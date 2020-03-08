Виртуальная классика Милан-Сан-Ремо-2020

В виртуальной Милан-Сан-Ремо примут участие звёзды профессионального велоспорта

Классика-Монумент велоспорта, Милан-Сан-Ремо-2020, должна была пройти 21 марта, но была отложена из-за эпидемии коронавируса. Однако, более 1200 человек, включая победителя Милан-Сан-Ремо-2018 Винченцо Нибали, победителя классики 2006 года Филиппо Поццато, победителя 1993 года Маурицио Фондриеста, победителя Тура Фландрии-2019 Альберто Беттиоля, Ивана Бассо и тренера сборной Италии Давиде Кассани решили принять участие в виртуальной Милан-Сан-Ремо, которую организуют RCS Sport, Garmin и Tacx.

Участники виртуальной гонки смогут проехать финальные 57 км классического маршрута Милан-Санр-Ремоот Алассио до Сан-Ремо, на отрезке, где преодолеваются знаменитые подъёмы Тре Капи, Чипресса и Поджио. Гонка пройдёт с 11 до 18 СЕТ.Регистрация участников открыта на сайте Garmin.com

Для участия необходимо иметь велокопьютер Garmin Edge (Edge 520, Edge 530, Edge 820, Edge 830, Edge 1000, Edge 1030) и велотренажёр нового поколения, такой, как Tacx или другой интерактивный тренажёр. Чтобы получить доступ к трассе, гонщики просто должны войти в портал Garmin Connect (вход бесплатный), присоединиться к виртуальной группе Милан-Сан-Ремо и из группового календаря кликнуть на 21 марта.

Все участники виртуальной группы Милан-Сан-Ремо (Milano-Sanremo Virtual Experience group) получат автоматическую регистрацию, где Garmin определит тех, кто проехал за неделю от 22 по 29 марта большее количество километров, независимо от того, какие маршруты они использовали. А RCS Sport наградит всех участников Virtual Experience скидкой в 10 евро на регистрацию в Гран-фондо Ломбардия-2020 (Gran Fondo Il Lombardia 2020).

Винченцо Нибали, отвечая на вопросы журналистов на своей странице на Facebooke признался, что уже готов к соревнованию, хотя и не любит работать на тренажёре дома: «Мне не нравится использовать домашний тренажёр. Я гонщик старой школы, но эти вещи полезны, если хочешь остаться в форме. Интересно посмотреть, что получится. Предвкушаю, как порадуемся вместе и насладимся гонкой виртуально».