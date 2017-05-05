Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 3 этап, Тортоли - Кальяри, 148 км

Третий этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 стартует в Тортоли (Tortoli), где накануне гонщики закончили второй этап. За последние годы город Тортоли стал самым большим и значимым центром провинции Ольястра (Ogliastra). Развитию города, кроме основной деятельности этой области - сельского хозяйства, способствовали также присутствие порта в Арбатакс (Arbatax) и нового аэропорта, который появился благодаря инициативе местных предпринимателей. Большую роль в жизни города Ольястра играет туристическая отрасль, которая благодаря развитию средств связи с полуостровом и с Европой, смогла занять важное место на туристическом рынке острова Сардинии.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 3 этап, Тортоли - Кальяри



Этот край интересен многочисленным памятникам, имеющим высокую историко-художественную ценность, а также природной красотой береговой линии.



Происхождение названия города до сих пор вызывает споры. Согласно одной из многочисленных гипотез топоним города означает «Край голубок», а ещё одна версия видит истоки происхождения топонима в слове «Илион» (Троя), указывающий на то, что город был якобы построен троянцами во время их бегства. Пизанцы же называли его «Тортохелие».



Многочисленные находки, выявленные в окрестностях, свидетельствуют о заселении этих территорий человеком начиная с 3000 года до нашей эры, присутствие которого продолжалось здесь сквозь череду эпох.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 3 этап, Тортоли - Кальяри



На протяжении X века из-за постоянных набегов сарацинов жители прибрежного поселения перебрались вглубь острова, обосновавшись на месте современного города Тортоли, с целью скрыть город от зорких глаз морских пиратов.



В XIX веке Тортоли приобрёл свой актуальный городской облик с его прекрасными особняками, сердцем которого являлась центральная городская площадь, на которой были сосредоточены торговые лавки и таверны.



В центре города находится бывший Монастырь Тортоли, церковь Сан-Андреа (Sant'Andrea) XVI века, выполненная в стиле барокко. Особый интерес вызывает внутреннее оформление церкви, где можно любоваться множественными произведениями искусства и огромным мраморным алтарём.



Прибрежная часть Арбатакс (Arbatax) известна красными скалами (rocce rosse), возле порта, в честь которых был назван популярный музыкальный летний фестиваль, посвящённый блюзовой музыке.



В этой же местности находится Испанская Башня (Torre spagnola) и Башня Святого Джемильяно (Torre di San Gemiliano), расположенная напротив высокого мыса, которые были построены в шестнадцатом веке, чтобы защищать город от пиратских нападений. Двигаясь на юг, можно попасть на великолепный пляж Лидо ди Орни (Lido di Orrì), который славится своим белоснежным мелким песком. Для любителей археологии будет интересен парк Святого Сальваторе (San Salvatore), комплекс, где расположен посёлок нурагов, гробница гигантов и менгир периода между 1700 и 1800 годами до н.э.



Главным сокровищем города являются живописные природные пейзажи и изумительная уникальная береговая линия. Многочисленные места размещения туристов, сосредоточенные в этой зоне, превратили Тортоли в один из самых важных туристических курортов восточной части сардинского побережья. Из числа самых привлекательных пляжей, укрытых белоснежным тончайшим песком, стоит отметить пляжи Бассаура (Basaùra), Чеа (Cea) и Лидо-ди-Орри (Lido di Orrì).



В 1995 году в Тортола основан музей современного искусства под открытым небом «Su logu de s'iscultura», в котором скульптуры гармонично сочетаются с природой посредством прямого взаимодействия человека с произведением искусства.



Тортоли славится своими кулинарными традициями, которые уходят корнями в агро-скотоводческий уклад жизни местного населения. Местная кухня не отличается гастрономическими изысками, а славится очень простыми рецептами, в которых искусно и умело сочетаются продукты, произведённые в этом регионе. До сих пор приготовление некоторых блюд, например, традиционных «кулурджионис», рецепт которых передаётся от поколения к поколению, сродни ритуалу. «Кулурджионис» очень похожи на наши вареники с картошкой. Тесто для кулурджионис готовят из муки, вернее из крупы твёрдых сортов пшеницы «semola» мелкого помола. Тесто замешивают на яйце, воде, с добавлением соли и небольшого количество оливкового масла. Картофель предварительно отваривают в мундире. Затем разминают, добавляют соль, оливковое масло, тёртый овечий сыр, немного чёрного перца и свежую мяту. Подают «кулурджионис» под помидорным соусом.

Альтиметрия 3 этапа Джиро д’Италия-2017: Тортоли - Кальяри, 148 км

Из Тортолли пелотон отправится на юг вдоль восточной части острова по побережью Тирренского моря. Это спринтерский этап с одним подъемом 4 категории Капо Бой (Capo Boi) протяженность 2 км, 28-126 м, перепад - 98 м, средний градиент 4.9%, максимальный - 10%, после преодоления которого пелотон повернет на запад к финишу этапа в Кальяри (Cagliari) на побережье Средиземного моря. В прошлый раз финиш в Кальяри был в 1991 году, тогда победу одержал Марио Чиполлини.

