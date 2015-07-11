VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Париж-Ницца-2018. Маршрут

Париж-Ницца-2018. Маршрут и претенденты

 

Париж-Ницца-2018. Маршрут

Париж-Ницца-2018. Маршрут

 

 

  76-й выпуск велогонки Париж-Ницца (Paris-Nice) пройдёт с 4 по 11 марта. «Дорога к солнцу» стартует в Шату на западе Парижа и через 8 дней финиширует в Ницце, на Лазурном берегу.

 

  Организаторы не стали отступать от традиционного маршрута, где первые два этапа дают шансы спринтерам, третий с пересечённым рельефом – универсалам, а короткая, 18,4 км разделка 4-го этапа станет рубежом, отделяющим первым три этапа с возможным спринтерским финишем от завершающих гонку этапов, где в борьбу вступают горняки.

 

  На 5-м этапе гонщиков ждёт три подъёма, один из которых 1-й категории, но расположен на первой половине дистанции. 6-й этап с прохождением четырёх подъёмов 2-й категории и одним подъёмом 1-й категории (1,8 км с градиентом 10%), вершина которого расположена всего за 8 км до финиша, а после спуска участников ждёт некатегорийный подъём за 5,5 км до финиша.

  7-й этап, предпоследний, королевский горный, с прохождением 5 подъёмов, и финишем в подъём 1-й категории Вальдеблор Ла-Кольмиан (Valdeblore La Colmiane), протяжённость которого 16,3 км, средний градиент 6%.

  8-й финальный этап, традиционный короткий, протяжённостью 110-км с прохождением 6 подъёмов, три из которых 2-й категории и два - 1-й категории и финишем в Ницце.

Париж-Ницца-2018. Маршрут

 

  С 2012 года за исключением победы Карлоса Бетанкура в 2014 году, на Париж-Ницце доминировала британская команда Sky, гонщики которой пять раз праздновали победу на финише «Дороги к солнцу».

 

  В этом году победитель 2017 года 30-летний колумбийский гонщик команды Sky Серхио Энао будет пытаться защитить свой титул. Но у команды Sky есть и ещё один претендент на победу – 30-летний нидерландский гонщик Ваут Пулс, с которым Энао разделит капитанские полномочия, а также новобранец команды Давид де ла Крус.

 

  Соперниками Серхио Энао и Ваута Пулса будут призёр прошлого года Дэн Мартин (UAE-Team Emirates), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott), Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), Тиджей Ван Гардерен (BMC), Тим Велленс (Lotto Soudal), Якоб Фульсанг (Astana), Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors), Тони Галлопан (AG2), Варран Баргиль (Fortuneo – Samsic) и другие.

 

 

 

 

Этапы Париж-Ницца-2018:

 

 

Этап 1. 04. 03. Chatou - Meudon, 135 км

Париж-Ницца-2018. Маршрут

Париж-Ницца-2018. Маршрут

 

 

Этап 2. 05. 03. Orsonville - Vierzon, 187,5 км

 

Париж-Ницца-2018. Маршрут

Париж-Ницца-2018. Маршрут

 

 

Этап 3. 06.03. Bourges - Chatel-Guyon, 210 км

 

Париж-Ницца-2018. Маршрут

 

Париж-Ницца-2018. Маршрут

 

Этап 4. 07. 03. La Fouillouse - Saint-Etienne, 18.4 км (ITT)

 

Париж-Ницца-2018. Маршрут

 

Париж-Ницца-2018. Маршрут

 

Этап 5. 08. 03. Salon-de-Provence – Sisteron, 163,5 км

 

Париж-Ницца-2018. Маршрут

 

Париж-Ницца-2018. Маршрут

 

Этап 6. 09. 03. Sisteron – Vence, 188 км

 

Париж-Ницца-2018. Маршрут

 

Париж-Ницца-2018. Маршрут

 

Этап 7. 10. 03. Nice - Valdeblore La Colmiane,175 км

 

Париж-Ницца-2018. Маршрут

 

Париж-Ницца-2018. Маршрут

 

Этап 8. 11. 03. Nice – Nice, 110 км

 

Париж-Ницца-2018. Маршрут

 

Париж-Ницца-2018. Маршрут

 

