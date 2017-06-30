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Омар Фраиле становится чемпионом Испании в групповой гонке

Омар Фраиле становится чемпионом Испании в групповой гонке

 



Омар Фраиле одержал блестящую победу в групповой гонке чемпионата Испании, продолжив доминирование Astana – Premier Tech на национальном чемпионате этой страны после победы Йона Исагирре в «разделке» двумя днями ранее. Мощным финишным рывком Фраиле выиграл спринт из небольшой группы лидеров, впервые завоевав «золото» и майку чемпиона Испании. Другой гонщик Astana – Premier Tech Алекс Аранбуру завоевал бронзовую медаль.

Своим успехом Омар Фраиле оставил майку чемпиона Испании, которую до этого весь год носил Луис Леон Санчес, в команде Astana – Premier Tech.

 

Омар Фраиле становится чемпионом Испании в групповой гонке

 

Омар Фраиле становится чемпионом Испании в групповой гонке

 


Photo credit: @RFECiclismo



  «Это что-то невероятное – вновь поднять руки вверх в знак победы. Когда я пересек финишную черту, я не мог поверить, что сделал это. Прошло очень много времени с тех пор, как я в последний раз испытывал такие чувства, и сейчас в это трудно поверить. Я очень взволнован.

 

  Это был очень трудный день, который мы провели на сложнейшей трассе. Мы старались держать гонку под контролем вместе с командой Cofidis для того, чтобы не дать отрыву уехать слишком далеко. Финал получился сумасшедшим с большим количеством атак.

 

  Каждый из нас пробовал разыграть свою карту, но в конце концов мы решили, что наилучшим вариантом будет подготовить спринт для Алекса Аранбуру. Однако, когда пришел момент, я оказался немного сильнее, и сумел победить. На все 100% это была командная гонка и командный успех, потому что вшестером мы были друг за друга, работали, как единая команда. Поэтому, я хочу поблагодарить и товарищей по команде, и наш персонал за сегодняшние усилия. Теперь, я отправлюсь на «Тур де Франс» с невероятной мотивацией и уверенностью в своих силах», - сказал Омар Фраиле.

Практически со старта Astana – Premier Tech взяла на себя контроль в гонке, силами Хавьера Ромо и Оскара Родригеса помогая догонять отрыв. Где-то за 40 км до финиша, когда от пелотона осталась лишь небольшая группа фаворитов, атаковал Йон Исагирре, а вслед за ним свои силы в атаке пробовали и Омар Фраиле, и Луис Леон Санчес.

Несмотря на атаки гонщиков Astana – Premier Tech, а также соперников, за 12 км до финиша группа вновь воссоединилась, гонщики казахстанско-канадской команды вышли вперед, подняли скорость и повели группу за собой для того, чтобы подготовить спринт для Алекса Аранбуру.

Сначала Йон Исагирре, а затем Луис Леон Санчес довезли группу до заключительных 500 метров дистанции. В этот момент вперед вышел Омар Фраиле, вывозя Аранбуру на позицию для спринта, однако поддержать темп товарища не получилось ни у Алекса, ни у кого из соперников. В итоге Фраиле финишировал первым, второе место занял Хесус Эрнандес, а Алекс Аранбуру замкнул тройку призеров.

Чемпионат Испании, групповая гонка, 183.4 км. Ла Нусия. Топ-3: 1. Омар Фраиле (Astana – Premier Tech); 2. Хесус Эрнандес (Cofidis, Solutions Credits); 3. Алекс Аранбуру (Astana – Premier Tech).

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

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Теги к статье: Омар Фраиле Omar Fraile Astana - Premier Tech чемпионат Испании по велоспорту чемпион Испании

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:08 | Регистрация: 30.06.2017

    Жаль в чемпионате Дании Фульсанг не сумел удержаться в группе и взять майку чемпиона. Астана проделала хорошую работу взяв пять маек нац.чемпионов.

    Омар будет мотивирован перед туром. Попытается выиграть горох и взять этап Тур де Франс во второй раз в карьере. Нет лидера и не на кого пахать. Будет освобожден от коллективной работы. Я так думаю. Два этапа Астане под силу забрать. Команда на моральном подьеме.