Заключительные 4 км дистанции 3 этапа Джиро д'Италия-2017 - длинная прямая, проложенная с юго-востока на северо-запад. Под самый финиш гонщикам предстоит проехать участок брусчатки протяженностью 350 метров.

На следующий день гонщиков ожидает день отдыха-перелета на Сицилию в Палермо. На финише спринтерская развязка по брусчатке подходит для Андре Грайпеля, Фернандо Гавирии .



Кальяри - столица итальянского острова Сардинии. Кальяри - самый крупный город Сардинии, находится на юго-востоке острова, на побережье Тирренского моря, на берегах залива Ангелов – Гольфо дельи Анджели. На языке местных жителей, сардов, название города звучит как «Кастедду», что означает замок.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 3 этап, Тортоли - Кальяри,



Кальяри основан во времена неолита (6000-3000 до н.э.), но настоящим городом его можно назвать лишь с периода, когда остров оказался под властью финикийско-карфагенских завоевателей, которые, оценив выгодное географическое положение этого населённого пункта в центре Средиземноморья, превратили его в цветущий торговый порт. После Первой пунической войны (III в. до н.э.) Кальяри перешёл под власть Рима, но город продолжал оставаться столицей Сардинии. Интересно, что он не был римской колонией, хотя его жители обладали теми же правами, что и граждане империи. Тогда начался период, о котором в городе сохранились многочисленные свидетельства и такие памятники, как римский амфитеатр и вилла Тигеллия.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 3 этап, Тортоли - Кальяри,



Античный Каралис располагался в выгодном месте между морем и плодородной равниной и был окружён двумя болотами, которые затрудняли врагам доступ к городу. Неподалёку возвышались покрытые зеленью горы, на вершине которых жители могли укрыться в случае опасности. Помимо этого, город мог похвастать отличным портом, из которого корабли отправлялись в далёкую Африку.



В начале 3-го века на острове появились первые последователи христианства, и уже к концу столетия в Кальяри расположилась резиденция епископа. После падения Западной Римской империи вся Сардиния оказалась в руках вандалов, а эпоху Византийской империи город стал столицей независимого королевства – Джудикато ди Кальяри, которое занимало огромную равнину Кампидано и горные территории Ольястры.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 3 этап, Тортоли - Кальяри



В 11-м веке Пизанская Республика, а также её могущественная соперница - Генуэская Республика, начали проявлять неподдельный интерес к Джудикато ди Кальяри, поскольку отсюда было весьма удобно контролировать торговые пути между Италией и Северной Африкой.



В 1215-м году, когда юдикат Кальяри переживал эпоху упадка, здесь обосновались пизанцы. Один из них, пизанец Ламберто Висконти, завладел холмом к востоку от Санта Иджия, и вскоре на этом месте был заложен новый укрепленный город, получивший название Кастель ди Кастро - он и стал «прародителем» современного Кальяри. Висконти укрепил верхнюю часть города и изолировал её с помощью системы бастионов и укреплений, которые и сегодня можно увидеть в кварталах Кастелло, Стампаче, Марина и Вилланова.



В 14-м веке Кальяри был захвачен Арагонской династией и стал столицей вновь образованного Сардинского королевства, а в 1718-м году весь остров стал собственностью Савойской династии, представители которой сохранили титул правителей Сардинского королевства.



После вхождения Кальяри в состав объединённой Италии, город пережил период бурного роста. В конце 19-го века здесь было построено множество зданий в стиле арт-нуво с примесью традиционных сардинских декоративных элементов.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 3 этап, Тортоли - Кальяри



Современный Кальяри делится на две части - старинную и новую. Старый город невелик, и его легко обойти пешком. В историческом центре Кальяри расположены средневековые башни Торре ди Сан Панкрацио и Торре дель Элефанте, средневековый замок, красивейший по своим архитектурным данным кафедральный собор Санта Мария ди Бонария, палеохристианская базилика Сан Сатурнино и Кафедральный собор 13-го века с бесценной золотой мозаикой. Не менее интересным будет знакомство со средневековыми кварталами города с их старинными палаццо, небольшими семейными ресторанчиками и живописными улочками. С Бастиона Сан Реми открывается захватывающий вид на Кальяри и залив, а римский амфитеатр 2-го века н.э., акведук, древние цистерны и руины храма окунут с античную историю. Амфитеатр, кстати, для сих пор используется для проведения культурных мероприятий.



Ещё одной достопримечательностью Кальяри является городская Ратуша из белого мрамора, которая находится рядом с портом. В Кальяри также были основаны университет и архиепископство, что сделало город культурным, религиозным и политическим центром острова. Сегодня город является ещё и экономическим и промышленным центром Сардинии с одним из самых больших в Средиземноморье портов.



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