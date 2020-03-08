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Проведение Вуэльты Каталонии-2020 отменено

Вуэльта Каталонии-2020 не будет проводиться в марте

 

 

100-й юбилейный выпуск испанской велогонки Вуэльта Каталония не состоится. Гонка должна была пройти с 23 по 29 марта, но её проведение отложено в соответствии с указом правительства Каталонии, чтобы избежать распространения коронавируса.

 

Организаторы Вуэльты Каталонии подадут запрос в UCI о том, чтобы юбилейный выпуск всё-таки состоялся в 2020 году ввиду важности даты.

 

  В пресс-релизе организаторов Вуэльты Каталонии говорится: «Мы до самого конца старались, чтобы празднование такого особого выпуска Вуэльты Каталонии прошло как планировалось, но на данный момент на первый план выходит сохранение здоровья гонщиков, команд и зрителей.

 

Вуэльта Каталонии вернётся, чтобы отпраздновать 100-летие гонки в наилучших условиях. Хотим поблагодарить за понимание всех, кто внёс свой вклад в подготовку гонки – организации, города, болельщиков, спонсоров, команды, велогонщиков, волонтёров…

 

История Вуэльты Каталонии продолжается, мы перенесём проведение 100-го выпуска на другие даты, чтобы публика смогла быть полностью вовлечена в мероприятие. Мы организуем великолепное шоу для людей, которые любят велоспорт».

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Теги к статье: Вуэльта Каталонии Volta Catalunya

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • s75
    Гент-Вевельгем и E3 BinckBank ... (2)
    s75-Фото

    С этой частью сезона давно всё понятно, под вопросом весь сезон.

  • s75
    Ассоциация профессиональных ве ... (3)
    s75-Фото
    То есть, они знают о чем говорят и способны думать.
  • ЧОРНЫЙ
    Тиджей ван Гардерен сошёл с Па ... (1)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Оставь надежду...

  • Николай Н.
    Ассоциация профессиональных ве ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Это будет не честно, и так уже много гонок закрыли. Ниццу нужно всё же провести до конца.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    Николай Н.-Фото

    Не надо было ему оглядываться. И он бы смог дотянуть. И всё таки он молодец.

  • strmy
    Ассоциация профессиональных ве ... (3)
    strmy-Фото

    То есть раз нас закрыли, то давайте и вас?!

  • Серафим
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    Серафим-Фото
    Если виноват, то виновным его должен объявить суд.
  • Earl57
    Президент UCI: «Отмена Джиро д ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: Alya
    10 комментов, ни одного про велоспорт и велогонки. А на меня еще бочку катили, что я тут офф-топлю) 
    И эти люди запрещают мне ковырять в носу?

    Аля, блог про вялоспорт на спортсе ваш? Неужели есть еще кто-то, ненавидящий и презирающий российский велоспорт больше чем вы?

  • sqrudgmcduck
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    sqrudgmcduck-Фото
    Мне кажется Вы не понимаете о чём говорите. Тратник не то что последние 500 м на "морально волевых" шёл. Он последние километров 30 именно на них и ехал. В концовке он был просто полностью опустошён во всех отношениях. Он большой молодец! Заставил, по моему, всех болеть за себя. Большая уважуха! По мне так он победитель.
  • Camel
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    Camel-Фото

    Тратник сам виноват. Ему оставалось 500 метров. Из этих 500 метров ни разу не привстал из седла, даже когда оставалось метров 30, когда все уже валили так, что глаза навыкате были. Ему не сил не хватило, а силы воли.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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