- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 14:22
Приглашения на Париж-Рубэ-2018
Легендарная французская однодневная гонка категории World Tour Париж-Рубэ (Paris - Roubaix) пройдёт 8 апреля 2018 года. ASO, организаторы гонки, сегодня объявили список из 7 проконтинентальных команд, которые получили приглашения на "Северный Ад". Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие в Париж-Рубэ получили команды:
Cofidis, Solutions Crédits (Fra)
Direct Energie (Fra)
Fortuneo – Samsic (Fra)
Delko Marseille Provence KTM (Fra)
Vital Concept Cycling Club (Fra)
Veranda’s Willems – Crelan (Bel)
WB Veranclassic Aquality Protect (Bel)
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