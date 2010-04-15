Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 21 этап, Монца (Национальный Автодром) - Милан (ITT), 29.3 км

Двадцать первый, завершающий Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017, этап. Этот этап по традиции не станет этапом дружбы, в этом году организаторы итальянского Гран-тура решили держать и участников велогонки, и их болельщиков в напряжении до самой последней минуты. Участники последнего этапа Джиро д’Италия-2017 отправятся по маршруту индивидуальной гонки на время из города Монца (Monza). Если быть точнее они будут стартовать на одном из старейших автодромов, расположенных недалеко от Монца, всего в 15 км от Милана (Milano), где и завершится трёхнедельная супермногодневка.



Трасса наиболее известна проведением Гран-При Италии Формулы-1. Из-за длинных скоростных участков автодром Монца является самым скоростным в современной Формуле-1, на нём были установлены рекорды максимальной скорости. Принято считать, что более важную роль на данной трассе играют мощность двигателя и аэродинамика машины, нежели мастерство пилота.



Если бы на организаторов легендарной итальянской классической велогонки Милан - Сан-Ремо (Milano-Sanremo) снизошло что-то совершенно необъяснимое и они решили бы провести велогонку на трассе автодрома в Монца, по километражу она как раз бы уложилась. Кончено же это шутка, однако, Гран-При Италии состоящее из 53 кругов, составляет практически дистанцию «Классичиссимы» - 306,72 км.



Строительство автодрома в Монца началось в январе 1922 года, когда миланский автоклуб решил отметить 25-летний юбилей постройкой собственной трассы. Рассмотрев несколько проектов, выбрали парк в Монца, рельеф которого устроил инвесторов, инженеров и строителей. Архитектором трассы стал Альфредо Розелли (Alfredo Roselli).



Первоначальный проект включал в себя 14-километровый трек, стоимость которого оценивалась в шесть миллионов лир. Уже через месяц, в феврале 1922 года, символический «первый камень» был заложен руководителями миланского автоклуба, и строительство началось. За рекордный срок, всего за 110 дней, всё было готово - классическая трасса и 4,5-километровый овал с профилированными виражами высотой 2,5 метра (расчётная скорость по тем временам - 180-190 км/ч).

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 21 этап, Монца (Национальный Автодром) - Милан (ITT)



Официальное открытие состоялось в дождливый день 3 сентября 1922 года, важность события отмечало присутствие премьер-министра. Фактически, это был лишь третий автодром в истории автоспорта, построенный специально для гонок.



В 1928 году произошла трагедия: пилот Эмилио Матерасси (Emilio Materassi) врезался в трибуну, погиб сам, и погубил 27 зрителей. После этого гонку решили временно проводить на небольшом участке - от первоначального варианта оставили лишь 4,5 километровый изгиб прямой и несколько поворотов.



Во время Второй мировой войны аэродром Монца использовался под нужды города - сначала сюда вывезли городской архив, затем животных из миланского зоопарка. Покрытие трассы было окончательно разрушено танковым парадом 1945 года, а боксы и трибуны - ещё раньше. В начале 1948 года миланский автоклуб решил восстановить трассу, и им это вновь удалось в рекордные сроки - не прошло и двух месяцев, как автодром был готов вновь принять гонщиков.



В 1955 году вновь провели работу по улучшению, на этот раз работы предстояли более масштабные. Возросшие скорости и требования к безопасности не сочетались с насыпной гравийной подушкой под асфальтом, нужно было уложить бетонный фундамент. Длину овала сократили до 4,250 километров, также изменили конфигурацию нескольких участков - в частности, появился поворот с увеличивающимся радиусом - Параболика. Пилоты могли разгоняться в Монца до невероятных по тем временам 285 км/ч (!).



