Луис Леон Санчес выигрывает «Классику Вильяфранка-де-Ордисия»

Испанский гонщик команды Astana – Premier Tech Луис Леон Санчес одержал победу на 98-й однодневной гонке «Классика Вильяфранка-де-Ордисия», которая прошла сегодня в Испании. Санчес выиграл спринт из небольшой группы лидеров, опередив Хуана Аюсо и Рожера Адриа. Другой представитель казахстанско-канадской команды Оскар Родригес финишировал шестым.

Photo credit: @Photo Gomez Sport and Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika

«Я приехал на эту гонку после продолжительного перерыва, и это время я использовал максимально продуктивно, хорошо отдохнув и физически, и психологически, проведя столь ценное время с семьей. Приезжая на первую гонку после большого перерыва, всегда испытываешь странные чувства, так как до конца не уверен в своем уровне по сравнению с соперниками, даже если знаешь, что дома тренировался как надо. В любом случае, сегодня я был настроен побороться за победу, и в конце концов, все получилось просто замечательно. Мои товарищи по команде проделали замечательную работу для меня, и в финале мне удалось последовать за атакой Оскара Родригеса и оказаться в группе лидеров. Мы хорошо сработались, и эта атака принесла мне победу. Я очень рад этому успеху, и он по-настоящему мотивирует меня в начале второй половины сезона», - сказал Луис Леон Санчес.



Оскар Родригес провел мощную атаку на финальном подъеме дня Алто де Абалчискета (3.1 км, 7.3%), при этом установив новый рекорд прохождения этого подъема, остановив секундомер на отсечке 6 минут ровно. Атака Родригеса произвела разрушительные действия в пелотоне, а поддержать этот рывок на вершине и далее на спуске к финишу смогли лишь пять гонщиков, среди которых оказался и Луис Леон Санчес.



Несмотря на то, что пелотон все еще был очень близко, стараясь догнать лидеров, группе Санчеса и Родригеса все же удалось удержать свое небольшое преимущество и разыграть победу. Оскар Родригес помог Санчесу выбрать наилучшую позицию для спринта, после чего Луис Леон все сделал идеально, выиграв спринт и одержав свою первую победу в текущем сезоне.



«Мы начали эту гонку с Луисом Леоном Санчесом в роли единственного лидера, так как он находится в хорошей форме в начале этой второй половины сезона, и он был настроен побороться за победу. Семь лет назад он уже был вторым в этой гонке, и мы знали, что ему всегда хотелось выиграть здесь. До старта Луис Леон сказал, что готов что-то попробовать сегодня, так что мы решили помочь ему в этой гонке. Вся команда проделала отличную работу с самого старта, стараясь держать ситуацию под контролем. В итоге, на последнем подъеме мы увидели хорошую возможность для атаки, и Луис Леон Санчес и Оскар Родригес сумели отобраться в группу лидеров. Что ж, это хороший старт второй половины сезона для нас. У нас было много моментов в первой половине года, что-то мы упустили, где-то не повезло, так что я надеюсь, что в ближайшие несколько недель и месяцев мы сможем реализовать свои шансы», - рассказал Джузеппе Мартинелли.



Сегодняшний успех Луис Леона Санчеса стал десятой победой в 2021 году для Astana – Premier Tech.



Классика Вильяфранка-де-Ордисия, 165.7 км.



Топ-3: 1. Луис Леон Санчес ( Astana – Premier Tech); 2. Хуан Аюсо (UAE-Team Emirates); 3. Рожер Адриа (Equipo Kern Pharma)… 6. Оскар Родригес (Astana – Premier Tech).

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech