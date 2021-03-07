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Мори Вансевенан, Бауке Моллема, Микель Ланда, Наиро Кинтана о GP Industria & Artigianato-2021

Мори Вансевенан одержал первую победу в профессионалах на Гран-при Индустрия и Артиджанато-2021

 

 

 21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Мори Вансевенан (Mauri Vansevenant) одержал первую профессиональную победу, выиграв однодневную велогонку категории 1. Pro - GP Industria & Artigianato-2021.

 

  Решающим в гонке стало финальное прохождение подъёма Сан-Баронто (8,5 км с 3,6%). На атаку Наиро Кинтаны (Arkea-Samsic) ответили Мори Вансеневан, Бауке Моллема (Trek-Segafredo) и Микель Ланда (Bahrain-Victorious).

 

  За 7 км до финиша их преимущество над преследователями составляло 25 секунд. На финальном километре к группе переложился Иде Шеллинг (Bora-hansgrohe) и попытался предвосхитить спринт. Но Мори Вансевенан подождал, пока нидерландский гонщик потратит силы, и спуртовал за 200 м до финиша, опередив Бауке Моллему и Микеля Ланду.  Мори Вансевенан стал первым с 1975 года бельгийским (после победы Роже де Фламинка) победителем GP Industria & Artigianato.

 

Мори Вансевенан , Бауке Моллема, Микель Ланда, Наиро Кинтана о GP Industria & Artigianato-2021

 

Мори Вансевенан , Бауке Моллема, Микель Ланда, Наиро Кинтана о GP Industria & Artigianato-2021

 

Мори Вансевенан , Бауке Моллема, Микель Ланда, Наиро Кинтана о GP Industria & Artigianato-2021

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

 Мори Вансевенан (Deceuninck-Quick Step): «Команда фантастически на меня отработала, что придало мне уверенности в финальной части гонки. Видя, что в меня верят, я сам ещё сильнее поверил в себя. Невероятно счастлив, что смог завершить их работу победой. Это моя первая победа в профессионалах. Потрясающий день, который никогда не забуду.

 

  Было ясно, что решающие атаки пойдут на финальном подъёме, так что я был готов, чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы на них отвечать. Уверенности стало больше, когда увидел, что оказался  группе среди победителей Гранд-туров и Монументов. Я просто выполнял свою часть работы впереди.

 

  Мы хорошо сработались вместе, ехали на максимальной скорости. На последних километрах я понял, что могу положиться на сильный спринт, который обычно у меня получается выдавать после трудных гонок. Я очень счастлив, что выиграл. Люблю выступать в Италии. Надеюсь продолжить сезон в том же духе».

 

  Для Бауке Моллемы первая фаза сезона 2021 года завершена. Он одержал две победы и дважды поднимался на вторую ступень подиума. Теперь нидерландский велогонщик команды Trek-Segafredo отправляется в 15-дневный тренировочный лагерь в Сьерра-Неваду, где будет готовиться к первым главным целям сезона – Арденнским классикам и Джиро д’Италия-2021.

 

  Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Сегодня после вчерашней Страде Бьянке чувствовал себя довольно хорошо. Образовалась сильная группа. Я знал, что Вансевенан – быстрый гонщик, но у меня был хороший шанс побороться за победу. Наверное, я спринтовал слишком рано, это был трудный спринт в небольшой подъём. Он обошёл меня. Я немного разочарован, что не выиграл. Победа была близко, но да, что есть, то есть.

Я очень хорошо поработал зимой. Ставил целью показать на старте сезона высокие результаты. У меня две победы и два подиума. Это показывает, что работа принесла свои плоды».

 

 

Мори Вансевенан , Бауке Моллема, Микель Ланда, Наиро Кинтана о GP Industria & Artigianato-2021

 

Photo @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious)

 

  Микель Ланда (Bahrain-Victorious): «Я доволен. Подъём был непростым. Наша команда хорошо работала. В финале уехали вчетвером, смогли создать разрыв в группе. С каждым днём чувствую себя всё лучше».

