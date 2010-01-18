Тео Бос предложил ввести новые правила безопасности в спринте

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 11:39
Тео Бос предложил ввести правила для спринтеров подобные правилам на треке
Тео Бос (Theo Bos), пятикратный чемпион мира в спринте на треке, предложил Международному союзу велосипедистов (UCI) ввести зоны запрета обгона на финишной прямой, обозначив границы расчерченными линиями. Тео Бос пришёл в шоссейные велогонки в 2009, выступал в командах Cervelo, Rabobank, Belkin, MTN-Qhubeka, Dimension Data. Одержал 37 побед.
37-летний нидерландский велогонщик сейчас сосредоточился на треке и выступает за континентальную велокоманду BEAT Cycling Club, основанную в 2017 году.
Тео Бос сам был виновником инцидента падения у барьеров во время Тура Турции в 2009 году. Тогда Бос схватил за левое плечо соперника в спринте Дэрила Импи, в итоге оба гонщика упали у барьеров. Тео Бос объяснил свой поступок тем, что Импи притёр его к барьеру. Тогда Тео Бос был дисквалифицирован и оштрафован, а в результате дисциплинарных слушаний UCI по этому инциденту голландский спринтер был отстранён от велогонок с 15 августа по 14 сентября 2009 года.
2020 год запомнился ужасным инцидентом с Фабио Якобсеном, влетевшим в барьеры во время спринта на 1-м этапе Тура Польши, а также несколькими дисквалификациями и штрафами за нарушения прямолинейности в спринтах (Сэма Беннетта на 9-м этапе Вуэльты Испании-2020, Петера Сагана на 11-м этапе Тур де Франс-2020).
Тео Бос предложил и пользовать правила трека – запретить обгон по узкой полосе вдоль барьеров за 300 м до финиша, запретить использовать узкие просветы у барьеров. Он также считает, что организаторы должны обеспечить прямую на финальных 300 м и поставить двухметровые заборы, у которых не будет выступающих ножек. Такие высокие ограждения не позволят болельщикам высовываться.
Тео Бос считает, что по центру финишной прямой нужно начертить линию, по которой смогут ориентироваться спринтеры, а также запретить спринтерам перемещаться к центральной линии от барьеров наподобие правила из кейрина, где пересечение двух линий ведёт к дисквалификации.
В интервью AD.nl Тео Бос сказал: «Существующее положение надо менять. Никакого «Дикого Запада» в групповых спринтах, не допускать свободной трактовки, а сделать несколько правил, которые будут всем понятны, и которым все будут обязаны следовать.
Это предотвратит метания по всему полотну дороги как спринтеров, так и их развозящих. Если ты в голове пелотона за 300 м, то должен там и остаться. Тех, кто будет сдвигаться, - релегировать. Если обгоняешь гонщика из-за спины, тебе позволяют выйти из коробочки, в противном случае ты не сможешь сделать манёвр».
Тео Бос также предложил запретить проскакивать во время спринта в небольшие просветы у барьеров, как было в случае с Петером Саганом на Тур де Франс: «В таком случае ты больше не сможешь воспользоваться небольшим просветом, но зато и не окажешься в такой ситуации, когда гонщик перед тобой захлопывает дверь со всеми вытекающими последствиями. Любой, кто захочет протиснуться между гонщиком и барьером в спринте, будет дисквалифицирован».
Een van zijn voorstellen is om lijnen op de weg aan te brengen en een deel van de regels op de baan over te brengen naar de weg. pic.twitter.com/wHs1QtjcAP— Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) December 2, 2020
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (2)
- Просмотров
- (405)