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Приглашения на Флеш Валлонь-2020

Бельгийская однодневная велогонка Флеш Валлонь (La Fleche Wallonne) пройдёт 22 апреля 2020 года. ASO, организаторы гонки, сегодня объявили список из 5 профессиональных команд (ProTeam), которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour). Помимо 19 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие получили команды: 

Total Direct Energie (Fra)
Circus - Wanty Gobert (Bel)
Team Arkéa – Samsic (Fra)
Alpecin – Fenix (Bel)
Sport Vlaanderen - Baloise (Bel)

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Теги к статье: Флеш Валлонь Fleche Wallonne Мировой Тур UCI однодневка wild card Арденнские классики ProTeam

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Loris Rouiller (Alpecin Fenix)

Theo Delacroix (Circus - Wanty-Gobert)

22 января

Tobias Ludvigsson (Groupama - FDJ)

Simone Bevilacqua (Vini Zabu - KTM)

Einer Augusto Rubio Reyes (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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