Париж-Ницца-2018. Маршрут

 

 

 

Стартовый состав:

 

AG2R LA MONDIALE


CHEREL Mickaël    (Fra)    
DOMONT Axel    (Fra)    
GALLOPIN Tony    (Fra)    
GAUTIER Cyril    (Fra)    
NAESEN Oliver    (Bel)    
VANDENBERGH Stijn    (Bel)    
VUILLERMOZ Alexis    (Fra)    

ASTANA PRO TEAM


CORT NIELSEN Magnus    (Den)    
DE VREESE Laurens    (Bel)    
FRAILE MATARRANZ Omar    (Esp)    
FUGLSANG Jakob    (Den)    
GRUZDEV Dmitriy    (Kaz)    
SANCHEZ GIL Luis Leon    (Esp)    
VALGREN ANDERSEN Michael    (Den)    

BAHRAIN - MERIDA


BOARO Manuele    (Ita)    
GARCIA CORTINA Ivan    (Esp)    
HAUSSLER Heinrich    (Aus)    
IZAGIRRE INSAUSTI Gorka    (Esp)    
IZAGIRRE INSAUSTI Ion    (Esp)    
NIBALI Antonio    (Ita)    
PIBERNIK Luka    (Slo)    

BMC RACING TEAM


DE MARCHI Alessandro    (Ita)    
DRUCKER Jean Pierre    (Lux)    
GERRANS Simon    (Aus)    
ROCHE Nicholas    (Irl)    
ROELANDTS Jürgen    (Bel)    
TEUNS Dylan    (Bel)    
VAN GARDEREN Tejay    (USA)    

BORA-HANSGROHE


BASKA Erik    (Svk)    
BENNETT Sam    (Irl)    
GROSSSCHARTNER Felix    (AUT)    
KONRAD Patrick    (AUT)    
POLJANSKI Pawel    (Pol)    
SAGAN Juraj    (Svk)    
SCHWARZMANN Michael    (Ger)    

COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS


BOUHANNI Nacer    (Fra)    
EDET Nicolas    (Fra)    
HERRADA LOPEZ Jesús    (Esp)    
HERRADA LOPEZ José    (Esp)    
LAPORTE Christophe    (Fra)    
LEMOINE Cyril    (Fra)    
VAN LERBERGHE Bert    (Bel)    

DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM


COMBAUD Romain    (Fra)    
DI GREGORIO Rémy    (Fra)    
FERNANDEZ CRUZ Delio    (Esp)    
JONES Brenton    (Aus)    
KASPERKIEWICZ Przemyslaw    (Pol)    
MORENO BAZAN Javier    (Esp)    
SISKEVICIUS Evaldas    (Ltu)    

DIRECT ENERGIE


BOUDAT Thomas    (Fra)    
CALMEJANE Lilian    (Fra)    
CHAVANEL Sylvain    (Fra)    
COUSIN Jerome    (Fra)    
GRELLIER Fabien    (Fra)    
HIVERT Jonathan    (Fra)    
TULIK Angelo    (Fra)    

FDJ


DELAGE Mickael    (Fra)    
DEMARE Arnaud    (Fra)    
GUARNIERI Jacopo    (Ita)    
KONOVALOVAS Ignatas    (Ltu)    
LE GAC Olivier    (Fra)    
MOLARD Rudy    (Fra)    
SINKELDAM Ramon    (Ned)    

LOTTO - SOUDAL


BAK Lars Ytting    (Den)    
DE BUYST Jasper    (Bel)    
DE GENDT Thomas    (Bel)    
GREIPEL André    (Ger)    
SIEBERG Marcel    (Ger)    
WALLAYS Jelle    (Bel)    
WELLENS Tim    (Bel)    

MITCHELTON - SCOTT


ALBASINI Michael    (Sui)    
CHAVES RUBIO Johan Esteban    (Col)    
EDMONDSON Alexander    (Aus)    
HAYMAN Mathew    (Aus)    
KREUZIGER Roman    (Cze)    
TRENTIN Matteo    (Ita)    
YATES Simon    (GBr)    

