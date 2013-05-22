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Марк Падун делает дубль и выигрывает гороховую майку на Критериуме Дофине-2021

Марк Падун - победитель 8 этапа и горной классификации Критериума Дофине-2021

 

 

  24-летний украинский велогонщик команды Bahrain-Victorious Марк Падун сделал дубль на Критериуме Дофине-2021, выиграв два подряд королевских горных этапа. На 8-м этапе французской гонки Мирового тура Марк Падун уехал в отрыв дня и первым прошёл вершины подъёмов Кот- Эри-сюр-Южин, Коль-де-Арави , Коль-де-ла-Коломбьер, и Жу-План. У подножия Коль-де-Жу-План Марк Падун в одиночку атаковал из отрыва и удержал преимущество до финиша, где опередил ближайших соперников – Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) и Патрика Конрада (Bora-hansgrohe) на 1:36.

 

Марк Падун завершил Критериум Дофине-2021 не только с двумя победами на этапах, он также стал победителем в горной классификации.

 

Марк Падун делает дубль и выигрывает гороховую майку на Критериуме Дофине-2021

 

Photo Dario Belingheri/BettiniPhoto©2021

Марк Падун делает дубль и выигрывает гороховую майку на Критериуме Дофине-2021

 

Марк Падун делает дубль и выигрывает гороховую майку на Критериуме Дофине-2021

 

Марк Падун делает дубль и выигрывает гороховую майку на Критериуме Дофине-2021

 

Марк Падун делает дубль и выигрывает гороховую майку на Критериуме Дофине-2021

Марк Падун делает дубль и выигрывает гороховую майку на Критериуме Дофине-2021

 

Марк Падун делает дубль и выигрывает гороховую майку на Критериуме Дофине-2021

 

Марк Падун делает дубль и выигрывает гороховую майку на Критериуме Дофине-2021

 

 Photo ©A.S.O. / Fabien Boukla

 

  Марк Падун: «Я как во сне, это что-то совершенно невероятное, потому что мне до сих пор ещё не верится, что выиграл вчера. Утром чувствовал огромное напряжение, потому что во мне было столько счастья. Я старался забыть о вчерашнем дне и сфокусироваться на этом этапе. Планировали, что я поеду в отрыв, и если удержусь на последнем подъёме, то смогу помочь в генеральной классификации Джеку Хейгу. Потом из технички мне сказали бороться за горные очки, и я взял их. А когда лидировал с двумя минутами преимущества на последнем подъёме, появилась возможность побороться за этап. Сегодня всё прошло настолько легко, это что-то невероятное. Физически было тяжело, но никогда ещё я не чувствовал себя настолько хорошо морально. Я молодой гонщик. В прошлом у меня было много проблем с весом. Мне было трудно после тренировочного лагеря на высоте, но потом нога пошла великолепно».

 

  Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bahrain-Victirious: «Мы начали хорошо, но немного расстроились, что не смогли взять больше побед на этапах с Сонни. Но одна победа и зелёная майка, а также стабильное выступление Джейка, конечно, стали хорошим заявлением команды. Потом Марк Падун завершил гонку двумя победами на этапах. Это хорошо, потому что не всегда у него всё складывалось, как планировалось. В то же время, благодаря ему Джек смог сфокусироваться на своей гонке, атаковать без риска, потому что его ничто не давило. Теперь мы должны быть осторожными, до Тур де Франс остаётся три недели, которые не всегда легко проходят. Нам важно удержать планку, всё делать правильно и поддержать гонщиков перед Тур де Франс».

 

  Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы предприняли хорошую попытку выиграть этап. Падун доказал свою силу. Нам пришлось довольствоваться вторым местом. Великолепный результат для Йонаса. К сожалению, у Сеппа сегодня был плохой день. На Жу-План он плохо себя чувствовал. Йонас показал, что на правильном пути. Мы приехали сюда, не ставя перед ним больших задач. После нескольких плохих дней он отлично проехал разделку, а сегодня финишировал вторым. Эта неделя частично предназначена для подготовки к Туру. Ещё предстоит поработать, но мы на верном пути».

 

  Патрик Конрад (Bora-hansgrohe): «Шварци и Нильс потрясающе сегодня отработали. Я старался усидеть за Падуном, но он был слишком силён. К сожалению, Вингегор в конце проводил не очень сильные смены, большую часть времени мне пришлось работать самому. Но я доволен своим выступлением после вчерашнего этапа, когда у меня был плохой день».

 

 

Результаты 8 этапа Критериума Дофине-2021

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Теги к статье: Марк Падун Bahrain-Victorious Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2021 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

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  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 00:09 | Регистрация: 8.07.2013

    Марка поздравляю с большим достижением... Желаю ему и на туре взять два этапа и майку.

  2. paziz

    Сегодня, 11:38 | Регистрация: 10.02.2018

    Молодець!

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 13:52 | Регистрация: 4.01.2015

    В прошлом у меня было много проблем с весом.

    Оу, даже так; не всё так просто оказывается было у Падуна.

    Кстати, после этого Дофине СайклингТипс посвятили целую (красивую) статью о Марке...с картинками (рекомендую к чтениню): Who is the Dauphiné's breakout star, Mark Padun?

