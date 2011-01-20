Вуэльта Мурсии-2020. Этап 2. Луис Леон Санчес одерживает сольную победу, Омар Фраиле – второй

Вуэльта Мурсии. Этап 2. Луис Леон Санчес одерживает сольную победу, Омар Фраиле – второй, лучший горный гонщик, Никита Стальнов – 5-й в финальном зачете





Команда «Астана Про Тим» провела потрясающий день в Мурсии: Луис Леон Санчес выиграл второй этап гонки после поздней сольной атаки, Омар Фраиле выиграл спринт за второе призовое место, а также, стал победителем в классификации лучшего горного гонщика, Никита Стальнов занял 5-е место в общем зачете, а «Астана» стала лучшей командой.



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- Я очень счастлив выиграть дома, в Мурсии! Для меня это особенная гонка, и я вдохновлен еще одним успехом здесь. Это многое значит для меня! День получился очень трудным, и мы отдали все силы ради победы. Команда была на высоте сегодня, и я хочу поблагодарить всех ребят за поддержку. Думаю, что как команда мы очень мощно провели этот этап, особенно, когда Омар Фраиле и Оскар Родригес уехали в отрыв. Я тоже был среди лидеров, но на Колладо Бермехо я почувствовал себя не слишком хорошо. В тот момент подумал, что побороться за победу на получится, но на спуске мне удалось догнать группу желтой майки, а на последних 10 км мы настигли двух лидеров. Вместе с Омаром Фраиле мы отлично разыграли наши карты, и когда я увидел возможность для атаки, я тут же рванул вперед. Эта победа многое значит для меня, и я очень рад подарить этот успех моей команде, - сказал Луис Леон Санчес.



- Невероятно сложный день, и в финале мы все были на пределе. Когда я увидел атаку Луиса Леона за 2 км до финиша, я постарался оказать ему поддержку, контролируя соперников позади, но ни у кого на тот момент уже не было сил на контратаку. На финише я выложился для того, чтобы пересечь финишную черту вторым, сразу вслед за моим товарищем и другом Луисом Леоном. Наша команда провела отличный день, все шло по плану, когда мы уехали в отрыв вместе с Оскаром Родригесом. На Колладо Бермехо мы шли на все 100%, стараясь удержать преимущество. Но, на спуске мы чуть упустили Вальверде, не смогли среагировать. Тем не менее, нам удалось догнать его на последних 10 км. Я уже готовился к спринту, когда Луис Леон предпринял мощную атаку, которая принесла нам замечательный успех. День за днем я чувствую, что форма идет по нарастающей, я надеюсь, что удастся выступить еще лучше на следующих гонках, - рассказал Омар Фраиле.



Второй и заключительный этап «Вуэльты Мурсии» стартовал в Сантомере, а финишировал на улицах Мурсии через 179.6 км. По дистанции гонщикам пришлось преодолеть 4 подъема. «Астана Про Тим» начала этап очень активно: Евгений Гидич и Жандос Бижигитов старались следовать за всеми попытками уехать в отрыв. Однако, в итоге, отрыв сформировали всего два гонщика, которых, впрочем, достаточно быстро поймали – на вершине первой категории сложности Альто Эспунья.



Пять гонщиков атаковали из пелотона на крутых участках подъема Колладо Бермехо (высшая категория), среди них были и два представителя «Астаны», Омар Фраиле и Оскар Ридригес. Примерно за 30 км до финиша из этой группы контратаковали двое, Алехандро Вальверде и Леннард Камна, но оба были настигнуты за 10 км до финиша.



Группа лидеров из 9 гонщиков, включая Омара Фраиле и Луиса Леона Санчеса уже готовилась к спринту, когда за 2 км до финиша Санчес предпринял мощный рывок, оказавшийся победным. Фраиле финишировал вторым.



Один из вчерашних героев Никита Стальнов сегодня занял 31-е место, однако, этот результат позволил казахстанскому гонщику занять 5-е место в итоговой генеральной классификации «Вуэльты Мурсии». Победителем гонки стал бельгиец Ксандро Мёрисс.



Омар Фраиле завоевал красную майку лучшего горного гонщика, а также, получил приз за победу на горной вершине Колладо Бермехо, которая была посвящена Марко Пантани.



«Астана Про Тим» одержала победу в общекомандном зачете.



Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM