Классика Милан-Сан-Ремо перенесена на 15 августа

В RCS Sport недовольны новый датой проведения Милан-Сан-Ремо

Международный союз велосипедистов отклонил запрос RCS Sport на проведение классики Милан-Сан-Ремо 22 августа. Окончательный календарь велогонок ещё не подтверждён, но RCS Sport уже объявила даты проведения классик Милан-Сан-Ремо и Ломбардия в La Gazzetta dello Sport – Ломбардия должна пройти 8 августа, а Милан-Сан-Ремо через неделю – 15 августа.

Исполнительный директор RCS Sport Паоло Беллино (Paolo Bellino) и директор Джиро д’Италия Мауро Веньи выразили недовольство новыми датами проведения классик. Проведение Милан-Сан-Ремо совпадает с проведением Критериума Дофине (12 – 16 августа).

Паоло Беллино: «Я очень зол, потому что долго спорил с президентом Лаппартьеном. Он сказал мне, что мы сможем провести Милан-Сан-Ремо 22 или 23 августа, что национальные чемпионаты и чемпионат Европы не состоятся.

Но мне хочется замечать положительное. Когда мы ещё сможем увидеть весеннюю Классичиссиму в разгар лета? Сан-Ремо и «Феррагосто» (Вознесение, большой праздник в Италии) - два великих символа спортивной и социальной традиции Италии. Давайте назовём это летним фестивалем. Этот праздник будет ещё более значимым после трагедии последних месяцев».

Однако мэр Сан-Ремо Альберто Бьянкери (Alberto Biancheri) считает, что проводить Милан-Сан-Ремо в день, когда отмечается «Феррагосто» - худший вариант, о чём рассказал в интервью Tuttubici.

Альберто Бьянкери: «Я понимаю все причины срочных перестановок в календаре, но организация Милан-Сан-Ремо 15 августа – худший выбор как в туристическом, так и в спортивном плане. Уместить значимые для страны велогонки в несколько дней, значит навредить «Классичиссиме», потому что Милан-Сан-Ремо – одна из самых любимых зрителями гонок, которую смотрят в прямом эфире. Но ставить её на 15 августа, когда все в отпусках, означает потерять зрителей, и тех, кто выходит смотреть на дороги, и тех, кто следит по телевизору.

Несмотря на последствия пандемии в августе у нас всё равно ожидается большой поток туристов. С точки зрения туризма Милан-Сан-Ремо ничего не даёт. Она скорее вызовет трудности в организации, потому что пробки парализуют город и весь регион».

Мауро Веньи в интервью La Gazzetta dello Sport сказал: «Никто не собирался проводить гонки в августе. UCI дали нам свободу выбора даты. Мы сделали, как хотели, но вдруг все захотели выступать в августе. Каждый день говорят противоположное тому, что говорили вчера. В итоге в спортивном плане мы одни платим цену за коронавирус».

RCS Sport также выразили неудовольствие, что Джиро д’Италия, запланированная на 3 – 25 октября, совпадает с бельгийскими классиками и Вуэльтой Испании, в то время как Тур де Франс не перекрывает ни один Монумент или Гранд-тур.