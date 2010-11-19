UCI начал расследование по поводу использования «аэродинамического геля» командой Lotto Soudal

«Аэродинамический гель» команды Lotto Soudal заинтересовал UCI

Гонщики бельгийской команды Lotto Soudal заняли 3-е место в командной гонке на время на 3-м этапе Критериума Дофине-2018. Однако результатом команды заинтересовались судьи Международного союза велосипедистов (UCI).

Напомним, что гонщики команды Lotto Soudal проехали 35 км со средней скоростью 56,104 км/ч за 37 минут 26 секунд. Средняя скорость на первых 14 км дистанции составила 55,331 км/час.

Дело в том, что на ногах, по крайней мере, четырёх гонщиков Lotto Soudal (Томаса Де Гендта, Йелле Ванендерта, Виктора Кампенартса и Йенса Кёкелейра) были замечены белые точки.

Врач команды Сервас Бинже (Servaas Bingé) в интервью Sporza пояснил, что гонщики применяли специальный гель, позволяющий улучшить аэродинамику: «Это аэродинамический гель. Speed Gel. Он уменьшает сопротивление воздуха. Чем выше скорость гонщика, тем больше аэродинамический эффект. Это немного помогает, так или иначе мы стараемся поддерживать наших гонщиков. Гель даёт преимущество в аэродинамике, и, возможно, психологическое. К этому случаю подходит фраза - невозможно превратить осла в беговую лошадь».

Президент судейского жюри UCI на Критериуме Дофине-2018 Жан-Мишель Воэт (Jean-Michel Voets) в интервью Het Nieuwsblad сказал: «Законно это или нет, не могу ничего сказать. Я сообщил менеджеру UCI по техническому оснащению Жану-Кристофу Перо. Будет лучше, если решение мы примем после завершения Критериума Дофине, чтобы понять, что нам делать на Тур де Франс».

Применение такого геля может нарушать правило UCI о запрете ношения элементов одежды или предметов, способных влиять на выступление гонщиков (уменьшать сопротивление воздуха или изменять очертания тела гонщика).

Виктор Кампенартс: «У нас сильный состав, мы очень много готовились, провели разведку утром, полноценную разминку перед стартом. На протяжении всей дистанции мы удерживали скорость. На первой промежуточной отсечке наша команда показала пятое время, на второй мы шли четвёртыми, и в итоге финишировали 3-ми. Другие команды теряли позиции, а мы удерживали свой темп.

Последние 10 км дались очень тяжело, кому-то из команды приходилось пропускать смены, кто-то с трудом сидел на колесе последнего гонщика. Но это нормально, когда едешь на высокий результат. Команду Sky обойти было трудно, это понятно. Команда BMC всегда сильна в разделках. Мы обошли Mitchelton-Scott и Quick-Step».