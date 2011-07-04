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Тур Швейцарии-2021. Маршрут

Тур Швейцарии-2021. Маршрут и претенденты

 

 

 

  6 июня Тур Швейцарии (Tour de Suisse) стартует в 85-й раз. Гонка состоит из восьми этапов и завершится 13 июня, за две недели до старта Тур де Франс-2021. Тур Швейцарии-2021 начнётся с равнинной разделки, ещё одна индивидуальная гонка на время будет ждать участников в предпоследний день, на 7-м этапе. Завершится Тур Швейцарии-2021  королевским горным 8-м этапом с прохождением трёх подъёмов высшей категории с набором высоты 3560 м.

 

 

Маршрут.

 

1-й этап – равнинная 10,9 км разделка, проложенная против хода часовой стрелки с поворотами на первой половине дистанции и прямыми дорогами – на второй. Отсечка через 6 км после старта.

 

2-й этап – 2,375 м набора высоты на 173 км дистанции. Первые 100 км дистанции по пересечённой местности станут подготовкой к прохождению трёх подъёмов 2-й категории. Первый – 13,2 км со средним градиентом 8,3%, второй – 7,9 км с 5,2% за 25 км до финиша. Финальный подъём  – 2,2 км со средним градиентом 8,9% за 7,2 км до финиша. Финальный отрезок – плоский.

 

3-й этап с набором высоты 2490 м, финал – 50 км круг у Пфаффнау (Pfaffnau). Самый трудный подъём ждёт за 26,7 км до финиша – 3,6 км со средним градиентом 6,1%. Финишный сектор - в тягун.

 

4-й этап с одним категорийным решающим подъёмом 2-й категории, но отдыхать не придётся, так как весь этап дорога будет идти то вверх, то вниз. Постепенное восхождение к вершине Сааненмёзер на высоту 1284 м начнётся уже за 50 км до финиша. Сам подъём – 7,5 км с 4,4%. Спуск и ровный 3-км отрезок завершат этап.

 

5-й этап – 40 км относительной равнины между двумя подъёмами – один 6,8 км с 5,1% начнётся через 8 км в тягун после старта, и три финальных. Финишный подъём – восхождение на высоту 1385 м – 17 км, из которых первые 8 со средним градиентом 8,4%, после спуска подъём продолжится со средним градиентом 5% до финиша.  

 

  Триптих решающих этапов открывает 6-й, 130 км с прохождением перевалов Готтард (Gotthard) и Лукманир (Lukmanier) и финишный подъём – 9 км с 3%. Общий набор высоты составит 3190 м.

 

 Восхождение на перевал Готтард, на высоту 2106 м начнётся с самого старта – 8,5 км с 7,6%. Затем спуск в долину и передышка по равнинным дорогам, после чего через 60 км после старта начнётся заключительная часть этапа – сначала восхождение на перевал Лукманир – 18 км с 5,6%, затем 20-км спуск и финальные 9 км в подъём.

 

7-й этап – разделка протяжённостью 23,2 км половина из которых подъем в гору с многочисленными торнанте до высоты 2046 м над уровнем моря, вторая половина скоростной спуск и с поворотами ближе к финишу этапа. На вершине подъема Oberalppass будет разыграна горная премия 1 категории. Протяженность подъема 9,5 км со средним градиентом 6,5%. 

 

8-й этап – королевский горный, определит победителя Тура Швейцарии-2021. На 160 км дистанции набор высоты составит 3560 м.  Изначально набор высоты должен был составлять 3608 м, но из-за снега в горах организаторы были вынуждены отказаться от прохождения перевалов Фурка, Гримсель и Сустен.

 

Этап начнётся с подъёма на перевал Оберальп (Oberalp Pass) – 10,8 км со средним градиентом 5,5%. Протяжённый спуск с вершины Оберальп приведёт к подножию следующего подъёма на перевал Лукманир (Lukmanier Pass) – 16,5 км с 5,3%.

 

Ещё один 30-км спуск вернёт участников в долину, откуда начнётся восхождение в подъём высшей категории Готтард (Gotthardpass) на высоту 2106 м – 13 км со средним градиентом 6,8%.

 

Королевский этап завершится спуском с перевала Готтард и равнинным отрезком до финиша.

 

 

 

Этап 1. Frauenfeld - Frauenfeld (ITT), 10,9 км

Тур Швейцарии-2021. Маршрут


Этап 2. Neuhausen a.R. – Lachen, 178 км

Тур Швейцарии-2021. Маршрут

 

Этап 3. Lachen – Pfaffnau, 182,1 км

Тур Швейцарии-2021. Маршрут


Этап 4. Urban – Gstaad, 171 км

Тур Швейцарии-2021. Маршрут


Этап 5. Gstaad – Leukerbad, 171,8 км

Тур Швейцарии-2021. Маршрут


Этап 6. Andermatt – Disentis-Sedrun, 130 км

Тур Швейцарии-2021. Маршрут


Этап 7. Disentis–Sedrun - Andermatt (ITT), 23,2 км

Тур Швейцарии-2021. Маршрут


Этап 8. Andermatt – Andermatt, 160 км

 

Тур Швейцарии-2021. Маршрут

 

 

 Участники и претенденты

 

 

  Победитель Тура Швейцарии-2019 года Эган Берналь защищать титул не будет. Но Тур Швейцарии в этом году привлекает внимание не только списком претендентов на борьбу за победу, но и гонщиком, который возвращается в пелотон после перерыва в соревнованиях –  Том Дюмулин (Jumbo-Visma) выйдет на старт впервые с октября прошлого года.  

