Во время карантина было проведено только 5% допинг-тестов

Давид Лаппартьен: «По биологическим паспортам мы сможем обнаружить применение допинга в период изоляции»

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен во время пресс-конференции рассказал, что после введения режима изоляции в разных странах антидопинговыми службами WADA и национальных федераций было проведено лишь 5% допинг-тестов. Велогонщики команд Мирового тура Виктор Кампенартс (NTT), Роман Барде (AG2R La Mondiale), Том Дюмулин (Jumbo-Visma), Тибо Пино (Groupama-FDJ) говорили, что их давно не тестировали.

Виктор Кампенартс в интервью Het Nieuwsblad сказал: «Я спрашивал, есть ли возможность, чтобы ко мне пришли и меня протестировали. Мне сказали, что провести тестирование невозможно».

Том Дюмулин в интервью Sporza отметил: «Теперь очень легко заполнять форму о местонахождении. Мы всё равно обязаны это делать, хотя оно теперь не меняется. За последние годы меня тестировали меньше, но все последние месяцы тестов у меня вообще не брали».

Тибо Пино в интервью L’Equipe сообщил, что в последний раз допинг-тест у него брали в октябре прошлого года: «Это было давно, надеюсь, их снова начнут делать, потому что гонщикам, которые стараются всё делать правильно, такая ситуация не выгодна. Я надеюсь, что контроли скоро вернутся, чтобы мы могли стартовать должным образом».

Крис Фрум (Ineos) в интервью L’Equipe также сказал, что с 17 марта, когда вступили в силу меры по изоляции, его не тестировали: «Я знаю, что небольшое количество тестов всё же проводится».

Давид Лаппартьен, президент UCI: «Ситуация с антидопинговыми тестами довольно сложная. Из-за мер по ограничению передвижения, введённых во многих странах, трудно продолжать программу тестирования. По сравнению с обычным количеством было осуществлено менее 5% тестов.

Мы обсуждали вопрос о том, чтобы как можно скорее вернуться к тестированию, с Антидопинговым фондом велоспорта (Cycling Anti-Doping Foundation /CADF).

По биологическим паспортам мы сможем увидеть, были ли какие-то манипуляции между началом и концом изоляции. Мы вполне уверены, что сможем обнаружить, если кто-то применял допинг в середине этого периода.

CADF делает всё возможное, чтобы гарантировать, что доверие к нашему спорту во второй части сезона не будет подорвано».