Тиррено-Адриатико-2020. Результаты 5 этапа

Сегодня, 17:07 Norcia - Sassotetto, 202 км 1 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 5:30:43 2 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:35 3 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 4 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana Pro Team 0:00:39 5 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:00:54 6 James Knox (Gbr) Deceuninck-Quickstep 0:00:58 7 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-Quickstep 0:01:00 8 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:01:05 9 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:01:11 10 Louis Meintjes (Rsa) NTT Pro Cycling 0:01:46 11 Michael Woods (Can) EF Pro Cycling 12 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 0:01:55 13 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 0:02:21 14 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 15 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 16 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 17 Victor De la Parte (Spa) CCC Team 0:02:25 18 Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix 0:02:43 19 Lawrence Warbasse (Usa) AG2R la Mondiale 0:03:09 20 Daniel Navarro Garcia (Spa) Israel Start-Up Nation 0:03:20 21 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R la Mondiale 0:03:27 22 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 0:03:51 23 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:04:13 24 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 25 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 26 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain McLaren 27 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 28 Pieter Weening (Ned) Trek-Segafredo 0:04:40 29 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:05:05 30 Sergio Luis Henao Montoya (Col) UAE Team Emirates 0:05:24 31 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 32 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:05:28 33 Enrico Gasparotto (Swi) NTT Pro Cycling 0:06:00 34 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:06:03 35 William Barta (Usa) CCC Team 36 Jaakko Hanninen (Fin) AG2R la Mondiale 0:06:20 37 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 38 Pavel Kochetkov (Rus) CCC Team 39 Christoph Pfingsten (Ger) Team Jumbo-Visma 0:06:25 40 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:07:17 41 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 0:07:38 42 Luca Wackermann (Ita) Vini Zabu' KTM 0:07:58 43 Juan Diego Alba Bolivar (Col) Movistar Team 0:08:57 44 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) NTT Pro Cycling 45 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 0:10:06 46 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:10:20 47 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:10:49 48 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 0:12:04 49 Alexander Cataford (Can) Israel Start-Up Nation 0:12:06 50 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 51 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 52 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 53 Axel Domont (Fra) AG2R la Mondiale 54 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 55 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 56 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 0:14:08 57 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 58 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 59 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 60 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 61 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:15:20 62 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:15:52 63 Andrea Vendrame (Ita) AG2R la Mondiale 64 Julien Vermote (Bel) Cofidis 65 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 66 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo-Visma 67 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:16:29 68 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 69 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 0:17:09 70 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 0:17:11 71 Brent Bookwalter (Usa) Mitchelton-Scott 0:17:14 72 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 73 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 0:17:38 74 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 0:18:18 75 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 76 Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu' KTM 0:18:53 77 Davide Gabburo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 78 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott 79 Mathias Frank (Swi) AG2R la Mondiale 80 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 0:19:25 81 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:19:30 82 Mathieu Van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 83 Nathan Haas (Aus) Cofidis 84 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 85 Rick Zabel (Ger) Israel Start-Up Nation 86 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 87 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 88 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma 89 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma 90 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 91 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 92 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 93 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-Rusvelo 94 Carlos Barbero (Spa) NTT Pro Cycling 95 Silvan Dillier (Swi) AG2R la Mondiale 96 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 97 Simone Velasco (Ita) Gazprom-Rusvelo 98 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 99 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 100 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 0:20:46 101 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Pro Cycling 102 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 0:21:22 103 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 104 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott 105 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 106 Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix 107 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis 108 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 109 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:22:06 110 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-Quickstep 111 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' KTM 112 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana Pro Team 0:22:13 113 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 