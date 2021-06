Марк Падун делает дубль и выигрывает гороховую майку на Критериуме Дофине-2021

В прошлом у меня было много проблем с весом.

Оу, даже так; не всё так просто оказывается было у Падуна.

Кстати, после этого Дофине СайклингТипс посвятили целую (красивую) статью о Марке...с картинками (рекомендую к чтениню): Who is the Dauphiné's breakout star, Mark Padun?

И ещё:

Смотря хайлайты на последнем километре можно отчётливо услышать как кто то с обочины кричит в подержку Падуна - Так трыматы, молодець! Причём українською. І він таки був/став молодцом Ну и если на 7-м этапе всё было у Марка на пределе, то тут, на этапе №8 он от души смог порадоваться, передавая ПРИВЕТы и немного играя на камеру

А также хочеться поАплодировать и А.Луценку - победа в разделке + итоговый подиум (удеражлася)