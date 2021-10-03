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Винченцо Нибали – победитель Тура Сицилии-2021

Винченцо Нибали, Алехандро Вальверде, Алессандро Кови – на подиуме Тура Сицилии-2021

 

 

  Винченцо Нибали одержал победу на дорогах родной Сицилии, выиграв королевский горный этап Тура Сицилии-2021 и итоговую генеральную классификацию гонки. На 4-м этапе 36-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo атаковал за 22 км до финиша и за 6 км до финального подъёма, после того, как претендентами на общий зачёт был пойман отрыв дня, в котором находился в том числе и Крис Фрум (Israel Start Up Nation). «Акула из Мессины» в одиночку уехал от соперников. Преследователи, включая победителя 3 этапа и лидера общего зачёта Алехандро Вальверде (Movistar) финишировали через 49 секунд после Винченцо Нибали, и Вальверде потерял майку лидера.

 

  23-летний итальянский гонщик Алессандро Кови (UAE Team Emirates), финишировавший 3-м на финальном этапе, замкнул тройку призёров генеральной классификации.

 

  Винченцо Нибали не смог сдержать слёз на финише. Он выиграл домашнюю гонку, принёс первую победу команде Trek-Segafredo, где  выступает с 2020 года. В последний раз Винченцо Нибали праздновал победу в июле 2019 года, когда выиграл 20-й этап Тур де Франс, тогда он тоже опередил Алехандро Вальверде. Также это первая профессиональная победа Винченцо Нибали, одержанная в Сицилии.

 

 

Винченцо Нибали – победитель Тура Сицилии-2021

 

Винченцо Нибали – победитель Тура Сицилии-2021

 

Винченцо Нибали – победитель Тура Сицилии-2021

 

Винченцо Нибали – победитель Тура Сицилии-2021

 

Photo Credits: LaPresse

 

 

  Винченцо Нибали: «Это особенная победа на дорогах, где обычно катался ребёнком. Ощущения просто не передать словами. Я отлично знаю эти дороги, особенно финальный спуск. Но не очень хорошо знал сторону, по которой проходили финальный подъём. Просто знал, что гора тяжёлая и идеальна для атаки, но зато спуск я знал прекрасно. Мы поднимались на высокой скорости, и когда темп уменьшился, я атаковал. Не колебался и вложил все силы. Из командной технички меня подбадривали. После вершины оставалось только давить на педали и не оглядываться.

 

Было великолепно увидеть друзей и фанатов, не могу найти слов, чтобы описать свои чувства.

 

  На финише заплакал, потому что захлестнули эмоции. Уже давно выигрывал в последний раз. У меня были проблемы со здоровьем, но я работал с обычной решимостью, чтобы подготовиться к большим целям. Это первая гонка, которую выиграл на своей родине, там, где вырос. Я выиграл перед моими знакомыми, родителями и друзьями.

 

  Команда Trek-Segafredo поддерживала меня во время всех сложных моментов. Хочу  от всего сердца поблагодарить Луку Гуэрчилену. На этой неделе он написал мне. Мы надеемся скоро увидеть его в форме. Надеюсь, эта победа также вдохновит молодых ребят из Сицилии, которые хотят прийти в велоспорт.

 

 Этот результат даёт мне уверенность и вдохновляет перед классикой Ломабридя, которая пройдёт на следующей неделе».

 

  Алехандро Вальверде: «Я ожидал, что Нибали атакует. Но не думал, что Нибали и Барде атакуют так рано. Понимал, что они будут пытаться, но не поехал с ними. Подумал, что мы более менее держим всё под контролем, но он прошёл подъём отлично. Когда я увидел, что мы не сможем его догнать, просто постарался не потерять второе место. Вчерашнее падение не помогало. Я ударился вчера, сегодня не заметить последствий было нельзя, хотя чувствовал себя лучше, чем ожидал. Просто должен поздравить Винченцо. Я вернулся в гонки после операции на ключице, боль ещё остаётся, но я всё равно доволен. Счастлив, что выиграл этап, что финишировал вторым в борьбе с такими соперниками как Нибали, Барде, Кови и другими».

