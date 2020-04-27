В Италии с 4 мая разрешат тренироваться на свежем воздухе

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С 4 мая в Италии разрешат выезжать на тренировки
После почти двух месяцев карантина из-за пандемии коронавируса в Италии начинают ослаблять меры по изоляции. С 4 мая будет разрешено заниматься спортом на свежем воздухе при условии соблюдения социального дистанцирования.
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора (Vincenzo Spadafora) объявил,что с 18 мая, возможно, будет разрешено проведение спортивных мероприятий в некоторых видах спорта за закрытыми дверями, без зрителей и с соблюдением правил дистанцирования.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал, что теперь «начинается второй этап – сосуществование с вирусом: «Фундаментальным будет ответственное отношение каждого. Мы не должны приближаться друг к другу, соблюдая безопасную дистанцию, по меньшей мере, в один метр. Если мы не будем соблюдать меры предосторожности, кривая пойдёт вверх, смертность увеличится, и мы нанесём необратимый ущерб нашей экономике. Если любите Италию, держите дистанцию».
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Ice
Компания Deceuninck выполнит с ... (5)
Цитата: Earl57
На суд тоже тратиться придется. Поэтому решили оставить всё как есть, но не преминули сообщить Лефевру, что не получили того, на что рассчитывали при заключении соглашения. По крайней мере не в том объеме, как ожидали. Лефевру пришлось оправдываться, что это не вина команды, они со своей стороны делали всё, что могли.
Да-да) Чтобы старый лис больше ценил их лояльное отношение. Могли в узком кругу это оговорить, но выставили так, чтобы все увидели, что компания не отказывается от принятых обязательств. Хоть какую-то имиджевую пользу извлекли.
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Earl57
Компания Deceuninck выполнит с ... (5)
На суд тоже тратиться придется. Поэтому решили оставить всё как есть, но не преминули сообщить Лефевру, что не получили того, на что рассчитывали при заключении соглашения. По крайней мере не в том объеме, как ожидали. Лефевру пришлось оправдываться, что это не вина команды, они со своей стороны делали всё, что могли.
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Ice
Компания Deceuninck выполнит с ... (5)
Цитата: Earl57
Цитата: SportSpirit
У Лефевра можно поучиться хитро*опости в общении с масс-медиа, спонсорами, да и с гонщиками.
А чего хитрого то? Подписанный договор есть, его надо выполнять (ибо иначе придется платить неустойку). Будет ли продолжение сотрудничества - неизвестно, никаких обещаний. Может да, может нет. Как экономическая ситуация сложится, там видно будет...
В любом договоре есть пункт о форс-мажоре, в западных тем более. А нынешняя ситуация как раз к форс-мажору и относится, при желании, Декеник мог бы расторгнуть соглашение и любой суд подтвердил бы правомерность решения. Поэтому, молодцы, что все оставили как есть.
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Earl57
Компания Deceuninck выполнит с ... (5)
Цитата: SportSpirit
У Лефевра можно поучиться хитро*опости в общении с масс-медиа, спонсорами, да и с гонщиками.
А чего хитрого то? Подписанный договор есть, его надо выполнять (ибо иначе придется платить неустойку). Будет ли продолжение сотрудничества - неизвестно, никаких обещаний. Может да, может нет. Как экономическая ситуация сложится, там видно будет...
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Адриен
Глава спортивного маркетингово ... (3)
Вообще, главный недостаток большого шоссейного велоспорта - нет ЕДИНОГО ХОЗЯИНА. Есть федерация, но она - контролер, арбитр, законодатель. Допустим , в той же Ф1 всё определяется т.н. Договором Согласия, который заключается между командами, владельцем Ф1 ( обладателем коммерческих прав) и федерацией. По нему БОЛЬШАЯ часть из полученного от чемпионата дохода - около 55 % - выдаётся командам-участницам в виде призового фонда. Доходы получают от национальных вещателей ТВ, от спонсоров, от автодромов - на самом деле статей немало... Конечно, то что команды получают в виде премиальных - не единственный источник средств, но очень существенный... Интересный подход у Фрая - мол, денег от ТВ немного - к чему делить ? А КУДА ЭТИ ДЕНЬГИ УХОДЯТ ? В федерацию и организаторам. А куда уходят средства от рекламы ? ТВ каналам и ... организаторам. А куда уходят деньги от АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ образований, по дорогам которых проходят гонки ? Федерации и организаторам... И список можно продолжить... И получается так - на шоссейном велоспорте наживаются многие, кроме - САМИХ велокоманд и велогонщиков.
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Адриен
Глава команды Ineos призвал по ... (2)
В своё время Тиньков предлагал вполне приемлемую бизнес-модель, при которой команды становились намного более независимыми - в финансовом плане. Но тот же Sky, другие некоторые команды с жирными спонсорами её сразу дружно отмели. Да и федерация отнеслась , мягко говоря, скептически... А сейчас подлетел жаренный петух и довольно чувствительно клюнул...
Страницы истории велоспорта