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Александр Власов – 7-й на королевском 16-м этапе Джиро д’Италия-2021

Джиро д’Италия-2021. Этап 16. Александр Власов – 7-й на королевском этапе, остаётся 4-м в общем зачёте

 

 

  Из-за трех подъемов на высоту более 2000 метров каждый, 16-й этап «Джиро д’Италия» рассматривался как королевский горный этап, но экстремальные погодные условия на двух из трех подъемов, Пассо Федайя и Пассо Пордой, вынудили организаторов исключить их из дистанции. Обновленный маршрут протяженностью 153 км вместо 212 запланированных, включал в себя лишь стартовую гору Ла Крозетта и финальный подъем Пассо Джау (2233 метров над уровнем моря), после которого следовал спуск к Кортина д’Ампеццо.

 

 

 Александр Власов – 7-й на королевском 16-м этапе Джиро д’Италия-2021

Photo Credit: LaPresse

 

 

Несмотря на значительное упрощение маршрута, из-за тяжелых погодных условий, дождя и холода, сегодняшний этап стал настоящим испытанием для всех гонщиков, оказав серьезное влияние на расстановку сил в общем зачете.

 

После многочисленных атак, группе из 24 гонщиков удалось уехать на подъеме Ла Крозетта. Но, чуть позднее, из этой группы контратаковали шестеро, включая Горку Исагирре, который стал одним из самых активных в новой группе, которая и образовала отрыв дня, набравший более 6 минут преимущества над пелотоном, в котором находился капитан Astana – Premier Tech Александр Власов.

 

У подножия Пассо Джау у Власова произошел инцидент – рукав куртки попал в колесо, после чего Александр был вынужден остановиться, потеряв время в важнейший момент гонки. Власов попытался вернуться в группу фаворитов общего зачета при поддержке Маттео Собреро, а затем и Горки Исагирре, который вернулся из отрыва.

 

  «Команда отработала очень хорошо на протяжении всего дня. Несмотря на изменения, которые произошли в самый последний момент, мы подготовили хороший план и для персонала команды, и для гонщиков, так что по ходу этапа все шло как нужно. Гонка оказался в отрыве, а Александр Власов был в пелотоне, поддерживаемый остальными гонщиками команды.

 

  Но затем, удача отвернулась от нас – рукав куртки попал в колесо у подножия Пассо Джау. Маттео Собреро сделал все возможное, чтобы помочь Александру вернуться в группу, и им не хватило совсем чуть-чуть до того момента, когда решающую атаку провел Эган Берналь. Также, Горка Исагирре был просто великолепен, он вернулся из отрыва и поддерживал Власова до самой вершины, пытаясь минимизировать отставание.

 

 В итоге мы потеряли две минуты по отношению к Берналю и где-то минуту – полторы по отношению к ряду других соперников. Это много, но нам все же удалось спасти этот день и, несмотря на невезение, мы все еще в борьбе за подиум. Посмотрим, что произойдет после второго дня отдыха», – рассказал Джузеппе Мартинелли, спортивный директор Astana – Premier Tech.

 

  «Когда я начал снимать куртку, каким-то образом рукав зацепился за колесо и тут же заблокировал его. Мне пришлось остановиться, чтобы решить проблему. К счастью, рядом была «техничка», и наш механик помог мне.

 

  При поддержке товарищей я попытался вернуться в группу, но не получилось, потому что к тому моменту я был уже достаточно далеко. Очень досадный момент, но случилось так, как случилось, ничего не изменить. Мы выложились на 100%, работали до самого финиша, но я все же потерял время по отношению к соперникам.

 

  Я неплохо себя чувствовал сегодня, и мои товарищи проделали отличную работу для меня, но удача была не на нашей стороне. Тем не менее, я не собираюсь сдаваться и продолжу бороться на третьей неделе», – сказал Александр Власов.

 

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

 

 

Результаты 16 этапа Джиро д’Италия-2021

Фотогалерея 16 этапа Джиро д’Италия-2021

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Теги к статье: Александр Власов Astana – Premier Tech Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    Серафим-Фото

    Кстати, в лимит  вписались все, чего не было бы при полном этапе. Ремко охраняли 3( три!) гонщика Д-КС, довезя его до финиша  в трамвае. В принципе, правильно. 

      Думаю, какой этап он  мог бы зацепить? Выбор между 18 или разделкой. Ставлю на разделку, поскольку под него вполне. Ну это надо еще надо в среду доехать. 

  • nibali
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    nibali-Фото
    Орги сократили гонку на 70 км и бурами 2 горы на королевском горном этапе из-за «дождя и холода»!!! Позорище!!! Куда катится мир! Испугались они непогоды! Ой бедняжечки! Посмотрите архивы, раньше и в снег и в дождь по одному без команды по 10 часов этапы ездили! На старых велосипедах по убитым дорогам! И ничего! А теперь сахарные все стали, дождя и холода боятся! Утепляйтесь и вперёд! Тьфу…….слов нет, одни эмоции!

