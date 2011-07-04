Тур Швейцарии-2021. Маршрут и претенденты

6 июня Тур Швейцарии (Tour de Suisse) стартует в 85-й раз. Гонка состоит из восьми этапов и завершится 13 июня, за две недели до старта Тур де Франс-2021. Тур Швейцарии-2021 начнётся с равнинной разделки, ещё одна индивидуальная гонка на время будет ждать участников в предпоследний день, на 7-м этапе. Завершится Тур Швейцарии-2021 королевским горным 8-м этапом с прохождением трёх подъёмов высшей категории с набором высоты 3560 м.

Маршрут.

1-й этап – равнинная 10,9 км разделка, проложенная против хода часовой стрелки с поворотами на первой половине дистанции и прямыми дорогами – на второй. Отсечка через 6 км после старта.

2-й этап – 2,375 м набора высоты на 173 км дистанции. Первые 100 км дистанции по пересечённой местности станут подготовкой к прохождению трёх подъёмов 2-й категории. Первый – 13,2 км со средним градиентом 8,3%, второй – 7,9 км с 5,2% за 25 км до финиша. Финальный подъём – 2,2 км со средним градиентом 8,9% за 7,2 км до финиша. Финальный отрезок – плоский.

3-й этап с набором высоты 2490 м, финал – 50 км круг у Пфаффнау (Pfaffnau). Самый трудный подъём ждёт за 26,7 км до финиша – 3,6 км со средним градиентом 6,1%. Финишный сектор - в тягун.

4-й этап с одним категорийным решающим подъёмом 2-й категории, но отдыхать не придётся, так как весь этап дорога будет идти то вверх, то вниз. Постепенное восхождение к вершине Сааненмёзер на высоту 1284 м начнётся уже за 50 км до финиша. Сам подъём – 7,5 км с 4,4%. Спуск и ровный 3-км отрезок завершат этап.

5-й этап – 40 км относительной равнины между двумя подъёмами – один 6,8 км с 5,1% начнётся через 8 км в тягун после старта, и три финальных. Финишный подъём – восхождение на высоту 1385 м – 17 км, из которых первые 8 со средним градиентом 8,4%, после спуска подъём продолжится со средним градиентом 5% до финиша.

Триптих решающих этапов открывает 6-й, 130 км с прохождением перевалов Готтард (Gotthard) и Лукманир (Lukmanier) и финишный подъём – 9 км с 3%. Общий набор высоты составит 3190 м.

Восхождение на перевал Готтард, на высоту 2106 м начнётся с самого старта – 8,5 км с 7,6%. Затем спуск в долину и передышка по равнинным дорогам, после чего через 60 км после старта начнётся заключительная часть этапа – сначала восхождение на перевал Лукманир – 18 км с 5,6%, затем 20-км спуск и финальные 9 км в подъём.

7-й этап – разделка протяжённостью 23,2 км половина из которых подъем в гору с многочисленными торнанте до высоты 2046 м над уровнем моря, вторая половина скоростной спуск и с поворотами ближе к финишу этапа. На вершине подъема Oberalppass будет разыграна горная премия 1 категории. Протяженность подъема 9,5 км со средним градиентом 6,5%.

8-й этап – королевский горный, определит победителя Тура Швейцарии-2021. На 160 км дистанции набор высоты составит 3560 м. Изначально набор высоты должен был составлять 3608 м, но из-за снега в горах организаторы были вынуждены отказаться от прохождения перевалов Фурка, Гримсель и Сустен.

Этап начнётся с подъёма на перевал Оберальп (Oberalp Pass) – 10,8 км со средним градиентом 5,5%. Протяжённый спуск с вершины Оберальп приведёт к подножию следующего подъёма на перевал Лукманир (Lukmanier Pass) – 16,5 км с 5,3%.

Ещё один 30-км спуск вернёт участников в долину, откуда начнётся восхождение в подъём высшей категории Готтард (Gotthardpass) на высоту 2106 м – 13 км со средним градиентом 6,8%.

Королевский этап завершится спуском с перевала Готтард и равнинным отрезком до финиша.

Этап 1. Frauenfeld - Frauenfeld (ITT), 10,9 км



Этап 2. Neuhausen a.R. – Lachen, 178 км

Этап 3. Lachen – Pfaffnau, 182,1 км



Этап 4. Urban – Gstaad, 171 км



Этап 5. Gstaad – Leukerbad, 171,8 км



Этап 6. Andermatt – Disentis-Sedrun, 130 км



Этап 7. Disentis–Sedrun - Andermatt (ITT), 23,2 км



Этап 8. Andermatt – Andermatt, 160 км

Участники и претенденты

Победитель Тура Швейцарии-2019 года Эган Берналь защищать титул не будет. Но Тур Швейцарии в этом году привлекает внимание не только списком претендентов на борьбу за победу, но и гонщиком, который возвращается в пелотон после перерыва в соревнованиях – Том Дюмулин (Jumbo-Visma) выйдет на старт впервые с октября прошлого года.

Индивидуальные гонки на время на Туре Швейцарии-2021 повлияют на расстановку сил, а преобладание финишей после спуска с перевалов дадут преимущество мастерам даунхилла.

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), который в последний раз участвовал в гонке 25 апреля, стартует в качестве подготовки к Тур де Франс-2021, так же, как и Ричард Карапас, Роан Деннис, Павел Сиваков (Ineos Grenadiers), Якоб Фульсанг (Astana-Premier Tech), Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe), Сэм Оомен (Jumbo-Visma), Эстебан Чавес (BikeExchange), Ригоберто Уран (EF Education Nippo), Ваут Пулс (Bahrain-Victorious), Марк Солер (Movistar), Давид Де Ла Крус (UAE Team Emirates), Стефан Кюнг (Groupama-FDJ), Майкл Вудс (Israel Start Up Nation) и другие.