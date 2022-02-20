Приглашения на Париж-Ницца-2022

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 17:19
Организаторы велогонки Париж-Ницца (Paris-Nice), которая пройдёт с 6 по 13 марта 2022 года, сегодня объявили список команд, которые получили приглашения на гонку. Многодневная гонка входит в календарь Мирового Тура (UCI World Tour). Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) и бельгийской команды Alpecin-Fenix и французской команды Arkéa – Samsic приглашение на участие в Париж-Ницце-2022 получили 2 профессиональные французские команды (ProTeam):
B&B Hotels - KTM
TotalEnergies
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