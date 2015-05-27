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- Дата:
- Сегодня, 18:06
Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 15 этап, Вальденго - Бергамо, 199 км
Пятнадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 стартует в небольшой деревушке Вальденго (Valdengo). Она расположена в регионе Пьемонте, в провинции Бьелла и её площадь всего 7 кв. км. В Вальденго главной достопримечательностью является замок, построенный в 11-12 веках. В 15 веке им владела ветвь знатной семьи Авогадро (Avogadro), одним из знаменитых представителей которой является учёный, физик и химик Амедео Авогадро, сформулировавший в 1811 году, что «в равных объёмах различных газов, взятых при одинаковых температуре и давлении, содержится одно и то же число молекул». В наше время от оригинальной постройки осталась лишь дозорная башня, входная дверь и часть стены. Комплекс зданий замка включает часовню, рядом находится церковь, на стенах которой можно увидеть фрески 14 века. Сейчас замок является частным владением.
Альтиметрия 15 этапа Джиро д’Италия-2017: Вальденго - Бергамо, 199 км
Вальденго во 2-й раз будет принимать старт этапа Джиро д'Италия, в последний раз в 2014 году.
15-й этап завершает вторую неделю Джиро д'Италия-2017. Этап делится на две неравные части, 3/4 дистанции - равнина, заключительная четверть - преодоление двух категорийных подъемов и спусков с них, а также некатегорийного подъема с брусчаткой перед самым финишем.
Из Вальденго пелотон направится на восток и через 150 км по равнине окажется у подножия подъема Мираголо сан Сальваторе (Miragolo san Salvatore) 2 категория, протяженность 8.7км, 325-931м, перепад 606м, средний градиент 7%, максимальный градиент 11%.
Подъем начинается плавно, но через 1.7 км начинается участок до самой вершины со средним градиентом в 7.5%, достигая максимальных ближе к вершине. Далее 4 км опасного спуска и начало нового подъема - Сельвино (Selvino) 3 категория, протяженность 6.9 км, 575-948 м, перепад 373 м, средний градиент 5.4%, максимальный градиент 9%. Вершина подъема расположена за 28 км до финиша, из которых 12 км скоростного спуска к северным окраинам Бергамо (Bergamo).
За 5 км до финиша гонщикам предстоить пройти некатегорийный подъем протяженностью 1.4 км, средний градиент 7.9%, максимальный градиент 12%. Участок с максимальным градиентом расположен на брусчатке.
Заключительные 3 км второй недели Джиро д'Италия-2017 - под спуск с несколькими опасными поворотами.
Бергамо принимал финиш этапа Джиро д'Италия 7 раз, в последний в 2009 году, тогда, победу сольной атакой на заключительном участке, том же, который будут проходить гонщики в этом году, одержал Константин Сивцов, опередив пелотон из 40 гонщиков на 21 секунду.
Бергамо – один из красивейших и древнейших городов Италии, расположившийся у подножия Альп всего в 50 км к северу от Милана, что напомнит участникам о скором окончании Джиро д’Италия-2017.
Бергамо делится на два города – Верхний ("Città alta"), старый город, сохранивший атмосферу средневековья, и Нижний ("Città bassa"), современный. Фуникулёр или каменные живописные улочки помогут, словно на машине времени, попасть из современности на несколько веков назад. Верхний город окружён защитными стенами, построенными в 17 веке, в то время, когда Бергамо входил в состав Венецианской Республики.
Протяжённость стен более 6 км, с наружной стороны была проложена так называемая «открытая улица», которая использовалась патрулями и постами охраны. Высота стен на некоторых участках достигает 50 метров. Из 32 сторожевых башен до нашего времени дошли две. Кстати, в Италии лишь 4 города, включая Бергамо, в которых исторический центр полностью окружён стенами (остальные 3 – это Феррара, Лукка и Гроссето).
Интересно, что жители Бергамо, из городов мира, особенно выделяют и любят Санкт-Петербург, потому что в Бергамо родился великий архитектор Джакомо Кваренги (Giacomo Antonio Domenico Quarenghi, 1744-1817 гг), по проектам которого возведены здания Академии наук, Смольного института, Английского дворца в Петергофе, Александровского дворца в Царском Селе. Красота Бергамо объясняет, почему Кваренги стал гениальным зодчим. Одно из знаменитых и старейших зданий города – Базилика Санта Мария Маджоре, расположенная на Соборной Площади (Piazza Duomo).
Строительство храма Санта Мария Маджоре началось ещё в 1157 году, но многочисленные перестроения привели к тому, что внутренняя отделка интерьера выполнена в стиле пышного итальянского барокко. Кроме того, вы не найдёте фасада и центрального входа в базилику – в Санта Мария Маджоре можно попасть с любой стороны через четыре входа.
По Бергамо можно долго бродить, постоянно запрокидывая голову, чтобы полюбоваться зданиями, колокольнями и дворцами. Но для тех, кто участвует в Джиро д’Италия-2017, лучше вернуться в этот город после гонки, чтобы уже не спеша насладиться его атмосферой и красотой.
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