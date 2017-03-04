VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Париж-Ницца-2017. Превью

Париж-Ницца-2017. Маршрут и претенденты

Париж-Ницца-2017. Превью

С 5 по 12 марта 2017 года пройдет французская многодневная велогонка Париж-Ницца (Paris-Nice) - первая крупная многодневная гонка в европейском календаре Мирового Тура (UCI World Tour).

 

  75-й выпуск Париж-Ниццы будет состоять из 8 этапов, поднимется выше, чем когда-либо, на вершину Коль-де-ла-Куйоль (Col de la Couillole) 1678 м. Общая протяжённость гонки составит 1229,5 км.

 

    "Дорога к Солнцу", как еще по традиции называют гонку Париж-Ниццу, даст возможность проявить себя спринтерам (на 1-м и  2-м этапах), универсалам и специалистам отрывов (на 3-м, 5-м, 8-м этапах), раздельщикам (на 4-м этапе), горнякам (на 6-м, 7-м и 8-м этапах).

 

Королевским горным этапом можно назвать этап под номером 7 с финишем на вершине Коль-де-ла-Куйоль (Col de la Couillole), расположенной на отметке 1678 м над уровнем моря. 1-й этап финиширует в некатегорийный подъём, 4-й, 6-й и 7-й этапы завершатся финишем в категорийные подъёмы. 

 

Претенденты

 

Помимо 18 команд с лицензией Мирового Тура на старт Париж-Ницца-2017 выйдут четыре проконтинентальные французские команды. 

 

  Прошлогодний победитель британец Герант Томас из команды Sky не приедет защищать свой титул, но в составе Sky бороться за высокие места будет ставший недавно чемпионом Колумбии Серхио Энао, которому будут помогать Микель Ниеве и Кенни Элиссонде.

 

 Испанца Альберто Контадора из команды Trek-Segafredo, ставшего 2-м на Вуэльте Андалусии-2017 и вторым в прошлом году на Париж-Ницце, можно назвать главным фаворитом на победу в Париж-Ницце. 

 

Австралиец Ричи Порт, из команды BMC, после победы на Туре Даун Андер-2017 ставит Париж-Ниццу-2017 своей следующей целью.

 

Алехандро Вальверде (Movistar) - один из серьёзных претендентов, в этом сезоне он уже стал победителем многодневной гонки, выиграв Вуэльту Андалусии-2017, которая стала  100-й по счёту победой в карьере.

 

За высокое место будет бороться и российский гонщик Ильнур Закарин из команды KATUSHA-Alpecin, ставший 4-м в прошлом году. В этом году Ильнур Закарин занял 2-е место на Туре Абу-Даби-2017. 

 

Итоговая генеральная классификация Париж-Ницца-2016, топ-10: 

 

1 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 27:26:40
2 Alberto Contador (Esp) Tinkoff 0:00:04
3 Richie Porte (Aus) BMC 0:00:12
4 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA 0:00:20
5 Jon Izaguirre (Esp) Movistar 0:00:37
6 Sergio Henao (Col) Team Sky 0:00:44
7 Simon Yates (Gbr) Orica-GreenEdge
8 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 0:00:51
9 Romain Bardet (Fra) AG2R 0:01:00
10 Rui Costa (Por) Lampre-Merida 0:01:07

 

 Среди других претендентов Дэн Мартин и Давид де Ла Круз (Quick Step Floors), Роман Барде (AG2R), Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo), Якоб Фугльсанг (Astana), Пьер Роллан (Cannondale-Drapac), Саймон Йейтс (Orica-Scott), Варран Баргиль (Sunweb), Диего Улисси (UAE Team Emirates) и другие.

 

   Но на Париж-Ницца борьба разгорится не только за генеральную классификацию, многие гонщики рассматривают французскую многодневку в качестве подготовки к Милан - Сан-Ремо. Нас ожидает противостояние в спринте Марселя Киттеля (Quick-Step Floors), Андре Грайпеля (Lotto Soudal), Майкла Мэттьюса (Sunweb), Александра Кристоффа (Katusha-Alpecin), Арно Демара (FDJ), Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo), Насэра Буанни (Cofidis), Дилана Груневегена (LottoNl-Jumbo) и других. 