В 1961 году вновь произошла страшная авария, после которой длинную трассу навсегда закрыли для одноместных машин. На входе в Параболику Вольфганг фон Трипс (Wolfgang von Trips) не удержал Ferrari и врезался в трибуну. Гонщик и более десятка зрителей погибли. После этого случая организаторы решили установить железный забор заслонку, но во время свободных заездов перед Гран-При Италии, 5 сентября 1970 года не выдержал и он. На болиде Lotus Йохена Риндта (Karl Jochen Rindt) отказали тормоза в той же Параболике, машина пробила слабое основание заграждения, гонщик погиб.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 21 этап, Монца (Национальный Автодром) - Милан (ITT)



Трассу в Монца строили в расчёте на рекордную скорость, теперь перед организаторами стояла обратная задача. Строители перекраивали конфигурацию, чтобы снизить скорость, а конструкторы машин делали всё, чтобы её повысить. За историю гонок Формулы 1 в Монца трасса сменила девять конфигураций, действующая сейчас датируется 2000-м годом, правда после гонки в 2006-м профсоюз гонщиков (GPDA) был недоволен гравийной зоной безопасности во второй шикане, и перед гонкой в 2007-м её заасфальтировали.



И вот, новый эксперимент и новая роль автодрома в Монца - теперь качество покрытия трассы и крутизну поворотов испытают велосипедисты участники юбилейной Джиро д’Италия.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 21 этап, Монца (Национальный Автодром) - Милан (ITT)



Небольшая деревушка Монца была известна ещё с шестого века нашей эры, когда здесь по приказу лангобардской королевы Теоделинды был построен дворец и основан монастырь. Окрестности Монца служили местом отдыха многих монархов.



В эпоху Средневековья Монца на какое-то время получила независимость от Милана, однако во время Итальянских войн город, несколько раз осаждённый, был разорён войсками Карла V. В 1805 году в Монце был построен один из самых больших парков Европы, который в настоящее время носит название "Королевский Парк Монца" (Parco di Monza) и который является объектом исторического наследия. В 1900-м году именно здесь погиб король Умберто I - в память о трагическом событии была построена Искупительная часовня.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 21 этап, Монца (Национальный Автодром) - Милан (ITT) Chiesa di Santa Maria in Strada



Из числа достопримечательностей города Монца стоит отметить кафедральный собор Сан Джованни Баттиста (Chiesa di San Giovanni Battista), который был заложен ещё в 6-м веке по приказу той же Теоделинды. Строительство нынешнего здания было начато в 14-м веке по инициативе семейства Висконти и завершилось только в 1741-м году. Собор примечателен бело-зелёным фасадом и колокольней 16-го века, а внутри хранится железная корона Ломбардии, которой в 1805-м году был коронован Наполеон Бонапарт. Вообще, в Монца сохранилось множество средневековых храмов и часовен в характерном стиле ломбардской готики - например, церковь Санта Мария ин Страда (Chiesa di Santa Maria in Strada) с роскошным терракотовым фасадом.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 21 этап, Монца (Национальный Автодром) - Милан (ITT)



Ещё одна достопримечательность Монца - Королевская вилла (Villa Reale di Monza), построенная в стиле классицизма в конце 18-го века по проекту архитектора Джузеппе Пьермарини (Giuseppe Piermarini) для австрийского эрцгерцога Фердинанда. Сегодня вилла является местом проведения культурных мероприятий.



Нельзя не упомянуть Ратушу 13-го века с огромной башней. А в Капитулярной библиотеке хранится собрание средневековых рукописей, в том числе письмо Папы Римского Григория к королеве Теоделинде 7-го века.

Альтиметрия 21 этапа Джиро д’Италия-2017: Монца (Национальный Автодром) - Милан (ITT), 29.3 км

Покинув территорию автодрома, гонщики проедут первую промежуточную отсечку на 8.8 км маршрута. Через 10 км со старта участники покинут Монцу.

На первых 10 км прямые участки будут сменятся 90-градусными поворотами и S-образными поворотами, перепад высот минимален. Далее длинная прямая дорога протяженностью 16 км под спуск со средним градиентом в -0.3%. На середине участка на 17.4 км расположена вторая промежуточная отсечка времени.

Завершится Джиро д’Италия-2017, по давно сложившейся традиции, в Милане (Milano). В самом центре Милана, на заключительных 5.3 км дистанции, гонщиков ожидает девять 90-градусных поворотов, в том числе на завершающих 900 метрах три поворота и 400 м брусчатки.

Столообразная разделка протяженностью 29.3 км, проложенная с севера на юг, немного под спуск с длинными прямыми дорогами и серией поворотов на старте и финише этапа подходит генеральщикам-раздельщикам.

Легким горнякам придется заранее позаботиться о своем запасе времени, разрывы порядка до 2-х минут вполне возможны на таком этапе.



