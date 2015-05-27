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Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 15 этап, Вальденго - Бергамо, 199 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 15 этап, Вальденго - Бергамо, 199 км

   Пятнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 стартует в небольшой деревушке Вальденго (Valdengo). Она расположена в регионе Пьемонте, в провинции Бьелла и её площадь всего 7 кв. км. В Вальденго главной достопримечательностью является замок, построенный в 11-12 веках. В 15 веке им владела ветвь знатной семьи Авогадро (Avogadro), одним из знаменитых представителей которой является учёный, физик и химик Амедео Авогадро, сформулировавший в 1811 году, что «в равных объёмах различных газов, взятых при одинаковых температуре и давлении, содержится одно и то же число молекул». В наше время от оригинальной постройки осталась лишь дозорная башня, входная дверь и часть стены. Комплекс зданий замка включает часовню, рядом находится церковь, на стенах которой можно увидеть фрески 14 века. Сейчас замок является частным владением.

 

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Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 15 этап, Вальденго - Бергамо

 

Альтиметрия 15 этапа Джиро д’Италия-2017: Вальденго - Бергамо, 199 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 15 этап, Вальденго - Бергамо, 199 км

 

 

  Вальденго во 2-й раз будет принимать старт этапа Джиро д'Италия, в последний раз в 2014 году.

 

  15-й этап завершает вторую неделю Джиро д'Италия-2017. Этап делится на две неравные части, 3/4 дистанции -  равнина, заключительная четверть -  преодоление двух категорийных подъемов и спусков с них, а также некатегорийного подъема с брусчаткой перед самым финишем. 

 

  Из Вальденго пелотон направится на восток и через 150 км по равнине окажется у подножия подъема Мираголо сан Сальваторе (Miragolo san Salvatore) 2 категория, протяженность 8.7км, 325-931м, перепад 606м, средний градиент 7%, максимальный градиент 11%.  

 

 

 

  Подъем начинается плавно, но через 1.7 км начинается участок до самой вершины со средним градиентом в 7.5%, достигая максимальных ближе к вершине. Далее 4 км опасного спуска и начало нового подъема - Сельвино (Selvino) 3 категория, протяженность 6.9 км, 575-948 м, перепад 373 м, средний градиент 5.4%, максимальный градиент 9%. Вершина подъема расположена за 28 км до финиша, из которых 12 км скоростного спуска к северным окраинам Бергамо (Bergamo). 

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 15 этап, Вальденго - Бергамо, 199 км

 

 

  За 5 км до финиша гонщикам предстоить пройти некатегорийный подъем протяженностью 1.4 км, средний градиент 7.9%, максимальный градиент 12%. Участок с максимальным градиентом расположен на брусчатке

 

  Заключительные 3 км второй недели Джиро д'Италия-2017 - под спуск с несколькими опасными поворотами. 

 

  Бергамо принимал финиш этапа Джиро д'Италия 7 раз, в последний в 2009 году, тогда, победу сольной атакой на заключительном участке, том же, который будут проходить гонщики в этом году, одержал Константин Сивцов, опередив пелотон из 40 гонщиков на 21 секунду. 

 

  Бергамо – один из красивейших и древнейших городов Италии, расположившийся у подножия Альп всего в 50 км к северу от Милана, что напомнит участникам о скором окончании Джиро д’Италия-2017.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 15 этап, Вальденго - Бергамо
 

   Бергамо делится на два города – Верхний ("Città alta"), старый город, сохранивший атмосферу средневековья, и Нижний ("Città bassa"), современный. Фуникулёр или каменные живописные улочки помогут, словно на машине времени, попасть из современности на несколько веков назад. Верхний город окружён защитными стенами, построенными в 17 веке, в то время, когда Бергамо входил в состав Венецианской Республики.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 15 этап, Вальденго - Бергамо

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 15 этап, Вальденго - Бергамо

   Протяжённость стен более 6 км, с наружной стороны была проложена так называемая «открытая улица», которая использовалась патрулями и постами охраны. Высота стен на некоторых участках достигает 50 метров. Из 32 сторожевых башен до нашего времени дошли две. Кстати, в Италии лишь 4 города, включая Бергамо, в которых исторический центр полностью окружён стенами (остальные 3 – это Феррара, Лукка и Гроссето).

 

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   Интересно, что жители Бергамо, из городов мира, особенно выделяют и любят Санкт-Петербург, потому что в Бергамо родился великий архитектор Джакомо Кваренги (Giacomo Antonio Domenico Quarenghi, 1744-1817 гг), по проектам которого возведены здания Академии наук, Смольного института, Английского дворца в Петергофе, Александровского дворца в Царском Селе. Красота Бергамо объясняет, почему Кваренги стал гениальным зодчим. Одно из знаменитых и старейших зданий города – Базилика Санта Мария Маджоре, расположенная на Соборной Площади (Piazza Duomo).

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 15 этап, Вальденго - Бергамо / Базилика Санта Мария Маджоре

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 15 этап, Вальденго - Бергамо / Базилика Санта Мария Маджоре

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 15 этап, Вальденго - Бергамо / Базилика Санта Мария Маджоре

   Строительство храма Санта Мария Маджоре началось ещё в 1157 году, но многочисленные перестроения привели к тому, что внутренняя отделка интерьера выполнена в стиле пышного итальянского барокко. Кроме того, вы не найдёте фасада и центрального входа в базилику – в Санта Мария Маджоре можно попасть с любой стороны через четыре входа.

