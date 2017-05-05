Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 2 этап, Ольбия - Тортоли, 221 км

Второй этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 принимает круизный порт Ольбия (Olbia), где накануне финишировал первый этап супермногодневной итальянской велогонки. Ольбия (также произносят как Олбия) - главный город Северной Сардинии. Территориально город находится в северо-восточной части острова. В далёком прошлом это был важный римский порт. Сейчас здесь расположен один из двух международных аэропортов Сардинии.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 2 этап, Ольбия - Тортоли



Название города произошло именно от греческого слова Olbiòs - «счастливый». Однако сами сардинцы называют его Terranova – «новая земля». История этого поселения насчитывает не одно тысячелетие. Первые поселения на территории Ольбии появились ещё в период так называемой нурагической цивилизации, а в дальнейшем они становились владениями финикийцев, пунов, римлян и карфагенян - всех завоевателей привлекало выгодное географическое расположение города на пересечении торговых путей Средиземноморья. Это же расположение сделало Ольбию одним из крупнейших и богатейших городов на острове, о чём свидетельствуют развалины древнеримских терм, акведуков, некрополей и аристократических вилл. Интересно, что в Средние века город носил название Чивита, а позднее - Терранова Паузания, и только в 1940-х годах Ольбия вернула себе своё древнее имя.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 2 этап, Ольбия - Тортоли



Сегодня Ольбия особенно привлекательна для туристов непосредственной близостью к курортам Порто-Черво и Порто-Ротондо, которые входят в черту Изумрудного берега Коста-Смеральда. Это побережье является самой элитной и гламурной частью Сардинии. Эти места славятся живописными пляжами и чистотой природы. Пляжи Ольбии отличаются небывалой красотой. Здесь открываются уникальные скальные пейзажи и песчаные берега. Иногда встречаются пляжи с крупным песком с вкраплением ракушек. Это, например, Мурта Мария (Murta Maria) - популярное место для серферов. Мелкий белый песок с кристально чистой водой можно найти на пляже Пунта Кораллина (Punta Corallina).

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 2 этап, Ольбия - Тортоли



Сардиния весьма популярна среди серфингистов, поскольку ловить волну здесь можно на протяжении почти всего года. У берегов Коста Смеральда волны иногда достигают 5 м в высоту. Помимо этого, можно заняться дайвингом - в подводных пещерах, расположенных на глубине до 40 метров, ныряльщиков ждут встречи с красочными рыбками, осьминогами, муренами, лангустами и морскими ежами.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 2 этап, Ольбия - Тортоли



Начало легендарному курорту положил арабский принц Карим Ага Хан IV, решивший вложить значительные средства в создание фешенебельного туристического центра. 55 км песчаных пляжей с уединёнными бухтами и горным ландшафтом в округе привлекают в эту местность множество туристов. Здесь же находится знаменитый гольф-клуб Певеро и всемирно известные дискотеки.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 2 этап, Ольбия - Тортоли



Из крупных достопримечательностей Ольбии стоит выделить романский кафедральный собор Сан-Симпличио (San Simplicio), возведённый в XII веке; средневековый Собор Святого Павла, построенный в XVII веке; и Национальный Археологический музей, раскрывающий тайны нурагов. В окрестностях города расположены археологические памятники - «Гробница Гигантов» в Су Монте де С’Абе, нурагическая стена Са Теста, нураги Кабу Аббас, стена времён финикийцев между улицами Виа Торино и Виа Акведотто и другие. Интересны старинные замки - Кастелло ди Педрес, Кастелло Молара и Са Паулацца и здания 19-го века - библиотека Симпличиана и Городская Ратуша.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 2 этап, Ольбия - Тортоли



Излюбленным местом отдыха жителей Ольбии является парк «Фаусто Ноче», раскинувшийся на площади в 16 га в самом центре города.



Из Ольбии также интересно отправиться на морские прогулки. Здесь можно увидеть отвесные, величественные скалы острова Таволара, архипелаг Ла-Маддалена, остров Капрера с домом-музеем Джузеппе Гарибальди, а также остров Буделли с уникальным розовым пляжем.



Архипелаг Ла-Маддалена, объявленный Национальным парком благодаря богатой флоре и фауне, общей площадью 12 000 гектаров с побережьем протяжённостью 180 км, считается одним из самых красивых уголков в мире, где небо сливается с морем.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 2 этап, Ольбия - Тортоли



Пляж острова Таволара - охраняемая морская зона Таволара Пунта Кода Кавалло (Tavolara-Punta Coda Cavallo) - это уникальная морская среда в Средиземном море и настоящий рай для аквалангистов и наблюдений за дельфинами и черепахами в естественной среде их обитания. Наиболее примечательными уголками заповедника, изобилующего средиземноморскими красками, являются острова Таволара, Молара и Моларотто. Бухты, пляжи, ущелья и мысы создают идеальное обрамление для райского отдыха и незабываемого купания в окружении великолепной природы. Остров Таволара известен тем, что являлся самым маленьким официально признанным королевством.

Альтиметрия 2 этапа Джиро д’Италия-2017: Ольбия - Тортоли, 221 км

Из Ольбии пелотон отправится на юг вдоль восточной части острова. Это первый среднегорный этап с набором высоты около 2500 м. Уже со старта гонщики начнут подниматься вверх. Стартовав от побережья, через 65 км они окажутся на высоте 800 м над уровнем моря, пройдут спуск к пункту передачи питания, после чего еще 10 км тягуна с набором высоты около 200 м. На этом подъеме отдельные участки со средними градиентами в 5-6% чередуются со спусками.

Через 90 км после старта, подкрепившись в пункте передачи питания, гонщики отправятся на спуск протяженностью 13 км к подножию горы 3 категории - первой на Джиро д'Италия-2017, Нуоро (Nuoro) протяженность 10.5 км, 135-549 м, перепад - 414 м, средний градиент 4%, максимальный - 10%.

После прохождения вершины и спуска участинки окажутся у подножия горы 2 категории - первой на Джиро д'Италия-2017, Дженна Силана (Genna Silana) протяженность 19.6 км, 368-1002 м, перепад - 634 м, средний градиент 3.2%, максимальный - 10%.

Сам подъем протяженностью 27 км, но категория присвоена лишь заключительным 19.6 км. Вершина подъема расположена на отм. 1002 м над уровнем моря.

Впервые на Джиро д'Италия-2017 оказавшись на таких высотах, гонщики пройдут 38-километровый спуск на побережье, после чего пелотон поедет по равнине, тянущейся к Тирренскому морю.

До финиша в городе Тортоли (Tortoli) останется 11 км. Тортоли впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.

Заключительные 2 км дистанции 2 этапа Джиро д'Италия-2017 - длинная прямая, проложенная с востока на запад. На этом этапе пелотон значительно поредеет к финишу. Генеральщикам и их командам предстоит проверка горами, пусть и с небольшими, но стабильными градиентами на протяжении десятков километров, где, например, поезд команды Sky или Movistar может развить крейсерскую скорость на подъеме 2 категории и оставить от пелотона небольшую группу.

На финише скорее всего будет спринт из небольшой группы однодневщиков и генеральщиков, таких как Винченцо Нибали, Герант Томас, Ильнур Закарин, Боб Юнгельс и других.

Грациозный городок Тортоли (Tortoli) лежит в самом сердце Ольястры, на бескрайней равнине, тянущейся к самому морю. Вместе с коммуной Ланузеи, Тортоли является административным центром провинции Ольястра острова Сардинии. С городом Тортоли мы продолжим знакомство в нашем првеью к третьему этапу Джиро д’Италия-2017.



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