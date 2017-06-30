Александр Власов – четвёртый на Джиро д’Италия-2021

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Александр Власов занял 4-е место в генеральной классификации Джиро д’Италия-2021
Сегодня завершилась 104-я супермногодневка «Джиро д’Италия» – в Милане прошел 21-й этап, индивидуальная гонка на 30,3 км. Лидер команды Astana – Premier Tech Александр Власов проехал хорошую «разделку», показав 19-й результат на финальном этапе. Этого более чем хватило для того, чтобы обеспечить себе четвертое место в итоговой генеральной классификации итальянского Гранд-тура.
Photo Credit: LaPresse
«Честно говоря, я доволен своим выступлением здесь на «Джиро д’Италия». Это был мой первый Гранд-тур, на который я целенаправленно готовился и который проехал в качестве 100%-ного лидера команды. В итоге, я был очень близок к подиуму и стал четвертым. Да, подиум был бы огромным успехом для меня, но, тем не менее, результат, которого я добился тут, дарит мне и большую мотивацию на будущее, и удовлетворение от достигнутого. Вместе с командой мы провели три замечательные недели на «Джиро», прожили много отличных моментов. После того опыта, который я получил на этой гонке я знаю, что могу двигаться дальше вперед», – сказал Александр Власов.
«Хочу поздравить всю нашу команду, гонщиков, персонал, менеджмент с солидным результатом, который мы показали на «Джиро д’Италия». Команда великолепно провела эти три недели, мы выложились на 100% ради максимально возможного результата. Мы были все время впереди, боролись за общий зачет с очень молодым составом гонщиком и молодым лидером. Четвертое место, которого мы добились здесь – это хороший и многообещающий результат», – сказал Джузеппе Мартинелли, спортивный директор Astana – Premier Tech.
Колумбийский гонщик Эган Берналь стал итоговым победителем «Джиро-2021», а подиум гонки дополнили Дамиано Карузо и Саймон Йейтс.
Пресс-служба команды Astana – Premier Tech
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EL-Fenomeno
Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
Казалось бы всё уже решено (и на этапе, и в генерале), но ITT таки получилась интересной: Ганна с проколом (и всё равно монстр), Каванья с падением (и Квикам в очередной раз не повезло...вообще без побед на ГТ - когда такое у них последний раз было!?). Собреро...а ведь тоже мог.
Даже среди генеральщиков мини заруба таки получилась.
Много сходов было, но все кто доехал - настоящие молодцы. Отдельно правда хочу выделить В.Пронского (№40 в генерале) и А.Пономаря (№67 в генерале). Спасибо также за лайв чаты и общение.
Цитата: Earl57
Саган это Саган!!!
как написАли в Твиттере - SaGun
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Tom_Boonen
Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
А что значит против ская? Скай что ли целенаправленно боролся против 4-го места Власова? По-моему, они свою задачу выполнили и больше их ничего не волновало.
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velodoctor
Филиппо Ганна – победитель 21 ... (2)
Ганна, мне кажется, заполнил всю потребность итальянцев в велосипедном кумире. За 2 года стал любимчиком. Но я надеюсь, что все эти победы и шум вокруг пока лишь прелюдия к Ганне-классику.
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BaTman
Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
Вот и Всё !!! Берналя с победой, их не судят, хотя по мне третья неделя была провальной.
Карузо молодец, я думаю на него по другому посмотрели после этой Джиро, реально человек не просто смог попасть на подиум, но и боролся за победу на ГТ. Будет что внукам рассказать.
Власов, 4-ый это максимум который он мог бы показать, но и это очень круто. Рад за Сашу, если он читает, то пусть принимает мои поздравления и больше развития себя как бренда. Больше постов, рекламы и т.д., по другому он не интересен будет зрителям и не видать ему карт блашна. В любом случае он пока самый крутой гонщик всего постоветского пространства, со всей его огромностю и мёртвостью велоспорта.
Организаторам респект, не получилось развязки на 21 этапе, но то что я смотрел было очень хорошо!!!
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tds
Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
Цитата: nibali
Почему Алмейду не берет к себе Астана??? Он же перспективный парень! А генеральщиков его уровня в Астане сейчас нет.
Так и денег тоже нет!
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Meridale
Патрик Лефевр о возможности по ... (9)
Сейчас выбор сводится или докатывать карьеру с условиями привычными, или подвинутся, в т.ч. и по зп, и войти в одну из самых результативных команд, где часто гонщики магическим образом обретают вторую молодость(например Жильбер).
И на высокой ноте красиво готовится к пенсии.
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Гонщик
Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
Цитата: Freejazz
Велоспорт - командный вид. В прошлом году Деннис Геоганхарта затащил, в этом Инеос группой справился. В этом отличие хорошей команды от её отсутствия.
Командный то он командный , но на подиум в итоге поднимается один человек , а не команда , Джиро в этом году скукотень , может Фрумстер придёт в себя на Туре и составит конкуренцию словенцам , было бы классно .
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oblivion
Джиро д'Италия-2021. Результа ... (34)
Цитата: Arciv
Берналь ожидаемо взял! А теперь этот же состав на Вуэльту? Не известно,Берналь едет Испанию? Алмейда может побороться там,Ланда! А так Берналь с победой,Карузо вообще молодцом,спас для Италии Джиро в плане генерала! Юмбо разачаровали меня! Да,9е,11е и 12е место,второе в общекомандном! Но для их статуса это маловато! Ни одной победы и даже борьбы за подиум! Отдельно Фосс и Боуман очень порадовали
Ничего страшного) надеюсь они возьмут свое на туре
Цитата: Гонщик
Цитата: Arciv
Берналь ожидаемо взял! А теперь этот же состав на Вуэльту? Не известно,Берналь едет Испанию? Алмейда может побороться там,Ланда! А так Берналь с победой,Карузо вообще молодцом,спас для Италии Джиро в плане генерала! Юмбо разачаровали меня! Да,9е,11е и 12е место,второе в общекомандном! Но для их статуса это маловато! Ни одной победы и даже борьбы за подиум! Отдельно Фосс и Боуман очень порадовали
Берналя , Кастро и Мартинез , фактически тащили за уши на последних этапах , буть соперники посильнее , не видать ему Джиро .
Что мешало остальным сидеть за инеос и не отставать? Выиграл сильнейший из присутствующих с командой или без.
Цитата: velodoctor
Видимо по сумме 2ух разделок считали десятые, и Мартинез впереди поэтому.
Алмейда 2 разделки проехал лучше Мартинеза
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