 

Индивидуальные гонки на время на Туре Швейцарии-2021 повлияют на расстановку сил, а преобладание финишей после спуска с перевалов дадут преимущество мастерам даунхилла.

 

 Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), который в последний раз участвовал в гонке 25 апреля, стартует в качестве подготовки к Тур де Франс-2021, так же, как и Ричард Карапас, Роан Деннис, Павел Сиваков (Ineos Grenadiers), Якоб Фульсанг (Astana-Premier Tech), Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe), Сэм Оомен (Jumbo-Visma), Эстебан Чавес (BikeExchange), Ригоберто Уран (EF Education Nippo), Ваут Пулс (Bahrain-Victorious), Марк Солер (Movistar), Давид Де Ла Крус (UAE Team Emirates), Стефан Кюнг (Groupama-FDJ), Майкл Вудс (Israel Start Up Nation) и другие.

 

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Теги к статье: Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура маршрут

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Кто станет победителем Тура Швейцарии-2021?


  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:44 | Регистрация: 4.07.2011

    Том_а и сразу в горы?

    Как то стремно всё, отбор на тдф пройти? 

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 14:45 | Регистрация: 27.07.2011

    не плохая компания собралась

     

    посмотрим на Тома..после перезагрузки.

  3. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 15:13 | Регистрация: 31.05.2014

    Горная разделка интересная вырисовывается

  4. Имя: Владимир

    Woterman 1980

    Сегодня, 15:18 | Регистрация: 11.02.2021

    Ну на разделках Денису конкурентов не будет. А Евроспорт не показывает Тур Швейцарии? По программе вроди бы нету

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La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi

26 июня - 18 июля 2021

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Комментарии

  • Woterman 1980
    Тур Швейцарии-2021. Маршрут (4)
    Woterman 1980-Фото
    Ну на разделках Денису конкурентов не будет. А Евроспорт не показывает Тур Швейцарии? По программе вроди бы нету
  • kwwk
    Тур Швейцарии-2021. Маршрут (4)
    kwwk-Фото

    Горная разделка интересная вырисовывается

  • rude_rider
    Тур Швейцарии-2021. Маршрут (4)
    rude_rider-Фото

    не плохая компания собралась

     

    посмотрим на Тома..после перезагрузки.

  • motte
    Тур Швейцарии-2021. Маршрут (4)
    motte-Фото

    Том_а и сразу в горы?

    Как то стремно всё, отбор на тдф пройти? 

  • Earl57
    Критериум Дофине-2021. Этап 6 (25)
    Earl57-Фото
    Пурито бодро гоняет МТБ и вполне доволен жизнью. Надеюсь увидеть его осенью на Кэйп Эпик, где он в последней версии победил в категории Мастерс. Слегка прибавил в весе, округлился и стал похож на сытого довольного кота))
  • Ice
    Критериум Дофине-2021. Этап 6 (25)
    Ice-Фото

    Цитата: Седой
    Цитата: Ice
    Даже с учетом потери резкозти и мощи из-за возраста рывок у Вальверде лучше, чем у подавляющего большинства финишеров на подъеме. А помните золотые годы, когда дядя Саша на подобных финишах укатывал всех оптом? Приятно, что он до сих пор продолжает свое дело)))
    А Пурито?

    Потому и написал про подавляющее, большинство, но не всех) Все-таки было несколько достойных оппонентов, хотя, как по мне, Пурито  любил более сложные подъемы, там он хоть кого мог объехать на финише. Но в целом, они стоили друг друга. Но, опять же, Пурито - это уже история, как и Конта и многие другие, а дон Алехандро - это настоящее)))

  • tds
    Giro Ciclistico d'Italia-2021 ... (5)
    tds-Фото
    В роде бы писали, какой серьезный отбор проходили гонщики, чтобы попасть в команду, по факту да этапа пройдено, ближайший 87-й и 5 с половиной минут отставания.
  • EL-Fenomeno
    Covid-19 помешал Эгану Берналю ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото
    Цитата: Виктор Сироткин
    Теперь в Колумбии на плакатах по профилактике вируса будет Берналь, целующийся с girlfriend

    В Колумбии за вчерашний день зафиксировали рекорд по количеству заражённых (30000) да и вообще в Латинской Америке сейчас снова наблюдается всплеск инфицированных КОВИДом. Так что хорошо для Берналя который не вернулся, а за празднования (там) наверное придётся забыть ибо тогда на 99% прощай Олимпиада и Вуэльта под вопросом. Подруге - привет)
  • kabachok
    Критериум Дофине-2021. Этап 6 (25)
    kabachok-Фото

    зачем всё это Фруму нужно?

    а вот Алекс - настоящий Чемпион! браво!

  • SportSpirit
    Алехандро Вальверде - победите ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Алехандро Хуанович - маэстро мирового велоспорта!) 

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3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2479
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
7 Власов А. (Rus) (APT) 2128
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