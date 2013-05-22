Марк Падун делает дубль и выигрывает гороховую майку на Критериуме Дофине-2021

Марк Падун - победитель 8 этапа и горной классификации Критериума Дофине-2021

24-летний украинский велогонщик команды Bahrain-Victorious Марк Падун сделал дубль на Критериуме Дофине-2021, выиграв два подряд королевских горных этапа. На 8-м этапе французской гонки Мирового тура Марк Падун уехал в отрыв дня и первым прошёл вершины подъёмов Кот- Эри-сюр-Южин, Коль-де-Арави , Коль-де-ла-Коломбьер, и Жу-План. У подножия Коль-де-Жу-План Марк Падун в одиночку атаковал из отрыва и удержал преимущество до финиша, где опередил ближайших соперников – Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) и Патрика Конрада (Bora-hansgrohe) на 1:36.

Марк Падун завершил Критериум Дофине-2021 не только с двумя победами на этапах, он также стал победителем в горной классификации.

Photo Dario Belingheri/BettiniPhoto©2021

Photo ©A.S.O. / Fabien Boukla

Марк Падун: «Я как во сне, это что-то совершенно невероятное, потому что мне до сих пор ещё не верится, что выиграл вчера. Утром чувствовал огромное напряжение, потому что во мне было столько счастья. Я старался забыть о вчерашнем дне и сфокусироваться на этом этапе. Планировали, что я поеду в отрыв, и если удержусь на последнем подъёме, то смогу помочь в генеральной классификации Джеку Хейгу. Потом из технички мне сказали бороться за горные очки, и я взял их. А когда лидировал с двумя минутами преимущества на последнем подъёме, появилась возможность побороться за этап. Сегодня всё прошло настолько легко, это что-то невероятное. Физически было тяжело, но никогда ещё я не чувствовал себя настолько хорошо морально. Я молодой гонщик. В прошлом у меня было много проблем с весом. Мне было трудно после тренировочного лагеря на высоте, но потом нога пошла великолепно».

Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bahrain-Victirious: «Мы начали хорошо, но немного расстроились, что не смогли взять больше побед на этапах с Сонни. Но одна победа и зелёная майка, а также стабильное выступление Джейка, конечно, стали хорошим заявлением команды. Потом Марк Падун завершил гонку двумя победами на этапах. Это хорошо, потому что не всегда у него всё складывалось, как планировалось. В то же время, благодаря ему Джек смог сфокусироваться на своей гонке, атаковать без риска, потому что его ничто не давило. Теперь мы должны быть осторожными, до Тур де Франс остаётся три недели, которые не всегда легко проходят. Нам важно удержать планку, всё делать правильно и поддержать гонщиков перед Тур де Франс».

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы предприняли хорошую попытку выиграть этап. Падун доказал свою силу. Нам пришлось довольствоваться вторым местом. Великолепный результат для Йонаса. К сожалению, у Сеппа сегодня был плохой день. На Жу-План он плохо себя чувствовал. Йонас показал, что на правильном пути. Мы приехали сюда, не ставя перед ним больших задач. После нескольких плохих дней он отлично проехал разделку, а сегодня финишировал вторым. Эта неделя частично предназначена для подготовки к Туру. Ещё предстоит поработать, но мы на верном пути».

Патрик Конрад (Bora-hansgrohe): «Шварци и Нильс потрясающе сегодня отработали. Я старался усидеть за Падуном, но он был слишком силён. К сожалению, Вингегор в конце проводил не очень сильные смены, большую часть времени мне пришлось работать самому. Но я доволен своим выступлением после вчерашнего этапа, когда у меня был плохой день».