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UCI начал расследование по поводу использования «аэродинамического геля» командой Lotto Soudal

«Аэродинамический гель» команды Lotto Soudal заинтересовал UCI

 

 

Гонщики бельгийской команды Lotto Soudal заняли 3-е место в командной гонке на время на 3-м этапе Критериума Дофине-2018. Однако  результатом команды заинтересовались судьи Международного союза велосипедистов (UCI).

 

 Напомним, что гонщики команды Lotto Soudal проехали 35 км со средней скоростью 56,104 км/ч  за 37 минут 26 секунд. Средняя скорость на первых 14 км дистанции составила 55,331 км/час.

 

  Дело в том, что на ногах, по крайней мере, четырёх гонщиков Lotto Soudal (Томаса Де Гендта, Йелле Ванендерта, Виктора Кампенартса и Йенса Кёкелейра) были замечены белые точки.

 

 

 

 

 Врач команды Сервас Бинже (Servaas Bingé) в интервью Sporza пояснил, что гонщики применяли специальный гель, позволяющий улучшить аэродинамику: «Это аэродинамический гель. Speed Gel. Он уменьшает сопротивление воздуха. Чем выше скорость гонщика, тем больше аэродинамический эффект. Это немного помогает, так или иначе мы стараемся поддерживать наших гонщиков. Гель даёт преимущество в аэродинамике, и, возможно, психологическое. К этому случаю подходит фраза - невозможно превратить осла в беговую лошадь».

 

  Президент судейского жюри UCI на Критериуме Дофине-2018 Жан-Мишель Воэт (Jean-Michel Voets) в интервью Het Nieuwsblad сказал: «Законно это или нет, не могу ничего сказать. Я сообщил менеджеру UCI по техническому оснащению Жану-Кристофу Перо. Будет лучше, если решение мы примем после завершения Критериума Дофине, чтобы понять, что нам делать на Тур де Франс».

 

 Применение такого геля может нарушать правило UCI о запрете ношения элементов одежды или предметов, способных влиять на выступление гонщиков (уменьшать сопротивление воздуха или изменять очертания тела гонщика).

 

  Виктор Кампенартс: «У нас сильный состав, мы очень много готовились, провели разведку утром, полноценную разминку перед стартом. На протяжении всей дистанции мы удерживали скорость. На первой промежуточной отсечке наша команда показала пятое время, на второй  мы шли четвёртыми, и в итоге финишировали 3-ми. Другие команды теряли позиции, а мы удерживали свой темп.

  Последние 10 км дались очень тяжело, кому-то из команды приходилось пропускать смены, кто-то с трудом сидел на колесе последнего гонщика. Но это нормально, когда едешь на высокий результат. Команду Sky обойти было трудно, это понятно. Команда BMC всегда сильна в разделках. Мы обошли Mitchelton-Scott и Quick-Step».

 

Результаты 3 этапа Критериума Дофине-2018

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Теги к статье: Lotto Soudal командная гонка на время TTT командная разделка Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура Мировой Тур UCI WorldTour

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  1. paziz

    Вчера, 20:23 | Регистрация: 10.02.2018

    А дело одного малоизвестного афроангличанина когда "решат"?

  2. шурави

    Вчера, 20:27 | Регистрация: 6.04.2018

    Бред. Скоро запретят и ноги брить... Женщинамfool

  3. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 20:37 | Регистрация: 27.05.2017

    о запрете ношения элементов одежды или предметов, способных влиять на выступление гонщиков (уменьшать сопротивление воздуха или изменять очертания тела гонщика)

    аэрокомбезы и бахилы тоже вне закона? 

  4. Имя: Сергей

    Brodyazhnik

    Вчера, 21:29 | Регистрация: 12.05.2013

    Юська ещеине начала расследование по поводу аэродинамических болезней у гонщиков с терапевтическими исключениями? Или гель то посильнее нааерно влияет

  5. Имя: Vadim

    vvr

    Вчера, 23:37 | Регистрация: 19.11.2010

    а кто этого врача за язык тянул? что за недержание?

  6. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:23 | Регистрация: 17.05.2015

    Врач совершенно правильно заметил - гель дает, скорее всего, психологическое преимущество. А вот аэродинамическое... Наверняка таким веществом и сам велосипед стоило бы покрыть, почему только ноги ?.. Наверное, этот или подобный гель уже  давно применяли бы в авиации, например, или в авто и мотогонках, в каких то еще технических решениях, допустим, на лопастях ветровых электростанций, в судостроении или -  гипотетически -  в военном деле - на ракетах, артснарядах, даже на обычных пулях... Что-то про эдакое не слышно... Другое дело, если этот гель СТИМУЛИРУЕТ какие-то мышечные процесы, оказывает фармакологическое действие - тогда разговора нет - тот же допинг.

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Комментарии

  • Адриен
    UCI начал расследование по пов ... (6)
    Адриен-Фото

    Врач совершенно правильно заметил - гель дает, скорее всего, психологическое преимущество. А вот аэродинамическое... Наверняка таким веществом и сам велосипед стоило бы покрыть, почему только ноги ?.. Наверное, этот или подобный гель уже  давно применяли бы в авиации, например, или в авто и мотогонках, в каких то еще технических решениях, допустим, на лопастях ветровых электростанций, в судостроении или -  гипотетически -  в военном деле - на ракетах, артснарядах, даже на обычных пулях... Что-то про эдакое не слышно... Другое дело, если этот гель СТИМУЛИРУЕТ какие-то мышечные процесы, оказывает фармакологическое действие - тогда разговора нет - тот же допинг.

  • vvr
    UCI начал расследование по пов ... (6)
    vvr-Фото
    а кто этого врача за язык тянул? что за недержание?
  • velodoctor
    Критериум Дофине-2018. Этап 5 (6)
    velodoctor-Фото

    Ну не настолько поезд скай и силен, отар правильно заметил нельзя им давать диктовать етм в начале финальных подъемов. 

  • M-07
    Критериум Дофине-2018. Этап 5 (6)
    M-07-Фото
    Всё по плану, к Туру должен форму набрать.
  • Brodyazhnik
    UCI начал расследование по пов ... (6)
    Brodyazhnik-Фото
    Юська ещеине начала расследование по поводу аэродинамических болезней у гонщиков с терапевтическими исключениями? Или гель то посильнее нааерно влияет
  • Николай Н.
    Критериум Дофине-2018. Этап 5 (6)
    Николай Н.-Фото

    Закарин ещё сыроват. Думал, что он попробует себя в горах. Но видно ещё не тянет.

  • uran
    UCI начал расследование по пов ... (6)
    uran-Фото

    о запрете ношения элементов одежды или предметов, способных влиять на выступление гонщиков (уменьшать сопротивление воздуха или изменять очертания тела гонщика)

    аэрокомбезы и бахилы тоже вне закона? 

  • Sezar
    Критериум Дофине-2018. Этап 5 (6)
    Sezar-Фото

    Интересно, жалеет ли Баргиль о переходе в другую команду?

  • шурави
    UCI начал расследование по пов ... (6)
    шурави-Фото

    Бред. Скоро запретят и ноги брить... Женщинамfool

  • paziz
    UCI начал расследование по пов ... (6)
    paziz-Фото
    А дело одного малоизвестного афроангличанина когда "решат"?

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
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5 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
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