MOVISTAR TEAM


CARAPAZ Richard    (Ecu)    
CASTRILLO Jaime    (Esp)    
DE LA PARTE GONZALEZ Victor    (Esp)    
ERVITI Imanol    (Esp)    
QUINTANA ROJAS Dayer Uberney    (Col)    
SEPULVEDA Eduardo    (Arg)    
SOLER GIMENEZ Marc    (Esp)    

QUICK STEP FLOORS


ALAPHILIPPE Julian    (Fra)    
DECLERCQ Tim    (Bel)    
DEVENYNS Dries    (Bel)    
LAMPAERT Yves    (Bel)    
MØRKØV Michael    (Den)    
SABATINI Fabio    (Ita)    
VIVIANI Elia    (Ita)    

TEAM DIMENSION DATA


BERHANE TEWELDEMEDHIN Natnael    (Eri)    
DOUGALL Nick    (Aus)    
GIBBONS Ryan    (RSA)    
KING Benjamin    (USA)    
PAUWELS Serge    (Bel)    
SLAGTER Tom Jelte    (Ned)    
THOMSON Jay Robert    (RSA)    

TEAM EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE


BRESCHEL Matti    (Den)    
CRADDOCK Lawson    (USA)    
DOCKER Mitchell    (Aus)    
LANGEVELD Sebastian    (Ned)    
MCLAY Daniel    (GBr)    
ROLLAND Pierre    (Fra)    
SCULLY Thomas    (NZl)    

TEAM FORTUNEO - SAMSIC


BARGUIL Warren    (Fra)    
BOUET Maxime    (Fra)    
DELAPLACE Anthony    (Fra)    
LEDANOIS Kevin    (Fra)    
MOINARD Amaël    (Fra)    
PERICHON Pierre-Luc    (Fra)    
PICHON Laurent    (Fra)    

TEAM KATUSHA-ALPECIN


BOSWELL Ian    (USA)    
HALLER Marco    (AUT)    
KISERLOVSKI Robert    (Cro)    
KITTEL Marcel    (Ger)    
MACHADO Tiago    (Por)    
POLITT Nils    (Ger)    
ZAKARIN Ilnur    (Rus)    

TEAM LOTTO NL - JUMBO


BOOM Lars    (Ned)    
GESINK Robert    (Ned)    
GROENEWEGEN Dylan    (Ned)    
JANSEN Amund Grøndahl    (Nor)    
LEEZER Tom    (Ned)    
MARTENS Paul    (Ger)    
ROOSEN Timo    (Ned)    

TEAM SKY


DE LA CRUZ MELGAREJO David    (Esp)    
HENAO GOMEZ Sebastian    (Col)    
HENAO MONTOYA Sergio    (Col)    
KNEES Christian    (Ger)    
POELS Wouter    (Ned)    
STANNARD Ian    (GBr)    
VAN BAARLE Dylan    (Ned)    

TEAM SUNWEB


BAUHAUS Phil    (Ger)    
CURVERS Roy    (Ned)    
HAMILTON Chris    (Aus)    
OOMEN Sam    (Ned)    
TEUNISSEN Mike    (Ned)    
THEUNS Edward    (Bel)    
VERVAEKE Louis    (Bel)    

TREK-SEGAFREDO


BERNARD Julien    (Fra)    
DE KORT Koen    (Ned)    
DEGENKOLB John    (Ger)    
MOLLEMA Bauke    (Ned)    
PANTANO GOMEZ Jarlinson    (Col)    
RAST Grégory    (Sui)    
REIJNEN Kiel    (USA)    

UAE - TEAMEMIRATES


BONO Matteo    (Ita)    
BYSTROM Sven Erik    (Nor)    
FARIA DA COSTA Rui Alberto    (Por)    
KRISTOFF Alexander    (Nor)    
MARTIN Daniel    (Irl)    
SUTHERLAND Rory    (Aus)    
SWIFT Ben    (GBr)   

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2018 гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 09:35 | Регистрация: 11.07.2015

    первая ВМЕНЯЕМАЯ неделька сезона.с ОТЛИЧНЫМ маршрутом и звездным составом)

    интересно будет посмотреть на Ильнура и поболеть за Чавито)

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
  2. Имя: Тим

    3NSN

    Сегодня, 10:14 | Регистрация: 15.02.2018

    Пулс уверенно начал сезон(его ускорение в гору очень, впечатляющее было), и окончание прошлого сезона, когда на пару с Фрумом весело ехали в конце Вуэльты в подъёмище. Если без форс мажоров, то думаю, что он. Может Чавес  набрал звенящую форму, но там и разделка есть. Ильнур очень странно встал на горе последнего этапа тура Абу-Даби (расплата за разделку?). 

