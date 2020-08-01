Патрик Лефевр против включения немощёных секторов в этапы Гранд-туров

Патрик Лефевр: «Не понимаю, почему в ASO очарованы “козьими тропами”

Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр сомневается, что включение в маршрут этапов Тур де Франс немощёных участков дороги увеличивает зрелищность гонки.

О новой «козьей тропе», которую участникам Тур де Франс-2020 придётся преодолевать во время подъёма на Коль-де-Маделен (17-й этап) Патрику Лефевру рассказал гонщик его команды Боб Юнгельс, проводивший разведку этапов французского Гранд-тура.

О целесообразности проведения гонок по узким неудобным «козьим тропам» Лефевр рассуждал в своей колонке газеты Het Nieuwsblad.

Патрик Лефевр: «Честно, не понимаю, почему организаторы Тур де Франс, ASO, так очарованы козьими тропами. Что ценного эти тропы добавляют гонке? Они дают зрелищности. На этих экстремальных подёъмах гонщики в итоге не атакуют, а едут как на самых скучных спринтерских этапах. Очевидно, эти дороги считаются хорошей находкой, но лично я нахожу их нелепыми».

Патрик Лефевр напомнил, что тенденция включать немощёные отрезки началась в 1992 году с Англиру на Вуэльте Испании, и теперь организаторы стараются отправить гонщиков на более высокие, крутые и далёкие подъёмы.

В феврале UCI выпустил новые правила по поводу включения гравийных сегментов дороги в маршруты этапов. Согласно правилу организаторы гонки должны предоставить детальное описание гравийного сектора командам, указав длину, тип покрытия, уровень сложности и ширину дороги. Организаторы должны гарантировать, что этот сектор будет проходимым в любых погодных условиях, что дорога безопасна и прочная, и что водители техничек обладают навыком вождения на таких секторах.