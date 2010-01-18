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Тео Бос предложил ввести новые правила безопасности в спринте

Тео Бос предложил ввести правила для спринтеров подобные правилам на треке

 

 

  Тео Бос (Theo Bos), пятикратный чемпион мира в спринте на треке, предложил Международному союзу велосипедистов (UCI) ввести зоны запрета обгона на финишной прямой, обозначив границы расчерченными линиями. Тео Бос пришёл в шоссейные велогонки в 2009, выступал в командах Cervelo, Rabobank, Belkin, MTN-Qhubeka, Dimension Data. Одержал 37 побед.

 

  37-летний нидерландский велогонщик сейчас сосредоточился на треке и выступает за континентальную велокоманду BEAT Cycling Club, основанную в 2017 году.

 

  Тео Бос сам был виновником инцидента падения у барьеров во время Тура Турции в 2009 году. Тогда Бос схватил за левое плечо соперника в спринте Дэрила Импи, в итоге оба гонщика упали у барьеров. Тео Бос объяснил свой поступок тем, что Импи притёр его к барьеру. Тогда Тео Бос был дисквалифицирован и оштрафован, а в результате дисциплинарных слушаний UCI по этому инциденту голландский спринтер был отстранён от велогонок с 15 августа по 14 сентября 2009 года.

 

Theo Bos предложил ввести новые правила безопасности в спринте

 

 

  2020 год запомнился ужасным инцидентом с Фабио Якобсеном, влетевшим в барьеры во время спринта на 1-м этапе Тура Польши, а также несколькими дисквалификациями и штрафами за нарушения прямолинейности в спринтах (Сэма Беннетта на 9-м этапе Вуэльты Испании-2020, Петера Сагана на 11-м этапе Тур де Франс-2020).

 

  Тео Бос предложил и пользовать правила трека – запретить обгон по узкой полосе вдоль барьеров за 300 м до финиша, запретить использовать узкие просветы у барьеров. Он также считает, что организаторы должны обеспечить прямую на финальных 300 м и поставить двухметровые заборы, у которых не будет выступающих ножек. Такие высокие ограждения не позволят болельщикам высовываться.

 

  Тео Бос считает, что по центру финишной прямой нужно начертить линию, по которой смогут ориентироваться спринтеры, а также запретить спринтерам перемещаться к центральной линии от барьеров наподобие правила из кейрина, где пересечение двух линий ведёт к дисквалификации.

 

   В интервью AD.nl Тео Бос сказал: «Существующее положение надо менять. Никакого «Дикого Запада» в групповых спринтах, не допускать свободной трактовки, а сделать несколько правил, которые будут всем понятны, и которым все будут обязаны следовать.

 

  Это предотвратит метания по всему полотну дороги как спринтеров, так и их развозящих. Если ты в голове пелотона за 300 м, то должен там и остаться. Тех, кто будет сдвигаться, - релегировать. Если обгоняешь гонщика из-за спины, тебе позволяют выйти из коробочки, в противном случае ты не сможешь сделать манёвр».

 

  Тео Бос также предложил запретить проскакивать во время спринта в небольшие просветы у барьеров, как было в случае с Петером Саганом на Тур де Франс: «В таком случае ты больше не сможешь воспользоваться небольшим просветом, но зато и не окажешься в такой ситуации, когда гонщик  перед тобой захлопывает дверь со всеми вытекающими последствиями. Любой, кто захочет протиснуться между гонщиком и барьером в  спринте, будет дисквалифицирован».

 

 

 

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Теги к статье: спринт безопасность в спринте Тео Бос

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  1. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 13:01 | Регистрация: 18.01.2010

    На финише может трек сделать?

  2. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Сегодня, 16:41 | Регистрация: 28.06.2017

    Коридоры нарисовать, как в лыжных гонках, можно даже ёлочками украсить.

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • AlGalgalim
    Тео Бос предложил ввести новые ... (2)
    AlGalgalim-Фото
    Коридоры нарисовать, как в лыжных гонках, можно даже ёлочками украсить.
  • Astanaforever
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Кэв пришел в квики бесплатно.респект ему.
  • RVL
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (4)
    RVL-Фото

    Ну да, что то слышал о личных спонсорах

  • flugegeheimen
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (4)
    flugegeheimen-Фото
    Он вроде даже бесплатно был готов за квиков катать. Собственно, почему бы и нет.
  • RVL
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (4)
    RVL-Фото

    В трек ему надо...а то нестыковка какая-то

    Тут все что угодно от Лефевра, кроме результата.

    Ну видимо и деньги соответствующие

  • AzaKonta
    Тео Бос предложил ввести новые ... (2)
    AzaKonta-Фото
    На финише может трек сделать?
  • flugegeheimen
    Велокоманда Sunweb в 2021 году ... (5)
    flugegeheimen-Фото

    Эх, черно-белая форма красивая была. А это прям скай времен доминирования)

  • flugegeheimen
    Фабио Ару подписал контракт с ... (12)
    flugegeheimen-Фото

    сборная сбитых летчиков

  • Ice
    Велокоманда Sunweb в 2021 году ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    А когда в последний раз переименовывали футбольные команды, к примеру, Реал, Ювентус или Ливерпуль ? То то и оно... Пока велоспорт не перестанет быть СОДЕРЖАНКОЙ, пока не перестанет "христарадничать", пока не станет приносящим прибыль ВЫГОДНЫМ объектом инвестиций - чехарда с переименованиями, с появлением и исчезновением команд, с подвешенной профессиональной судьбой специалистов и велогонщиков будет продолжаться.

    В России и футбол содержанка. Велоспорт - не массовый спорт, футбольные механизмы тут не сработают никогда. Прибыль определяется интересом зрителей, за трансляцию АПЛ телекомпании платят сотни миллионов долларов. У меня тьма знакомых, почти все хорошо разбираются в футболе или хоккее, есть любители баскетбола и гандбола. Велоспортом интересуюсь я один - вот вам и ответ про выгоду инвестиций. С чего вкладываьь деньги в спорт, который интересен единицам?

  • StVano
    Велокоманда Sunweb в 2021 году ... (5)
    StVano-Фото

    Скай вернулся!biggrin

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