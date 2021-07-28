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Луис Леон Санчес выигрывает «Классику Вильяфранка-де-Ордисия»

Луис Леон Санчес выигрывает «Классику Вильяфранка-де-Ордисия»

 

 

  Испанский гонщик команды Astana – Premier Tech Луис Леон Санчес одержал победу на 98-й однодневной гонке «Классика Вильяфранка-де-Ордисия», которая прошла сегодня в Испании. Санчес выиграл спринт из небольшой группы лидеров, опередив Хуана Аюсо и Рожера Адриа. Другой представитель казахстанско-канадской команды Оскар Родригес финишировал шестым.

 

 Луис Леон Санчес выигрывает «Классику Вильяфранка-де-Ордисия»

Луис Леон Санчес выигрывает «Классику Вильяфранка-де-Ордисия»

Photo credit: @Photo Gomez Sport and Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika

 

  «Я приехал на эту гонку после продолжительного перерыва, и это время я использовал максимально продуктивно, хорошо отдохнув и физически, и психологически, проведя столь ценное время с семьей. Приезжая на первую гонку после большого перерыва, всегда испытываешь странные чувства, так как до конца не уверен в своем уровне по сравнению с соперниками, даже если знаешь, что дома тренировался как надо. В любом случае, сегодня я был настроен побороться за победу, и в конце концов, все получилось просто замечательно. Мои товарищи по команде проделали замечательную работу для меня, и в финале мне удалось последовать за атакой Оскара Родригеса и оказаться в группе лидеров. Мы хорошо сработались, и эта атака принесла мне победу. Я очень рад этому успеху, и он по-настоящему мотивирует меня в начале второй половины сезона», - сказал Луис Леон Санчес.

Оскар Родригес провел мощную атаку на финальном подъеме дня Алто де Абалчискета (3.1 км, 7.3%), при этом установив новый рекорд прохождения этого подъема, остановив секундомер на отсечке 6 минут ровно. Атака Родригеса произвела разрушительные действия в пелотоне, а поддержать этот рывок на вершине и далее на спуске к финишу смогли лишь пять гонщиков, среди которых оказался и Луис Леон Санчес.

Несмотря на то, что пелотон все еще был очень близко, стараясь догнать лидеров, группе Санчеса и Родригеса все же удалось удержать свое небольшое преимущество и разыграть победу. Оскар Родригес помог Санчесу выбрать наилучшую позицию для спринта, после чего Луис Леон все сделал идеально, выиграв спринт и одержав свою первую победу в текущем сезоне.

«Мы начали эту гонку с Луисом Леоном Санчесом в роли единственного лидера, так как он находится в хорошей форме в начале этой второй половины сезона, и он был настроен побороться за победу. Семь лет назад он уже был вторым в этой гонке, и мы знали, что ему всегда хотелось выиграть здесь. До старта Луис Леон сказал, что готов что-то попробовать сегодня, так что мы решили помочь ему в этой гонке. Вся команда проделала отличную работу с самого старта, стараясь держать ситуацию под контролем. В итоге, на последнем подъеме мы увидели хорошую возможность для атаки, и Луис Леон Санчес и Оскар Родригес сумели отобраться в группу лидеров. Что ж, это хороший старт второй половины сезона для нас. У нас было много моментов в первой половине года, что-то мы упустили, где-то не повезло, так что я надеюсь, что в ближайшие несколько недель и месяцев мы сможем реализовать свои шансы», - рассказал Джузеппе Мартинелли.

Сегодняшний успех Луис Леона Санчеса стал десятой победой в 2021 году для Astana – Premier Tech.

Классика Вильяфранка-де-Ордисия, 165.7 км.

Топ-3: 1. Луис Леон Санчес (Astana – Premier Tech); 2. Хуан Аюсо (UAE-Team Emirates); 3. Рожер Адриа (Equipo Kern Pharma)… 6. Оскар Родригес (Astana – Premier Tech).

 

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

 

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Теги к статье: Луис Леон Санчес Джузеппе Мартинелли Astana – Premier Tech Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika классика однодневная велогонка Europe Tour

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Комментарии

  • AmaAma
    Тадей Погачар - бронзовый приз ... (6)
    AmaAma-Фото
    Кроме Тура есть Джиро и Вуэльта. Там "светит" многим.
  • salomon
    Тадей Погачар - бронзовый приз ... (6)
    salomon-Фото
    Цитата: Coffe
    Поздравления Тадею!Молодец! До золота время есть.
    Да он просто не грузил себя на счёт недобытого золота,поэтому и выглядел таким радостным даже с бронзой. Уверен,он сильнее бы переживал если б не взял Тур де Франс. А вот для Карапаса золото Олимпиады - это венец карьеры, потому как на Гран Турах ему против Погачар ничё не светит.
  • Coffe
    Тадей Погачар - бронзовый приз ... (6)
    Coffe-Фото
    Ваут надеялся на победу.
  • Salamandra
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (39)
    Salamandra-Фото
    Только не с комментариями Кондрашова. Это ужас-ужас.
  • Kay82
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (39)
    Kay82-Фото
    техническая составляющая сейчас не имеет смысла, я писал про победу!
  • shoooster
    Тадей Погачар - бронзовый приз ... (6)
    shoooster-Фото
    Тадей с бронзой заметно веселее выглядит, чем Вут с серебром
  • Александра
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (143)
    Александра-Фото
    Кажется, вы чрезмерно увлеклись в обличениях.
  • zalex567
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (39)
    zalex567-Фото
    Цитата: Серафим
      Сева был прав, когда говорил, что группа сильнейших просто ждала, когда отрыв сам осыплется, не прикладывая больших усилий в погоне.
      Однако Кизенхофер оказалась просто сильнее на данный момент, чем её считали. Это очень правильно, что любительница-математик просчитала и обошла профессионалок. Просто красотка, приквоздила доминаторов - голландок к позорному щиту.
       Тот случай, когда прагматичные обычаи профессионального велоспорта обернулись против профессионалов.  Была бы на месте Кизенхофер профессионалка - сказала бы: "А чего упираться, все равно догонят". Но она об этом просто не рассуждала, а ехала до конца, отдав силы без остатка. 
       Браво!  Одно из самых сильных впечатлений от женских гонок.
    шшш

    На этой Олимпиаде отчаянные атаки оказались победными, а рассчётливая тактика грандов привела к поражению. Доминирование голландок не состоялось. Неожиданно, чем и хорош велоспорт. Рад за австрийку, но ещё бы больше хотел победы полячки. Она в отрыве больше тянула и как самый крупная из них, больше ветров насобирала

    Неожиданные победы из ранних или поздних отрывов стали тенденцией на однодневных гонках в последнее время. Пора бы тренерам и самим профикам задуматься над этим. Хотя победа Р. Карапаса к неожиданным я бы не относил
  • VeloVelo
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (143)
    VeloVelo-Фото
    Сэра ему дали в совокупности за Тур+Олимпиада.
  • lazhu
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (39)
    lazhu-Фото

    Van Vleuten wasn’t the only rider confused by the race situation, however, her teammates were equally bemused by Keisenhofer’s win, and Team GB rider Lizzie Deignan told the BBC that she also thought van Vleuten had taken the gold medal.

    Интересный поворот. В техничках не смотрят стрим? Никто не информирует пелотон о разрывах?

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