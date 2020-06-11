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Классика Милан-Сан-Ремо перенесена на 15 августа

В RCS Sport недовольны новый датой проведения Милан-Сан-Ремо

Классика Милан-Сан-Ремо перенесена на 15 августа

 

  Международный союз велосипедистов отклонил запрос RCS Sport на проведение классики Милан-Сан-Ремо 22 августа. Окончательный календарь велогонок ещё не подтверждён, но RCS Sport уже объявила даты проведения классик Милан-Сан-Ремо и Ломбардия в La Gazzetta dello Sport – Ломбардия должна пройти 8 августа, а Милан-Сан-Ремо через неделю – 15 августа.

 

 Исполнительный директор RCS Sport Паоло Беллино (Paolo Bellino) и директор Джиро д’Италия Мауро Веньи выразили недовольство новыми датами проведения классик. Проведение Милан-Сан-Ремо совпадает с проведением Критериума Дофине (12 – 16 августа).

 

 Паоло Беллино: «Я очень зол, потому что долго спорил с президентом Лаппартьеном. Он сказал мне, что мы сможем провести Милан-Сан-Ремо 22 или 23 августа, что национальные чемпионаты и чемпионат Европы не состоятся.

 

  Но мне хочется замечать положительное. Когда мы ещё сможем увидеть весеннюю Классичиссиму в разгар лета? Сан-Ремо и «Феррагосто» (Вознесение, большой праздник в Италии) - два великих символа спортивной и социальной традиции Италии. Давайте назовём это летним фестивалем. Этот праздник будет ещё более значимым после трагедии последних месяцев».

 

   Однако мэр Сан-Ремо Альберто Бьянкери (Alberto Biancheri) считает, что проводить Милан-Сан-Ремо в день, когда отмечается «Феррагосто» - худший вариант, о чём рассказал в интервью Tuttubici.

 

  Альберто Бьянкери: «Я понимаю все причины срочных перестановок в календаре, но организация Милан-Сан-Ремо 15 августа – худший выбор как в туристическом, так и в спортивном плане. Уместить значимые для страны велогонки в несколько дней, значит  навредить «Классичиссиме», потому что Милан-Сан-Ремо – одна из самых любимых зрителями гонок, которую смотрят в прямом эфире. Но ставить её на 15 августа, когда все в отпусках, означает потерять зрителей, и тех, кто выходит смотреть на дороги, и тех, кто следит по телевизору.

 

 Несмотря на последствия пандемии в августе у нас всё равно ожидается большой поток туристов. С точки зрения туризма Милан-Сан-Ремо ничего не даёт. Она скорее вызовет трудности в организации, потому что пробки парализуют город и весь регион».

 

  Мауро Веньи в интервью La Gazzetta dello Sport сказал: «Никто не собирался проводить гонки в августе. UCI дали нам свободу  выбора даты. Мы сделали, как хотели, но вдруг все захотели выступать в августе. Каждый день говорят противоположное тому, что говорили вчера. В итоге в спортивном плане мы одни платим цену за коронавирус».

 

RCS Sport также выразили неудовольствие, что Джиро д’Италия, запланированная на 3 – 25 октября, совпадает с бельгийскими классиками и Вуэльтой Испании, в то время как Тур де Франс не перекрывает ни один Монумент или Гранд-тур.

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Теги к статье: Милан - Сан-Ремо

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Комментарии

  • Joe
    Джим Очович: «CCC больше не бу ... (14)
    Joe-Фото

    Цитата: Freejazz
    Например, какую? От Астаны, Мувистара и Инеос предложения были? Если только в про-конти французкую (языковые проблемы) или итальянскую. Это ему интересно?

    Языковые проблемы решаемы - те же литовцы как-то справляются во Франции. Налицо кризис, и про-конти для Ильнура на следующий сезрн будет не худшим вариантом

  • EL-Fenomeno
    Роман Барде о целях на Тур де ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Судя по откровенному интервью Барде, Рома нацелился как минимум на 1-2 красивых горных этапа (Пиренеи+Альпы) и как максимум на майку (и титул) горного короля. Похвально bb и удачи ему в этом

    Спортивный агент Романа Барде Йоона Лаукка (Joona Laukka) в интервью Cyclingnews сообщил, что команда Sunweb проявила интерес к подписанию французского велогонщика. Но пока Роман Барде и его агент обдумывают варианты и хотят узнать, в каком направлении планирует развиваться команда AG2R La Mondiale.

    Но не только Санвеб. Другие источники пишут, что Р.Барде не против заполучить такие команды как Трэк и Мичельтон.

     

  • pac1ent
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (41)
    pac1ent-Фото
    Про Канчеллару зря. Все его трофеи были добыты как раз таки в CSC/Треке
  • pac1ent
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (9)
    pac1ent-Фото

    Заметил что нет братьев Йейтс, ни одного гонщика Бахрейн Макларен..

  • старт-шоссе 82
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (18)
    старт-шоссе 82-Фото

    Интересно когда подобные заявления выходят в СМИ ,от молодых гонщиков, они как то коректируються с руководством команды? ... Я к тому что это может оказаться всего лишь уткой, что бы отвлечь внимание. Опасаться нужно Фрума и Томаса ... ( Это предположение ) У Инеоса есть серъезный соперник ввиде таких команд как Джамбо, Астана и Мовистар плюс отдельные гонщики из др команд ... и естественно они ведут подковерную информационную политику.

  • paindoc
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (18)
    paindoc-Фото
    Понятно
    Спасибо
  • Earl57
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (18)
    Earl57-Фото
    Нибали как раз говорил, что не лезет к Ару с советами, которые тот не просит. Если Ару сам что-то спрашивает, тогда Винченцо отвечает на вопрос.
    Ару считал что он ничем не хуже Нибали и заслуживает такой же зарплаты. Винченцо не спорил, в дебаты по этому поводу ни с кем не вступал. Просто игнорировал такие заявления.
  • RVL
    Джим Очович: «CCC больше не бу ... (14)
    RVL-Фото
    Ну он то и выехал только через свою Катюшу.
  • RVL
    Джим Очович: «CCC больше не бу ... (14)
    RVL-Фото
    И Скай платил и Ти мобайл. Эта логика ваша не проходит.
    А вирус притом.
  • paindoc
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (18)
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    Ну что, так никто и не расскажет? Эх....

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