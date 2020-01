Race Torquay-2020 Категория:

Сегодня, 17:00 Torquay, 133 км 1 Sam Bennett (Irl) Deceuninck - Quick - Step 3:01:26 2 Giacomo Nizzolo (Ita) Pro Cycling Team 3 Alberto Dainese (Ita) Team Sunweb 4 Kaden Groves (Aus) Mitchelton - Scott 5 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck - Quick - Step 6 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 7 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 8 Andrea Vendrame (Ita) AG2R La Mondiale 9 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 10 Elia Viviani (Ita) Cofidis 11 Kristoffer Halvorsen (Nor) EF Pro Cycling 12 Marco Haller (Aut) Bahrain - McLaren 13 Francisco Jose Ventoso Alberdi (Spa) CCC Team 14 Erik Baska (Svk) Bora - Hansgrohe 15 Nicholas White (Aus) Team Bridgelane 16 Martin Laas (Est) Bora - Hansgrohe 17 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 18 Kiel Reijnen (Usa) Trek - Segafredo 19 Simone Consonni (Ita) Cofidis 20 Ryan Gibbons (Rsa) Pro Cycling Team 21 Rob Power (Aus) Team Sunweb 22 Guillaume Boivin (Can) Israel Start - Up Nation 0:00:07 23 Joseph Rosskopf (Usa) CCC Team 0:00:09 24 Lawrence Warbasse (Usa) AG2R La Mondiale 25 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 26 Benjamin Hill (Aus) Team Bridgelane 27 Samuel Jenner (Aus) Team Bridgelane 0:00:11 28 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain - McLaren 29 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain - McLaren 30 Elliot Schultz (Aus) Australia 31 Clément Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 32 Godfrey Slattery (Aus) Australia 33 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 34 Danilo Wyss (Swi) Pro Cycling Team 35 Michel Ries (Lux) Trek - Segafredo 36 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R La Mondiale 37 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - FDJ 38 Carter Turnbull (Aus) Australia 39 Jay Mc Carthy (Aus) Bora - Hansgrohe 40 Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 41 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 42 Neilson Powless (Usa) EF Pro Cycling 43 Max Kanter (Ger) Team Sunweb 44 André Greipel (Ger) Israel Start - Up Nation 45 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 46 Shane Archbold (Nzl) Deceuninck - Quick - Step 47 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek - Segafredo 0:00:21 48 Kenny Elissonde (Fra) Trek - Segafredo 49 Owain Doull (Gbr) Team Ineos 50 Simon Geschke (Ger) CCC Team 51 Tom Scully (Nzl) EF Pro Cycling 0:00:24 52 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 53 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 0:00:26 54 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton - Scott 55 Simon Philip Yates (Gbr) Mitchelton - Scott 56 Fabian Lienhard (Swi) Groupama - FDJ 57 Dylan Van Baarle (Ned) Team Ineos 58 Fabio Sabatini (Ita) Cofidis 0:00:29 59 Dion Smith (Nzl) Mitchelton - Scott 60 Luka Pibernik (Slo) Bahrain - McLaren 0:00:33 61 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain - McLaren 0:00:35 62 Luke Rowe (Gbr) Team Ineos 0:00:38 63 Rick Zabel (Ger) Israel Start - Up Nation 0:00:41 64 Miles Scotson (Aus) Groupama - FDJ 0:00:49 65 Jonas Rutsch (Ger) EF Pro Cycling 0:00:52 66 Florian Stork (Ger) Team Sunweb 67 Ian Stannard (Gbr) Team Ineos 68 Alastair Christie-johnston (Aus) Team Bridgelane 69 Koen De Kort (Ned) Trek - Segafredo 70 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 71 Ayden Toovey (Aus) Team Bridgelane 72 Thomas Benton (Aus) Australia 73 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 74 Jens Keukeleire (Bel) EF Pro Cycling 75 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick - Step 76 Stefan De Bod (Rsa) Pro Cycling Team 0:00:54 77 Lachlan Morton (Aus) EF Pro Cycling 78 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck - Quick - Step 79 João Almeida (Por) Deceuninck - Quick - Step 0:01:03 80 Cesare Benedetti (Ita) Bora - Hansgrohe 81 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 0:01:06 82 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:01:09 83 Damien Howson (Aus) Mitchelton - Scott 0:01:24 84 Mitchell Docker (Aus) EF Pro Cycling 85 Samuele Battistella (Ita) Pro Cycling Team 0:01:42 86 Ide Schelling (Ned) Bora - Hansgrohe 87 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:02:23 88 Mihkel Räim (Est) Israel Start - Up Nation 0:02:35 89 Jonathan Dibben (Gbr) Lotto Soudal 90 Christopher Lawless (Gbr) Team Ineos 0:03:26 91 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:03:38 92 Rasmus Tiller (Nor) Pro Cycling Team 0:04:56 93 Blake Quick (Aus) Australia 0:05:43 94 Alexander Cataford (Can) Israel Start - Up Nation 0:06:06 95 Nathan Haas (Aus) Cofidis 0:08:19 96 Josef Černý (Cze) CCC Team 97 Daryl Impey (Rsa) Mitchelton - Scott 98 Omer Goldstein (Isr) Israel Start - Up Nation 0:08:21 99 Dylan Sunderland (Aus) Pro Cycling Team 0:08:22 DNF Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck - Quick - Step DNF Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal DNF Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal DNF Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal DNF Samuel Bewley (Nzl) Mitchelton - Scott DNF Domen Novak (Slo) Bahrain - McLaren DNF Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale DNF Mickael Delage (Fra) Groupama - FDJ DNF Alex Dowsett (Gbr) Israel Start - Up Nation DNF Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis DNF Marco Mathis (Ger) Cofidis DNF Jensen Plowright (Aus) Team Bridgelane DNF Steele Von Hoff (Aus) Australia DNF Conor Leahy (Aus) Australia DNF Tyler Lindorff (Aus) Team Bridgelane Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 