114 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 0:22:16 115 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:22:51 116 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 0:23:49 117 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix 0:24:43 118 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 0:24:45 119 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 0:24:47 120 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 121 Samuele Battistella (Ita) NTT Pro Cycling 0:25:30 122 Benjamin Dyball (Aus) NTT Pro Cycling 0:26:07 123 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:26:55 124 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 125 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:27:13 126 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 127 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 0:27:30 128 Alex Dowsett (Gbr) Israel Start-Up Nation 0:29:17 129 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 130 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-Quickstep 131 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 132 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 133 Guy Sagiv (Isr) Israel Start-Up Nation 134 Alberto Dainese (Ita) Team Sunweb 135 James Mitri (Nzl) Vini Zabu' KTM 136 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 137 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 138 Fabio Sabatini (Ita) Cofidis 139 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 140 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 141 Attilio Viviani (Ita) Cofidis 142 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 143 Stijn Steels (Bel) Deceuninck-Quickstep 144 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 145 Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain McLaren 146 Veljko Stojnic (Srb) Vini Zabu' KTM 147 Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini Zabu' KTM 148 Imerio Cima (Ita) Gazprom-Rusvelo 149 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain McLaren 150 Chris Froome (Gbr) Ineos Grenadiers 151 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 152 Lawson Craddock (Usa) EF Pro Cycling 153 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 154 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 0:29:47 155 Marco Canola (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:30:32 156 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 0:32:12 157 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 0:32:51 158 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) UAE Team Emirates 159 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 160 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 161 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' KTM 162 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 163 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 164 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team Генеральная классификация после 5 этапа 1 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 23:36:59 2 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:00:16 3 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:39 4 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana Pro Team 0:00:49 5 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-Quickstep 0:00:54 6 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:01:00 7 James Knox (Gbr) Deceuninck-Quickstep 0:01:21 8 Michael Woods (Can) EF Pro Cycling 0:01:22 9 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:02:28 10 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 0:02:44 11 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:02:49 12 Louis Meintjes (Rsa) NTT Pro Cycling 0:02:52 13 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:03:24 14 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:03:25 15 Victor De la Parte (Spa) CCC Team 0:03:31 16 Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix 0:03:49 17 Lawrence Warbasse (Usa) AG2R la Mondiale 0:04:47 18 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 0:04:57 19 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:05:51 20 Sergio Luis Henao Montoya (Col) UAE Team Emirates 0:06:49 21 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:07:18 22 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain McLaren 0:07:22 23 Jaakko Hanninen (Fin) AG2R la Mondiale 0:07:58 24 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:08:13 25 Daniel Navarro Garcia (Spa) Israel Start-Up Nation 0:08:40 26 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 0:09:03 27 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:10:52 28 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 29 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:11:26 30 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:12:59 31 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 0:13:12 32 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 0:13:19 33 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 0:13:24 34 William Barta (Usa) CCC Team 0:14:20 35 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R la Mondiale 0:14:42 36 Pieter Weening (Ned) Trek-Segafredo 0:15:00 37 Pavel Kochetkov (Rus) CCC Team 0:15:17 38 Christoph Pfingsten (Ger) Team Jumbo-Visma 0:15:52 39 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:16:19 40 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) NTT Pro Cycling 0:16:26 41 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 0:19:45 42 Giovanni Visconti (Ita) Vini Zabu' KTM 0:20:28 43 Andrea Vendrame (Ita) AG2R la Mondiale 0:21:18 44 Enrico Gasparotto (Swi) NTT Pro Cycling 0:22:05 45 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:22:16 46 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana Pro Team 0:23:19 47 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 0:23:35 48 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:24:12 49 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 0:24:40 50 Mathieu Van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 0:24:55 51 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 0:25:29 52 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 0:26:08 53 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling 0:28:57 54 Luca Wackermann (Ita) Vini Zabu' KTM 0:30:01 55 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:30:49 56 Mathias Frank (Swi) AG2R la Mondiale 0:30:53 57 Alexander Cataford (Can) Israel Start-Up Nation 0:31:13 58 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 0:32:29 59 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 0:32:35 60 Davide Gabburo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:32:37 