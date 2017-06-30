Омар Фраиле становится чемпионом Испании в групповой гонке





Омар Фраиле одержал блестящую победу в групповой гонке чемпионата Испании, продолжив доминирование Astana – Premier Tech на национальном чемпионате этой страны после победы Йона Исагирре в «разделке» двумя днями ранее. Мощным финишным рывком Фраиле выиграл спринт из небольшой группы лидеров, впервые завоевав «золото» и майку чемпиона Испании. Другой гонщик Astana – Premier Tech Алекс Аранбуру завоевал бронзовую медаль.



Своим успехом Омар Фраиле оставил майку чемпиона Испании, которую до этого весь год носил Луис Леон Санчес, в команде Astana – Premier Tech.



Photo credit: @RFECiclismo





«Это что-то невероятное – вновь поднять руки вверх в знак победы. Когда я пересек финишную черту, я не мог поверить, что сделал это. Прошло очень много времени с тех пор, как я в последний раз испытывал такие чувства, и сейчас в это трудно поверить. Я очень взволнован.

Это был очень трудный день, который мы провели на сложнейшей трассе. Мы старались держать гонку под контролем вместе с командой Cofidis для того, чтобы не дать отрыву уехать слишком далеко. Финал получился сумасшедшим с большим количеством атак.

Каждый из нас пробовал разыграть свою карту, но в конце концов мы решили, что наилучшим вариантом будет подготовить спринт для Алекса Аранбуру. Однако, когда пришел момент, я оказался немного сильнее, и сумел победить. На все 100% это была командная гонка и командный успех, потому что вшестером мы были друг за друга, работали, как единая команда. Поэтому, я хочу поблагодарить и товарищей по команде, и наш персонал за сегодняшние усилия. Теперь, я отправлюсь на «Тур де Франс» с невероятной мотивацией и уверенностью в своих силах», - сказал Омар Фраиле.



Практически со старта Astana – Premier Tech взяла на себя контроль в гонке, силами Хавьера Ромо и Оскара Родригеса помогая догонять отрыв. Где-то за 40 км до финиша, когда от пелотона осталась лишь небольшая группа фаворитов, атаковал Йон Исагирре, а вслед за ним свои силы в атаке пробовали и Омар Фраиле, и Луис Леон Санчес.



Несмотря на атаки гонщиков Astana – Premier Tech, а также соперников, за 12 км до финиша группа вновь воссоединилась, гонщики казахстанско-канадской команды вышли вперед, подняли скорость и повели группу за собой для того, чтобы подготовить спринт для Алекса Аранбуру.



Сначала Йон Исагирре, а затем Луис Леон Санчес довезли группу до заключительных 500 метров дистанции. В этот момент вперед вышел Омар Фраиле, вывозя Аранбуру на позицию для спринта, однако поддержать темп товарища не получилось ни у Алекса, ни у кого из соперников. В итоге Фраиле финишировал первым, второе место занял Хесус Эрнандес, а Алекс Аранбуру замкнул тройку призеров.



Чемпионат Испании, групповая гонка, 183.4 км. Ла Нусия. Топ-3: 1. Омар Фраиле (Astana – Premier Tech); 2. Хесус Эрнандес (Cofidis, Solutions Credits); 3. Алекс Аранбуру (Astana – Premier Tech).



Пресс-служба команды Astana – Premier Tech



