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Виртуальная классика Милан-Сан-Ремо-2020

В виртуальной Милан-Сан-Ремо примут участие звёзды профессионального велоспорта

 

 

  Классика-Монумент велоспорта, Милан-Сан-Ремо-2020, должна была пройти 21 марта, но была отложена из-за эпидемии коронавируса. Однако, более 1200 человек, включая победителя Милан-Сан-Ремо-2018 Винченцо Нибали, победителя классики 2006 года Филиппо Поццато, победителя 1993 года Маурицио Фондриеста, победителя Тура Фландрии-2019 Альберто Беттиоля, Ивана Бассо и тренера сборной Италии Давиде Кассани решили принять участие в виртуальной Милан-Сан-Ремо, которую организуют RCS Sport, Garmin и Tacx.

 

  Участники виртуальной гонки смогут проехать финальные 57 км классического маршрута Милан-Санр-Ремоот Алассио до Сан-Ремо, на отрезке, где преодолеваются  знаменитые подъёмы Тре Капи, Чипресса и Поджио. Гонка пройдёт с 11 до 18 СЕТ.Регистрация участников открыта на сайте Garmin.com

 

 

Для участия необходимо иметь велокопьютер Garmin Edge (Edge 520, Edge 530, Edge 820, Edge 830, Edge 1000, Edge 1030) и велотренажёр нового поколения, такой, как Tacx или другой интерактивный тренажёр. Чтобы получить доступ к трассе, гонщики просто должны войти в портал  Garmin Connect (вход бесплатный), присоединиться к виртуальной группе Милан-Сан-Ремо и из группового календаря кликнуть на 21 марта.

  Все участники виртуальной группы Милан-Сан-Ремо (Milano-Sanremo Virtual Experience group) получат автоматическую регистрацию, где Garmin определит тех, кто проехал за неделю от 22 по 29 марта большее количество километров, независимо от того, какие маршруты они использовали. А RCS Sport наградит всех участников Virtual Experience скидкой в 10 евро на регистрацию в Гран-фондо Ломбардия-2020 (Gran Fondo Il Lombardia 2020).

 

  Винченцо Нибали, отвечая на вопросы журналистов на своей странице на Facebooke признался, что уже готов к соревнованию, хотя и не любит работать на тренажёре дома: «Мне не нравится использовать домашний тренажёр. Я гонщик старой школы, но эти вещи полезны, если хочешь остаться в форме. Интересно посмотреть, что получится. Предвкушаю, как порадуемся вместе и насладимся гонкой виртуально».

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Earl57
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    Earl57-Фото

    Виртуальный Милан - Сан-Ремо.

  • SSS
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    SSS-Фото
    Вот это гонки! и никаких больше травм от падений!
  • RVL
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    RVL-Фото

    Сейчас на еврике были лучшие моменты тдф 19. Отар говорит, что тдф 2020 будет ещё интереснее ТК вернётся Фруми , и интервью Порталя.

    Мда.. грустно.... тдф может и будет, а может и нет. Если нет, то никого там не будет. Если да, то ...будут не все

  • Earl57
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    Earl57-Фото

    Идет же трансляция на ютубе.

    Обещают Страде Бьянке для любителей запустить. Сокращенный вариант, конечно. Участие профиков не возбраняется, как я поняла.

    Разрабатываются маршруты, нарабатывается постепенно опыт.

  • Kitsune-taichou
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    Kitsune-taichou-Фото
    так надо еще и трансляцию этого дела как-то замутить
  • Earl57
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    Earl57-Фото

    Пока болельщики рассуждают о том что будет и чего не будет, гонщики устраивают виртуальные соревнования в Цвифте. Те, кто хочет тренироваться и соревноваться, всегда найдут для этого возможность.

  • SSS
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    SSS-Фото
    конечно, ограничить. И запретить всякую развлекуху. Мир должен измениться.
  • Kitsune-taichou
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    Kitsune-taichou-Фото

    вот с одной стороны понимаю: эпидемия, лекарства нет, всем страшно. а с другой - вылетим же в трубу всей мировой экономикой. а когда они еще говорят, что вирус, скорее всего, останется с нами навсегда...

  • дрокер
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    дрокер-Фото

    На фото Бернар Ино уже в контактах, а обладатель гороха в тумплексах. Сзади смешные кассеты максимум 25-27 и впереди сковородки.

    Железные люди, вот и вирусы их боялись:)

  • sixpack
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    sixpack-Фото

    Еще один эффективноменеджер, взявшийся решать, разумно ли позволять людям.

     

    ИМХО шансов на проведение тдф немного. Бюджет тдф сильно зависит от вливаний регионов, которые стригут доходы туристической индустрии, волну туризма приносит тдф. Если турпотока не ожидается, то нечем и наполнять бюджет.

     

    Думаю, единственным ГТ в этом сезоне бедет Вуэльта. С наступлением жары вирусная эпидемия пойдет на убыль, да и вирус идиотизма должен потихоньку утихнуть.

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