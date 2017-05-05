  Омар Фраиле, Том Дюмулин, Винченцо Нибали, Андрей Амадор об 11-м этапе Джиро д'Италия-2017

Омар Фраиле, Микель Ланда, Том Дюмулин, Винченцо Нибали, Андрей Амадор, Тибо Пино об 11-м Джиро д’Италия-2017

Испанский гонщик команды Dimension Data Омар Фраиле (Omar Fraile) одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, выиграв 11-й этап Джиро д’Италия-2017. Атаковав вслед за Микелем Ландой (Sky) за 112 км до финиша, Омар Фраиле большую часть дистанции этапа проехал вдвоём со своим соотечественником. Затем Омар Фраиле атаковал ещё раз, последовав за Пьером Ролланом (Cannondale-Drapac) на финальном подъёме дня, где забрал максимальное количество очков горной премии, первым пройдя вершину. Роллан и Фраиле продолжили держать просвет на спуске, а на финальных километрах их добрал Руй Кошта (UAE Team Emirates), а затем Танел Кангерт (Astana). Их догоняла большая группа гонщиков отрыва, но Фраиле, спуртовав за 350 м до финиша, сумел обойти своих попутчиков в спринте и выиграл этап.

26-летний Омар Фраиле последние два года становился на Вуэльте Испании горным королём, теперь он борется за этот титул на Джиро д’Италия. После 11-го этапа Фраиле набрал в горной классификации 44 очка, сравнявшись с удержавшим синюю майку лидера этой классификации Яном Поланцом.

Атаки в группе генеральщиков на финальном подъёме и спуске с вершины 2-й категории не помогли никому из них улучшить положение в общем зачёте или уменьшить преимущество лидера Тома Дюмулина, который удержал розовую майку.

Подняться в десятку лучших генеральной классификации удалось двум гонщикам из многочисленного отрыва дня – Андрею Амадору (Movistar) и Танелу Кангерту (Astana), которые после 11-го этапа занимают в общем зачёте 6-е и 8-е место соответственно.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Омар Фраиле (Dimension Data): «День получился невероятным, всё сложилось наилучшим образом. Об этой победе я мечтал очень давно. Джиро д’Италия стала моей мечтой и страстью с детства. И победа на этапе – моё наивысшее достижение. Этот этап я отметил для себя как подходящий. 17 – моя счастливая цифра, этим утром, когда я поговорил со своей девушкой по телефону, она сказала мне, что сегодня мой день. И была права.

Я отметил этот этап, как подходящий мне, рано атаковал и поехал с Ландой, хотя подумал, что уезжать так рано – это безумие, но решил последовать за ним и посмотреть, что получится. Когда нас добрали, я пошёл своим ритмом. Позже, когда я уехал с Ролланом, по радио передали, что к нам приближается Руй Кошта, но я знал, что он заплатит за свои усилия. В спринте я сел на правильное колесо и был уверен, что моей скорости хватит для победы на этапе.

Я по-особенному отношусь к гонкам в Италии, потому что здесь одержал свою первую победу – на Джиро дель’Аппенино. Сегодня лучший день моей карьеры.

Моей первой целью была победа на этапе, я также собрал очки в зачёт горной майки, и она может стать целью. Но пока майка ещё у Поланца, посмотрим, что будет дальше».

Микель Ланда (Sky): «Когда мы доехали до подножия финального подъёма, наше преимущество растаяло. Омар спросил меня, что делать, уезжать на полной скорости или ждать. Но когда они нас догнали, сил у меня совсем не осталось, я выпал. Но я рад, что он выиграл!»

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Том Дюмулин (Sunweb): «Этап прошёл, как мы и ожидали. Было тяжело, когда пошли атаки, чтобы уехать в отрыв, но мы не волновались. С Лауренсом Тен Дамом впереди я защищён. Он вернулся из отрыва, чтобы помочь мне. Тен Дам – наш воин, который с возрастом становится всё сильнее. Он как хорошее вино. Вся команда сегодня работала потрясающе.

Моё преимущество в общем зачёте даёт больше свободы. Моим соперникам придётся отыгрывать у меня время в горах, так что давление на них, а не на мне. Сегодня другим командам пришлось поволноваться, потому что Андрей Амадор уехал в отрыв.

Я не знаю всех подъёмов, но мне знакомы Мортироло и Стельвио, потому что там проводился тренировочный лагерь в 2015 году. Мне будет нелегко выиграть Джиро д’Италия, но и другим это будет трудно сделать».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Пелиццотти упал, но думаю, он в порядке. Мы сегодня старались выиграть этап, но Висконти не повезло. Я думал, что Наиро будет атаковать, но он не стал, хотя у него впереди в отрыве ехало три товарища по команде. Казалось, что он что-то предпримет, но он не стал.

Я чувствую себя хорошо, но каждый год не похож на предыдущий, иногда сезон проходит лучше остальных. Я доволен тем, как чувствую себя».

Андрей Амадор (Movistar): «Мы сфокусировались на том, чтобы держаться впереди, потому что знали, что многие гонщики захотят поехать в отрыв дня. Мы также хотели посмотреть, как отреагируют товарищи по команде лидера гонки, если мы отправим в отрыв несколько человек. Когда отрыв почти уехал, я переложился в него с Кангертом, мы догнали первую группу, и отрыву дали зелёный свет. Проблема была в том, что многие гонщики отрыва не проводили смены, поэтому отрыв не слишком вырос, мы несколько раз брали на себя работу в голове группы.

Жаль, что не получилось бороться за победу на этапе, но невозможно участвовать везде, если весь день проводил долгие смены в голове группы.

В общем, мы довольны, потому что у Наиро всё в порядке, нашей целью было содавать напряжение в гонке и делать её быстрой, а также проверить реакцию команды Sunweb.

Время, которое я выиграл, может быть стратегически важным. Я становлюсь опасным в генеральной классификации, и это ценно для тактики команды. Хорошо, что я поднялся в общем зачёте, но у нас одна цель – борьба за победу на Джиро д’Италия с Наиро. Надеюсь, моим ноги и ноги моих товарищей по команде будут идти хорошо, и мы сможем оставаться с Наиро как можно дольше».

Тибо Пино (FDJ): «Возможно, можно было что-то предпринять, если бы я уехал с тремя или четырьмя гонщиками, но ветер был неблагоприятным, и никто не хотел атаковать. Атака не была целью, но команды Astana и Movistar, у которых впереди были в отрыве гонщики, не были обязаны работать. А мы не хотели давать отрыву набрать пять минут. День прошёл хорошо, я чувствовал себя лучше, чем вчера, и доволен этим".