Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Превью

Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Маршрут и претенденты

Самая престижная из Арденнских классик, четвёртая в списке гонок – Монументов велоспорта, Льеж-Бастонь-Льеж пройдёт 22 апреля в 104-й раз.11 подъёмов с общим набором высоты около 4 км на 258,5 км дистанции делают Льеж-Бастонь-Льеж одной из труднейших весенних классик.

Маршрут.



В этом году организаторы добавили один подъём (За 106 км до финиша Кот-де-Мон-ле-Суа, 4 км со средним градиентом 6,1%), а также вместо Кот-де-ла-Рош-ан-Арденн (2,8 км с 6,2%), который был первым в прошлом году, поставили Кот-де-Боннёр (2,4 км с 5,8%). Но основная часть маршрута не изменилась - за 90 км до финиша последовательность прохождения подъёмов и их количество остались такими же, как и в прошлом выпуске Льеж-Бастонь-Льеж.



Финальная ключевая связка трёх подъёмов - Редут (2,1 км протяжённости со средним градиентом 8,4% за 35,5 км до финиша), Рош-о-Фокон (протяжённостью 1,5 км со средним градиентом 9,9% за 19 км до финиша) и Сан-Николя (1 км со средним градиентом 11,1% за 5,5 км до финиша).

Подъёмы От старта/до финиша Протяжённость/градиент

1. Côte de Bonnerue 72,0/186,5 км 2,4 км с 5,8%



2 . Côte de Saint-Roch 109,0/149,5 1,0 км с 11,2%



3. Côte de Mont-le-Soie 152,0/106,5 4,0 км с 6,1%



4. Côte de Pont 168,0/ 90,5 1,0 км с 10,5%



5 .Côte de Bellevaux 172,0/ 86,5 1,1 км с 6,8%



6 . Côte de la Ferme Libert 180,0/ 78,5 1,2 км с 12,1%



7. Col du Rosier 198,0/ 60,5 4,4 км с 5,9%



8 . Col du Maquisard 211,0/ 47,5 2,5 км с 5,0%



9 . Côte de La Redoute 222,5/ 36,0 2,0 км с 8,9%



10 . Côte de la Roche-aux-Faucons 239,0/ 19,5 1,3 км с 11,0%



11. Côte de Saint-Nicolas 253,0/ 5,5 1,2 км с 8,6%







Претенденты.

Как показывает практика, на Льеже, в отличие от Флеш Валлонь, может быть куда больше вариантов развития событий, а всё потому, что после прохождения Кот Де Сан Николя до финиша остается 5,5 км, из которых первые 3 км это спуск, а финальные 1,5 км - подъём с 5% градиентом.



На мой взгляд, победу между собой разыграет небольшая группа из 4 – 8 человек, если гранды не станут играть в «переглядки» и не упустят чью-то победную атаку.



Амстел Голд Рэйс и Флеш Валлонь показали, кто находится в форме, а кому останется смириться с горечью поражения на завершающей весенней классике Мирового тура в этом сезона.



Алехандро Вальверде (Movistar) и Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors)



Нельзя сказать, кто сильнее, Алехандро Вальверде или Жулиан Алафилипп, потому что они имеют абсолютно одинаковые шансы на победу.



Француз с солидным преимуществом одержал победу на Мюр Де Уи, он обладает отличным рывком и умением отлично финишировать из группы, а также идеально чувствует себя на рельефе подобного типа.



Однако главное преимущество Вальверде – его огромный опыт. Он выйдет на старт Льеж-Бастонь-Льеж-2018 под номером один и будет бороться за пятую победу на этой старейшей классике, входящей в список Монументов велоспорта.



На Флеш Валлонь он проиграл в чистой борьбе, но сам испанец аргументирует своё второе место тем, что в начале Мюр Де Уи он находился на плохой позиции и был вынужден тратить силы, чтобы выйти вперед. Так что любое сомнение, потеря быстрой реакции или концентрации внимания может стоить Алафилиппу победы, так как Вальверде не прощает ошибок.



Составы команд Quick Step Floors и Movistar остались практически неизменны. Стало понятно, что Жильбер будет играть роль звездного грегари Алафилиппа, а Вальверде заручится поддержкой Ланды, Солера и Бетанкура.

