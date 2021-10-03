Винченцо Нибали – победитель Тура Сицилии-2021

Винченцо Нибали, Алехандро Вальверде, Алессандро Кови – на подиуме Тура Сицилии-2021

Винченцо Нибали одержал победу на дорогах родной Сицилии, выиграв королевский горный этап Тура Сицилии-2021 и итоговую генеральную классификацию гонки. На 4-м этапе 36-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo атаковал за 22 км до финиша и за 6 км до финального подъёма, после того, как претендентами на общий зачёт был пойман отрыв дня, в котором находился в том числе и Крис Фрум (Israel Start Up Nation). «Акула из Мессины» в одиночку уехал от соперников. Преследователи, включая победителя 3 этапа и лидера общего зачёта Алехандро Вальверде (Movistar) финишировали через 49 секунд после Винченцо Нибали, и Вальверде потерял майку лидера.

23-летний итальянский гонщик Алессандро Кови (UAE Team Emirates), финишировавший 3-м на финальном этапе, замкнул тройку призёров генеральной классификации.

Винченцо Нибали не смог сдержать слёз на финише. Он выиграл домашнюю гонку, принёс первую победу команде Trek-Segafredo, где выступает с 2020 года. В последний раз Винченцо Нибали праздновал победу в июле 2019 года, когда выиграл 20-й этап Тур де Франс, тогда он тоже опередил Алехандро Вальверде. Также это первая профессиональная победа Винченцо Нибали, одержанная в Сицилии.

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Винченцо Нибали: «Это особенная победа на дорогах, где обычно катался ребёнком. Ощущения просто не передать словами. Я отлично знаю эти дороги, особенно финальный спуск. Но не очень хорошо знал сторону, по которой проходили финальный подъём. Просто знал, что гора тяжёлая и идеальна для атаки, но зато спуск я знал прекрасно. Мы поднимались на высокой скорости, и когда темп уменьшился, я атаковал. Не колебался и вложил все силы. Из командной технички меня подбадривали. После вершины оставалось только давить на педали и не оглядываться.

Было великолепно увидеть друзей и фанатов, не могу найти слов, чтобы описать свои чувства.

На финише заплакал, потому что захлестнули эмоции. Уже давно выигрывал в последний раз. У меня были проблемы со здоровьем, но я работал с обычной решимостью, чтобы подготовиться к большим целям. Это первая гонка, которую выиграл на своей родине, там, где вырос. Я выиграл перед моими знакомыми, родителями и друзьями.

Команда Trek-Segafredo поддерживала меня во время всех сложных моментов. Хочу от всего сердца поблагодарить Луку Гуэрчилену. На этой неделе он написал мне. Мы надеемся скоро увидеть его в форме. Надеюсь, эта победа также вдохновит молодых ребят из Сицилии, которые хотят прийти в велоспорт.

Этот результат даёт мне уверенность и вдохновляет перед классикой Ломабридя, которая пройдёт на следующей неделе».

Алехандро Вальверде: «Я ожидал, что Нибали атакует. Но не думал, что Нибали и Барде атакуют так рано. Понимал, что они будут пытаться, но не поехал с ними. Подумал, что мы более менее держим всё под контролем, но он прошёл подъём отлично. Когда я увидел, что мы не сможем его догнать, просто постарался не потерять второе место. Вчерашнее падение не помогало. Я ударился вчера, сегодня не заметить последствий было нельзя, хотя чувствовал себя лучше, чем ожидал. Просто должен поздравить Винченцо. Я вернулся в гонки после операции на ключице, боль ещё остаётся, но я всё равно доволен. Счастлив, что выиграл этап, что финишировал вторым в борьбе с такими соперниками как Нибали, Барде, Кови и другими».

Алессандро Кови: «Мы приехали на гонку, чтобы постараться выиграть. Но Винченцо был сильнейшим и заслужил этот успех. Поздравляю его! Для меня честь быть на подиуме рядом с такими великими чемпионами как Нибали и Вальверде!»