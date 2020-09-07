Фабио Феллине выигрывает «Мемориал Марко Пантани»

Гонщик казахстанской команды «Астана Про Тим» Фабио Феллине одержал великолепную победу на итальянской однодневной гонке «Мемориал Марко Пантани», которая прошла сегодня в городе Чезенатико. Для Феллине сегодняшняя победа – это первый успех в сезоне и в составе «Астана Про Тим».

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- Что я могу сказать, это такое облегчение – одержать эту победу. Мой последний успех был уже достаточно давно, так что я счастлив выиграть сегодня. Хочу поблагодарить мою команду за отличную работу, которую проделали ребята, вывезя меня на хорошую позицию для спринта. Также, хотел бы сказать спасибо «Самрук-Казына» за доверие и веру в меня. День получился трудным и длинным, но мы очень хорошо работали вместе, держа гонку под контролем. Ближе к финалу ребята вывезли меня вперед на хорошую позицию, после чего я уже ждал идеального момента для того, чтобы начать спринт. Я очень доволен результатом, он доказывает, что вся проделанная в последние месяцы работа была не зря. Мне пришлось изменить программу после падения на «Страде Бьянке», я поеду серию других гонок, так что сегодняшний успех дарит мне уверенность перед следующими стартами, - сказал Фабио Феллине.

Семнадцатая однодневка «Мемориал Марко Пантани» стартовала сегодня в Кастрокаро Терме и после 199 км финишировала в Чезенатико. Дистанция включала тройное прохождение подъема Монтевеккьо, а также несколько финальных кругов по городу. Гонка изобиловала атаками и отрывами, гонщик «Астана Про Тим» Мануэле Боаро был очень активен, представляя «Астану» в лидирующих группах.

Однако, за 8 км до финиша последний из отрывов был нейтрализован, после чего все решилось в спринте, где сильнейшим оказался Фабио Феллине.

- Мы все очень довольны, и Фабио, и вся команда, которая много работала сегодня и заслужила эту победу. Это был очень долгий день, но мы сохранили силы, и в финале смогли хорошо вывези Фабио вперед. Он провел потрясающую гонку, сохранил позицию и выдал отличный спринт. Прекрасная победа, я очень доволен нашей командой сегодня, - добавил спортивный директор Джузеппе Мартинелли.

Для команды «Астана Про Тим» это второй подряд успех на «Мемориале Марко Пантани» - в прошлом году победу в гонке одержал чемпион Казахстана Алексей Луценко, который сейчас представляет команду на «Тур де Франс». Сам Фабио Феллини выигрывал эту гонку в 2012 году.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM