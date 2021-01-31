Вуэльта Мурсии-2021 перенесена, французские велогонки ждут официального разрешения

Организаторы февральских французских велогонок надеются провести их в назначенные даты

Вуэльта Мурсии (Vuelta a Murcia), двухдневная велогонка категории 2.1, которая должна была пройти 12-13 февраля 2021 года, переносится на 21-22 мая. Организаторы были вынуждены перенести велогонку из-за ухудшившейся ситуации с Covid-19.

Тем временем, организаторы первых французских велогонок сезона – GP La Marseillaise (31 января), Étoile de Bessèges (3 - 7 февраля) и Tour de la Provence (11 – 14 февраля) ждут официального разрешения на проведение в условиях усиления ограничений из-за пандемии.

Самая сложная ситуация у организаторов Тура Прованса, потому что маршрут велогонки проложен по четырём департаментам и разрешение требуется от четырёх разных префектур. В интервью Le Parisien организатор Тура Прованса Пьер-Морис Куртад (Pierre-Maurice Courtade) сказал: «Уже месяц мы находимся под дамокловым мечом, каждый вторник слушаем объявления правительства, надеясь, что не будет плохих новостей. В отличие от двух моих коллег, мы организуем гонку, которая проходит по четырём департаментам, поэтому мне надо получить четыре подписи вместо одной. Но я чувствую, что нам хотят помочь. Если гонку отменят, это скажется на 41 отеле, которые не смогут получить работу, которая так нужна!».

Коринн Фанжиль (Corinne Fangille) возглавила организационный комитет “Étoile de Bessèges” после смерти отца, основателя велогонки Роллана Фанжиля (Roland Fangille), который скончался в ноябре от Covid-19, в интервью Le Parisien сказала: «Мы отправили досье на подпись в понедельник, теперь ждём разрешения от префектуры. Учитывая то, что мы слышали, даже если начнётся новый локдаун, профессиональный спорт сможет продолжать. Поэтому ждём решения, которое нам скажут в среду или четверг. Мы сами стали продюсерами гонки, планируем продать права на телетрансляцию L’Équipe TV и зарубежным каналам. Надеюсь, нам удастся покрыть наши расходы.

Если гонку отменят, это ударит по нам, но мы поймём. Особенно при том, что мой отец ушёл из жизни из-за Covid-19. В августе он сам считал, что велогонка без праздника и публики будет не такой. Сначала я думала, что без него продолжать гонку нет смысла. Но ради него, ради его памяти, ради того, что он создал, мы решили бороться за проведение, невзирая на трудности».

Организатор GP Marseillaise Пьер Гиль (Pierre Guille): Становится очень трудно, но мы, организаторы, поддерживаем друг друга. Такой солидарности нет в других видах спорта. Самое сложное – найти финансирование для телетрансляции, так как гонка пройдёт за закрытыми дверями, зрителям будет запрещено стоять вдоль дорог. Эти расходы составят 100 000 евро. При нашем бюджете в 200 000 нам это будет стоить около 40 000 евро, с остальной суммой поможет Марсель. Нужно отметить, что было бы лучше провести 43-й выпуск велогонки за закрытыми дверями, чем не проводить совсем. Худшее - не провести гонку в назначенную дату, потому что будет труднее вернуться».