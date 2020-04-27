В Италии с 4 мая разрешат тренироваться на свежем воздухе

С 4 мая в Италии разрешат выезжать на тренировки

После почти двух месяцев карантина из-за пандемии коронавируса в Италии начинают ослаблять меры по изоляции. С 4 мая будет разрешено заниматься спортом на свежем воздухе при условии соблюдения социального дистанцирования.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора (Vincenzo Spadafora) объявил,что с 18 мая, возможно, будет разрешено проведение спортивных мероприятий в некоторых видах спорта за закрытыми дверями, без зрителей и с соблюдением правил дистанцирования.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал, что теперь «начинается второй этап – сосуществование с вирусом: «Фундаментальным будет ответственное отношение каждого. Мы не должны приближаться друг к другу, соблюдая безопасную дистанцию, по меньшей мере, в один метр. Если мы не будем соблюдать меры предосторожности, кривая пойдёт вверх, смертность увеличится, и мы нанесём необратимый ущерб нашей экономике. Если любите Италию, держите дистанцию».