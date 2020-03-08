Критериум Дофине-2020 отложен

Короновирус уйдет рано или поздно, маниловщина останется. Она вечна.

У половины пелотона в этом году заканчиваются контракты. Трансферный рынок встал. Если, по оценкам аналитиков, топовые гонщики вроде Пино, Барде, Квятковского или Молемы за счет прошлых заслуг получат новые контракты, то большинство рядовых гощиков будут в очень тяжелой ситуации. Особенно тяжело молодым гонщикам, которые надеялись показать себя в гонках. Которых в большинстве своем в этом году не будет. В UCI говорят, что сейчас первоочередная задача - спасти грантуры и монументы. Всем остальным гонкам придется ждать лучших времен...

Особенно тяжелая ситуация с андерами. Показать себя в гонках они в этом году не смогут, давать им контракты авансом в условиях максимально обострившейся конкуренции никто не собирается...

Что касается спонсоров. Если телекомунникационные компании вроде Мовистара рынок не потеряют, то с ремонтом или покупками новых кухонь все не так радужно. И опытный Лефевр совсем не зря беспокоится...

А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...