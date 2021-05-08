 Александр Власов – 7-й на королевском 16-м этапе Джиро д’Италия-2021

- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 22:45
Джиро д’Италия-2021. Этап 16. Александр Власов – 7-й на королевском этапе, остаётся 4-м в общем зачёте
Из-за трех подъемов на высоту более 2000 метров каждый, 16-й этап «Джиро д’Италия» рассматривался как королевский горный этап, но экстремальные погодные условия на двух из трех подъемов, Пассо Федайя и Пассо Пордой, вынудили организаторов исключить их из дистанции. Обновленный маршрут протяженностью 153 км вместо 212 запланированных, включал в себя лишь стартовую гору Ла Крозетта и финальный подъем Пассо Джау (2233 метров над уровнем моря), после которого следовал спуск к Кортина д’Ампеццо.
Photo Credit: LaPresse
Несмотря на значительное упрощение маршрута, из-за тяжелых погодных условий, дождя и холода, сегодняшний этап стал настоящим испытанием для всех гонщиков, оказав серьезное влияние на расстановку сил в общем зачете.
После многочисленных атак, группе из 24 гонщиков удалось уехать на подъеме Ла Крозетта. Но, чуть позднее, из этой группы контратаковали шестеро, включая Горку Исагирре, который стал одним из самых активных в новой группе, которая и образовала отрыв дня, набравший более 6 минут преимущества над пелотоном, в котором находился капитан Astana – Premier Tech Александр Власов.
У подножия Пассо Джау у Власова произошел инцидент – рукав куртки попал в колесо, после чего Александр был вынужден остановиться, потеряв время в важнейший момент гонки. Власов попытался вернуться в группу фаворитов общего зачета при поддержке Маттео Собреро, а затем и Горки Исагирре, который вернулся из отрыва.
«Команда отработала очень хорошо на протяжении всего дня. Несмотря на изменения, которые произошли в самый последний момент, мы подготовили хороший план и для персонала команды, и для гонщиков, так что по ходу этапа все шло как нужно. Гонка оказался в отрыве, а Александр Власов был в пелотоне, поддерживаемый остальными гонщиками команды.
Но затем, удача отвернулась от нас – рукав куртки попал в колесо у подножия Пассо Джау. Маттео Собреро сделал все возможное, чтобы помочь Александру вернуться в группу, и им не хватило совсем чуть-чуть до того момента, когда решающую атаку провел Эган Берналь. Также, Горка Исагирре был просто великолепен, он вернулся из отрыва и поддерживал Власова до самой вершины, пытаясь минимизировать отставание.
В итоге мы потеряли две минуты по отношению к Берналю и где-то минуту – полторы по отношению к ряду других соперников. Это много, но нам все же удалось спасти этот день и, несмотря на невезение, мы все еще в борьбе за подиум. Посмотрим, что произойдет после второго дня отдыха», – рассказал Джузеппе Мартинелли, спортивный директор Astana – Premier Tech.
«Когда я начал снимать куртку, каким-то образом рукав зацепился за колесо и тут же заблокировал его. Мне пришлось остановиться, чтобы решить проблему. К счастью, рядом была «техничка», и наш механик помог мне.
При поддержке товарищей я попытался вернуться в группу, но не получилось, потому что к тому моменту я был уже достаточно далеко. Очень досадный момент, но случилось так, как случилось, ничего не изменить. Мы выложились на 100%, работали до самого финиша, но я все же потерял время по отношению к соперникам.
Я неплохо себя чувствовал сегодня, и мои товарищи проделали отличную работу для меня, но удача была не на нашей стороне. Тем не менее, я не собираюсь сдаваться и продолжу бороться на третьей неделе», – сказал Александр Власов.
Пресс-служба команды Astana – Premier Tech
Результаты 16 этапа Джиро д’Италия-2021
Фотогалерея 16 этапа Джиро д’Италия-2021
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