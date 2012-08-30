UCI вновь недоволен баннером организаторов E3 BinckBank Classic

UCI угрожает подать в суд на организаторов классики E3 BinckBank Classic за рекламный баннер гонки "Из лягушки в принца"

Организаторы классики E3 BinckBank Classic (Е3 Харельбеке) всегда творчески подходят к созданию рекламных баннеров, оповещающих о гонке. Иногда их полёт фантазии вызывает недовольство Международного союза велосипедистов (UCI).

В этом году UCI категорически осудил баннер с рекламой гонки с изображением лягушки, которая, если внимательно рассмотреть, состоит из фигур двух девушек.

По замыслу дизайнера Жака Куссана (Jacques Coussens), о котором он рассказал в интервью Sporza, поцелуй подиумных девушек должен превратить победителя гонки в принца: «Все знают историю о лягушке, которая благодаря поцелую превратилась в принца. Мы использовали этот образ. Две девушки, которых мы изобразили, это подиумные девушки. Они поцелуют победителя Е3 Харельбеке, и он станет принцем».

В пресс-релизе UCI говорится: «Международный союз велосипедистов сожалеет и категорически не одобряет выбор организаторов классики E3 BinckBank Classic, гонки, входящий в календарь Мирового тура (высший уровень соревнований), в отношении рекламы выпуска гонки 2019 года.

В прошлом UCI уже несколько раз напоминали организаторам об ответственности в отношении имиджа велоспорта, который формируется через рекламную компанию. UCI на протяжении нескольких лет с помощью различных инициатив продолжает бороться за равенство между мужчинами и женщинами в велоспорте. Например, мы провозгласили равенство мужчин и женщин в администрации UCI, равенство на подиумных церемониях, а также разработали документы, требующие соблюдения этических принципов для всех, кто работает в велокомандах UCI.

С учётом вышеизложенного UCI требует от организаторов E3 BinckBank Classic убрать созданную ими рекламу со всех каналов, на которых она появилась. В случае несоблюдения UCI собирается возбудить судебное дело против организаторов».

В 2015 году организаторы классики Е3 Харельбеке подчинились UCI, убрав плакат с надписью «кто ущипнёт её в Харельбеке?», напоминающем о поступке Петера Сагана, победителя классики 2014 года, ущипнувшего подиумную девушку.