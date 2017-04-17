Чемпионат мира по велоспорту на треке-2017. Мэдисон. Мужчины

OLMER

Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23) Дааа помню в своё время ФилЖила была почти невозможно победить, настолько круто он всё контроллировал. Но потом вдруг куда-то это ушло. Но теперь мы снова видим того самого Жильбера. Очень приятно наблюдать спустя столько лет, что он снова так же силен! Молодец, заслуженнейшая победа!

Student

Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23) Цитата: Саня Цитата: Student Цитата: старт-шоссе 82 А что хамить обязательно?Смотрел и что я там не увидил? как Квято закрыл отрыв в 15 сек а потом 20км калесничал,а потом перед финишем дернул в надежде что все напахались, но не тут то было. Значит не смотрел.



Цитата: Николай Степаныч Квято в одиночку переложился в победный отрыв, организовал атаку с Жильбером, работал в паре, наращивая преимущество, но для многих, увы, репутация заменяет перфомэнс.



ГВА с Феллине, наверное, локти кусают, что не поехали с Квято, а потом не добрали, когда до отрыва было 10 секунд.



Жильбер могуч. Сама гонка невероятно хороша. Намного интереснее всех тех Амстелов, что решались на Кауберге.

Атаку он сам организовал, Жильбер как раз колесничал. А потом уже когда отъехал стал выходить на смены. Значит не смотрел.Атаку он сам организовал, Жильбер как раз колесничал. А потом уже когда отъехал стал выходить на смены.



Цитата: EL-Fenomeno Интерес гонки возрос подобно катапульте тогда когда поймали отрыв дня. И хорошо, что это сделали ещё за довольно увесистый километраж до финиша. Так что хоть и Кауберг отодвинули от финиша, но равзе это снизило градус гонки...конечно нет.

Надо правда отдать должное и тем КТО опосля отобрался в 1-ю группу, и кто во 2-ю. Любо было смотерть как первая 6-ка (или 7-ка) уезжает, а второая 6-ка (или 7-ка) догоняет. Фил Жил настоящий тактик, который знает не только когда пульнуть, когда добавить и где, но и с кем уехать).

Не соглашулусь (писал кто-то више), что у ГВА чуйка подвела, простите, но неделю назад он выиграл монументлку Рубэ, и теперь тоже боролся за победу/подиум. Скорее банально не хватило сил + не везения. И откровенно говоря его было даже жаль, когда только он да он (один) проводил мощные смены во второй группе преследования. Вальверде "косячил" ну а что, у него впереди любимая Флэш-Валонь и ЛБЛ...может экономился на "двойной удар" следующей недели)) Ну а Квято рискнул, переложился, и вот как награда второе место и не надо сегодня сравнивтаь его с тем что было на финише в Сан-Ремо.

Гонка понравилась, и спасибо Евроспорту за 100км. прямого эфира, а то я думал, что затарят ЧМ по снукеру на пол.дня (хотя и это хорошо, и это надо смотреть)

Хорошо сказано, +100 Студент, ты зрение давно проверял? Я, недели три назад, был у офтальмолог, проблем не со зрением нет. Где ты гонку смотрел, или телевизор кривой? А может, ещё что кривое у тебя?Хорошо сказано, +100 На последнем круге первым атаковал Квято, Жильбер сел у него на колесе и на смену стал выходить, когда отрыв стал более 10 секунд.

stalcker23

Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23) Одна из лучших Амстелов за последние годы, даже лучше шлека/кройцы/фрейре

RVL

Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23) Гонку смотрел , если что... все по делу! я доволен

Саня

Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23) Цитата: Student Цитата: старт-шоссе 82 А что хамить обязательно?Смотрел и что я там не увидил? как Квято закрыл отрыв в 15 сек а потом 20км калесничал,а потом перед финишем дернул в надежде что все напахались, но не тут то было. Значит не смотрел.



Цитата: Николай Степаныч Квято в одиночку переложился в победный отрыв, организовал атаку с Жильбером, работал в паре, наращивая преимущество, но для многих, увы, репутация заменяет перфомэнс.



ГВА с Феллине, наверное, локти кусают, что не поехали с Квято, а потом не добрали, когда до отрыва было 10 секунд.



Жильбер могуч. Сама гонка невероятно хороша. Намного интереснее всех тех Амстелов, что решались на Кауберге.

Атаку он сам организовал, Жильбер как раз колесничал. А потом уже когда отъехал стал выходить на смены. Значит не смотрел.Атаку он сам организовал, Жильбер как раз колесничал. А потом уже когда отъехал стал выходить на смены.