    Вся жизнь это гонка.
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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • Astanaforever
    Омар Фраиле становится чемпион ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Жаль в чемпионате Дании Фульсанг не сумел удержаться в группе и взять майку чемпиона. Астана проделала хорошую работу взяв пять маек нац.чемпионов.

    Омар будет мотивирован перед туром. Попытается выиграть горох и взять этап Тур де Франс во второй раз в карьере. Нет лидера и не на кого пахать. Будет освобожден от коллективной работы. Я так думаю. Два этапа Астане под силу забрать. Команда на моральном подьеме.
  • Arciv
    Национальные чемпионаты по шос ... (44)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    В групповой в Словении Мохорич победил. Погачар только 5-й. Роглича не было.
    Странное поведение у него,ну надеюсь он знает,что делает
  • Astanaforever
    Артем Ныч — новый чемпион Росс ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Так уныло на улицах Пензы было. Никакой организованности организаторами гонки не было проведено. Все так допотопно было. Люди шастали туда-сюда по трассе. Асфальт трассы раздолбан. Какими то дешевыми ленточками частями был перевязан. Трасса ужасная. Награждение вообще в духе совка. Примитив. Призы вообще не поддаются обсуждению. Трасса проложена чисто под Газпром русвело с ее доминирующим составом. Областные команды сделали статистами. Позор организаторами. Отар-мистер пауза вообще молчал вставояя невпопад редкие слова. Да еще. Зачем нужно было выдавать инфу..якобы подписанного контракта Власова с Борой. Некорректно это посреди сезона. Своего рода такое бахвальство. .мол смотрите Власов в какую команду уходит..не чета Астане. Противно. Минус Два этому чемпионату.
  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (44)
    Earl57-Фото
    В групповой в Словении Мохорич победил. Погачар только 5-й. Роглича не было.
  • Arciv
    Национальные чемпионаты по шос ... (44)
    Arciv-Фото
    Цитата: velodoctor
    Этого года уже провели, Беннетт чемпион.
    Ну да,поэтому и говорю 7)

    Цитата: Earl57
    У Юмбо 7 маек - Фосс и в разделке, и в групповой победил.
    Я Фосса посчитал! Две у него,две в Нидерландах,Мартин и Ван Арт! Это 6 и Беннет 7! Роглич поедет групповую гонку Словении или он забил на всё?))
  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (44)
    Earl57-Фото
    У Юмбо 7 маек - Фосс и в разделке, и в групповой победил.
  • velodoctor
    Национальные чемпионаты по шос ... (44)
    velodoctor-Фото

    Этого года уже провели, Беннетт чемпион.

  • Владимир__BLR
    Крис Фрум стартует на Тур де Ф ... (30)
    Владимир__BLR-Фото
    Ну еще есть "Gazprom-RusVelo"...
  • Владимир__BLR
    Крис Фрум стартует на Тур де Ф ... (30)
    Владимир__BLR-Фото
    Да, весь вопрос в команде. Фруми вот "дорожным кэпом" стал - раз команда платит, чего не кататься. Есть гонцы, которые бесплатно готовы гоняться. А Кэву пришлось заплатить, чтобы попасть в гонки, при этом он на 2-ом уровне прилично понавыигрывал уже.
    Только вот вопрос - найти ту команду, которая возьмет.
    Любопытно, как Фруми в следующий сезон попадет...
  • Arciv
    Национальные чемпионаты по шос ... (44)
    Arciv-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Каванья круто и даже неожиданно, но очень приятно за Реми-трудягу. Второй год подряд нац.чемпион ещё и в разных дисциплинах. Ну и за Колбрелли рад. Это чемпионство заменит (т.е. компенсирует) Сонни все его 2 и 3 места по сезону.А в Астане я так понял будет больше всего чемпионских маек ? Это тоже я думаю определённо сыграет некую роль в пелотоне на разных гонках/этапах.Ну и это самое: кто чемпион ITT & RR у нас, в Украине. Почему никаких результатов...как даже странно.
    Сейчас у Юмбо и Астаны по 6

    И у Юмбо ещё Новая Зеландия,они вроде зимой проводят

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
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5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
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