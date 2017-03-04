 Париж-Ницца-2017. Превью

Париж-Ницца-2017. Маршрут и претенденты

С 5 по 12 марта 2017 года пройдет французская многодневная велогонка Париж-Ницца (Paris-Nice) - первая крупная многодневная гонка в европейском календаре Мирового Тура (UCI World Tour).

75-й выпуск Париж-Ниццы будет состоять из 8 этапов, поднимется выше, чем когда-либо, на вершину Коль-де-ла-Куйоль (Col de la Couillole) 1678 м. Общая протяжённость гонки составит 1229,5 км.

"Дорога к Солнцу", как еще по традиции называют гонку Париж-Ниццу, даст возможность проявить себя спринтерам (на 1-м и 2-м этапах), универсалам и специалистам отрывов (на 3-м, 5-м, 8-м этапах), раздельщикам (на 4-м этапе), горнякам (на 6-м, 7-м и 8-м этапах).



Королевским горным этапом можно назвать этап под номером 7 с финишем на вершине Коль-де-ла-Куйоль (Col de la Couillole), расположенной на отметке 1678 м над уровнем моря. 1-й этап финиширует в некатегорийный подъём, 4-й, 6-й и 7-й этапы завершатся финишем в категорийные подъёмы.

Претенденты

Помимо 18 команд с лицензией Мирового Тура на старт Париж-Ницца-2017 выйдут четыре проконтинентальные французские команды.

Прошлогодний победитель британец Герант Томас из команды Sky не приедет защищать свой титул, но в составе Sky бороться за высокие места будет ставший недавно чемпионом Колумбии Серхио Энао, которому будут помогать Микель Ниеве и Кенни Элиссонде.



Испанца Альберто Контадора из команды Trek-Segafredo, ставшего 2-м на Вуэльте Андалусии-2017 и вторым в прошлом году на Париж-Ницце, можно назвать главным фаворитом на победу в Париж-Ницце.

Австралиец Ричи Порт, из команды BMC, после победы на Туре Даун Андер-2017 ставит Париж-Ниццу-2017 своей следующей целью.

Алехандро Вальверде (Movistar) - один из серьёзных претендентов, в этом сезоне он уже стал победителем многодневной гонки, выиграв Вуэльту Андалусии-2017, которая стала 100-й по счёту победой в карьере.



За высокое место будет бороться и российский гонщик Ильнур Закарин из команды KATUSHA-Alpecin, ставший 4-м в прошлом году. В этом году Ильнур Закарин занял 2-е место на Туре Абу-Даби-2017.



Итоговая генеральная классификация Париж-Ницца-2016, топ-10:

1 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 27:26:40

2 Alberto Contador (Esp) Tinkoff 0:00:04

3 Richie Porte (Aus) BMC 0:00:12

4 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA 0:00:20

5 Jon Izaguirre (Esp) Movistar 0:00:37

6 Sergio Henao (Col) Team Sky 0:00:44

7 Simon Yates (Gbr) Orica-GreenEdge

8 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 0:00:51

9 Romain Bardet (Fra) AG2R 0:01:00

10 Rui Costa (Por) Lampre-Merida 0:01:07

Среди других претендентов Дэн Мартин и Давид де Ла Круз (Quick Step Floors), Роман Барде (AG2R), Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo), Якоб Фугльсанг (Astana), Пьер Роллан (Cannondale-Drapac), Саймон Йейтс (Orica-Scott), Варран Баргиль (Sunweb), Диего Улисси (UAE Team Emirates) и другие.



Но на Париж-Ницца борьба разгорится не только за генеральную классификацию, многие гонщики рассматривают французскую многодневку в качестве подготовки к Милан - Сан-Ремо. Нас ожидает противостояние в спринте Марселя Киттеля (Quick-Step Floors), Андре Грайпеля (Lotto Soudal), Майкла Мэттьюса (Sunweb), Александра Кристоффа (Katusha-Alpecin), Арно Демара (FDJ), Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo), Насэра Буанни (Cofidis), Дилана Груневегена (LottoNl-Jumbo) и других.