Цитата: EL-Fenomeno Интерес гонки возрос подобно катапульте тогда когда поймали отрыв дня. И хорошо, что это сделали ещё за довольно увесистый километраж до финиша. Так что хоть и Кауберг отодвинули от финиша, но равзе это снизило градус гонки...конечно нет.

Надо правда отдать должное и тем КТО опосля отобрался в 1-ю группу, и кто во 2-ю. Любо было смотерть как первая 6-ка (или 7-ка) уезжает, а второая 6-ка (или 7-ка) догоняет. Фил Жил настоящий тактик, который знает не только когда пульнуть, когда добавить и где, но и с кем уехать).

Не соглашулусь (писал кто-то више), что у ГВА чуйка подвела, простите, но неделю назад он выиграл монументлку Рубэ, и теперь тоже боролся за победу/подиум. Скорее банально не хватило сил + не везения. И откровенно говоря его было даже жаль, когда только он да он (один) проводил мощные смены во второй группе преследования. Вальверде "косячил" ну а что, у него впереди любимая Флэш-Валонь и ЛБЛ...может экономился на "двойной удар" следующей недели)) Ну а Квято рискнул, переложился, и вот как награда второе место и не надо сегодня сравнивтаь его с тем что было на финише в Сан-Ремо.

Гонка понравилась, и спасибо Евроспорту за 100км. прямого эфира, а то я думал, что затарят ЧМ по снукеру на пол.дня (хотя и это хорошо, и это надо смотреть)

Хорошо сказано, +100 Студент, ты зрение давно проверял? Я, недели три назад, был у офтальмолог, проблем не со зрением нет. Где ты гонку смотрел, или телевизор кривой? А может, ещё что кривое у тебя?Хорошо сказано, +100

EL-Fenomeno

Альпийский Тур-2017. Маршрут (1) Надо уже на следующий год включать это мини-многодневку в категорию ПРО. Тогда и этих самых команд ПРО будет больше, и личностей (знаменитых) ещё больше подтянется

EL-Fenomeno

Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23) Интерес гонки возрос подобно катапульте тогда когда поймали отрыв дня. И хорошо, что это сделали ещё за довольно увесистый километраж до финиша. Так что хоть и Кауберг отодвинули от финиша, но равзе это снизило градус гонки...конечно нет. Надо правда отдать должное и тем КТО опосля отобрался в 1-ю группу, и кто во 2-ю. Любо было смотерть как первая 6-ка (или 7-ка) уезжает, а второая 6-ка (или 7-ка) догоняет. Фил Жил настоящий тактик, который знает не только когда пульнуть, когда добавить и где, но и с кем уехать). Не соглашулусь (писал кто-то више), что у ГВА чуйка подвела, простите, но неделю назад он выиграл монументлку Рубэ, и теперь тоже боролся за победу/подиум. Скорее банально не хватило сил + невезения. И откровенно говоря его было даже жаль, когда только он да он (один) проводил мощные смены во второй группе преследования. Вальверде "косячил" ну а что, у него впереди любимая Флэш-Валонь и ЛБЛ...может экономился на "двойной удар" следующей недели)) Ну а Квято рискнул, переложился, и вот как награда второе место и не надо сегодня сравнивтаь его с тем что было на финише в Сан-Ремо. Гонка понравилась, и спасибо Евроспорту за 100км. прямого эфира, а то я думал, что затарят ЧМ по снукеру на пол.дня (хотя и это хорошо, и это надо смотреть)

Student

Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23) Цитата: старт-шоссе 82 А что хамить обязательно?Смотрел и что я там не увидил? как Квято закрыл отрыв в 15 сек а потом 20км калесничал,а потом перед финишем дернул в надежде что все напахались, но не тут то было. Значит не смотрел.



Цитата: Николай Степаныч Квято в одиночку переложился в победный отрыв, организовал атаку с Жильбером, работал в паре, наращивая преимущество, но для многих, увы, репутация заменяет перфомэнс.



ГВА с Феллине, наверное, локти кусают, что не поехали с Квято, а потом не добрали, когда до отрыва было 10 секунд.



Жильбер могуч. Сама гонка невероятно хороша. Намного интереснее всех тех Амстелов, что решались на Кауберге.

Атаку он сам организовал, Жильбер как раз колесничал. А потом уже когда отъехал стал выходить на смены. Значит не смотрел.Атаку он сам организовал, Жильбер как раз колесничал. А потом уже когда отъехал стал выходить на смены.

Meilleur

Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23) Цитата: motte Что сказать ? Квято, меняйте свою финишную тактику, отпустить , а потом взять.. Есть Легенды, против которых это не работает.. -:)



А если бы Квятковски выиграл, Жильберу бы надо было менять тактику, что ли?)

Deathislife

Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23) Тут скорее не репутация заменяет, а мнение и слова человека комментирующего гонку)