     

    Интересно, что в начале сезона Вивиани начали интенсивно возить на гонки спринтером, а не Фернандо. Или Фернандо готовят под Гранд туры?

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice

7 - 13 марта 2018

Tirreno-Adriatico

17 марта 2018

Milano-Sanremo

18 - 25 марта 2018

Le Tour de Langkawi

19 - 25 марта 2018

Volta Ciclista a Catalunya

23 марта 2018

E3 Harelbeke

25 марта 2018

Gent-Wevelgem

28 марта 2018

Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • 3NSN
    Париж-Ницца-2018. Маршрут (2)
    3NSN-Фото

    Пулс уверенно начал сезон(его ускорение в гору очень, впечатляющее было), и окончание прошлого сезона, когда на пару с Фрумом весело ехали в конце Вуэльты в подъёмище. Если без форс мажоров, то думаю, что он. Может Чавес  набрал звенящую форму, но там и разделка есть. Ильнур очень странно встал на горе последнего этапа тура Абу-Даби (расплата за разделку?). 

     

    Интересно, что в начале сезона Вивиани начали интенсивно возить на гонки спринтером, а не Фернандо. Или Фернандо готовят под Гранд туры?

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (24)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    вы не занимались велоспортом да?
    чем дальше ты едешь от головы гонки-ТЕМ ОПАСНЕЕ.
    самые завалы происходят не на экранах телевизоров,а именно там,в конце гонки.
    и у тебя просто нет шансов избежать этих завалов.
    впрочем я чувствую,говорю как обычно,в пустоту) на этом умолкаю)
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Париж-Ницца-2018. Маршрут (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    первая ВМЕНЯЕМАЯ неделька сезона.с ОТЛИЧНЫМ маршрутом и звездным составом)

    интересно будет посмотреть на Ильнура и поболеть за Чавито)

  • AvA
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (24)
    AvA-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    она наиболее безопасная.
    логично? вот и ответ на ваш вопрос.
    а других просто нет в ЭТОТ период.

    Вспомнился анекдот про логично/нелогично законно/незаконно ))

     

    Конечно, логино!

    А чем опасны Фландрия или Рубэ, если их ехать в качестве предполагемой тренировки и не лезть в условные первые 20-30-40 мест??

     

    Ладно, по Нибсу с "натяжением" убедили: итальянец, домашняя гонка, почти традиция. можно, надо и т.д.

    А что с французом? Я про Бардэ.

  • Earl57
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (24)
    Earl57-Фото

    Цитата: AvA
    Удивительного ничего, вопрос - зачем, с точки зрения амбиций на совсем другого уровня гонки?

    Нибали в 16 лет перехал жить в Тоскану, там он вырос как гонщик. Там живут люди, которых он называет своей второй семьей. И чуть ли не в каждой деревушке есть его фан-клубы. Для него Страде Бьянке практически домашняя гонка. 

  • RVL
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (3)
    RVL-Фото

    Это было круто!

  • Sm1T
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (2)
    Sm1T-Фото
    Вау
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (24)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    она наиболее безопасная.
    логично? вот и ответ на ваш вопрос.
    а других просто нет в ЭТОТ период.
  • SoulThief
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (24)
    SoulThief-Фото
    Как вариант, чтобы тренирующийся генеральщик не занимал место на Фландрии и Рубэ.
  • protur
    Прогноз погоды на Страде Бьянк ... (22)
    protur-Фото
    Отличная новость!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

2 марта

Igor Anton (Dimension Data)

Jasper Philipsen (Hagens Berman - Axeon)

3 марта

Cyril Lemoine (Cofidis)

Dion Smith (Wanty - Groupe Gobert)

Cristian Rodriguez (Caja Rural - Seguros RGA)

4 марта

Enrico Barbin (Bardiani - CSF)

Jhonatan Narvaez (Quick-Step Floors)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2018 (7)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)
Октябрь 2017 (113)