61 Silvan Dillier (Swi) AG2R la Mondiale 0:32:38 62 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:33:50 63 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 0:34:08 64 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 0:34:12 65 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:34:52 66 Brent Bookwalter (Usa) Mitchelton-Scott 0:35:11 67 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 0:35:20 68 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:35:28 69 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:37:39 70 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 0:37:46 71 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 0:37:51 72 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 0:38:29 73 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 0:40:00 74 Axel Domont (Fra) AG2R la Mondiale 0:40:07 75 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 0:40:52 76 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:44:08 77 Juan Diego Alba Bolivar (Col) Movistar Team 0:45:00 78 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 0:45:11 79 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo-Visma 0:46:09 80 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 0:46:18 81 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis 0:46:29 82 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 0:46:35 83 Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling 0:46:47 84 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-Quickstep 0:47:17 85 Nathan Haas (Aus) Cofidis 0:47:29 86 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 0:47:31 87 Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' KTM 0:47:33 88 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 0:47:55 89 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 0:48:40 90 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 0:48:52 91 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 0:48:53 92 Simone Velasco (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:48:54 93 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:49:29 94 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 0:49:42 95 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma 0:49:47 96 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 97 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma 98 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:51:56 99 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:52:10 100 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 0:54:45 101 Carlos Barbero (Spa) NTT Pro Cycling 0:54:54 102 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 0:55:42 103 Benjamin Dyball (Aus) NTT Pro Cycling 0:56:24 104 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 0:56:25 105 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 0:56:32 106 Julien Vermote (Bel) Cofidis 0:57:13 107 Chris Froome (Gbr) Ineos Grenadiers 0:57:14 108 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Pro Cycling 0:57:58 109 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 110 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 0:58:17 111 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:58:21 112 Samuele Battistella (Ita) NTT Pro Cycling 0:59:54 113 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 1:00:43 114 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 1:00:46 115 Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix 1:01:14 116 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-Quickstep 1:01:30 117 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 1:02:12 118 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 1:02:43 119 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 120 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 1:02:54 121 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott 1:03:14 122 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 1:03:34 123 Rick Zabel (Ger) Israel Start-Up Nation 1:03:47 124 Marco Canola (Ita) Gazprom-Rusvelo 1:04:04 125 Veljko Stojnic (Srb) Vini Zabu' KTM 1:04:41 126 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 1:06:08 127 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott 1:07:55 128 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 1:08:41 129 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 1:09:08 130 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix 1:09:31 131 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 1:10:54 132 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 1:11:22 133 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-Quickstep 1:11:47 134 Stijn Steels (Bel) Deceuninck-Quickstep 1:13:19 135 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 1:13:33 136 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 1:13:38 137 Lawson Craddock (Usa) EF Pro Cycling 138 Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain McLaren 139 Alex Dowsett (Gbr) Israel Start-Up Nation 140 Guy Sagiv (Isr) Israel Start-Up Nation 141 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 142 James Mitri (Nzl) Vini Zabu' KTM 143 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 144 Fabio Sabatini (Ita) Cofidis 145 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain McLaren 146 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 1:14:08 147 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 148 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 1:14:42 149 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 1:15:20 150 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 1:15:45 151 Attilio Viviani (Ita) Cofidis 1:15:50 152 Imerio Cima (Ita) Gazprom-Rusvelo 1:15:57 153 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 1:17:12 154 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 1:18:30 155 Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini Zabu' KTM 1:19:12 156 Alberto Dainese (Ita) Team Sunweb 157 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 158 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 1:19:31 159 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) UAE Team Emirates 160 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 1:22:46 161 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 162 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 1:23:39 163 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 1:24:35 164 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' KTM 1:30:52 Тиррено-Адриатико-2020. Тиррено-Адриатико-2020. Превью Результаты 1 этапа Тиррено-Адриатико-2020 Результаты 2 этапа Тиррено-Адриатико-2020 Результаты 3 этапа Тиррено-Адриатико-2020 Результаты 4 этапа Тиррено-Адриатико-2020