 

  Алессандро Кови: «Мы приехали на гонку, чтобы постараться выиграть. Но Винченцо был сильнейшим и заслужил этот успех. Поздравляю его! Для меня честь быть на подиуме рядом с такими великими чемпионами как Нибали и Вальверде!»

 

Результаты Тура Сицилии-2021

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Trek-Segafredo Джиро ди Сицилия Тур Сицилии Giro di Sicilia многодневная велогонка велогонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Париж - Рубэ-2021. Превью (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Неужели таки дождались лучшего монумента сезона! Смотрю сейчас ПРОМО и ТИЗЕР Париж-Рубэ и прям предвкушаю, а ведь "для разогрева" женская ПР !! Просто офигенная концовка сезона получается: ЧМ+ПР+итальянские классики с жирной точкой Ломбардией clapping

    Победителя и призёров угадывать не буду, всё-таки очень большой перерыв был после последней ПР (шапо ещё раз Фил Жилу) + концовка сезона + возможно по прогнозам (погоды) будет и дождь..?..Дождя каг бэ и хочется на гонку, но тогда будет месиво в прямом и переносном смысле, а ведь здоровье спортсменов преВыше всего.

    Ну а это случайно нашёл на каком то китайском/японском твиттере, так...для сравнения)

     

  • patar
    Ваут ван Арт о критике Ремко Э ... (3)
    patar-Фото

    На самом деле от Ван Арта тоже не ра3 "слышал" то, чего на самом деле не было. Так что кто 3нает как там оно на самом деле было...

  • Coffe
    Тур Сицилии-2021. Этап 4 (15)
    Coffe-Фото
    Поздравления Нибали! Наконец то победа!
  • EL-Fenomeno
    Ваут ван Арт о критике Ремко Э ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ваут ван Арт подчеркнул, что Эвенепул не придерживался запланированной тактики, он не должен был присоединяться к атакующим в начале гонки

    нашла коса на камень (с) ?

    Во время «Extra Time Koers» Ремко говорил намного больше, чем на собрании команды. Он согласился с тактикой, согласился с селекцией. Неделями он твердил о том, как предвкушает гонку. Думаю, очень странно теперь разворачиваться на 180 градусов. Не думаю, что благоразумно так подливать масло в огонь после того, как всё закончилось.

    Двуличный ТИПаж этот Рэмко. Не спорю талантливый, сильный велогонщик, практически универсал(ьный), но трепач очень гордый и как по мне слишком рано словивший свою звзеду вот теперь и хорохориться после каждой неудачи почти не в тему.

    ireful

  • Геродот
    Том Дюмулин уйдёт из команды J ... (6)
    Геродот-Фото

    Плохому танцору всегда что-то мешает...Классика.

  • Бакеша
    Тур Сицилии-2021. Этап 4 (15)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Karmatron
    Это местный неопасный душевнобольной, отнеситесь к нему с пониманием.
    +++
  • Astanaforever
    Ваут ван Арт о критике Ремко Э ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Ваще по слезам, истерикам, его комментариям и действиям, Ремко неприятный тип.Слишком нескромный, зазвездившийся малость.
  • Karmatron
    Тур Сицилии-2021. Этап 4 (15)
    Karmatron-Фото
    Это местный неопасный душевнобольной, отнеситесь к нему с пониманием.
  • Astanaforever
    Париж - Рубэ-2021. Превью (13)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: 1587
    1 колумбиец всего. Только несчастного Гавирию удалось затащить в это меропроятие

    И только один словенец, Мохорич.
    Зато четыре казахстанца. Канешна ни один не доедет до финиша, но все равно..больше чем словенцев и колумбийцев в два раза)))
  • kostel69
    Тур Сицилии-2021. Этап 4 (15)
    kostel69-Фото
    Вы ТДФ вообще смотрели? Вингегаард и Карапас по вашему спринтеры?

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