    И ещё:

    Смотря хайлайты на последнем километре можно отчётливо услышать как кто то с обочины кричит в подержку Падуна - Так трыматы, молодець! Причём українською. І він таки був/став молодцом good Ну и если на 7-м этапе всё было у Марка на пределе, то тут, на этапе №8 он от души смог порадоваться, передавая ПРИВЕТы и немного играя на камеру ukr

    А также хочеться поАплодировать и А.Луценку - победа в разделке + итоговый подиум (удеражлася) kaz

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  4. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 15:03 | Регистрация: 20.06.2019

    Кто помнит, когда в последний раз на гонке подобного уровня гонец брал два горных этапа подряд? Я чет и вспомнить не могу, спринтеры выигрывали, но чтобы этапы подобного профиля дуплетом - это признак звенящей формы. Оправдал все авансы одним махом)

    1. Имя: Михаил

      velodoctor

      Сегодня, 15:48 | Регистрация: 22.05.2013

      Пурито брал тоже 2 заключительных этапа на критериуме.

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Tour de France

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Комментарии

  • velodoctor
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    velodoctor-Фото
    Пурито брал тоже 2 заключительных этапа на критериуме.
  • Ice
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    Ice-Фото

    Кто помнит, когда в последний раз на гонке подобного уровня гонец брал два горных этапа подряд? Я чет и вспомнить не могу, спринтеры выигрывали, но чтобы этапы подобного профиля дуплетом - это признак звенящей формы. Оправдал все авансы одним махом)

  • EL-Fenomeno
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    В прошлом у меня было много проблем с весом.

    Оу, даже так; не всё так просто оказывается было у Падуна.

    Кстати, после этого Дофине СайклингТипс посвятили целую (красивую) статью о Марке...с картинками (рекомендую к чтениню): Who is the Dauphiné's breakout star, Mark Padun?

    И ещё:

    Смотря хайлайты на последнем километре можно отчётливо услышать как кто то с обочины кричит в подержку Падуна - Так трыматы, молодець! Причём українською. І він таки був/став молодцом good Ну и если на 7-м этапе всё было у Марка на пределе, то тут, на этапе №8 он от души смог порадоваться, передавая ПРИВЕТы и немного играя на камеру ukr

    А также хочеться поАплодировать и А.Луценку - победа в разделке + итоговый подиум (удеражлася) kaz

  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    Николай Степаныч-Фото

    Желаю всем циничным комментаторам, чтобы вы и ваши близкие никогда не столкнулись с ментальными проблемами. Так бывает: вы многие годы счастливый, активный и у вас всё хорошо, а потом вы можете только лежать на кровати и смотреть в стену. А пока можете шутить, веря, что это какая-то ерунда.

     

    Том величайший. 

  • paziz
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    paziz-Фото
    Молодець!
  • SportSpirit
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Психологический кисель, медийная мишура. 

  • Адриен
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    Адриен-Фото
    Это кто в шоссейном велоспорте "генерирует прибыль"!? Спонсор велоспорта - почти синоним "благотворитель". Спонсирование велоспорта - это всегда убыток, удел энтузиастов... Что касается "философов" и "прибыльных" имен... Того же Фрума попросили из Ineos безжалостно - несмотря на философичность, харизму и множество высочайших титулов. По вашему - добровольно лишили себя кучи бобла...
  • SportSpirit
    Ричи Порт - победитель Критери ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Кофе-брейк и немного самоцитированияcurtsey

     

    30.05.

    Цитата: SportSpirit

    Если Порт не упадет,
    Вновь на подиум зайдет.

     

    Подразумевала место в тройке, но победа еще лучше. У Ineos все генеральные фавориты на недельках отметились. Нас ждет завуалированное трехголовье на Туре?)  

     

    03.06.

    Цитата: SportSpirit

    Когда на финише Колбрели пронесся мимо Томаса и пару минут было непонятно, кто выиграл, проскочила ироническая мысль: "Ну спасибо, что не упал")
     

     

    Ироническая мысль в конце 8-ого: "Спасибо, что быстро поднялся"music Ибо сначала казалось, что группа генеральщиков уедет и скинет одинокого Томаса из итоговой тройки.

  • Ice
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Adriano
    Спонсоры этого не любят. Для них главное kpi и прогнозирование и обозримые результаты, а не рассказы "я не знаю,может быть не буду гонщиком,может поеду гт,а может нет". Философам тут не место.

    Спонсорам по боку рассказы, к философам они относятся прекрасно, если те узнаваемы и медийны. Открою вам страшную тайну - прогнозы и результаты для бизнеса мусор, если человек и без этого генерирует прибыли за счет своей популярности. Результатами велоспорта интересуется крайне узкий сегмент аудитории, к сожалению, что и понижает их значимость. Том - товарищ с харизмой, даже его присутствие в гонке вызывает интерес. Статья почему-то про него есть, а про других членов команды нет, как и про то, что три квика в семерке и так далее. А философы очень резко выделяются из серой массы вечно молчаливых, нацеленных на результат и поэтому малоинтересных, как личностей людей))) 

  • Ернат
    Алексей Луценко – вице-чемпион ... (1)
    Ернат-Фото

    Красавчики 

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