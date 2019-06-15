Луис Леон Санчес побеждает на 2-м этапе «Тура Швейцарии»-2019

Луис Леон Санчес побеждает на 2-м этапе «Тура Швейцарии» после феноменальной командной работы





Буквально через полчаса после громкого успеха Якоба Фульсанг на «Критериум дю Дофине», сольную победу на втором этапе «Тура Швейцарии» одержал другой гонщик «Астаны» Луис Леон Санчес. Санчес предпринял сольную атаку за 11 км до финиша в городе Лангнау-им-Эмменталь, сумев набрать хорошее преимущество, которого хватило для победы.

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- Я так рад своей сегодняшней победе! Я не ожидал, что буду настолько силён в финале, но мне удалось создать просвет и удержать его до самого финиша. Мы знали, что должны были сделать гонку как можно сложнее, так как в пелотоне было много сильных спринтеров, и если мы хотели побороться за победу на этапе, нужно было избежать массового спринта. Команда была великолепна на последних двух подъемах, и позже, когда я увидел возможность, я атаковал. На протяжении нескольких километров ситуация была на грани, потому что пелотон был близко, ведя мощное преследование. Но, в итоге, мне удалось удержаться впереди и выиграть! Я хочу поблагодарить моих товарищей по команде, они проделали феноменальную работу в течение всего дня, особенно, в финале. Для меня победа на «Туре Швейцарии» - особенный момент. Также, хочу поздравить Якоба Фульсанг и всю «Астану» с большим успехом на «Критериум дю Дофине». Очень приятно добиться таких высоких результатов для наших спонсоров и главного партнера «Самрук Казына», - сказал Луис Леон Санчес.



Насчитывая по два подъема на каждом из трёх кругов в окрестностях Лангнау-им-Эмменталь, второй этап предлагал хорошую возможность побороться за победу гонщикам, которые любят и умеют атаковать. Команда «Астана» в полном составе вышла во главу пелотона у подножия предпоследнего подъема за 40 км до финиша, серьезно подняв скорость группы. Великолепную работу провели сначала, Юрий Натаров и Родриго Контрерас, а затем, Андрей Зейц и Луис Леон Санчес, произведя большую селекцию в пелотоне. Омар Фраиле атаковал за 31 км до финиша, но, позднее, эта атака была нейтрализована. Однако, благодаря этой атаке, группу удалось разделить на несколько частей. А за 11 км до финиша в атаку пошёл Луис Леон Санчес и этот рывок принёс ему победу!



- У нас был хороший план на этап, мы стремились провести гонку агрессивно, усложнить её максимально. Все ребята проделали отличную работу, также, у Омара Фраиле получилась очень красивая атака, которая помогла нам просеять пелотон. Мы знали, что нужно продолжать атаковать, и Луис Леон сделал все в правильный момент. Мы можем быть довольны тем, как начали этот «Тур Швейцарии». Также, мы очень рады за нашу команду, которая одержала блестящую победу на «Критериум дю Дофине» во Франции! Замечательный день для команды «Астана»! - сказал Дмитрий Седун, спортивный директор «Астаны».



После своей долгой и мощной атаки, Омар Фраиле нашёл в себе силы побороться за высокое место в спринте, финишировав 7-м.



В общем зачёте новым лидером стал Каспер Асгрин, а Луис Леон Санчес поднялся на 11-е место.



«Тур Швейцарии» продолжится завтра третьим этапом протяжённостью 162.3 км от Фламатта до Мюртена.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM