Приглашения на Париж-Ницца-2022

это прекрасная новость для положения дел в велокроссе, а то майку Чемпиона мира уже второй сезон не видно в пелотоне. При отсутствии ван Арта и ван дер Пула, Изербит постарается взять максимум из сложившейся ситуации, но не выйдет. Мой прогноз на ЧМ: Tom PIDCOCK, Lars VAN DER HAAR, Michael VANTHOURENHOUT, Eli ISERBYT, Toon AERTS.