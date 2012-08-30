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UCI вновь недоволен баннером организаторов E3 BinckBank Classic

UCI угрожает подать в суд на организаторов классики E3 BinckBank Classic за рекламный баннер гонки "Из лягушки в принца"

 

 

  Организаторы классики E3 BinckBank Classic (Е3 Харельбеке) всегда творчески подходят к созданию рекламных баннеров, оповещающих о гонке. Иногда их полёт фантазии вызывает недовольство Международного союза велосипедистов (UCI).

 

  В этом году UCI категорически осудил баннер с рекламой гонки с изображением лягушки, которая, если внимательно рассмотреть, состоит из фигур двух девушек.

 

UCI вновь недоволен баннером организаторов E3 BinckBank Classic

 

 

 

   По замыслу дизайнера Жака Куссана (Jacques Coussens), о котором он рассказал в интервью Sporza, поцелуй подиумных девушек должен превратить победителя гонки в принца: «Все знают историю о лягушке, которая благодаря поцелую превратилась в принца. Мы использовали этот образ. Две девушки, которых мы изобразили, это подиумные девушки. Они поцелуют победителя Е3 Харельбеке, и он станет принцем».

 

  В пресс-релизе UCI говорится: «Международный союз велосипедистов сожалеет и категорически не одобряет выбор организаторов классики E3 BinckBank Classic, гонки, входящий в календарь Мирового тура (высший уровень соревнований), в отношении рекламы выпуска гонки 2019 года.

 

  В прошлом UCI уже несколько раз напоминали организаторам об ответственности в отношении имиджа велоспорта, который формируется через рекламную компанию. UCI на протяжении нескольких лет с помощью различных инициатив продолжает бороться за равенство между мужчинами и женщинами в велоспорте. Например, мы провозгласили равенство мужчин и женщин в администрации UCI, равенство на подиумных церемониях, а также разработали документы, требующие соблюдения этических принципов для всех, кто работает в велокомандах UCI.

 

  С учётом вышеизложенного UCI требует от организаторов E3 BinckBank Classic убрать созданную ими рекламу со всех каналов, на которых она появилась. В случае несоблюдения UCI собирается возбудить судебное дело против организаторов».

 

 

  В 2015 году организаторы классики Е3 Харельбеке подчинились UCI, убрав плакат с надписью «кто ущипнёт её в Харельбеке?», напоминающем о поступке Петера Сагана, победителя классики 2014 года, ущипнувшего подиумную девушку.

 

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Теги к статье: E3 BinckBank Classic

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 21:24 | Регистрация: 24.12.2017

    Зря UCI занимается этими глупостями , наверное сегодня многие смотревшие Омлуп видели презентацию команд ,( и женских и мужских) Так я к чему , чем больше будет неординарного подхода, тем больше будет зрителей, соответственно в конечном итоге UCI выиграет и все велодвижение.

  2. RVL

    Вчера, 22:06 | Регистрация: 30.08.2012

    нормально у них там все в Бельгии!

    в ЮСИ что то не так...

  3. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 22:21 | Регистрация: 24.12.2017

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Зря UCI занимается этими глупостями , наверное сегодня многие смотревшие Омлуп видели презентацию команд очень неординарно с ди-джеем, на велотреке,в режиме дискотеки и кстати вперемешку Очень интересно ,не мог оторватся ,( и женских и мужских) Так я к чему , чем больше будет неординарного подхода, тем больше будет зрителей, соответственно в конечном итоге UCI выиграет и все велодвижение.

  4. Rokka

    Вчера, 22:38 | Регистрация: 23.01.2016

    Увы, мы с вами живём во времена расцвета либерастии, политкорректности, равенства с редискаами вроде феминисток, чёрных и прочих. Не подумайте что я расист или сексист, но эта ахинея про равенство уже по горло стоит, особенно в европе/сша

  5. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 23:25 | Регистрация: 17.05.2015

    UCI следовало бы заниматься ОЧЕВИДНЫМИ проблемами велоспорта, а не равенством мужчин и женщин в администрации UCI, равенством на подиумных церемониях и рекламными делами. Налицо СИМУЛЯЦИЯ бурной деятельности с нулевым выхлопом для РАЗВИТИЯ и популяризации велоспорта как такового ...

  6. Имя: Аля

    Alya

    Сегодня, 00:19 | Регистрация: 6.08.2016

    Дизайнер, отсыпь чего курил?
    Девушка целует лягушку и она становится принцем.
    Как поцелуй лягушки из двух девушек превратит тебя в принца? Тем более что лягуха с короной, то есть принц-принцесса уже он-она.
    Исторяи на самом деле такая. В фб гуляет ролик о том как содаются эти фото. Красивый ролик. Дизайнер под впечатлением, думает куда бы вокнуть понравившееся. Подвернулся заказ на брендбук велогонки. Сунул туда, для заказчиков придумал историю.




