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Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika-2021

Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika

Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika

 

 

 

Ordizia - Ordizia, 165,7 км

1. Luis León Sánchez (Spa) Astana - Premier Tech

2. Juan Ayuso (Spa) UAE-Team Emirates

3. Roger Adrià (Spa) Equipo Kern Pharma
4. Héctor Carretero (Spa) Movistar
5. Mikel Iturria (Spa) Euskaltel - Euskadi

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Теги к статье: Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika классика однодневная велогонка велогонка категории 1.1 гонка Европейского тура Europe Tour

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В тему:

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:11 | Регистрация: 30.06.2017

    Да.уж. Чтобы делала Астана без Лулу? Он и спасает аховое положение команды. Работяга

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Роман

    AmaAma

    Сегодня, 15:55 | Регистрация: 1.07.2021

    2е место занял чемпион юниорской Джиро! Контракт у него с Эмиратами до 2025 года, на него возлагают большие надежды. Посмотрим на дальнейшее развитие! 

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Комментарии

  • AmaAma
    Тадей Погачар - бронзовый приз ... (6)
    AmaAma-Фото
    Кроме Тура есть Джиро и Вуэльта. Там "светит" многим.
  • salomon
    Тадей Погачар - бронзовый приз ... (6)
    salomon-Фото
    Цитата: Coffe
    Поздравления Тадею!Молодец! До золота время есть.
    Да он просто не грузил себя на счёт недобытого золота,поэтому и выглядел таким радостным даже с бронзой. Уверен,он сильнее бы переживал если б не взял Тур де Франс. А вот для Карапаса золото Олимпиады - это венец карьеры, потому как на Гран Турах ему против Погачар ничё не светит.
  • Coffe
    Тадей Погачар - бронзовый приз ... (6)
    Coffe-Фото
    Ваут надеялся на победу.
  • Salamandra
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (39)
    Salamandra-Фото
    Только не с комментариями Кондрашова. Это ужас-ужас.
  • Kay82
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (39)
    Kay82-Фото
    техническая составляющая сейчас не имеет смысла, я писал про победу!
  • shoooster
    Тадей Погачар - бронзовый приз ... (6)
    shoooster-Фото
    Тадей с бронзой заметно веселее выглядит, чем Вут с серебром
  • Александра
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (143)
    Александра-Фото
    Кажется, вы чрезмерно увлеклись в обличениях.
  • zalex567
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (39)
    zalex567-Фото
    Цитата: Серафим
      Сева был прав, когда говорил, что группа сильнейших просто ждала, когда отрыв сам осыплется, не прикладывая больших усилий в погоне.
      Однако Кизенхофер оказалась просто сильнее на данный момент, чем её считали. Это очень правильно, что любительница-математик просчитала и обошла профессионалок. Просто красотка, приквоздила доминаторов - голландок к позорному щиту.
       Тот случай, когда прагматичные обычаи профессионального велоспорта обернулись против профессионалов.  Была бы на месте Кизенхофер профессионалка - сказала бы: "А чего упираться, все равно догонят". Но она об этом просто не рассуждала, а ехала до конца, отдав силы без остатка. 
       Браво!  Одно из самых сильных впечатлений от женских гонок.
    шшш

    На этой Олимпиаде отчаянные атаки оказались победными, а рассчётливая тактика грандов привела к поражению. Доминирование голландок не состоялось. Неожиданно, чем и хорош велоспорт. Рад за австрийку, но ещё бы больше хотел победы полячки. Она в отрыве больше тянула и как самый крупная из них, больше ветров насобирала

    Неожиданные победы из ранних или поздних отрывов стали тенденцией на однодневных гонках в последнее время. Пора бы тренерам и самим профикам задуматься над этим. Хотя победа Р. Карапаса к неожиданным я бы не относил
  • VeloVelo
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (143)
    VeloVelo-Фото
    Сэра ему дали в совокупности за Тур+Олимпиада.
  • lazhu
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (39)
    lazhu-Фото

    Van Vleuten wasn’t the only rider confused by the race situation, however, her teammates were equally bemused by Keisenhofer’s win, and Team GB rider Lizzie Deignan told the BBC that she also thought van Vleuten had taken the gold medal.

    Интересный поворот. В техничках не смотрят стрим? Никто не информирует пелотон о разрывах?

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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