Система начисления очков в Мировом Туре UCI на Париж-Ницца-2017

10 очков получает лидер Париж-Ницца-2017 за ношение желтой майки на этапе в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)

60 очков получает победитель этапа Париж-Ницца-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 60; 25; 10)

500 очков получает победитель генеральной классификации Париж-Ницца-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)

1-10 место: 500; 400; 325; 275; 225; 175; 150; 125; 100; 85

11-15 место: 70; 60; 50; 40; 35

16-20 место: по 30 очков

21-30 место: по 20 очков

31-50 место: по 10 очков

51-55 место: по 5 очков

56-60 место: по 3 очка

Маршрут Париж-Ницца-2017



1-й этап. Участники Париж-Ницца-2017 начнут гонку со спринтерского этапа, где на первой части дистанции будут два подъёма 3-й категории (последний из которых за 50 км до финиша).



За 1 км до финиша в Буа-д'Арси (Bois-d'Arcy) расположена вершина некатегорийного подъема протяженностью 1 км со средним градиентом в 6%.

2-й этап полностью равнинный, единственная неровность - подъём 3-й категории через 10,5 км после старта.



3-й этап - два подъёма – 3-й и 2-й категории расположены на второй части дистанции. Подъём 3-й категории Кот-де-Гранмонт (Côte de Grandmont) за 62 км до финиша – протяжённость 2,4 км, средний градиент 4,9%.

Подъём 2-й категории Кот-де-Шарреси (Côte de Charrecey) 2,1 км протяжённостью со средним градиентом 6,7% за 25,5 км до финиша.



4-й этап - Индивидуальная гонка на время протяжённостью 14,5 км с финишем в подъём 2-й категории Мон-Бруйи (Mont Brouilly). Промежуточная отсечка времени будет расположена в конце равнинного сектора у подножия Мон-Бруйи через 11,4 км после старта. Сам подъём - 3км с перепадом высот 467 м, со средним градиентом 7,7%, самый сложный сектор, где градиент достигнет 9,3% - это финальные 600 м до финиша.

5-й этап. Вновь даёт шанс универсалам и отрыву. Два подъёма 3-й и 2-й категории, вершина подъёма 2-й категории расположена за 48 км до финиша.

Подъём 3-й категории Кот-де-Живор (Côte de Givors) протяжённостью 4,3 км со средним градиентом 4,2%

Подъём 2-й категории Кот-де-Сан-Узе (Côte de Saint-Uze) 2,7 км протяжённостью со средним градиентом 6,5%.

После крутого спуска с Кот-де-Сан-Узе гонщиков ждёт около 40 км по пересечённому рельефу. Финишный километр – сначала в лёгкий тягун, а затем спуск к финишной черте.

6-й этап. Горный, с прохождением 6 категорийных подъёмов, из которых три подъёма 1-й категории, два подъёма 2-й категории и один подъём 3-й категории.

От самого старта начнётся восхождение в подъём 1-й категории Коль-де-л’Эспигулье (Col de l'Espigoulier) – 8,9 км протяжённостью со средним градиентом 5,6%. Вершина подъёма через 13 км после старта.

После прохождения короткого спуска около 10 км гонщики проедут по плато, где будет разыграна первая спринтерская премия, после чего начнётся спуск в долину и остальная первая часть этапа пройдёт по пересечённому рельефу.

Остальные 5 категорийных подъёмов будут на второй половине дистанции этапа. За 75 км до финиша начнётся подъём к вершине 2-й категории Кот-де-Тюильер (Côte des Tuilières) – протяжённость 2,2 км со средним градиентом 7,8%.

Через 15 км – подъём 3-й категории Кот-дю-Мон-Молкс (Côte du Mont Méaulx) – 1,5 км со средним градиентом 4,3%.

Сразу после прохождения подъёма 3-й категории начнётся восхождение к вершине 1-й категории Коль-де-Буригай (Col de Bourigaille), вершина которого находится за 47,5 км до финиша. Это первое восхождение на Коль-де-Буригай, который пройдут с юго-запада. Протяжённость подъёма 5,5 км со средним градиентом 6,1%.

После спуска с Коль-де-Буригай участники в первый раз пройдут линию финиша, а до фактического финиша останется 25,5 км. Участники вернутся на подъём 1-й категории Коль-де-Буригай и на этот раз пройдут подъём с южной стороны, протяжённостью 8,1 км со средним градиентом 5,9%.

