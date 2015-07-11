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Париж-Ницца-2018. Маршрут и претенденты
76-й выпуск велогонки Париж-Ницца (Paris-Nice) пройдёт с 4 по 11 марта. «Дорога к солнцу» стартует в Шату на западе Парижа и через 8 дней финиширует в Ницце, на Лазурном берегу.
Организаторы не стали отступать от традиционного маршрута, где первые два этапа дают шансы спринтерам, третий с пересечённым рельефом – универсалам, а короткая, 18,4 км разделка 4-го этапа станет рубежом, отделяющим первым три этапа с возможным спринтерским финишем от завершающих гонку этапов, где в борьбу вступают горняки.
На 5-м этапе гонщиков ждёт три подъёма, один из которых 1-й категории, но расположен на первой половине дистанции. 6-й этап с прохождением четырёх подъёмов 2-й категории и одним подъёмом 1-й категории (1,8 км с градиентом 10%), вершина которого расположена всего за 8 км до финиша, а после спуска участников ждёт некатегорийный подъём за 5,5 км до финиша.
7-й этап, предпоследний, королевский горный, с прохождением 5 подъёмов, и финишем в подъём 1-й категории Вальдеблор Ла-Кольмиан (Valdeblore La Colmiane), протяжённость которого 16,3 км, средний градиент 6%.
8-й финальный этап, традиционный короткий, протяжённостью 110-км с прохождением 6 подъёмов, три из которых 2-й категории и два - 1-й категории и финишем в Ницце.
С 2012 года за исключением победы Карлоса Бетанкура в 2014 году, на Париж-Ницце доминировала британская команда Sky, гонщики которой пять раз праздновали победу на финише «Дороги к солнцу».
В этом году победитель 2017 года 30-летний колумбийский гонщик команды Sky Серхио Энао будет пытаться защитить свой титул. Но у команды Sky есть и ещё один претендент на победу – 30-летний нидерландский гонщик Ваут Пулс, с которым Энао разделит капитанские полномочия, а также новобранец команды Давид де ла Крус.
Соперниками Серхио Энао и Ваута Пулса будут призёр прошлого года Дэн Мартин (UAE-Team Emirates), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott), Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), Тиджей Ван Гардерен (BMC), Тим Велленс (Lotto Soudal), Якоб Фульсанг (Astana), Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors), Тони Галлопан (AG2), Варран Баргиль (Fortuneo – Samsic) и другие.
Этапы Париж-Ницца-2018:
Этап 1. 04. 03. Chatou - Meudon, 135 км
Этап 2. 05. 03. Orsonville - Vierzon, 187,5 км
Этап 3. 06.03. Bourges - Chatel-Guyon, 210 км
Этап 4. 07. 03. La Fouillouse - Saint-Etienne, 18.4 км (ITT)
Этап 5. 08. 03. Salon-de-Provence – Sisteron, 163,5 км
Этап 6. 09. 03. Sisteron – Vence, 188 км
Этап 7. 10. 03. Nice - Valdeblore La Colmiane,175 км
Этап 8. 11. 03. Nice – Nice, 110 км
Стартовый состав:
AG2R LA MONDIALE
CHEREL Mickaël (Fra)
DOMONT Axel (Fra)
GALLOPIN Tony (Fra)
GAUTIER Cyril (Fra)
NAESEN Oliver (Bel)
VANDENBERGH Stijn (Bel)
VUILLERMOZ Alexis (Fra)
ASTANA PRO TEAM
CORT NIELSEN Magnus (Den)
DE VREESE Laurens (Bel)
FRAILE MATARRANZ Omar (Esp)
FUGLSANG Jakob (Den)
GRUZDEV Dmitriy (Kaz)
SANCHEZ GIL Luis Leon (Esp)
VALGREN ANDERSEN Michael (Den)
BAHRAIN - MERIDA
BOARO Manuele (Ita)
GARCIA CORTINA Ivan (Esp)
HAUSSLER Heinrich (Aus)
IZAGIRRE INSAUSTI Gorka (Esp)
IZAGIRRE INSAUSTI Ion (Esp)
NIBALI Antonio (Ita)
PIBERNIK Luka (Slo)
BMC RACING TEAM
DE MARCHI Alessandro (Ita)
DRUCKER Jean Pierre (Lux)