    И это.

    Тот же дизайнер для той же гонки.

    Посмотрите на фоточку. Если вам это кажется смешным  - ты идиот.
    https://images0.persgroep.net/rcs/YEpVUpqu8aoKVt4z3weDx1jlzbQ/diocontent/101035
    612/_focus/0.500000/0.500000/_fill/415/233?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfe
    b2&quality=0.8

    покажите весь визуал уже, а то выглядит так, словно юсиай прикопалась к лягушкам.

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Комментарии

  • Alya
    UCI вновь недоволен баннером ... (6)
    Alya-Фото

    Дизайнер, отсыпь чего курил?
    Девушка целует лягушку и она становится принцем.
    Как поцелуй лягушки из двух девушек превратит тебя в принца? Тем более что лягуха с короной, то есть принц-принцесса уже он-она.
    Исторяи на самом деле такая. В фб гуляет ролик о том как содаются эти фото. Красивый ролик. Дизайнер под впечатлением, думает куда бы вокнуть понравившееся. Подвернулся заказ на брендбук велогонки. Сунул туда, для заказчиков придумал историю.




    И это.

    Тот же дизайнер для той же гонки.

    Посмотрите на фоточку. Если вам это кажется смешным  - ты идиот.
    https://images0.persgroep.net/rcs/YEpVUpqu8aoKVt4z3weDx1jlzbQ/diocontent/101035
    612/_focus/0.500000/0.500000/_fill/415/233?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfe
    b2&quality=0.8

    покажите весь визуал уже, а то выглядит так, словно юсиай прикопалась к лягушкам.

  • Адриен
    UCI вновь недоволен баннером ... (6)
    Адриен-Фото

    UCI следовало бы заниматься ОЧЕВИДНЫМИ проблемами велоспорта, а не равенством мужчин и женщин в администрации UCI, равенством на подиумных церемониях и рекламными делами. Налицо СИМУЛЯЦИЯ бурной деятельности с нулевым выхлопом для РАЗВИТИЯ и популяризации велоспорта как такового ...

  • Rokka
    UCI вновь недоволен баннером ... (6)
    Rokka-Фото
    Увы, мы с вами живём во времена расцвета либерастии, политкорректности, равенства с редискаами вроде феминисток, чёрных и прочих. Не подумайте что я расист или сексист, но эта ахинея про равенство уже по горло стоит, особенно в европе/сша
  • Сейтмеметов сейтхалил
    UCI вновь недоволен баннером ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Зря UCI занимается этими глупостями , наверное сегодня многие смотревшие Омлуп видели презентацию команд очень неординарно с ди-джеем, на велотреке,в режиме дискотеки и кстати вперемешку Очень интересно ,не мог оторватся ,( и женских и мужских) Так я к чему , чем больше будет неординарного подхода, тем больше будет зрителей, соответственно в конечном итоге UCI выиграет и все велодвижение.
  • RVL
    UCI вновь недоволен баннером ... (6)
    RVL-Фото

    нормально у них там все в Бельгии!

    в ЮСИ что то не так...

  • Сейтмеметов сейтхалил
    UCI вновь недоволен баннером ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Зря UCI занимается этими глупостями , наверное сегодня многие смотревшие Омлуп видели презентацию команд ,( и женских и мужских) Так я к чему , чем больше будет неординарного подхода, тем больше будет зрителей, соответственно в конечном итоге UCI выиграет и все велодвижение.
  • RVL
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ре ... (12)
    RVL-Фото
    факт. правда Леша и на финише не забожил )
  • Starch27
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ре ... (12)
    Starch27-Фото

    Цитата: RVL
    видимо да. Грег закрыл Веленса за где-то минуту до атаки Штыбара..на чем ему было закрывать Зденека? но он попытался (во второй раз)..Где были остальные? если вы смотрели-ответьте?

    Просто Грег виноват, что не упахался и не привёз Лёшу к победе :)

  • veloster
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ре ... (12)
    veloster-Фото

    Валгрена совсем не было видно.

    Трентин все-таки не тянет мюры. Да и во второй группе даже далеко не первым финишировал.

  • Бакеша
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ре ... (12)
    Бакеша-Фото
    Рад за Алексея . Достойно боролся. Может быть завтра удастся поднятся еще выше.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
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