 

 Наиро Кинтана (Arkea-Samsic): «День для меня, и, что важно, для команды Arkea-Samsic, прошёл хорошо. Мои товарищи по команде великолепно мне помогали. Чувствовал себя хорошо, что позволило мне уехать вместе с другими фаворитами. Я попытался атаковать на финальном подъёме, провести селекцию, чтобы побороться за победу. К сожалению, на вершине перегруппировались.  Мы финишировали вчетвером впереди. Самое важное, что моя форма в порядке, что подхожу к следующим целям с отличным настроем».

 

  Иде Шеллинг (Bora-hansgrohe): «Гонка была быстрой. Боди (Мацей Боднар) поехал в отрыв, до финального круга всё было под контролем. Потом Quick Step взвинтили скорость у подножия последнего подъёма. Четверо ребят атаковали, мы ввосьмером преследовали. На спуске я газанул на полной скорости с Нибали, и мы почти догнали. Я атаковал на последнем километре, смог добрать лидеров за 400 м. Подумал,  что лучше не снижать скорость и сразу атаковать. Они мгновение колебались, но Ланда начал спринт, а потом меня догнали. В любом случае, гонка была очень классной, я доволен».

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Комментарии

  • Серафим
    Париж-Ницца-2021. Этап 1 (4)
    Серафим-Фото
    Вообще не понимаю, когда бесконечно крутят одни и те же заставки круглосуточно и круглогодично.
    К примеру, дикие вопли Мадьо интересно было послушать пару раз. Через пару месяцев уже начинается нервный тик и кровь из ушей.
    Вредители в Евроспорте делают антирекламу каналу.
  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2021. Этап 1 (4)
    Николай Н.-Фото

    Первый этап как всегда спринтерский. И видно Бэннету пока равных нет.

  • Александра
    Ричи Порт сошёл с Париж-Ницца- ... (4)
    Александра-Фото

    Опять!!??

  • levonardo
    GP Industria & Artigianato-202 ... (6)
    levonardo-Фото
    Цитата: velodoctor
    Кстати газпром русвело тоже ехал там. 
    Да, за 80км Ильнур упал, сломал туфлю, потерял 3 минуты, догнал, но на финал не хватило сил.
  • EL-Fenomeno
    Ричи Порт сошёл с Париж-Ницца- ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот, так сказать: ожидаемость и реальность

    Цитата: SportSpirit
    Порт в роли дометика Тао по умолчанию или дорога рассудит? 

    Цитата: veloliveuser
    да, интересно будет понаблюдать за Портом в "новой" команде. пожелаю ему раскрыть недораскрытое... хотя в инеос ли?

    Наверное самый невезучий велогонщик в пелотоне...и как с этим бороться вот уже столько лет ?(!

  • Woterman 1980
    Ричи Порт сошёл с Париж-Ницца- ... (4)
    Woterman 1980-Фото
    Непонятно только, почему его Рохан Денис на колесе возит, если Денис сам может претендовать на победу на Париж Ницце, учитывая его горный ход и разделку
  • velodoctor
    GP Industria & Artigianato-202 ... (6)
    velodoctor-Фото

    Кстати газпром русвело тоже ехал там. 

  • RVL
    Париж-Ницца-2021. Этап 1 (4)
    RVL-Фото
    Спринтер момента?
    ЗЫ. В заставке на еврике Ричи на BMC воткнулся в мотоцикл. Где фрум кроссом занимался в велотуфлях. Сколько можно это крутить? /Вопрос в небо и режиссёрам еврика/
  • close2you
    Grote prijs Jean - Pierre Mons ... (3)
    close2you-Фото
    Мерлиер успел оглянуться и руки поднять... там явно "почти" не было ))
  • SportSpirit
    Париж-Ницца-2021. Этап 1 (4)
    SportSpirit-Фото

    "Паскаль Аккерман первым начал спринт и опять слишком рано" - как долго будет применим этот рефрен?) 

     

    Сэм Бэннет - объективно лучший спринтер момента и только набирает обороты!

     

    Не так страшен Factor для Фрума, как Pinarello для Порта) надеюсь, без серьезных повреждений для Ричи, но симптоматично. 

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