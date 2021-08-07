Нейльсон Паулесс – победитель Классики Сан-Себастьяна-2021

Нейльсон Паулесс, Матей Мохорич, Миккель Оноре на подиуме Классики Сан-Себастьяна-2021

24-летний американский велогонщик команды EF Education Nippo Нейльсон Паулесс (Neilson Powless) одержал первую в карьере победу, выиграв классику Мирового тура «Классика Сан-Себастьяна»-2021 (Donostia San Sebastian Klasikoa).

Дождь, извилистые дороги, шесть категорийных подъёмов и сильный состав соперников, включая несколько победителей прошлых лет, не помешали Нейльсону Паулессу.

От отрыва дня из 16 человек на подъёме Эрлаиц (Erlaitz) впереди остался лишь гонщик команды Astana-Premier Tech Хавьер Ромо (Javier Romo), которого добрали за 2,7 км до вершины за 45 км до финиша. На атаку Микеля Ланды (Bahrain-Victorious) ответил британский гонщик команды EF Education Nippo Саймон Карр. Ланда вернулся в пелотон, а Саймон Карр продолжил наращивать просвет. На спуске из пелотона атаковали Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Миккель Оноре (Deceuninck-Quick Step), Лоренцо Рота (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) и будущий победитель, товарищ Карра по команде Нейльсон Паулесс. Они добрали Саймона Карра и пятёрка лидеров начала наращивать преимущество, которое за 20 км до финиша составило 50 секунд. Преследование вели лишь гонщики команды Trek-Segafredo.

На подъёме Мургиль Тонторра (Murgil Tontorra) за 9,4 км до финиша Саймон Карр выпал из отрыва, а его товарищ по команде Нейльсон Паулесс атаковал, но у вершины его догнали попутчики. На спуске Матей Мохорич слишком широко зашёл в поворот, но удержался, выстегнув ногу из педали. Ехавший за ним Миккель Оноре врезался в ограждение, его отлетевший велосипед сбил Лоренцо Роту. Только Нейльсон Паулесс благополучно прошёл этот поворот. К счастью, гонщики не пострадали и сразу вернулись в гонку. На финише спринт разыграли Матей Мохорич, Микеель Оноре и Нейльсон Паулесс. Паулесс обошёл чемпиона Словении на линии финиша и одержал первую в карьере победу.

Нейльсон Паулесс: «Даже не могу выразить словами, как много эта победа для меня значит. Наш директор Хуан Мануэль Гарате был так рад за нас, что мы едем эту гонку. У нас не было фаворитов, мы старались вести гонку с умом. В конце идеально разыграли наши карты. Я так счастлив.

Это моя первая профессиональная победа. Так счастлив, что одержал её здесь, в Сан-Себастьяне, со спортивным директором, который из этих мест. Здесь невероятные болельщики, я очень рад, что выиграл перед такими увлечёнными зрителями.

Я смотрел на карту на моём Garmin. Думаю, ребята, которые ехали впереди меня, слишком сконцентрировались на ситуации в гонке, и мало следили за дорогой. Я увидел, что впереди острый поворот, а они упали. В итоге я просто рад, что удержался и смог удержать свежесть до финиша».

Хуан Мануэль Гарате, спортивный директор команды EF Education Nippo: «Наша команда работала от старта до финиша, это были настоящие командные усилия. Жульен Эль Фарес и Джонатан Кайседо атаковали, но не смогли создать просвет. Когда уехал Саймон Карр, на вершине Эрлаиц мы пересмотрели свои планы. Решили, что Саймон должен продолжать работать изо всех сил, чтобы удержать просвет.

Для нас это очень важная победа. Думаю, эмоции нас переполняют из-за значимости этой гонки. В велоспорте трудно одерживать победы, особенно на такой гонке. Поэтому эта победа дала нам отличный настрой перед Вуэльтой Испании-2021 и остальным сезоном».

Матей Мохорич: «Сегодня, как всегда на классиках, было тяжело. Дороги были сколькими и мокрыми из-за дождя. Надо было держаться впереди, особенно на спусках. В первой части гонки мы смогли создать просвет с Микелем Ландой, Марком Падуном, мной и Стивом Уилльямсом. Микель атаковал на крутом участке, но не смог набрать достаточного преимущества, чтобы уехать. Поэтому я контратаковал на спуске и уехал с несколькими гонщиками. Нам удалось набрать преимущество перед последним подъёмом.

Я уехал с сильнейшими ребятами. Но неправильно оценил поворот и чуть не упал на финальном спуске. К счастью, без последствий. Потом я остался с лидерами, мы боролись в спринте на финишной черте. Я занял второе место. Думаю, Паулесс сегодня был сильнее, поэтому я доволен своим результатом. Лучше выступить не смог бы. Жаль, что не выиграл, надеюсь, получится в следующий раз».

Миккель Оноре: «До старта здесь у меня давно не было гонок. И хотя на тренировках чувствовал себя хорошо, никогда не знаешь, что будет в гонке. Однако сегодня нога шла, и я атаковал после Эрлаиц. Мы дали полный газ, поверив в свои шансы. После финального подъёма ситуация выглядела неплохо, но я упал, когда Мохорич слишком быстро зашёл в поворот. Мне пришлось потратить силы, чтобы вернуться. Потом в спринте, наверное, я спуртовал поздновато. Поэтому немного разочарован, но в то же время счастлив. Это мой первый подиум в классике Мирового тура, результат, который даёт уверенность».