 

 Система начисления очков в Мировом Туре UCI на Париж-Ницца-2017

 

10 очков получает лидер Париж-Ницца-2017 за ношение желтой майки на этапе в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)
60 очков получает победитель этапа Париж-Ницца-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 60; 25; 10)
500 очков получает победитель генеральной классификации Париж-Ницца-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)
1-10 место: 500; 400; 325; 275; 225; 175; 150; 125; 100; 85 
11-15 место: 70; 60; 50; 40; 35
16-20 место: по 30 очков
21-30 место: по 20 очков
31-50 место: по 10 очков
51-55 место: по 5 очков
56-60 место: по 3 очка

 

Маршрут Париж-Ницца-2017

 

Париж-Ницца-2017. Превью

 

 1-й этап. Участники Париж-Ницца-2017 начнут гонку со спринтерского этапа, где на первой части дистанции будут два подъёма 3-й категории (последний из которых за 50 км до финиша).

За 1 км до финиша в Буа-д'Арси (Bois-d'Arcy) расположена вершина некатегорийного подъема протяженностью 1 км со средним градиентом в 6%. 

 

 2-й этап полностью равнинный, единственная неровность - подъём 3-й категории через 10,5 км после старта.

 

3-й этап - два подъёма – 3-й и 2-й категории расположены на второй части дистанции. Подъём 3-й категории Кот-де-Гранмонт (Côte de Grandmont) за 62 км до финиша – протяжённость 2,4 км, средний градиент 4,9%.

 

Подъём 2-й категории Кот-де-Шарреси (Côte de Charrecey) 2,1 км протяжённостью со средним градиентом 6,7% за 25,5 км до финиша.

 

4-й этап - Индивидуальная гонка на время протяжённостью 14,5 км с финишем в подъём 2-й категории Мон-Бруйи (Mont Brouilly). Промежуточная отсечка времени будет расположена в конце равнинного сектора у подножия Мон-Бруйи через 11,4 км после старта. Сам подъём - 3км с перепадом высот 467 м, со средним градиентом 7,7%, самый сложный сектор, где градиент достигнет 9,3% - это финальные 600 м до финиша.

 

5-й этап. Вновь даёт шанс универсалам и отрыву. Два подъёма 3-й и 2-й категории, вершина подъёма 2-й категории расположена за 48 км до финиша.

 

Подъём 3-й категории Кот-де-Живор (Côte de Givors) протяжённостью 4,3 км со средним градиентом 4,2%

Подъём 2-й категории Кот-де-Сан-Узе (Côte de Saint-Uze) 2,7 км протяжённостью со средним градиентом 6,5%.

 

После крутого спуска с Кот-де-Сан-Узе гонщиков ждёт около 40 км по пересечённому рельефу. Финишный километр – сначала в лёгкий тягун, а затем спуск к финишной черте.

   

6-й этап. Горный, с прохождением 6 категорийных подъёмов, из которых три подъёма 1-й категории, два подъёма 2-й категории и один подъём 3-й категории.

 

От самого старта начнётся восхождение в подъём 1-й категории Коль-де-л’Эспигулье (Col de l'Espigoulier) – 8,9 км протяжённостью со средним градиентом 5,6%. Вершина подъёма через 13 км после старта.

 

После прохождения короткого спуска около 10 км гонщики проедут по плато, где будет разыграна первая спринтерская премия, после чего начнётся спуск в долину и остальная первая часть этапа пройдёт по пересечённому рельефу.

 

Остальные 5 категорийных подъёмов будут на второй половине дистанции этапа. За 75 км до финиша начнётся подъём к вершине 2-й категории Кот-де-Тюильер (Côte des Tuilières) – протяжённость 2,2 км со средним градиентом 7,8%.

 

Через 15 км – подъём 3-й категории Кот-дю-Мон-Молкс (Côte du Mont Méaulx) – 1,5 км со средним градиентом 4,3%.

 

Сразу после прохождения подъёма 3-й категории начнётся восхождение к вершине 1-й категории Коль-де-Буригай (Col de Bourigaille), вершина которого находится за 47,5 км до финиша. Это первое восхождение на Коль-де-Буригай, который пройдут с юго-запада. Протяжённость подъёма 5,5 км со средним градиентом 6,1%.

 

После спуска с Коль-де-Буригай участники в первый раз пройдут линию финиша, а до фактического финиша останется 25,5 км. Участники вернутся на подъём 1-й категории  Коль-де-Буригай и на этот раз пройдут подъём с южной стороны, протяжённостью 8,1 км со средним градиентом 5,9%.