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida)



«Мессинская Акула» не раз говорил, что главной целью его весенней кампании является именно Льеж-Бастонь-Льеж. Он всем показал, что один человек способен поменять ход гонки и противостоять целому пелотону, как это было на Милан - Сан-Ремо. Нибали лучше других видит и чувствует правильные моменты для атак, а его универсальность и феноменальное владение велосипедом заставляет соперников следить за ним на протяжении всей гонки.



Team Bahrain-Merida привезла на эту гонку еще более сильный состав. Судя по всему, Энрико Гаспаротто будет делить капитанские полномочия с Винченцо Нибали, а главное усиление – это вернувшиеся с Тура Альп Доменико Поццовиво и Джованни Висконти. Миниатюрный итальянец находится в отличной форме. Кроме того, свою силу с начала сезона показывают братья Исагирре.



Майкл Мэттьюс (Sunweb)



Немногие рассчитывали увидеть более тяжелого австралийца в пятерке лучших на таком экстремальном подъеме как Мюр Де Уи. Теперь мы видим, что австралиец хорош не только на равнинных финишах. Данный профиль подходит Мэттьюсу лучше, чем предыдущий. Скорее всего он не станет распыляться на бесполезные атаки, как на 1-м этапе Тура Страны Басков, а постарается удержаться с сильнейшими на Кот-де-Сан-Николя и с холодным расчетом попытается вырезать финиш у остальных соперников.



Вместе с Мэтьюсом со-капитаном эту гонку поедет Том Дюмулен. Это будет первая его гонка после более чем месячного перерыва в соревнованиях. Любопытно посмотреть на его готовность в преддверии Джиро д’ Италия.

Также наличие в составе Team Sunweb Сэма Омена позволит команде разыграть несколько карт. В любом случае, даже если основная работа будет проводиться на австралийца, то у него будет очень мощная поддержка.



Тим Велленс (Lotto Soudal)



Пусть этот парень еще не попал в тройку сильнейших на Арденнах, но его жесточайшие атаки, которые он демонстрирует на нынешних классиках, ставят его в один ряд с основными претендентами на победу. Из года в год бельгиец предпринимает попытки сбежать из основной группы на одной из этих гонок, и что-то мне подсказывает, что его атаки на Льеж-Бастонь-Льеж могут изменить весь ход гонки.



Будет не совсем правильно говорить о Велленсе, как о единоличном лидере Lotto Soudal, когда вместе с ним гонку поедут Йелле Ванендерт и Тьеш Бенот, тем более что первый из них удивил своим третьим местом на Флеш Валлонь.





Главной ставкой Mitchelton-Scott станут Майкл Альбазини и Роман Кройцигер. Чешский гонщик не обладает хорошим рывком, но умение отлично проходить маленькие крутые подъемы вкупе с хорошим индивидуальным ходом и правильно подобранным моментом могут привезти его к высокому результату, как это было на Амстел Голд Рейс.

Швейцарец не показал высоких результатов на первых двух классиках, однако его стабильные выступления на Арденнах в прошлые годы вселяют уверенность в его возможности побороться за место в десятке сильнейших на Льеж-Бастонь-Льеж.



В команде Astana Омар Фраиле поедет заключительную классику как один из капитанов, наряду с Михаэлем Вальгреном и Якобом Фульсангом. Испанец показал, что обладает отличным финишем из небольшой группы, а также, что в своей лучшей форме способен удержаться впереди на подъемах, подобных Кот-де-Сан Николя. Astana на большинстве гонок этого сезона продемонстрировала невероятную командную сплоченность и тактику, заставая врасплох гонщиков постоянными атаками. Думаю, эта гонка не станет исключением, и мы увидим нечто подобное и здесь.



Гонку могут осложнить множество других сильных гонщиков. Например, в составе Sky едут Михал Квятковский и Серхио Энао, а также Герант Томас и Ваут Пулс. Они находятся не в лучших кондициях, однако не стоит их недооценивать.



Также за высокое место могут побороться Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Варран Баргий (Fortuneo - Samsic), Майкл Вудс и Ригоберто Уран (EF Education First), Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), Роман Барде (AG2R), Диего Улисси и Даниэль Мартин (UAE Team Emirates) и другие.





Глеб Терентьев.