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Вуэльта Мурсии-2021 перенесена, французские велогонки ждут официального разрешения

Организаторы февральских французских велогонок надеются провести их в назначенные даты

 

 

  Вуэльта Мурсии (Vuelta a Murcia), двухдневная велогонка категории 2.1, которая должна была пройти 12-13 февраля 2021 года, переносится на 21-22 мая. Организаторы были вынуждены перенести велогонку из-за ухудшившейся ситуации с Covid-19.

 

  Тем временем, организаторы первых французских велогонок сезона –  GP La Marseillaise (31 января), Étoile de Bessèges (3 - 7 февраля) и Tour de la Provence (11 – 14 февраля) ждут официального разрешения на проведение в условиях усиления ограничений из-за пандемии.

 

  Самая сложная ситуация у организаторов Тура Прованса, потому что маршрут велогонки проложен по четырём департаментам и разрешение требуется от четырёх разных префектур. В интервью Le Parisien организатор Тура Прованса Пьер-Морис Куртад (Pierre-Maurice Courtade) сказал: «Уже месяц мы находимся под дамокловым мечом, каждый вторник слушаем объявления правительства, надеясь, что не будет плохих новостей. В отличие от двух моих коллег, мы организуем гонку, которая проходит по четырём департаментам, поэтому мне надо получить четыре подписи вместо одной. Но я чувствую, что нам хотят помочь. Если гонку отменят, это скажется на 41 отеле, которые не смогут получить работу, которая так нужна!».

 

  Коринн Фанжиль (Corinne Fangille) возглавила организационный комитет “Étoile de Bessèges” после смерти отца, основателя велогонки Роллана Фанжиля (Roland Fangille), который скончался в ноябре от Covid-19, в интервью Le Parisien сказала: «Мы отправили досье на подпись в понедельник, теперь ждём разрешения от префектуры. Учитывая то, что мы слышали, даже если начнётся новый локдаун, профессиональный спорт сможет продолжать. Поэтому ждём решения, которое нам скажут в среду или четверг. Мы сами стали продюсерами гонки, планируем продать права на телетрансляцию L’Équipe TV и зарубежным каналам. Надеюсь, нам удастся покрыть наши расходы.

 

  Если гонку отменят, это ударит по нам, но мы поймём. Особенно при том, что мой отец ушёл из жизни из-за Covid-19. В августе он сам считал, что велогонка без праздника и публики будет не такой. Сначала я думала, что без него продолжать гонку нет смысла. Но ради него, ради его памяти, ради того, что он создал, мы решили бороться за проведение, невзирая на трудности».

 

  Организатор GP Marseillaise Пьер Гиль (Pierre Guille):  Становится очень трудно, но мы, организаторы, поддерживаем друг друга. Такой солидарности нет в других видах спорта. Самое сложное – найти финансирование для телетрансляции, так как гонка пройдёт за закрытыми дверями, зрителям будет запрещено стоять вдоль дорог. Эти расходы составят 100 000 евро. При нашем бюджете в 200 000 нам это будет стоить около 40 000 евро, с остальной суммой поможет Марсель.  Нужно отметить, что было бы лучше провести 43-й выпуск велогонки за закрытыми дверями, чем не проводить совсем. Худшее - не провести гонку в назначенную дату, потому что будет труднее вернуться».

 

 

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Теги к статье: Вуэльта Мурсии Vuelta a Murcia

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Etoile de Besseges

14 февраля 2021

Clasica de Almeria

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

27 февраля 2021

Omloop Het Nieuwsblad Elite

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Комментарии

  • Адриен
    Дилан Груневеген рассказал об ... (1)
    Адриен-Фото

    Ничего необычного - для нашего времени. Да хотя бы стоит почитать некоторые комментарии на этом сайте - сколько нетерпимости и раздражения,  иногда и просто злобы - и только из-за неприятия чужого мнения. А частенько - просто СПОКОЙНОЕ желание сделать гадость, оскорбить... Что же говорить об инциденте с Груневегеном и Якобсеном ? Ничего необычного - для нашего времени...

  • uran
    Джон Дегенкольб о конкуренции ... (3)
    uran-Фото
    Очень недооценённый гонщик по моему. Вечно или падение или ещё что мешает выступать на все 100.
  • Earl57
    Фабио Ару отказался от участия ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Да там сам чемпионат мира под угрозой отмены...может тоже перенесут.

    Уже подтвердили, что не будут отменять или переносить. Побольше полицейских в оцепление для защиты от зрителей - и все ОК!

    Вон австралийцы отменили Тур Даун Андер - но только для иностранцев отменили. Назвали его фестивалем и бодро гоняются. На днях Ричи снова победил на своей любимой Вилунге.

    Испанцы сказали, что не будут публиковать маршрут Валенсианы, только укажут где старты и финиши этапов. Это для того, чтобы люди не знали где будет проходить гонка и не собирались у дороги.

    По нынешним временам зрители самые главные враги велоспорта...

  • EL-Fenomeno
    Фабио Ару отказался от участия ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да там сам чемпионат мира под угрозой отмены...может тоже перенесут.

    Цитата: Astanaforever
    Внутреннее сыкло сработало.

    Я понимаю ваши чувства, ибо ФА выступал (классно) в свое время за вашу любимую команду, но уважайте и чувства мнение других, в данном случае его личное решение и такой выбор
     

  • sashaney
    Директор велокоманды Israel St ... (2)
    sashaney-Фото

    Победа на Тур де Франс-2021 – не то, что мы обязательно должны добиться.
    Кьелль Карлстрём подчеркнул, что роль Фрума в команде Israel Start-Up Nation не только в том, чтобы бороться за победу на Гранд-турах

    Всё, что нужно знать о будущем шкипера-спортсмена.

  • greyshark
    Спортивный директор велокоманд ... (13)
    greyshark-Фото

    Вполне ожидаемый сухой дипломатичный комментарий. "Ля-ля, Том профи, ля-ля, Тому тяжело, мы поддерживаем"... На самом деле чистой воды непрофессионализм и наплевательство на интересы команды. Тяжело тебе? Уйди и не занимай чье-то место. Или доработай контракт и вали свободным агентом. А с такими закидонами и самокопаниями Дюмолану книжки надо писать, а не профессиональным спортом заниматься!

  • Ice
    Джон Дегенкольб о конкуренции ... (3)
    Ice-Фото

    Работяга от велоспорта, ни одной победы не одержал на халяву, все заслужил.

  • levonardo
    Фабио Ару отказался от участия ... (5)
    levonardo-Фото
    Лучше бы у вас внутренний ограничитель сработал, чесслово.
  • Astanaforever
    Фабио Ару отказался от участия ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Внутреннее сыкло сработало.
  • Anna P.
    Том Дюмулин временно уходит из ... (34)
    Anna P.-Фото
    Чем мне нравится шоссейный велоспорт - в основном все заметные гонщики, неважно какого амплуа, не "попроще". Но Том и среди них выделяется, не зря женат на психологе (или психотерапевте).

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