Финальный подъём этапа – в финишном городе Фаянс, 1,3 км протяжённостью со средним градиентом 9,8%, который является частью подъёма Коль-де-Буригай.





7-й королевский этап Париж-Ницца-2017 поставит рекорд. Гонка поднимется выше, чем когда-либо за всю историю. Коль де ла Куйоль на 4м выше, чем горнолыжный курорт Вальверг, самая высокая на данный момент точка Париж-Ниццы, на которую поднимались в 1999 году.

Из-за того, что этот подъём дебютирует на крупной гонке, велика вероятность, что гонщики неверно распределят на нём свои силы. Кроме того, впервые настолько тяжёлый и истощающий этап предлагается гонщикам в самом начале сезона.

На 7-м этапе будет пройдено 4 подъёма, из которых три – 1-й категории и один 2-й.

Со старта сразу начнётся восхождение на подъём 2-й категории Кот-де-Гаттьер (Cote de Gattieres), высота 262 м, протяжённостью 4,5 км, средний градиент 4,8%. Вершина которого находится всего через 10 км после начала этапа.

После того, как на 19-м километре дистанции будет разыгран первый промежуточный спринт, вновь начнётся подъём – восхождение на высоту 958 м, на вершину 1-й категории Коль де Ванс (Col de Vence) протяжённостью 9,7 км со средним градиентом 6,6%.

Пройдя Коль-де-Ванс, участникам придётся подняться ещё чуть выше, на высоту 1012 м к коммуне Курсегуль, после чего начнётся протяжённый спуск, который будет чередоваться с неровностями и небольшими некатегорийными подъёмами. Гонщики вернутся на высоту 168 м над уровнем моря, после чего, через 100 км пройденной дистанции начнётся основная часть этапа – связка подъёмов 1-й категории Коль Сен-Мартен (Col Saint-Martin) и Коль-де-ла-Куйоль, где на высоте 1678 м финиширует этап. Между двумя подъёмами всего 3 км по равнине.

8-й этап. Классический этап «Дороги к солнцу» с прохождением пяти категорийных подъёмов, три из которых 2-й категории, два – 1-й категории, и финишем на Английской набережной в Ницце.

Стартуя в Ницце, участники пойдут в подъём 2-й категории Кот-де-Леван (Côte de Levens) 6.2 км протяжённостью с 5,5% средним градиентом.

Затем прохождение подъёма 2-й категории Кот-де-Шатонёф (Côte de Châteauneuf) протяжённостью 5,4 км со средним градиентом 4,4%, после спуска с которого начнётся восхождением на подъём 2-й категории Коль-де-Калэзон (Col de Calaïson) 6,3 км протяжённостью со средним градиентом 4,4%.

На второй половине дистанции гонщиков ждут два подъёма 1-й категории.

Коль-де-Пей (Côte de Peille), вершина которого находится за 48 км до финиша – 6,5 км протяжённостью со средним градиентом 6,9%, и Коль-д’Эз (Col d'Èze) за 15 км до финиша – 7,7 км протяжённостью со средним градиентом 5,7%.

В память о погибших в результате теракта в Ницце на Набережной Англичан (14/07/2016) финиш гонки будет перенесён. Участники гонки финишируют в квартале Кэ-дез-Эта-Юни (Quai des Etats-Unis), на Набережной Англичан, за несколько сотен метров до привычной линии финиша - напротив известного рынка Кур Солея.

1 Этап 05.03 Bois-d'Arcy - Bois-d'Arcy, 148.5 км



2 Этап 06.03 Rochefort-en-Yvelines - Amilly, 192.5 км



3 Этап 07.03 Chablis - Chalon-sur-Saône, 190 км



4 Этап 08.03 Beaujeu - Mont Brouilly (ITT), 14.5 км

5 Этап 09.03 Quincié-en-Beaujolais - Bourg-de-Péage, 199.5 км



6 Этап 10.03 Aubagne - Fayence, 192 км



7 Этап 11.03 Nice - Col de la Couillole, 177 км



8 Этап 12.03 Nice - Nice, 115.5 км