Вотличие от других исторических городов Европы, которые «забрасывают» туристов многочисленными достопримечательностями, Милан требует от путешественника опыта исследователя. Но если вы действительно готовы потратить время на изучение Милана, то этот город с радостью раскроет вам свои секреты.

Милан сравнивают со «скромной девушкой, чью особую красоту можно увидеть лишь со временем». Джорджо Армани говорил, что «Милан можно узнать, лишь заглянув во дворы старых миланских особняков».



Foto Milanomia



Между площадью Пьяцца Кастелло (Piazza Castello) и городским парком Семпьоне расположился замок Сфорца (Castello Sforzesco), который назван по имени Франческо Сфорца – итальянского кондотьера, провозгласившего себя герцогом Милана в 1450 году. Вид замка наверняка покажется знакомым даже тем, кто никогда не был в Милане.



Именно этот замок стал архитектурным прототипом московского Кремля, в особенности это касается формы башен и короны настенных зубцов. Миланские архитекторы, работавшие над постройкой московского Кремля, перенесли все черты замка Сфорца. Центральную башню замка Сфорца проектировал Антонио ди Пьетро Аверулино, которого называли Филарете, а его соратником долгое время был Аристотель Фиораванти.

Дело в том, что Ивану III срочно понадобился опытный и талантливый архитектор, так как в 1474 году в Московском Кремле произошла катастрофа - рухнул почти достроенный новый Успенский собор. Псковские мастера, осматривавшие обрушившееся здание, сделали вывод, что «известь не клеевита да камень не тверд», но сами за постройку нового собора не взялись, и Семён Толбузин был по совету Софьи Палеолог немедленно отправлен в Италию за подходящим специалистом. После подписания контракта в 1475 году шестидесятилетний архитектор с сыном по имени Андреа и слугой по имени Пьетро в составе посольства отправился в Московское княжество. Кроме Успенского собора, Фиораванти не строил других зданий в России, но есть основания полагать, что именно ему, знаменитому мастеру фортификационных работ, был заказан генеральный план новых стен и башен Кремля, которые планировалось возвести вместо старых, обветшавших белокаменных. Также Аристотелю приписывают устройство Пушечного двора (на месте нынешней Пушечной улицы). Также молвой ему приписывалось создание тайного подземного хранилища на территории Московского Кремля для легендарной Библиотеки Ивана Грозного. Вот так переплелись нити истории, связавшие Италию и Россию.

Сложно представить, но сооружение, ставшее символом Милана, могло исчезнуть в конце 19 века, когда в Милане развернулась дискуссия относительно дальнейшей судьбы замка, который во времена австрийского и испанского господства был превращён в казармы и постепенно приходил в упадок. Первоначально на месте полуразрушенного замка собирались построить жилой район. Замок Сфорца спас архитектор Лука Бельтрами, который убедил общественность в необходимости сохранить культурное и историческое наследие. Начались реставрационные работы, и уже в 1900 году замок Сфорца был открыт для первых экскурсантов. Еще одно сильное потрясение крепость пережила в 1943 году во время бомбардировок. Полная реставрация замка закончилась к 1956 году. Замок Сфорца теперь является народным достоянием, вокруг Кастелло Сфорцеско был разбит парк в английском стиле.

Парк Семпьоне (Parco Sempione), который является «зелёными лёгкими» Милана - прекрасный пример того, как превратить пустырь в украшение города и любимое место отдыха горожан. Примечательно, что парк Семпьоне сохранился до наших дней в почти нетронутом виде, хотя во время войны все лужайки пришлось перепахать под кукурузу. В центре парка находится небольшое озеро, от которого по сторонам отходят два водных пути.

В парке Семпьоне находится Торре Бранка - железная панорамная башня высотой 108,6 метров, в верхней части которой находится популярная панорамная площадка, откуда виден не только весь Милан, но даже Альпы, Апеннины и часть долины реки По. Башню открыли в 1933 году. Ранее у башни не было особого названия, но в 1970-х годах её полностью перестроили на деньги миланского винодела Фрателли Бранка, чьё имя потом и получила.

На Пьяцца Дука д’Аоста (Piazza Duca d'Aosta), привокзальной площади, расположены отели и знаменитый «Пиреллоне» (Grattacielo Pirelli) или «небоскрёб Пирелли», первый небоскрёб, построенный в Милане и во всей Италии.