 

 Финальный подъём этапа – в финишном городе Фаянс, 1,3 км протяжённостью со средним градиентом 9,8%, который является частью подъёма Коль-де-Буригай.

 


  7-й королевский этап Париж-Ницца-2017 поставит рекорд. Гонка поднимется выше, чем когда-либо за всю историю. Коль де ла Куйоль на 4м выше, чем горнолыжный курорт Вальверг, самая высокая на данный момент точка Париж-Ниццы, на которую поднимались в 1999 году.

 

Из-за того, что этот подъём дебютирует на крупной гонке, велика вероятность, что гонщики неверно распределят на нём свои силы. Кроме того, впервые настолько тяжёлый и истощающий этап предлагается гонщикам в самом начале сезона.

 

На 7-м этапе будет пройдено 4 подъёма, из которых три – 1-й категории и один 2-й.

 

Со старта сразу начнётся восхождение на подъём 2-й категории Кот-де-Гаттьер (Cote de Gattieres), высота 262 м, протяжённостью 4,5 км, средний градиент 4,8%. Вершина которого находится всего через 10 км после начала этапа.

 

После того, как на 19-м километре дистанции будет разыгран первый промежуточный спринт, вновь начнётся подъём – восхождение на высоту 958 м, на вершину 1-й категории Коль де Ванс (Col de Vence)  протяжённостью 9,7 км со средним градиентом 6,6%.

 

Пройдя Коль-де-Ванс, участникам придётся подняться ещё чуть выше, на высоту 1012 м к коммуне Курсегуль, после чего начнётся протяжённый спуск, который будет чередоваться с неровностями и небольшими некатегорийными подъёмами. Гонщики вернутся на высоту 168 м над уровнем моря, после чего, через 100 км пройденной дистанции начнётся основная часть этапа – связка подъёмов 1-й категории Коль Сен-Мартен (Col Saint-Martin) и Коль-де-ла-Куйоль, где на высоте 1678 м финиширует этап. Между двумя подъёмами всего 3 км по равнине.  

 

 

 8-й этап. Классический этап «Дороги к солнцу» с прохождением пяти категорийных подъёмов, три из которых 2-й категории, два – 1-й категории, и финишем на Английской набережной в Ницце.

 

Стартуя в Ницце, участники пойдут в подъём 2-й категории Кот-де-Леван (Côte de Levens) 6.2 км протяжённостью с 5,5% средним градиентом.

Затем прохождение подъёма 2-й категории Кот-де-Шатонёф (Côte de Châteauneuf) протяжённостью 5,4 км со средним градиентом 4,4%, после спуска с которого начнётся восхождением на подъём 2-й категории Коль-де-Калэзон (Col de Calaïson) 6,3 км протяжённостью со средним градиентом 4,4%.

 

На второй половине дистанции гонщиков ждут два подъёма 1-й категории.

Коль-де-Пей (Côte de Peille), вершина которого находится за 48 км до финиша – 6,5 км протяжённостью со средним градиентом 6,9%, и Коль-д’Эз (Col d'Èze) за 15 км до финиша – 7,7 км протяжённостью со средним градиентом 5,7%.

 

В память о погибших в результате теракта в Ницце на Набережной Англичан (14/07/2016) финиш гонки будет перенесён. Участники гонки финишируют в квартале Кэ-дез-Эта-Юни (Quai des Etats-Unis), на Набережной Англичан, за несколько сотен метров до привычной линии финиша - напротив известного рынка Кур Солея.

 

 

1 Этап 05.03 Bois-d'Arcy - Bois-d'Arcy, 148.5 км

 

Париж-Ницца-2017. Превью

 

 

 

 

 

 


2 Этап 06.03 Rochefort-en-Yvelines - Amilly, 192.5 км

 

Париж-Ницца-2017. Превью

 

 

 
3 Этап 07.03 Chablis - Chalon-sur-Saône, 190 км

 Париж-Ницца-2017. Превью

 

 


4 Этап 08.03 Beaujeu - Mont Brouilly (ITT), 14.5 км

Париж-Ницца-2017. Превью

 

 

 

 

  

 