    Убрали

    Скай как обычно, про Берналя молчу, там все ясно, так как всегда грегари круче остальных капитанов в гору едут. Когда уже этот цирк закончится?? Кто-нить прижмите уже их? Или там броня на политической основе???
  • DenisRodikov
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    DenisRodikov-Фото
    Из-за погоды не смог взлететь самолёт-ретранслятор. Вся трансляция была на 4G. Наверху и на спуске было очень плохое покрытие. Во всяком случае, так комментаторы на английском евроспорте говорили.
    Но странно что трансляции с мотоциклов не было совсем после того, как она прервалась. Казалось бы, должна была в городе-то включиться...
  • DenisRodikov
    Ronde van Limburg-2021 (5)
    DenisRodikov-Фото

    Лидера в одиночном отрыве за 700 метров до финиша завернули не туда. Наверное, всё равно бы догнали, но было бы очень близко к финишу...

  • svan
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    svan-Фото

    А почему последние 20 км. не было трансляции гонки ????? Самое интересное и не увидели.  Для чего куча операторов и т.п???

  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    RVL-Фото

    Какое же разное чю у местного сообщества. И не только.
    Некоторые Не Смотрят ни гонку, не читают ни тему, ни контекст беседы.
    Ведь очевидно все что написано от вело доктора про ветровку в колесах и недоезд берналя....шепот Винокурова
    и до меня и гул интернета- это чистая шутка и сарказм...
    Руд райдер, ну ты чё? )))

    Ёлки палки , аж неудобно как то 

    Но все же есть люди !

    ребята, больше жизни))

  • Camarada
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    Camarada-Фото

    А меня порадовал Карузо, не ожидал такого от типичного горного трудяги.

    Ланда конечно мог быть грозен(

    С другой стороны, выше второго места ему все равно не светило, так что буду болеть за Дамиано.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    EL-Fenomeno-Фото

    Понравился жест поздравления после финиша Барде от Карузо и обратно - мы выдержали и прошли это.

    Погода внесла свой epic style на этапе...смотрелось клёво (пока была картинка). Финишировали все на задубелых ногах; "Йейтс аж зелёный", - сказал Курдюков, - может так и было у него на лице (со злости, что ничего не смог сделать). Интересно какой был лимит по времени, что даже после 45 минут и больше все вписались.

    Цитата: kwwk
    На Сега ди Ала Берналь опять привезет всем и разделку поедет с шампанским. Соперник на Джиро у него один - форс-мажор.

    Я вот тоже так думаю, однозначно Иган сильнейший. Хоть есть ещё 17-й, 19-й и 20-й этапы, но с такой формой как сейчас у Берналя...разве что коломбьяно где то упадёт или просто заголодает. Разделку хоть и проиграет, но майку удержит. На финише Берналь (неожидал, честно) устроил этакое мини-шоу как бы и полагет лидеру: не побоялся на брусчатке (в такую погоду) отпустить руль, снимая куртку, благородно тем самым раздал соперникам пару секунд, ведь розовая майка должна быть во всей красе тогда когда ты - ПОБЕДИТЕЛЬ такого этапа 

    Цитата: zhekinson
    Ремко хватанул 24 минуты,Алмейда уже 10 в генерале - опять радио забарахлило...

    Не того огласили капитаном. Молодой и весьма перспективный, но без наката СОВСЕМ в сезоне и уже ставка №1 в команде...Алмейду "попустили", а зря, хоть он и капнул вначале Джиро. Да что тут говорить, если даже на таком этапе ,т.е. при таких погодных условиях юнец Пономар финиширует выше Эвенпула. 

    Цитата: flugegeheimen
    Мда уж, жаль конечно. Но плохая погода в горах это все же более весткая причина, чем дождь на спринтерском этапе. Тут еще печальная новость про китайских трейлраннеров подлила масла в огонь

    Может это уже не к месту, но ещё и тот злощастный фуникулёр, который упал в Альпах с высоты 20м. 

  • Karmatron
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (44)
    Karmatron-Фото
    Если уж Ганну итальянские журналюги ругали за несерьезное отношение к розочке, то лидера ГК, который на королевском этапе первым заезжает в финишный створ в черной ветровочке, просто бы съели. Думается, что такие моменты прописаны где-то глубоко в спонсорских соглашениях - гонцы застегивают джерси, водружают со шлема на лицо свои "окли", тычут себе в грудь на имя спонсора и т.п. В любом случае Берналь все правильно сделал. А вот в том, КАК он это сделал - да, улавливается флёр выпендрёжа)
  • Ice
    Ronde van Limburg-2021 (5)
    Ice-Фото

    Цитата: patar
    А ра3ве он может гоняться, пока Джиро не 3акончена? Он же там 3аявлен.
    Свалил с Джиро, чтобы вторые/третьи составы объежать... слабак. нет уважения

    Ну дык, и он не из топовой команды, объезжал сопоставимые по классу коллективы. 

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