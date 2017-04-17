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Чемпионат мира по велоспорту на треке-2017. Мэдисон. Мужчины
Мэдисон. Мужчины
1. Morgan Kneisky, Benjamin Thomas (Франция) 45
2. Cameron Meyer, Callum Scotson (Австралия) 41
3. Moreno De Pauw, Kenny De Ketele (Бельгия) 32
4. Niklas Larsen, Casper Von Folsach (Дания) 22
5. Tristan Marguet, Claudio Imhof (Швейцария) 12
6. Felix English, Mark Downey (Ирландия) 12
7. Albert Torres Barcelo, Sebastian Mora Vedri (Испания) 11
8. Wim Stroetinga, Yoeri Havik (Голландия) 5
9. Theo Reinhardt, Henning Bommel (Германия) -15
10. Liam Bertazzo, Simone Consonni (Италия) -16
11. Alan Banaszek, Daniel Staniszewski (Польша) -35
12. Jiri Hochmann, Martin Blaha (Чехия) -39
DNF. Mark Stewart, Oliver Wood (Великобритания)
DNF. Ka Yu Leung, Chun Wing Leung (Гонконг)
DNF. Andreas Muller, Andreas Graf (Австрия)
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OLMER
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Дааа помню в своё время ФилЖила была почти невозможно победить, настолько круто он всё контроллировал. Но потом вдруг куда-то это ушло. Но теперь мы снова видим того самого Жильбера. Очень приятно наблюдать спустя столько лет, что он снова так же силен! Молодец, заслуженнейшая победа!
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Student
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Цитата: Саня
Цитата: Student
Цитата: старт-шоссе 82
А что хамить обязательно?Смотрел и что я там не увидил? как Квято закрыл отрыв в 15 сек а потом 20км калесничал,а потом перед финишем дернул в надежде что все напахались, но не тут то было.
Значит не смотрел.
Цитата: Николай Степаныч
Квято в одиночку переложился в победный отрыв, организовал атаку с Жильбером, работал в паре, наращивая преимущество, но для многих, увы, репутация заменяет перфомэнс.
ГВА с Феллине, наверное, локти кусают, что не поехали с Квято, а потом не добрали, когда до отрыва было 10 секунд.
Жильбер могуч. Сама гонка невероятно хороша. Намного интереснее всех тех Амстелов, что решались на Кауберге.
Атаку он сам организовал, Жильбер как раз колесничал. А потом уже когда отъехал стал выходить на смены.
Студент, ты зрение давно проверял? Я, недели три назад, был у офтальмолог, проблем не со зрением нет. Где ты гонку смотрел, или телевизор кривой? А может, ещё что кривое у тебя?
Цитата: EL-Fenomeno
Интерес гонки возрос подобно катапульте тогда когда поймали отрыв дня. И хорошо, что это сделали ещё за довольно увесистый километраж до финиша. Так что хоть и Кауберг отодвинули от финиша, но равзе это снизило градус гонки...конечно нет.
Надо правда отдать должное и тем КТО опосля отобрался в 1-ю группу, и кто во 2-ю. Любо было смотерть как первая 6-ка (или 7-ка) уезжает, а второая 6-ка (или 7-ка) догоняет. Фил Жил настоящий тактик, который знает не только когда пульнуть, когда добавить и где, но и с кем уехать).
Не соглашулусь (писал кто-то више), что у ГВА чуйка подвела, простите, но неделю назад он выиграл монументлку Рубэ, и теперь тоже боролся за победу/подиум. Скорее банально не хватило сил + невезения. И откровенно говоря его было даже жаль, когда только он да он (один) проводил мощные смены во второй группе преследования. Вальверде "косячил" ну а что, у него впереди любимая Флэш-Валонь и ЛБЛ...может экономился на "двойной удар" следующей недели)) Ну а Квято рискнул, переложился, и вот как награда второе место и не надо сегодня сравнивтаь его с тем что было на финише в Сан-Ремо.
Гонка понравилась, и спасибо Евроспорту за 100км. прямого эфира, а то я думал, что затарят ЧМ по снукеру на пол.дня (хотя и это хорошо, и это надо смотреть)
Хорошо сказано, +100
На последнем круге первым атаковал Квято, Жильбер сел у него на колесе и на смену стал выходить, когда отрыв стал более 10 секунд.
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Саня
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Цитата: Student
Цитата: старт-шоссе 82
А что хамить обязательно?Смотрел и что я там не увидил? как Квято закрыл отрыв в 15 сек а потом 20км калесничал,а потом перед финишем дернул в надежде что все напахались, но не тут то было.
Значит не смотрел.
Цитата: Николай Степаныч
Квято в одиночку переложился в победный отрыв, организовал атаку с Жильбером, работал в паре, наращивая преимущество, но для многих, увы, репутация заменяет перфомэнс.
ГВА с Феллине, наверное, локти кусают, что не поехали с Квято, а потом не добрали, когда до отрыва было 10 секунд.
