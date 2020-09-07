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Фабио Феллине выигрывает «Мемориал Марко Пантани»

 Фабио Феллине выигрывает «Мемориал Марко Пантани»

 

 

Гонщик казахстанской команды «Астана Про Тим» Фабио Феллине одержал великолепную победу на итальянской однодневной гонке «Мемориал Марко Пантани», которая прошла сегодня в городе Чезенатико. Для Феллине сегодняшняя победа – это первый успех в сезоне и в составе «Астана Про Тим».

 

Фабио Феллине выигрывает «Мемориал Марко Пантани»

 

 

Photo credit: © Getty Images

 

- Что я могу сказать, это такое облегчение – одержать эту победу. Мой последний успех был уже достаточно давно, так что я счастлив выиграть сегодня. Хочу поблагодарить мою команду за отличную работу, которую проделали ребята, вывезя меня на хорошую позицию для спринта. Также, хотел бы сказать спасибо «Самрук-Казына» за доверие и веру в меня. День получился трудным и длинным, но мы очень хорошо работали вместе, держа гонку под контролем. Ближе к финалу ребята вывезли меня вперед на хорошую позицию, после чего я уже ждал идеального момента для того, чтобы начать спринт. Я очень доволен результатом, он доказывает, что вся проделанная в последние месяцы работа была не зря. Мне пришлось изменить программу после падения на «Страде Бьянке», я поеду серию других гонок, так что сегодняшний успех дарит мне уверенность перед следующими стартами, - сказал Фабио Феллине.

 

Семнадцатая однодневка «Мемориал Марко Пантани» стартовала сегодня в Кастрокаро Терме и после 199 км финишировала в Чезенатико. Дистанция включала тройное прохождение подъема Монтевеккьо, а также несколько финальных кругов по городу. Гонка изобиловала атаками и отрывами, гонщик «Астана Про Тим» Мануэле Боаро был очень активен, представляя «Астану» в лидирующих группах.

 

Однако, за 8 км до финиша последний из отрывов был нейтрализован, после чего все решилось в спринте, где сильнейшим оказался Фабио Феллине.

 

- Мы все очень довольны, и Фабио, и вся команда, которая много работала сегодня и заслужила эту победу. Это был очень долгий день, но мы сохранили силы, и в финале смогли хорошо вывези Фабио вперед. Он провел потрясающую гонку, сохранил позицию и выдал отличный спринт. Прекрасная победа, я очень доволен нашей командой сегодня, - добавил спортивный директор Джузеппе Мартинелли.

 

Для команды «Астана Про Тим» это второй подряд успех на «Мемориале Марко Пантани» - в прошлом году победу в гонке одержал чемпион Казахстана Алексей Луценко, который сейчас представляет команду на «Тур де Франс». Сам Фабио Феллини выигрывал эту гонку в 2012 году.

 

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Фабио Феллине Astana Pro Team «Мемориал Марко Пантани»

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Комментарии

  • AmLoket
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    AmLoket-Фото
    Да у Ару одна из самых больших зарплат в пелотоне, а на выходе пшик. Так что надо сидеть на попе ровно и продолжать парить мозг шейхам.
  • SportSpirit
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    SportSpirit-Фото

    Погачар зрело едет! Что теперь будет делать Ару?) - ждать ответа осталось недолго.

     

    Отмечу Шахмана и Бухмана, раз прошли селекцию первых двух этапов, значит последствия падений перед Туром их условно не беспокоят.  Перелом ключицы?) Не, не слышал. 

  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    Gottliche_Recht-Фото

    Цитата: Rokka
    Очередная победа колесника. Как брыкался, когда Хирши у него на колесе был, аж смешно стало.

     

    Смотрел развязку в записи, уже зная ваш комментарий. Ничего из ваших слов не увидел у Алафилиппа.

  • SportSpirit
    Майкл Мэттьюс уходит из велоко ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Хах, вот и ответ на мой вопрос, почему Мэтьюз не едет Тур, пока форма звенит. 

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    EL-Fenomeno-Фото

    В целом неплохой этап получился. ЖуЖу явно метил не только на победу, но и на БОНУСы, а значит и на жёлтую майку, так всё и получилось у него. И да, он очень эмоционален; прошлогодний ТдФ высоко его поднял и придал ему статус настоящей супер-звёздности.

    Сиваков уже предпоследний в генерале. Есть большая чуйка, что Павел не доедет и первую неделю Тура(

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Смотря по какому сценарию пойдет гонка. Генеральная классификация уже растянулась, и если в отрыве будут люди ниже 60 места( к примеру ) их могут и отпустить. А Квик Степ в одиночку догонять не будут.......... Хотя и мало вероятно ,скорее всего Алафилипп удержится.

  • Karaed
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    Karaed-Фото
    Цитата: Rokka
    Очередная победа колесника. Как брыкался, когда Хирши у него на колесе был, аж смешно стало.
    Вы в своем уме? Это Алафилипп-то колесник? Хирши всю гору за ним просидел, и должен был выиграть? Какой бред не напишут.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Так взять и тупо отдать победу этим троим. Прекрасно знали, что Жулиан заберет этап.
    Теперь будут тянуть квики
  • дрокер
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (26)
    дрокер-Фото
    Цитата: levonardo
    Да чего вы пристали к Ильнуру)) Ну не едет он на генерал))
    . Ильнуру надо этап взять, чтобы контракт на следующий год подписать вот и собирает гандикап
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Memorial Marco Pantani-2020 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Очень рад за Рябушенко!!

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