Мори Вансевенан , Бауке Моллема, Микель Ланда, Наиро Кинтана о GP Industria & Artigianato-2021

Мори Вансевенан одержал первую победу в профессионалах на Гран-при Индустрия и Артиджанато-2021

21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Мори Вансевенан (Mauri Vansevenant) одержал первую профессиональную победу, выиграв однодневную велогонку категории 1. Pro - GP Industria & Artigianato-2021.

Решающим в гонке стало финальное прохождение подъёма Сан-Баронто (8,5 км с 3,6%). На атаку Наиро Кинтаны (Arkea-Samsic) ответили Мори Вансеневан, Бауке Моллема (Trek-Segafredo) и Микель Ланда (Bahrain-Victorious).

За 7 км до финиша их преимущество над преследователями составляло 25 секунд. На финальном километре к группе переложился Иде Шеллинг (Bora-hansgrohe) и попытался предвосхитить спринт. Но Мори Вансевенан подождал, пока нидерландский гонщик потратит силы, и спуртовал за 200 м до финиша, опередив Бауке Моллему и Микеля Ланду. Мори Вансевенан стал первым с 1975 года бельгийским (после победы Роже де Фламинка) победителем GP Industria & Artigianato.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Мори Вансевенан (Deceuninck-Quick Step): «Команда фантастически на меня отработала, что придало мне уверенности в финальной части гонки. Видя, что в меня верят, я сам ещё сильнее поверил в себя. Невероятно счастлив, что смог завершить их работу победой. Это моя первая победа в профессионалах. Потрясающий день, который никогда не забуду.

Было ясно, что решающие атаки пойдут на финальном подъёме, так что я был готов, чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы на них отвечать. Уверенности стало больше, когда увидел, что оказался группе среди победителей Гранд-туров и Монументов. Я просто выполнял свою часть работы впереди.

Мы хорошо сработались вместе, ехали на максимальной скорости. На последних километрах я понял, что могу положиться на сильный спринт, который обычно у меня получается выдавать после трудных гонок. Я очень счастлив, что выиграл. Люблю выступать в Италии. Надеюсь продолжить сезон в том же духе».

Для Бауке Моллемы первая фаза сезона 2021 года завершена. Он одержал две победы и дважды поднимался на вторую ступень подиума. Теперь нидерландский велогонщик команды Trek-Segafredo отправляется в 15-дневный тренировочный лагерь в Сьерра-Неваду, где будет готовиться к первым главным целям сезона – Арденнским классикам и Джиро д’Италия-2021.

Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Сегодня после вчерашней Страде Бьянке чувствовал себя довольно хорошо. Образовалась сильная группа. Я знал, что Вансевенан – быстрый гонщик, но у меня был хороший шанс побороться за победу. Наверное, я спринтовал слишком рано, это был трудный спринт в небольшой подъём. Он обошёл меня. Я немного разочарован, что не выиграл. Победа была близко, но да, что есть, то есть.

Я очень хорошо поработал зимой. Ставил целью показать на старте сезона высокие результаты. У меня две победы и два подиума. Это показывает, что работа принесла свои плоды».

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Микель Ланда (Bahrain-Victorious): «Я доволен. Подъём был непростым. Наша команда хорошо работала. В финале уехали вчетвером, смогли создать разрыв в группе. С каждым днём чувствую себя всё лучше».

Наиро Кинтана (Arkea-Samsic): «День для меня, и, что важно, для команды Arkea-Samsic, прошёл хорошо. Мои товарищи по команде великолепно мне помогали. Чувствовал себя хорошо, что позволило мне уехать вместе с другими фаворитами. Я попытался атаковать на финальном подъёме, провести селекцию, чтобы побороться за победу. К сожалению, на вершине перегруппировались. Мы финишировали вчетвером впереди. Самое важное, что моя форма в порядке, что подхожу к следующим целям с отличным настроем».

Иде Шеллинг (Bora-hansgrohe): «Гонка была быстрой. Боди (Мацей Боднар) поехал в отрыв, до финального круга всё было под контролем. Потом Quick Step взвинтили скорость у подножия последнего подъёма. Четверо ребят атаковали, мы ввосьмером преследовали. На спуске я газанул на полной скорости с Нибали, и мы почти догнали. Я атаковал на последнем километре, смог добрать лидеров за 400 м. Подумал, что лучше не снижать скорость и сразу атаковать. Они мгновение колебались, но Ланда начал спринт, а потом меня догнали. В любом случае, гонка была очень классной, я доволен».