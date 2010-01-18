Тео Бос предложил ввести новые правила безопасности в спринте

Тео Бос предложил ввести правила для спринтеров подобные правилам на треке

Тео Бос (Theo Bos), пятикратный чемпион мира в спринте на треке, предложил Международному союзу велосипедистов (UCI) ввести зоны запрета обгона на финишной прямой, обозначив границы расчерченными линиями. Тео Бос пришёл в шоссейные велогонки в 2009, выступал в командах Cervelo, Rabobank, Belkin, MTN-Qhubeka, Dimension Data. Одержал 37 побед.

37-летний нидерландский велогонщик сейчас сосредоточился на треке и выступает за континентальную велокоманду BEAT Cycling Club, основанную в 2017 году.

Тео Бос сам был виновником инцидента падения у барьеров во время Тура Турции в 2009 году. Тогда Бос схватил за левое плечо соперника в спринте Дэрила Импи, в итоге оба гонщика упали у барьеров. Тео Бос объяснил свой поступок тем, что Импи притёр его к барьеру. Тогда Тео Бос был дисквалифицирован и оштрафован, а в результате дисциплинарных слушаний UCI по этому инциденту голландский спринтер был отстранён от велогонок с 15 августа по 14 сентября 2009 года.

2020 год запомнился ужасным инцидентом с Фабио Якобсеном, влетевшим в барьеры во время спринта на 1-м этапе Тура Польши, а также несколькими дисквалификациями и штрафами за нарушения прямолинейности в спринтах (Сэма Беннетта на 9-м этапе Вуэльты Испании-2020, Петера Сагана на 11-м этапе Тур де Франс-2020).

Тео Бос предложил и пользовать правила трека – запретить обгон по узкой полосе вдоль барьеров за 300 м до финиша, запретить использовать узкие просветы у барьеров. Он также считает, что организаторы должны обеспечить прямую на финальных 300 м и поставить двухметровые заборы, у которых не будет выступающих ножек. Такие высокие ограждения не позволят болельщикам высовываться.

Тео Бос считает, что по центру финишной прямой нужно начертить линию, по которой смогут ориентироваться спринтеры, а также запретить спринтерам перемещаться к центральной линии от барьеров наподобие правила из кейрина, где пересечение двух линий ведёт к дисквалификации.

В интервью AD.nl Тео Бос сказал: «Существующее положение надо менять. Никакого «Дикого Запада» в групповых спринтах, не допускать свободной трактовки, а сделать несколько правил, которые будут всем понятны, и которым все будут обязаны следовать.

Это предотвратит метания по всему полотну дороги как спринтеров, так и их развозящих. Если ты в голове пелотона за 300 м, то должен там и остаться. Тех, кто будет сдвигаться, - релегировать. Если обгоняешь гонщика из-за спины, тебе позволяют выйти из коробочки, в противном случае ты не сможешь сделать манёвр».

Тео Бос также предложил запретить проскакивать во время спринта в небольшие просветы у барьеров, как было в случае с Петером Саганом на Тур де Франс: «В таком случае ты больше не сможешь воспользоваться небольшим просветом, но зато и не окажешься в такой ситуации, когда гонщик перед тобой захлопывает дверь со всеми вытекающими последствиями. Любой, кто захочет протиснуться между гонщиком и барьером в спринте, будет дисквалифицирован».