Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika-2021

Цитата: Серафим

Сева был прав, когда говорил, что группа сильнейших просто ждала, когда отрыв сам осыплется, не прикладывая больших усилий в погоне.

Однако Кизенхофер оказалась просто сильнее на данный момент, чем её считали. Это очень правильно, что любительница-математик просчитала и обошла профессионалок. Просто красотка, приквоздила доминаторов - голландок к позорному щиту.

Тот случай, когда прагматичные обычаи профессионального велоспорта обернулись против профессионалов. Была бы на месте Кизенхофер профессионалка - сказала бы: "А чего упираться, все равно догонят". Но она об этом просто не рассуждала, а ехала до конца, отдав силы без остатка.

Браво! Одно из самых сильных впечатлений от женских гонок.



шшшНа этой Олимпиаде отчаянные атаки оказались победными, а рассчётливая тактика грандов привела к поражению. Доминирование голландок не состоялось. Неожиданно, чем и хорош велоспорт. Рад за австрийку, но ещё бы больше хотел победы полячки. Она в отрыве больше тянула и как самый крупная из них, больше ветров насобиралаНеожиданные победы из ранних или поздних отрывов стали тенденцией на однодневных гонках в последнее время. Пора бы тренерам и самим профикам задуматься над этим. Хотя победа Р. Карапаса к неожиданным я бы не относил