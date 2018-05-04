Гран-при Москвы 2018: сильнейшие велогонщики со всего мира встретятся на треке в Крылатском

С 30 мая по 01 июня пройдут международные соревнования по велоспорту на треке «Гран-при Москвы». Эти соревнования включены в календарь Международного союза велосипедистов UCI с 2001 года. В этом году в них примет участие рекордное количество спортсменов. На площадке встретятся титулованные велогонщики, победители и призеры мировых турниров более чем из 20 стран мира. Россию представят сильнейшие московские спортсмены, среди которых призеры Олимпийских игр – Дарья Шмелева, Анастасия Войнова и Денис Дмитриев.

В программе соревнований: спринт, омниум, групповая гонка, групповая гонка с выбыванием, гит 500 и 1000 метров с места, кейрин и мэдисон. Участие в турнире позволит спортсменам набрать необходимые рейтинговые очки для участия в ключевых стартах предстоящего сезона.

Впервые в турнире примут участие велогонщики из Японии, Канады и Румынии. Общее количество полученных заявок – более 350. Среди спортсменов: бронзовая призерка чемпионата мира в мэдисоне Летиция Патерностер (Италия), чемпион мира в скретче Евгений Королек (Беларусь), лидер мирового рейтинга UCI в скретче Воликакис Кристос (Греция), победительница этапа Кубка мира в кейрине Юта Вакимото (Япония), серебряный призер первенства Европы в кейрине Иржи Фанта (Чехия) и другие титулованные спортсмены. За российскую команду выступят многократные чемпионки мира, серебряные призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном спринте Дарья Шмелева и Анастасия Войнова, а также бронзовый призер Олимпиады-2016 и чемпион мира 2017 года в спринте Денис Дмитриев. Сборную России представит и австралийский велогонщик Шейн Перкинс, который год назад получил российское гражданство и является претендентом на участие в Олимпийских играх в Токио.

«Главное отличие «Гран-При Москвы» в этом году – большое количество заявок от топовых иностранных спортсменов. Мы ожидаем порядка 130 гонщиков из стран дальнего и ближнего зарубежья, что выводит соревнования на высокий уровень. «Гран-при Москвы» станет для нас экзаменом по проведению больших соревнований и прицелом на Кубок мира», - сказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

«Проведение в Москве международных соревнований по велоспорту на треке серии Гран-при способствуют развитию и популяризации этого олимпийского вида спорта не только в Москве, но и за пределами России. Турнир станет серьезной проверкой и еще одним этапом подготовки российской сборной, лидерами которой являются московские спортсмены, к более серьезным международным стартам. Это наиболее значимые соревнования в Москве, соответствующие высокому уровню наших спортсменов, и именно поэтому они привлекают внимание сильнейших велосипедистов со всего мира», - комментирует руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

Организатором мероприятия выступает Федерация велосипедного спорта в городе Москве. Турнир проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Федерации велосипедного спорта Российской Федерации и Департамента спорта и туризма города Москвы.

Соревнования продлятся с 30 мая по 01 июня на велотреке «Крылатское». Утренняя сессия стартует в 11.00, вечерняя — в 17.00.

Вход свободный.

Дополнительная информация на сайтах fvsr.ru, fvsmoscow.ru