Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 15 этап, Вальденго - Бергамо, 199 км

Пятнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 стартует в небольшой деревушке Вальденго (Valdengo). Она расположена в регионе Пьемонте, в провинции Бьелла и её площадь всего 7 кв. км. В Вальденго главной достопримечательностью является замок, построенный в 11-12 веках. В 15 веке им владела ветвь знатной семьи Авогадро (Avogadro), одним из знаменитых представителей которой является учёный, физик и химик Амедео Авогадро, сформулировавший в 1811 году, что «в равных объёмах различных газов, взятых при одинаковых температуре и давлении, содержится одно и то же число молекул». В наше время от оригинальной постройки осталась лишь дозорная башня, входная дверь и часть стены. Комплекс зданий замка включает часовню, рядом находится церковь, на стенах которой можно увидеть фрески 14 века. Сейчас замок является частным владением.

Альтиметрия 15 этапа Джиро д’Италия-2017: Вальденго - Бергамо, 199 км

Вальденго во 2-й раз будет принимать старт этапа Джиро д'Италия, в последний раз в 2014 году.

15-й этап завершает вторую неделю Джиро д'Италия-2017. Этап делится на две неравные части, 3/4 дистанции - равнина, заключительная четверть - преодоление двух категорийных подъемов и спусков с них, а также некатегорийного подъема с брусчаткой перед самым финишем.

Из Вальденго пелотон направится на восток и через 150 км по равнине окажется у подножия подъема Мираголо сан Сальваторе (Miragolo san Salvatore) 2 категория, протяженность 8.7км, 325-931м, перепад 606м, средний градиент 7%, максимальный градиент 11%.

Подъем начинается плавно, но через 1.7 км начинается участок до самой вершины со средним градиентом в 7.5%, достигая максимальных ближе к вершине. Далее 4 км опасного спуска и начало нового подъема - Сельвино (Selvino) 3 категория, протяженность 6.9 км, 575-948 м, перепад 373 м, средний градиент 5.4%, максимальный градиент 9%. Вершина подъема расположена за 28 км до финиша, из которых 12 км скоростного спуска к северным окраинам Бергамо (Bergamo).

За 5 км до финиша гонщикам предстоить пройти некатегорийный подъем протяженностью 1.4 км, средний градиент 7.9%, максимальный градиент 12%. Участок с максимальным градиентом расположен на брусчатке.

Заключительные 3 км второй недели Джиро д'Италия-2017 - под спуск с несколькими опасными поворотами.

Бергамо принимал финиш этапа Джиро д'Италия 7 раз, в последний в 2009 году, тогда, победу сольной атакой на заключительном участке, том же, который будут проходить гонщики в этом году, одержал Константин Сивцов, опередив пелотон из 40 гонщиков на 21 секунду.

Бергамо – один из красивейших и древнейших городов Италии, расположившийся у подножия Альп всего в 50 км к северу от Милана, что напомнит участникам о скором окончании Джиро д’Италия-2017.

Бергамо делится на два города – Верхний ("Città alta"), старый город, сохранивший атмосферу средневековья, и Нижний ("Città bassa"), современный. Фуникулёр или каменные живописные улочки помогут, словно на машине времени, попасть из современности на несколько веков назад. Верхний город окружён защитными стенами, построенными в 17 веке, в то время, когда Бергамо входил в состав Венецианской Республики.

Протяжённость стен более 6 км, с наружной стороны была проложена так называемая «открытая улица», которая использовалась патрулями и постами охраны. Высота стен на некоторых участках достигает 50 метров. Из 32 сторожевых башен до нашего времени дошли две. Кстати, в Италии лишь 4 города, включая Бергамо, в которых исторический центр полностью окружён стенами (остальные 3 – это Феррара, Лукка и Гроссето).

Интересно, что жители Бергамо, из городов мира, особенно выделяют и любят Санкт-Петербург, потому что в Бергамо родился великий архитектор Джакомо Кваренги (Giacomo Antonio Domenico Quarenghi, 1744-1817 гг), по проектам которого возведены здания Академии наук, Смольного института, Английского дворца в Петергофе, Александровского дворца в Царском Селе. Красота Бергамо объясняет, почему Кваренги стал гениальным зодчим. Одно из знаменитых и старейших зданий города – Базилика Санта Мария Маджоре, расположенная на Соборной Площади (Piazza Duomo).

Строительство храма Санта Мария Маджоре началось ещё в 1157 году, но многочисленные перестроения привели к тому, что внутренняя отделка интерьера выполнена в стиле пышного итальянского барокко. Кроме того, вы не найдёте фасада и центрального входа в базилику – в Санта Мария Маджоре можно попасть с любой стороны через четыре входа.

Слева от входа Leoni rossi можно увидеть единственную роспись 14 века «Тайная вечеря», созданную неизвестным художником школы Джотто. На потолках собора вы не найдёте свободного от росписей места. В Санта Мария Маджоре также находится самая красивая, по мнению многих искусствоведов, исповедальня, вырезанная из разных пород дерева мастером Андреа Фантони (Andrea Fantoni) в 1704 году. Его скульптуры настолько реалистичны, что кажется, будто рукой Фантони водил сам Господь Бог.

В этой же базилике покоится великий итальянский композитор Гаэтано Доницетти, создавший лучшие оперы для знаменитого «Ла Скала».

По Бергамо можно долго бродить, постоянно запрокидывая голову, чтобы полюбоваться зданиями, колокольнями и дворцами. Но для тех, кто участвует в Джиро д’Италия-2017, лучше вернуться в этот город после гонки, чтобы уже не спеша насладиться его атмосферой и красотой.

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