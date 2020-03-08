Проведение Вуэльты Каталонии-2020 отменено

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 18:43
Вуэльта Каталонии-2020 не будет проводиться в марте
100-й юбилейный выпуск испанской велогонки Вуэльта Каталония не состоится. Гонка должна была пройти с 23 по 29 марта, но её проведение отложено в соответствии с указом правительства Каталонии, чтобы избежать распространения коронавируса.
Организаторы Вуэльты Каталонии подадут запрос в UCI о том, чтобы юбилейный выпуск всё-таки состоялся в 2020 году ввиду важности даты.
В пресс-релизе организаторов Вуэльты Каталонии говорится: «Мы до самого конца старались, чтобы празднование такого особого выпуска Вуэльты Каталонии прошло как планировалось, но на данный момент на первый план выходит сохранение здоровья гонщиков, команд и зрителей.
Вуэльта Каталонии вернётся, чтобы отпраздновать 100-летие гонки в наилучших условиях. Хотим поблагодарить за понимание всех, кто внёс свой вклад в подготовку гонки – организации, города, болельщиков, спонсоров, команды, велогонщиков, волонтёров…
История Вуэльты Каталонии продолжается, мы перенесём проведение 100-го выпуска на другие даты, чтобы публика смогла быть полностью вовлечена в мероприятие. Мы организуем великолепное шоу для людей, которые любят велоспорт».
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