5 Этап 09.03 Quincié-en-Beaujolais - Bourg-de-Péage, 199.5 км

 

Париж-Ницца-2017. Превью

 

 

 
6 Этап 10.03 Aubagne - Fayence, 192 км

 

Париж-Ницца-2017. Превью

 

 

  

Париж-Ницца-2017. Превью

 

Париж-Ницца-2017. Превью

  


7 Этап 11.03 Nice - Col de la Couillole, 177 км

 

 

Париж-Ницца-2017. Превью

  

Париж-Ницца-2017. Превью

 

 

  


8 Этап 12.03 Nice - Nice, 115.5 км

 

 

Париж-Ницца-2017. Превью

 

 Париж-Ницца-2017. Превью

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Париж-Ницца-2017 Мировой Тур многодневная гонка Paris-Nice превью

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

4 марта 2017

Strade Bianche

5 - 12 марта 2017

Paris-Nice

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

  • Grinta
    Страде Бьянке-2017. Маршрут и ... (7)
    Grinta-Фото

    Скорей Брамбилла, чем вами названный дуэт.

    В прошлом году Джанлука очень сильно прошёл. И выиграл бы, если бы не Спартак.

    Но вообще...вряд ли.

     

    Также из итальянцев очень интересно будет понаблюдать за Розой и Москоном. Ребята растут на глазах.

  • Gonza Golanov
    Приглашения на Тур Швейцарии-2 ... (1)
    Gonza Golanov-Фото

    Эмблема Тура Швейцарии очень напоминает эмблему велосипедов Cube.

  • EL-Fenomeno
    Страде Бьянке-2017. Маршрут и ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хочу чтобы бы кто выиграл из италянцев, давненько они не побеждали, тем более, что их на этой гонке всегда много, и настрой + мотивация зашкаливают

    Пускай будет кто-то из дуэта БМ проекта, Нибали или Висконти.

     

    Трансляция: Eurosport-2, live from 14:15 (CET), короче говоря покажут последний час гонки, может полтора, если буду медленно колесить

  • Earl57
    Страде Бьянке-2017. Маршрут и ... (7)
    Earl57-Фото
    На Евроспорт-2 будет прямая трансляция
  • Gonza Golanov
    Страде Бьянке-2017. Маршрут и ... (7)
    Gonza Golanov-Фото
    На RAI, на Евроспорте пока зима продолжается: биатлон, лыжи в Лахти и т.д.
  • Михаил
    Страде Бьянке-2017. Маршрут и ... (7)
    Михаил-Фото

    Где можно посмотреть? Евроспорт?

  • Александра
    Страде Бьянке-2017. Маршрут и ... (7)
    Александра-Фото

    Хороший состав.

  • velodoctor
    Страде Бьянке-2017. Маршрут и ... (7)
    velodoctor-Фото

    Бельков как-то тут из отыва высоко заехал. Вообще очень хорошая гонка. Я уже на ютюбе глянул прошлые версии некторые, жду)) Штыбар должен, его чатсь сезона. После новостях о спонсоре, квики должны показать завтра результат, у них есть кому. 

  • sashaney
    Будущее команды Quick-Step Flo ... (7)
    sashaney-Фото
    А в чём удивление то? Деньги в вело не комерция. Пул людей, готовых вкладываться бесконечно ... ну я не знаю, не велик, что ли. То же касается шейхов. Наиграются, для того, чтобы выглядетЬ "как люди", и уйдут. Китайцы - вообще отдельная тема. Это чуть ли не единственная легальная схема вувести из страны свои богатства. Так в чём удивление то? Тинькоф по форме не приятен, по сути прав - король то голый. Спасаются каждый за себя. Пока не будут зарабатываться деньги - никто не застрахован. Ни Лефевр, ни Брейлсдорф с шейхами.
  • EL-Fenomeno
    Штраф для Петера Сагана, Грега ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Немного вело-флуда: что случилось с этим сайтом (кто знает)?

    http://www.pezcyclingnews.com/

    Выбивает при переходе:

    Internal Server Error
    The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

    Please contact the server administrator, webmaster@pezcyclingnews.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

    More information about this error may be available in the server error log.

    Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

3 марта

Cyril Lemoine (Cofidis)

Dion Smith (Wanty - Groupe Gobert)

Cristian Rodriguez (Wilier Triestina - Selle Italia)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2017 (10)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)