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Критериум Дофине-2020 отложен

UCI продляет период отмены велогонок до 1 июня 2020 года

 

 

  Велогонка Мирового тура Критериум Дофине (Critérium du Dauphiné), которая должна была пройти с 31 мая по 7 июня, отложена в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса. Международный союз велосипедистов (UCI) вместе со всеми заинтересованными сторонами принял решение «продлить перерыв в велогонках до 1 июня 2020 года и впредь до дальнейшего уведомления».

 

  Организаторы велогонки и UCI вместе с департаментами региона Оверь-Рона-Альпы (Auvergne-Rhône-Alpes) начинают работать над переносом Критериума Дофине на другие даты. Организаторы гонки благодарят правительство региона Овернь-Рона-Альпы и всех партнёров велогонки за понимание и поддержку.

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Теги к статье: Критериум Дофине Criterium du Dauphine велогонка Мирового тура

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Адриен
    Вице-президент UCI назвал три ... (2)
    Адриен-Фото

    Мечты, мечты...

  • serghi
    Вице-президент UCI назвал три ... (2)
    serghi-Фото

    Если получится провести все три ГТ, монументы и ЧМ уже хорошо, а если Страде Бьянки, Северные и Арденские классики, то вообще супер. Без всего остального можно и обойтись.

  • serghi
    Филипп Жильбер: «Милан-Сан-Рем ... (1)
    serghi-Фото

    Надеюсь что МС все таки состоится в этом году и ФилЖил наконец-то напоит своих друзей вином, которое уже залежалось в его погребе в ожидании победного финиша на Виа Рома.

  • Walther
    Джулио Чикконе помогает собрат ... (1)
    Walther-Фото
    Молодец!
  • Earl57
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (20)
    Earl57-Фото

    Короновирус уйдет рано или поздно, маниловщина останется. Она вечна.

    У половины пелотона в этом году заканчиваются контракты. Трансферный рынок встал. Если, по оценкам аналитиков, топовые гонщики вроде Пино, Барде, Квятковского или Молемы за счет прошлых заслуг получат новые контракты, то большинство рядовых гощиков будут в очень тяжелой ситуации. Особенно тяжело молодым гонщикам, которые надеялись показать себя в гонках. Которых в большинстве своем в этом году не будет. В UCI говорят, что сейчас первоочередная задача - спасти грантуры и монументы. Всем остальным гонкам придется ждать лучших времен...

    Особенно тяжелая ситуация с андерами. Показать себя в гонках они в этом году не смогут, давать им контракты авансом в условиях максимально обострившейся конкуренции никто не собирается...

    Что касается спонсоров. Если телекомунникационные компании вроде Мовистара рынок не потеряют, то с ремонтом или покупками новых кухонь все не так радужно. И опытный Лефевр совсем не зря беспокоится...

    А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...

  • Sezar
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (20)
    Sezar-Фото

    Саша, зачем мне отвечать в 10 уже раз на эти вопросы, если вы все равно меня не слышите?
    Резюмирую, если это так важно. Хотя и понимаю, что без толку.
    Мои близкие из группы риска хорошо изолированы. В том числе от меня. Я их берегу - почему их мне должно быть жалко?
    Я не боюсь короны, поскольку знаю свои шансы, делаю все для того, чтобы они были еще больше, тем более что я прививался от туберкулеза.
    Вирус закончится быстрее чем вы думаете. Жертв будет меньше чем вы думаете. Велосезон начнется раньше, чем вы думаете.
    Предлагаю больше не тратить друг на друга время. Жизнь рассудит.

  • Adriano
    Герант Томас о перспективе про ... (1)
    Adriano-Фото

    В любом случае очень много людей останутся безработными после такого экономического кризиса и глубокой рецессии. Уж точно бюджеты команд на следующий год будут кардинально порезаны и будет не до хлеба и зрелищъ. Тут как говорится "не до жиру быть бы живу".

  • paindoc
    Томас Де Гендт о привычках, тр ... (2)
    paindoc-Фото

    "- Ты когда-нибудь ездил на тандеме с женой или детьми?

     

    - Нет. Пробовал с товарищем по команде во время тимбилдинга. И тогда мы сбросили гида, который рассказывал нам перед стартом, что нам будет тяжело за ним усидеть, потому что у него электрический велосипед. Мы сбросили его через километр."

     

    Я так смеялся, чуть со стула не упал. Уверен, они могут и мотороллер сбросить!

  • litxaa
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (20)
    litxaa-Фото
    Золотые слова, абсолютно согласен.
  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (20)
    sashaney-Фото

    И жизнь тех, кто нам дорог. !!!!
    У Вас есть престарелые родители, дети/родственники с хроническими заболеваниями, родные - медики?
    Их Вам не жалко?
    Ковид - это рулетка, т.к. 1) нет 100% изоляции всех от всех 2) нет поголовного тестирования 3) инкубационный период и симптомы не совпадают у всех

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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