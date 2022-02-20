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Приглашения на Париж-Ницца-2022

Организаторы велогонки Париж-Ницца (Paris-Nice), которая пройдёт с 6 по 13 марта 2022 года, сегодня объявили список команд, которые получили приглашения на гонку. Многодневная гонка входит в календарь Мирового Тура (UCI World Tour). Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) и бельгийской команды Alpecin-Fenix и французской команды Arkéa – Samsic приглашение на участие в Париж-Ницце-2022 получили 2 профессиональные французские команды (ProTeam): 

 

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Теги к статье: Париж-Ницца-2022 Мировой Тур wild card многодневная гонка Париж Ницца

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
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