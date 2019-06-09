Джиро д'Италия-2019. 20-й этап. Фотогалерея

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Фотогалерея 20 этапа Джиро д'Италия-2019
На финальном горном 20-м этапе Джиро д’Италия-2019 с набором высоты 5200 м и финишем в подъём 1-й категории Кроче д'Ауне - Монте Авена (Croce d'Aune - Monte Avena) были и многочисленные атаки за право уехать в отрыв, и атаки генеральщиков. Но эквадорский гонщик команды Movistar Ричард Карапас сумел защитить розовую майку, отвечая на атаки ближайшего соперника Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), а испанский гонщик команды Astana Пельо Бильбао, несколько раз атаковавший из пелотона и уехавший в отрыв, выиграл этап. Группа розовой майки на финальном подъёме дня добрала гонщиков отрыва, но Микелю Ланде (Movistar), также несколько раз атаковавшего, не удалось обойти на финише Пельо Бильбао.
Для Приможа Роглича (Jumbo-Visma) 20-й этап завершился потерей третьего места в общем зачёте. Словенский гонщик, проигравший относительно лидера Ричарда Карапаса 50 секунд, был оштрафован организаторами ещё на 10 секунд за то, что на подъёме один из болельщиков подталкивал Роглича несколько десятков метров.
Мигель Лопес (Astana) сохранил на плечах белую майку лучшего молодого гонщика.
Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe) остался лидером очковой классификации.
Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) сохранил синюю майку лучшего в горной классификации.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Результаты 20 этапа Джиро д'Италия-2019
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ostap89
Примож Роглич лишился шансов н ... (5)
Так а почему штрафуют Роглича? Если болельщик перебрал и будет толкать гонщика что делать гонщику?? Это проблемы организаторов что оно не обеспечивают порядок. Или всем гонцам надо дратса с больльщиками ??
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RWW
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
Давно не учавствовал в обсуждениях, но сегодня не сдержался. Если кому-то не нравится Астана, то зачем о ней писать, пишите о том, что Вам близко и интересно. Злоба из отдельных комментариев так и прет, а зачем? Что касается поступка Лопеса, то мне очень интересно, что сделали бы Вы, если перед вашим движущимся
автомобилем вдруг появился пьяный пешеход? Думаю выкинули бы его с дороги, что Лопес и сделал. И вообще, те индивидуумы, которые с бутылками в руках в трусах резво бегают между гонщиками слабо ассоциируются со словом "болельщик", самопиарщик, да, а болельщик, сомневаюсь. По моему мнению они не только не болеют за кого-либо, но еще и унижают спортсменов своими выходками, что случилось с Рогличем, из -за двух редискаов все дружно начали сомневаться в его способностях ездить самостсоятельно. Грустно все это господа, грустно.
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Сейтмеметов сейтхалил
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
Мне сейчас уже кажется ,Закарин сделает большую ошибку если уйдёт из катюши. Он в ней в статусе капитана ,и соответственно к нему и отношение как к капитану, под него строят команду, планируют календарь, а перейдя в другую команду я не уверен что так же будут относится. По его спортивным результатам ,таких как он половина пелотона, кто то где то что то выиграл, и с гораздо меньшими деньгами . Нельзя ему уходить. По поводу Нибали я считаю его великим гонщиком , Corridore с большой С , таких очень мало ,он один стоит половины любой команды в которой стартует, и те тучи что спустились над командой , снятие с Джиро гонщиков , расследования журналистов и прокуратуры ,на результате сказываются отрицательно.По поводу Ланды ,я думаю не может он быть капитаном, просто не получится у него, он самый лучший помощник среди всего пелотона но если бы был с таким гонщиком как Нибали или Бассо то смог бы вырасти как капитан , а так я думаю ответственности не выдерживает есть такие гонщики,как говорится кесарю кесарево. А Роглич супер талант очень мне понравился ставит перед собой задачи каждый раз одну выше другой. Мне повезло когда-то видел его первые победы на туре Азербайджана, ещё когда за Адрию ездил. Так вот тогда он был такой кругленький , быстрый хорошо перекладывался , был индивидуальный ход . Но что тогда что сейчас мне не казалось что он будет победителем гранд тура, не все решается разделкой, и похудев ещё сможет ли он ездить так же быстро раздельный старт? Как по мне он гонщик типо Канчелары, Кампенаэртса,Мартина, Гончара, но он поработал над собой и смог похудеть и теперь пытается взобраться на подиум ГТ. Моё мнение это подвиг ,и команда не причём , он сделал максимум .И ещё джиро обалденная была ,я получил удовольствие.
PS Верона красивый город.
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