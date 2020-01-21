Приглашения на Флеш Валлонь-2020

Бельгийская однодневная велогонка Флеш Валлонь (La Fleche Wallonne) пройдёт 22 апреля 2020 года. ASO, организаторы гонки, сегодня объявили список из 5 профессиональных команд (ProTeam), которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour). Помимо 19 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие получили команды:

Total Direct Energie (Fra)

Circus - Wanty Gobert (Bel)

Team Arkéa – Samsic (Fra)

Alpecin – Fenix (Bel)

Sport Vlaanderen - Baloise (Bel)

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