Это 32-этажное шестиугольное 127-метровое здание начали строить в 1956 году и закончили за 4 года, на строительство ушло свыше 60 000 тонн бетона. Идея возведения небоскрёба принадлежала Альберто Пирелли (Alberto Pirelli), президенту одноимённого концерна, в честь которого здание и получило своё имя. Концерн «Пирелли» - пятый в мире (по доходам) производитель автомобильных шин, который был основан в 1872 году, сначала занимался производством и продажей эластичной резины. В 1894 году компания запатентовала первые шины для велосипедов, а первый патент на шины для легковых автомобилей получен в 1901 году.

Небоскрёб появился на том месте, где в 19 веке находились первые производственные мощности компании. Долгое время здание принадлежало концерну Пирелли, но затем было продано администрации региона Ломбардия. До строительства этого небоскрёба в Милане чётко соблюдали традицию – ни одно из зданий не должно быть выше «Мадоннины» (фигуры на шпиле) собора Дуомо. Поэтому, в знак уважения, на крыше нового здания поставили маленькую копию статуи собора Дуомо. С небоскрёбом Пиреллоне связана и трагическая история: 18 апреля 2002 года частный небольшой одномоторный самолёт "Роквелл-112", который шёл на посадку в миланский аэропорт Линате, врезался в здание в районе 25-го этажа. В аварии погиб 65-летний швейцарский пилот самолёта Луиджи Фазуло (Luigi Fasulo), а в пожаре погибли ещё 2 женщины-работницы здания. В кратчайшие сроки было произведено восстановление поврежденных участков башни, а также была проведена реконструкция всего сооружения. На протяжении полувека «Пиреллоне» был самым высоким зданием в Милане и вторым в Италии (после туринской башни Моле). Рекорд был перекрыт в 2010, когда в Милане появился новый небоскрёб «Палаццо Ломбардия» высотой 161,3 метра (т.е. на два этажа выше «Пиреллоне»).

Основные городские ворота Милана – Порта Нуова (Porta Nuova), сооружённые в начале 19 века по проекту Джузеппе Дзанойи, того же архитектора, который участвовал в проектировании фасада главного собора Милана. Арка Порта Нуова дала название одному из шести исторических районов Милана, она расположена вдоль античной римской дороги, соединявшей Милан с регионом Брианца у подножия Альп.



Важное коммерческое значение имело местонахождение ворот рядом с судоходным каналом, существовавшим в то время. Возведение Порта Нуова послужило стимулом к развитию гражданского строительства вокруг городских укреплений, уже утративших своё защитное значение, и активной урбанизации северной части Милана. От Порта Нуова открывается вид на современный Милан, и связь времён ощущается особенно сильно.

Главная площадь Милана - Пьяцца Дуомо. Это центр города, откуда легко попасть в любой район Милана, так как город устроен по радиально-кольцевому принципу: от центра в разные стороны расходятся дороги, по пути пересекая кольца бывших городских границ - крепостных стен.



Пьяцца Дуомо приобрела свой современный вид в 1865 году, когда она была полностью перестроена по проекту Джузеппе Менгони. С западной стороны площади находится собор Дуомо, справа так называемый Южный дворец, слева - Северный дворец с монументальной аркой Галереи Витторио-Эмануэле II. Через галерею легко попасть на площадь Ла Скала и к театру Ла Скала. Дуомо – единственный памятник архитектуры, строительство которого продолжалось пять веков.



photo rugby1823.blogosfere.it

Джиро д'Италия-2017 как раз финиширует на Пьяцца Дуомо. В последний раз Джиро д'Италия завершалась индивидуальной разделкой в 2012 году, тоже в Милане, тогда Хоаким Родригес не смог удержать розовую майку лидера, проиграв Райдеру Хешедалю 47 секунд и отстав на 16 секунд в итоговой генеральной классификации.

Только после финиша этапа станет известно окончательное распределение мест в генеральной классификации.

Повторится ли ситуация 2012 года или 2009 года, как во время разделки в Риме на 100-летней версии, остается подождать примерно до 17:10 CET. Погодные условия могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое гонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 32 минуты до 35 минут.

Стартовый протокол разделки на 21 этапе Джиро д'Италия-2017



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