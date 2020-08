Пелотон попал под град на финише 2-го этапа Критериума Дофине-2020

Град и ледяные потоки на финише 2-го этапа Критериума Дофине-2020

Photo (c) Team Total Direct Energie @TDE_ProCycling

Финишная вершина 2-го этапа Критериума Дофине-2020 Коль-де-Порт встретила пелотон сильнейшей грозой с крупным градом. Лидеры небольшой группы, боровшиеся за победу на этапе, успели закончить этап, когда дождь только начался, а вот остальным гонщикам не повезло.

Град размером с мячик для пинг-понга застал их на подъёме, спасаться от ударов пришлось подручными средствами. Так, Тони Мартина (Jumbo-Visma), финишировавшего последним, болельщики закрыли надувным матрасом. Всего за несколько секунд по дороге потекла река со льдом, и велогонщикам пришлось добираться до финиша пешком.

Дэну Мартину (Israel Cycling Academy), упавшему во время этапа, пришлось потратить 20 минут, чтобы добраться до автобуса команды от вершины.

Следы от удара градинами останутся на спинах многих велогонщиков. Град нарушил и церемония награждения, во время которой не выдержала надувная крыша. Она упала, когда Эгана Берналя (Ineos) награждали белой майкой лучшего молодого гонщика.

🤯 @maxxxchr attaqué par un peloton de grêlons sur la deuxième étape du @dauphine ! 😱🌩



🙏 Respect les gars. #Dauphiné l #ThereIsNoTry pic.twitter.com/iIcpeA9VLD — B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P/B KTM (@BBHotels_VC) August 13, 2020

It took our @DanMartin86 , still in pain from his crash, about 20 min to get to our bus on top of the climb. Thankfully all riders - and some poor fans - came out of this - safely. @dauphine #CriteriumduDauphine pic.twitter.com/trk0KJD2qB — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) August 13, 2020

Ferocious hailstorm at the finish on the Col de Porte. We’ve just taken in a mum and her baby who were caught in it. Podium ceremony was still going on until the inflatable roof came down as Bernal was getting the white jersey #Dauphine pic.twitter.com/4kh5owHDsQ — Peter Cossins (@petercossins) August 13, 2020

Crazy storm at the finish line today at @dauphine #Dauphiné pic.twitter.com/Xp1FQsO8IA — Astana Pro Team (@AstanaTeam) August 13, 2020

🇨🇵 #Dauphiné



The hail was absolutely pelting down following the conclusion of stage 2 of @dauphine.@pozzovivod put in a strong effort to finish inside the top 20 amd move up to 16th on the GC. pic.twitter.com/nEXCdETO5m — NTT Pro Cycling (@NTTProCycling) August 13, 2020