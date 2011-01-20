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Вуэльта Мурсии-2020. Этап 2. Луис Леон Санчес одерживает сольную победу, Омар Фраиле – второй

Вуэльта Мурсии. Этап 2. Луис Леон Санчес одерживает сольную победу, Омар Фраиле – второй, лучший горный гонщик, Никита Стальнов – 5-й в финальном зачете

 


 
  Команда «Астана Про Тим» провела потрясающий день в Мурсии: Луис Леон Санчес выиграл второй этап гонки после поздней сольной атаки, Омар Фраиле выиграл спринт за второе призовое место, а также, стал победителем в классификации лучшего горного гонщика, Никита Стальнов занял 5-е место в общем зачете, а «Астана» стала лучшей командой.

 

 

 

 
Photo credit: © Getty Images


- Я очень счастлив выиграть дома, в Мурсии! Для меня это особенная гонка, и я вдохновлен еще одним успехом здесь. Это многое значит для меня! День получился очень трудным, и мы отдали все силы ради победы. Команда была на высоте сегодня, и я хочу поблагодарить всех ребят за поддержку. Думаю, что как команда мы очень мощно провели этот этап, особенно, когда Омар Фраиле и Оскар Родригес уехали в отрыв. Я тоже был среди лидеров, но на Колладо Бермехо я почувствовал себя не слишком хорошо. В тот момент подумал, что побороться за победу на получится, но на спуске мне удалось догнать группу желтой майки, а на последних 10 км мы настигли двух лидеров. Вместе с Омаром Фраиле мы отлично разыграли наши карты, и когда я увидел возможность для атаки, я тут же рванул вперед. Эта победа многое значит для меня, и я очень рад подарить этот успех моей команде, - сказал Луис Леон Санчес.

- Невероятно сложный день, и в финале мы все были на пределе. Когда я увидел атаку Луиса Леона за 2 км до финиша, я постарался оказать ему поддержку, контролируя соперников позади, но ни у кого на тот момент уже не было сил на контратаку. На финише я выложился для того, чтобы пересечь финишную черту вторым, сразу вслед за моим товарищем и другом Луисом Леоном. Наша команда провела отличный день, все шло по плану, когда мы уехали в отрыв вместе с Оскаром Родригесом. На Колладо Бермехо мы шли на все 100%, стараясь удержать преимущество. Но, на спуске мы чуть упустили Вальверде, не смогли среагировать. Тем не менее, нам удалось догнать его на последних 10 км. Я уже готовился к спринту, когда Луис Леон предпринял мощную атаку, которая принесла нам замечательный успех. День за днем я чувствую, что форма идет по нарастающей, я надеюсь, что удастся выступить еще лучше на следующих гонках, - рассказал Омар Фраиле.

Второй и заключительный этап «Вуэльты Мурсии» стартовал в Сантомере, а финишировал на улицах Мурсии через 179.6 км. По дистанции гонщикам пришлось преодолеть 4 подъема. «Астана Про Тим» начала этап очень активно: Евгений Гидич и Жандос Бижигитов старались следовать за всеми попытками уехать в отрыв. Однако, в итоге, отрыв сформировали всего два гонщика, которых, впрочем, достаточно быстро поймали – на вершине первой категории сложности Альто Эспунья.

Пять гонщиков атаковали из пелотона на крутых участках подъема Колладо Бермехо (высшая категория), среди них были и два представителя «Астаны», Омар Фраиле и Оскар Ридригес. Примерно за 30 км до финиша из этой группы контратаковали двое, Алехандро Вальверде и Леннард Камна, но оба были настигнуты за 10 км до финиша.

Группа лидеров из 9 гонщиков, включая Омара Фраиле и Луиса Леона Санчеса уже готовилась к спринту, когда за 2 км до финиша Санчес предпринял мощный рывок, оказавшийся победным. Фраиле финишировал вторым.

Один из вчерашних героев Никита Стальнов сегодня занял 31-е место, однако, этот результат позволил казахстанскому гонщику занять 5-е место в итоговой генеральной классификации «Вуэльты Мурсии». Победителем гонки стал бельгиец Ксандро Мёрисс.

Омар Фраиле завоевал красную майку лучшего горного гонщика, а также, получил приз за победу на горной вершине Колладо Бермехо, которая была посвящена Марко Пантани.

«Астана Про Тим» одержала победу в общекомандном зачете.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Луис-Леон Санчес Luis Leon Sanchez Astana Вуэльта Мурсии Vuelta Ciclista a la Region de Murcia велогонка категории 2.1

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  1. AAA

    Вчера, 23:54 | Регистрация: 20.01.2011

    Красавец!!!

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • AAA
    Вуэльта Мурсии-2020. Этап 2. Л ... (1)
    AAA-Фото

    Красавец!!!

  • AAA
    Вуэльта Мурсии-2020. Этап 2 (6)
    AAA-Фото
    Он просто хотел этой победы!
  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 5 (1)
    Earl57-Фото

    Колумбийские комментаторы страстно желают победы Альварито. Ходж который. Однако Алафилип и Боб Юнгельс похоже веру в него потеряли. Сами атаковали за 2 км до финиша. Но далеко не уехали. У самого Ходжа нервишки пошаливать стали. Даже суперлояльные к нему комментаторы запричитали - "Айяяйяаа!!!". Пихаться после финиша было совсем лишним.

    Мовистар едет эту гонку как-то совсем тихо. Они единственные из 6 команд высшего дивизиона никак не активничают. Либо тренируются, либо ждут последний этап и финальную гору. Пока что кучно держатся впереди, не проваливаются, но ничего не предпринимают.

  • Sezar
    Тур Прованса-2020. Этап 3 (9)
    Sezar-Фото

    Хз, я грешным делом недавно понял, что официальные метрики в странах не первого мира не много то и значат. Так что если ему окажется не 30 а, к примеру, 36, я особо и не удивлюсь.

  • Earl57
    Тур Прованса-2020. Этап 3 (9)
    Earl57-Фото

    Найро совсем старым выглядит

     

    Ему же всего 30 лет

  • alsar
    Александр Власов – победитель ... (6)
    alsar-Фото
    На youtube есть канал GCN Racing. Там прямые эфиры многих гонок показывают
  • Адриен
    Вуэльта Мурсии-2020. Этап 2 (6)
    Адриен-Фото

    Профиль как раз под Санчеса, его территория...

  • Адриен
    Тур Прованса-2020. Этап 3 (9)
    Адриен-Фото
    А вы посчитайте - сколько из его прошлогодних и позапрошлогодних побед было одержано в горах. Тогда же я писал, что из него может получится хороший капитан на ГТ. Многие тутошние знатоки воспринимали это с усмешкой...
  • kimi
    Вуэльта Мурсии-2020. Этап 2 (6)
    kimi-Фото

    что за гора, все кто не десятки более 5 минут продули. очень странно. и потом лулу не супер горняк

  • Astanaforever
    Тур Прованса-2020. Этап 3 (9)
    Astanaforever-Фото
    Астане надо упор сделать на весенние классики вот с такими как Луц и Власов. Два славянина споются как надо. Кинтаныч видимо второе перерождение испытывает со сменой команды. Я рад за него в душе. Но он нестабилен..вот в чём вопрос. Особенно на гран турах. Увидим.

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