GERRANS Simon (Aus)
ROCHE Nicholas (Irl)
ROELANDTS Jürgen (Bel)
TEUNS Dylan (Bel)
VAN GARDEREN Tejay (USA)
BORA-HANSGROHE
BASKA Erik (Svk)
BENNETT Sam (Irl)
GROSSSCHARTNER Felix (AUT)
KONRAD Patrick (AUT)
POLJANSKI Pawel (Pol)
SAGAN Juraj (Svk)
SCHWARZMANN Michael (Ger)
COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS
BOUHANNI Nacer (Fra)
EDET Nicolas (Fra)
HERRADA LOPEZ Jesús (Esp)
HERRADA LOPEZ José (Esp)
LAPORTE Christophe (Fra)
LEMOINE Cyril (Fra)
VAN LERBERGHE Bert (Bel)
DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM
COMBAUD Romain (Fra)
DI GREGORIO Rémy (Fra)
FERNANDEZ CRUZ Delio (Esp)
JONES Brenton (Aus)
KASPERKIEWICZ Przemyslaw (Pol)
MORENO BAZAN Javier (Esp)
SISKEVICIUS Evaldas (Ltu)
DIRECT ENERGIE
BOUDAT Thomas (Fra)
CALMEJANE Lilian (Fra)
CHAVANEL Sylvain (Fra)
COUSIN Jerome (Fra)
GRELLIER Fabien (Fra)
HIVERT Jonathan (Fra)
TULIK Angelo (Fra)
FDJ
DELAGE Mickael (Fra)
DEMARE Arnaud (Fra)
GUARNIERI Jacopo (Ita)
KONOVALOVAS Ignatas (Ltu)
LE GAC Olivier (Fra)
MOLARD Rudy (Fra)
SINKELDAM Ramon (Ned)
LOTTO - SOUDAL
BAK Lars Ytting (Den)
DE BUYST Jasper (Bel)
DE GENDT Thomas (Bel)
GREIPEL André (Ger)
SIEBERG Marcel (Ger)
WALLAYS Jelle (Bel)
WELLENS Tim (Bel)
MITCHELTON - SCOTT
ALBASINI Michael (Sui)
CHAVES RUBIO Johan Esteban (Col)
EDMONDSON Alexander (Aus)
HAYMAN Mathew (Aus)
KREUZIGER Roman (Cze)
TRENTIN Matteo (Ita)
YATES Simon (GBr)
MOVISTAR TEAM
CARAPAZ Richard (Ecu)
CASTRILLO Jaime (Esp)
DE LA PARTE GONZALEZ Victor (Esp)
ERVITI Imanol (Esp)
QUINTANA ROJAS Dayer Uberney (Col)
SEPULVEDA Eduardo (Arg)
SOLER GIMENEZ Marc (Esp)
QUICK STEP FLOORS
ALAPHILIPPE Julian (Fra)
DECLERCQ Tim (Bel)
DEVENYNS Dries (Bel)
LAMPAERT Yves (Bel)
MØRKØV Michael (Den)
SABATINI Fabio (Ita)
VIVIANI Elia (Ita)
TEAM DIMENSION DATA
BERHANE TEWELDEMEDHIN Natnael (Eri)
DOUGALL Nick (Aus)
GIBBONS Ryan (RSA)
KING Benjamin (USA)
PAUWELS Serge (Bel)
SLAGTER Tom Jelte (Ned)
THOMSON Jay Robert (RSA)
TEAM EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE
BRESCHEL Matti (Den)
CRADDOCK Lawson (USA)
DOCKER Mitchell (Aus)
LANGEVELD Sebastian (Ned)
MCLAY Daniel (GBr)
ROLLAND Pierre (Fra)
SCULLY Thomas (NZl)
TEAM FORTUNEO - SAMSIC
BARGUIL Warren (Fra)
BOUET Maxime (Fra)
DELAPLACE Anthony (Fra)
LEDANOIS Kevin (Fra)
MOINARD Amaël (Fra)
PERICHON Pierre-Luc (Fra)
PICHON Laurent (Fra)
TEAM KATUSHA-ALPECIN
BOSWELL Ian (USA)
HALLER Marco (AUT)
KISERLOVSKI Robert (Cro)
KITTEL Marcel (Ger)
MACHADO Tiago (Por)
POLITT Nils (Ger)
ZAKARIN Ilnur (Rus)
TEAM LOTTO NL - JUMBO
BOOM Lars (Ned)
GESINK Robert (Ned)
GROENEWEGEN Dylan (Ned)
JANSEN Amund Grøndahl (Nor)
LEEZER Tom (Ned)
MARTENS Paul (Ger)
ROOSEN Timo (Ned)
TEAM SKY
DE LA CRUZ MELGAREJO David (Esp)
HENAO GOMEZ Sebastian (Col)
HENAO MONTOYA Sergio (Col)
KNEES Christian (Ger)
POELS Wouter (Ned)
STANNARD Ian (GBr)
VAN BAARLE Dylan (Ned)
TEAM SUNWEB
BAUHAUS Phil (Ger)
CURVERS Roy (Ned)
HAMILTON Chris (Aus)
OOMEN Sam (Ned)
TEUNISSEN Mike (Ned)
THEUNS Edward (Bel)
VERVAEKE Louis (Bel)
TREK-SEGAFREDO
BERNARD Julien (Fra)
DE KORT Koen (Ned)
DEGENKOLB John (Ger)
MOLLEMA Bauke (Ned)
PANTANO GOMEZ Jarlinson (Col)
RAST Grégory (Sui)
REIJNEN Kiel (USA)
UAE - TEAMEMIRATES
BONO Matteo (Ita)
BYSTROM Sven Erik (Nor)
FARIA DA COSTA Rui Alberto (Por)
KRISTOFF Alexander (Nor)
MARTIN Daniel (Irl)
SUTHERLAND Rory (Aus)
SWIFT Ben (GBr)
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