Критериум Дофине-2020 отложен

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 21:07
UCI продляет период отмены велогонок до 1 июня 2020 года
Велогонка Мирового тура Критериум Дофине (Critérium du Dauphiné), которая должна была пройти с 31 мая по 7 июня, отложена в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса. Международный союз велосипедистов (UCI) вместе со всеми заинтересованными сторонами принял решение «продлить перерыв в велогонках до 1 июня 2020 года и впредь до дальнейшего уведомления».
Организаторы велогонки и UCI вместе с департаментами региона Оверь-Рона-Альпы (Auvergne-Rhône-Alpes) начинают работать над переносом Критериума Дофине на другие даты. Организаторы гонки благодарят правительство региона Овернь-Рона-Альпы и всех партнёров велогонки за понимание и поддержку.
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