  

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 15 этап, Вальденго - Бергамо / Базилика Санта Мария Маджоре
   Слева от входа Leoni rossi можно увидеть единственную роспись 14 века «Тайная вечеря», созданную неизвестным художником школы Джотто. На потолках собора вы не найдёте свободного от росписей места. В Санта Мария Маджоре также находится самая красивая, по мнению многих искусствоведов, исповедальня, вырезанная из разных пород дерева мастером Андреа Фантони (Andrea Fantoni) в 1704 году. Его скульптуры настолько реалистичны, что кажется, будто рукой Фантони водил сам Господь Бог.

 

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 15 этап, Вальденго - Бергамо / скульптура Фантони
      В этой же базилике покоится великий итальянский композитор Гаэтано Доницетти, создавший лучшие оперы для знаменитого «Ла Скала».

   По Бергамо можно долго бродить, постоянно запрокидывая голову, чтобы полюбоваться зданиями, колокольнями и дворцами. Но для тех, кто участвует в Джиро д’Италия-2017, лучше вернуться в этот город после гонки, чтобы уже не спеша насладиться его атмосферой и красотой.

 

   А мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Инстаграм, Твиттере, Фэйсбуке, Одноклассниках, вКонтактеТелеграм и Гугль+. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Джиро д'Италия-2017.

 

По материалам Интернет

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 18:19 | Регистрация: 11.07.2015

    этап для отрыва..в генерале тут ничего выиграть нельзя.

  2. Имя: Константин

    Костя К

    Сегодня, 19:23 | Регистрация: 27.05.2015

    Выиграть может быть и нельзя, но можно проиграть.

  3. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 19:43 | Регистрация: 11.07.2015

    За 5 км до финиша гонщикам предстоить пройти некатегорийный подъем протяженностью 1.4 км, средний градиент 7.9%, максимальный градиент 12%. Участок с максимальным градиентом расположен на брусчатке.

     

     

    самое место где можно скинуть Кинтану))

    думаю желающих будет тьма.

    и прежде всего Пино.

  4. Имя: Константин

    Костя К

    Сегодня, 19:53 | Регистрация: 27.05.2015

    Заключительные 3 км второй недели Джиро д'Италия-2017 - под спуск с несколькими опасными поворотами. 

     Может быть Пино.?.. Врятли

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Tour of Norway

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Vuelta a Castilla y Leon

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Костя К
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (4)
    Костя К-Фото

    Заключительные 3 км второй недели Джиро д'Италия-2017 - под спуск с несколькими опасными поворотами. 

     Может быть Пино.?.. Врятли

  • marketbk
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (51)
    marketbk-Фото

    Ну Нибали- это особая статья. Что-то мне подсказывает, что г-жа фортуна не покинет его и здесь. Конечно не розовое, но в тройку залезть должна помочь. Главное чтоб не за счет Ильнура.
    Жаль не удалось глянуть этап. Жду повтора.

  • Андрей Аблёхин
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (51)
    Андрей Аблёхин-Фото
    !!!
  • Костя К
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (51)
    Костя К-Фото

    Кроме подъемов будут еще спуски. Это настораживает.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (4)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    За 5 км до финиша гонщикам предстоить пройти некатегорийный подъем протяженностью 1.4 км, средний градиент 7.9%, максимальный градиент 12%. Участок с максимальным градиентом расположен на брусчатке.

     

     

    самое место где можно скинуть Кинтану))

    думаю желающих будет тьма.

    и прежде всего Пино.

  • motte
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (51)
    motte-Фото
    Често, рад за Микеля , хоть он и не Лидер по характеру, но вот что то есть в нем...и как сложится его карьера ибо его контракт со Скаем до конца этого года... А Нибали...Нибали должен ожить..это норма для него, если, конечно, г-жа Удача не сказала ему до свидания-:)
  • ungvar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (51)
    ungvar-Фото
    Дюмолан 1,6
    Кинтана 2,6
    Нибали 23
    Пино 29
    Закарин 34
    Моллема 80
    Крушвайк 100
    Амадор 100
    Йейтс 125
    Кангерт 150
    Поццовиво 150
  • motte
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (51)
    motte-Фото
    Дааа, глазам не верю: Том и Опру взял и лидер в горной номинации...яудны дела! Или мы видим конкретное рождение еще одной звезды ГТ, который открыл сегодня дверь да на таком этапе или... Все же я думаю лично, что надо подождать третьей недели ада.. Нибали был прав, сказав что для Тома эта "горка"вполне подходящая и Том сегодня красиво подчеркнул это, записав в свой актив победу над горняками-лидерами мироваго пелотона...вот ва и раздельщик от Бога, который так дизелит в горах... Но..но все же не хочу бежать вперед, раздавая...посмотрим, но...но сегодня это ...это почет и уважение!
  • Костя К
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (4)
    Костя К-Фото
    Выиграть может быть и нельзя, но можно проиграть.
  • Student
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (51)
    Student-Фото
    Интересно наблюдать, как все хвалят Тома. А вот если бы он выступал за Скай, что тогда?) Раздельщик, да ещё и у Кинтаны, 100%...., та я тебе говорю... Ну что касается этапа, то голландец удивляет, по Кинтане сильный удар психологический, отправится? Посмотрим. Закарин молодец, но прежде, чем его в тройку вписываться, посмотрим, что он умеет кроме горы в конце плоского этапа. Пино, не смог сразу включиться, на финише было видно, что силы были. Нибали, мимо подиума, где и когда он собирается возвращаться не понятно.

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