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Гран-при Москвы 2018: сильнейшие велогонщики со всего мира встретятся на треке в Крылатском

Гран-при Москвы 2018: сильнейшие велогонщики со всего мира встретятся на треке в Крылатском

 

Гран-при Москвы 2018: сильнейшие велогонщики со всего мира встретятся на треке в Крылатском

 

 

  С 30 мая по 01 июня пройдут международные соревнования по велоспорту на треке «Гран-при Москвы». Эти соревнования включены в календарь Международного союза велосипедистов UCI с 2001 года. В этом году в них примет участие рекордное количество спортсменов. На площадке встретятся титулованные велогонщики, победители и призеры мировых турниров более чем из 20 стран мира.  Россию представят сильнейшие московские спортсмены, среди которых призеры Олимпийских игр – Дарья Шмелева, Анастасия Войнова и Денис Дмитриев.

 

В программе соревнований: спринт, омниум, групповая гонка, групповая гонка с выбыванием, гит 500 и 1000 метров с места, кейрин и мэдисон. Участие в турнире позволит спортсменам набрать необходимые рейтинговые очки для участия в ключевых стартах предстоящего сезона.

 

Впервые в турнире примут участие велогонщики из Японии, Канады и Румынии. Общее количество полученных заявок – более 350. Среди спортсменов: бронзовая призерка чемпионата мира в мэдисоне Летиция Патерностер (Италия), чемпион мира в скретче Евгений Королек (Беларусь), лидер мирового рейтинга UCI в скретче Воликакис Кристос (Греция), победительница этапа Кубка мира в кейрине Юта Вакимото (Япония), серебряный призер первенства Европы в кейрине Иржи Фанта (Чехия) и другие титулованные спортсмены. За российскую команду выступят многократные чемпионки мира, серебряные призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном спринте Дарья Шмелева и Анастасия Войнова, а также бронзовый призер Олимпиады-2016 и чемпион мира 2017 года в спринте Денис Дмитриев. Сборную России представит и австралийский велогонщик Шейн Перкинс, который год назад получил российское гражданство и является претендентом на участие в Олимпийских играх в Токио.

 

«Главное отличие «Гран-При Москвы» в этом году – большое количество заявок от топовых иностранных спортсменов. Мы ожидаем порядка 130 гонщиков из стран дальнего и ближнего зарубежья, что выводит соревнования на высокий уровень. «Гран-при Москвы» станет для нас экзаменом по проведению больших соревнований и прицелом на Кубок мира», - сказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

 

 «Проведение в Москве международных соревнований по велоспорту на треке серии Гран-при способствуют развитию и популяризации этого олимпийского вида спорта не только в Москве, но и за пределами России. Турнир станет серьезной проверкой и еще одним этапом подготовки российской сборной, лидерами которой являются московские спортсмены, к более серьезным международным стартам. Это наиболее значимые соревнования в Москве, соответствующие высокому уровню наших спортсменов, и именно поэтому они привлекают внимание сильнейших велосипедистов со всего мира», - комментирует руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

 

Организатором мероприятия выступает Федерация велосипедного спорта в городе Москве. Турнир проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Федерации велосипедного спорта Российской Федерации и Департамента спорта и туризма города Москвы.

 

Соревнования продлятся с 30 мая по  01 июня на велотреке «Крылатское». Утренняя сессия стартует в 11.00, вечерняя — в 17.00.

Вход свободный.

 

Дополнительная информация на сайтах fvsr.ru, fvsmoscow.ru

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Теги к статье: трек Гран-при Москвы велоспорт

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Cyclisme
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (57)
    Cyclisme-Фото
    Цитата: Бакеша
    Раньше думал, что Джиро - для "чистых" горняков... А Деннис хорошо выступив в двух разделках оказался в десятке сильнейших.
    Ну австралиец и в горах прогрессирует, на Дзонколане меньше трёх минут проиграл, очень даже достойно для него)))
  • Patriotkz
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
    Patriotkz-Фото
    Цитата: Sezar
    Очень актуальная тема для Лопеса. Этап похож на туровский этап 2011 года с финишем на Галибье, который выиграл Энди Шлек. Первая, адски тяжелая, высасывающая силы гора (Финестре), которая вдобавок просеет грегари лидеров. Потом гора попроще, на которой можно уйти, дальше подхватят уехавшие загодя товарищи, длинный спуск и финальный разгон в стенку. Все как любит Астана.
    Вы правы. Но без Танела этого сделать будет увы тяжело. Хирт и Зейц могли бы что то сделать. Ещё Лулу. Но не настолько сильно. Я как раз ожидаю развоза от скай. То что мы видим на туре. Вроде Фрум как и по плану оживает. Но Мартинелли умный тактик. Могут и сотворить камбэк. Интересный этап будет. Ну, мы на это надеемся. Чем гадать, лучше дождаться гонку)))
  • ktilp-12
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
    ktilp-12-Фото

     Этап постарается взять Ару,получиться ли? Желаю победы.

  • Сарвар Хайдаров
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
    Сарвар Хайдаров-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Мне бы тоже очень хотелось что бы Лопес вошел в тройку, но слишком уж много он потерял.Гораздо реальней первая тройка выглядит так - Йейтс, Поцовиво, Фрум. Хотя кто знает? судя по сегодняшней развязки ,завтра и после завтра то еще будет.
    Ейтс, Том, Фрум
  • SoulThief
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (57)
    SoulThief-Фото
    Регулярно таким знатокам предлагают покушать ЭПО, взять с собой десяток ингаляторов и заехать на Дзонколан. Ну, чтобы доказать, что любое дно может стать мегачемпионом используя допинг. Пока отчетов о таких экспериментах не видно.
  • Сарвар Хайдаров
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (57)
    Сарвар Хайдаров-Фото
    Добавили огонек к гонке, только и всего.. Ейтс никуда не делся, все при нем, и завтра тоже майка останется при нем. Слишком большие деньги на кону..
  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
    старт-шоссе 82-Фото

    Мне бы тоже очень хотелось что бы Лопес вошел в тройку, но слишком уж много он потерял.Гораздо реальней первая тройка выглядит так - Йейтс, Поцовиво, Фрум. Хотя кто знает? судя по сегодняшней развязки ,завтра и после завтра то еще будет.

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
    Sezar-Фото
    Это было бы здорово, а то у меня ощущение, что он выйдет на пик на 4 неделе.
  • okdan
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
    okdan-Фото

    Предполагаю, завтра для генеральщиков будет "колхоз" до последней горы. На горе будут раздергивать друг друга, ну максимум кто-то потеряет сек 30. Саймон, если потеряет то где то 10-20 сек. Вобщем останется в розовом и сбережет силы для предпоследнего этапа - Червинии. Ну а там развинтит соперников в пух и прах.

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
    Sezar-Фото

    Очень актуальная тема для Лопеса. Этап похож на туровский этап 2011 года с финишем на Галибье, который выиграл Энди Шлек. Первая, адски тяжелая, высасывающая силы гора (Финестре), которая вдобавок просеет грегари лидеров. Потом гора попроще, на которой можно уйти, дальше подхватят уехавшие загодя товарищи, длинный спуск и финальный разгон в стенку. Все как любит Астана.

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