Жильбер могуч. Сама гонка невероятно хороша. Намного интереснее всех тех Амстелов, что решались на Кауберге.
Атаку он сам организовал, Жильбер как раз колесничал. А потом уже когда отъехал стал выходить на смены.
Студент, ты зрение давно проверял? Я, недели три назад, был у офтальмолог, проблем не со зрением нет. Где ты гонку смотрел, или телевизор кривой? А может, ещё что кривое у тебя?
Цитата: EL-Fenomeno
Интерес гонки возрос подобно катапульте тогда когда поймали отрыв дня. И хорошо, что это сделали ещё за довольно увесистый километраж до финиша. Так что хоть и Кауберг отодвинули от финиша, но равзе это снизило градус гонки...конечно нет.
Надо правда отдать должное и тем КТО опосля отобрался в 1-ю группу, и кто во 2-ю. Любо было смотерть как первая 6-ка (или 7-ка) уезжает, а второая 6-ка (или 7-ка) догоняет. Фил Жил настоящий тактик, который знает не только когда пульнуть, когда добавить и где, но и с кем уехать).
Не соглашулусь (писал кто-то више), что у ГВА чуйка подвела, простите, но неделю назад он выиграл монументлку Рубэ, и теперь тоже боролся за победу/подиум. Скорее банально не хватило сил + невезения. И откровенно говоря его было даже жаль, когда только он да он (один) проводил мощные смены во второй группе преследования. Вальверде "косячил" ну а что, у него впереди любимая Флэш-Валонь и ЛБЛ...может экономился на "двойной удар" следующей недели)) Ну а Квято рискнул, переложился, и вот как награда второе место и не надо сегодня сравнивтаь его с тем что было на финише в Сан-Ремо.
Гонка понравилась, и спасибо Евроспорту за 100км. прямого эфира, а то я думал, что затарят ЧМ по снукеру на пол.дня (хотя и это хорошо, и это надо смотреть)
Хорошо сказано, +100
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EL-Fenomeno
Альпийский Тур-2017. Маршрут (1)
Надо уже на следующий год включать это мини-многодневку в категорию ПРО. Тогда и этих самых команд ПРО будет больше, и личностей (знаменитых) ещё больше подтянется
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EL-Fenomeno
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Интерес гонки возрос подобно катапульте тогда когда поймали отрыв дня. И хорошо, что это сделали ещё за довольно увесистый километраж до финиша. Так что хоть и Кауберг отодвинули от финиша, но равзе это снизило градус гонки...конечно нет.
Надо правда отдать должное и тем КТО опосля отобрался в 1-ю группу, и кто во 2-ю. Любо было смотерть как первая 6-ка (или 7-ка) уезжает, а второая 6-ка (или 7-ка) догоняет. Фил Жил настоящий тактик, который знает не только когда пульнуть, когда добавить и где, но и с кем уехать).
Не соглашулусь (писал кто-то више), что у ГВА чуйка подвела, простите, но неделю назад он выиграл монументлку Рубэ, и теперь тоже боролся за победу/подиум. Скорее банально не хватило сил + невезения. И откровенно говоря его было даже жаль, когда только он да он (один) проводил мощные смены во второй группе преследования. Вальверде "косячил" ну а что, у него впереди любимая Флэш-Валонь и ЛБЛ...может экономился на "двойной удар" следующей недели)) Ну а Квято рискнул, переложился, и вот как награда второе место и не надо сегодня сравнивтаь его с тем что было на финише в Сан-Ремо.
Гонка понравилась, и спасибо Евроспорту за 100км. прямого эфира, а то я думал, что затарят ЧМ по снукеру на пол.дня (хотя и это хорошо, и это надо смотреть)
-
Student
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Цитата: старт-шоссе 82
А что хамить обязательно?Смотрел и что я там не увидил? как Квято закрыл отрыв в 15 сек а потом 20км калесничал,а потом перед финишем дернул в надежде что все напахались, но не тут то было.
Значит не смотрел.
Цитата: Николай Степаныч
Квято в одиночку переложился в победный отрыв, организовал атаку с Жильбером, работал в паре, наращивая преимущество, но для многих, увы, репутация заменяет перфомэнс.
ГВА с Феллине, наверное, локти кусают, что не поехали с Квято, а потом не добрали, когда до отрыва было 10 секунд.
Жильбер могуч. Сама гонка невероятно хороша. Намного интереснее всех тех Амстелов, что решались на Кауберге.
Атаку он сам организовал, Жильбер как раз колесничал. А потом уже когда отъехал стал выходить на смены.
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Meilleur
Амстел Голд Рэйс-2017. Результ ... (23)
Цитата: motte
Что сказать ? Квято, меняйте свою финишную тактику, отпустить , а потом взять.. Есть Легенды, против которых это не работает.. -:)
А если бы Квятковски выиграл, Жильберу бы надо было менять тактику, что ли?)
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