Берналь с победой,Карузо вообще молодцом,спас для Италии Джиро в плане генерала! Юмбо разачаровали меня! Да,9е,11е и 12е место,второе в общекомандном! Но для их статуса это маловато! Ни одной победы и даже борьбы за подиум! Отдельно Фосс и Боуман очень порадовали
    Берналя , Кастро и Мартинез , фактически тащили за уши на последних этапах , буть соперники посильнее , не видать ему Джиро .
    Что мешало остальным сидеть за инеос и не отставать? Выиграл сильнейший из присутствующих с командой или без.

    Цитата: velodoctor
    Видимо по сумме 2ух разделок считали десятые, и Мартинез впереди поэтому. 
     
    Алмейда 2 разделки проехал лучше Мартинеза

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6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
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