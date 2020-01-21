Калеб Юэн – победитель критериума Schwalbe Classic-2020 в Аделаиде

Калеб Юэн и Элиа Вивиани о критериуме Schwalbe Classic-2020

25-летний австралийский гонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн (Caleb Ewan) в четвёртый раз одержал победу на критериуме в Аделаиде, традиционно предваряющем Тур Даун Андер. На финише он обошёл дебютировавшего в команде Cofidis чемпиона Европы Элиа Вивиани и его товарища по команде Симоне Консонни.

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Калеб Юэн: «За последние несколько месяцев я провёл огромную работу, хотел удержать импульс прошлого года до этого сезона. Решил подольше остаться с семьёй и вместо того, чтобы участвовать в критериумах Bay Classic и чемпионате Австралии, просто тренировался. Сегодня это сработало, надеюсь, продолжу в таком же духе на Туре Даун Андер.

Знаю, что участие в Bay Classic и чемпионате могло мне помочь, как раньше. Но в прошлом году я много тренировался, принял в них участие, а потом на Туре Даун Андер не одержал ни одной победы. Так что я переосмыслил это. Надо ли мне начинать сезон в Австралии на полном ходу, если позже, как я думаю, это повлияет на сезон, или же мне надо расслабиться и посмотреть, что получится, потому что сезон долгий?

После Тур де Франс прошлого года у меня было лишь пять гоночных дней. Сегодня из-за этого немного нервничал, потому что никогда не знаешь, как пойдёт нога после такого долгого периода без гонок. Думаю, у меня получилось примерно пять месяцев без соревнований. Поэтому я счастлив, что форма в порядке.

Я не понял, что делал Роджер Клюге (развозящий), потому что он отпустил колесо, и я решил его обойти. После гонки он сказал мне, что оставлял просвет, чтобы постараться меня раскатить, но в тот момент я не хотел ждать и смотреть, что он собирается делать. Мне пришлось выпрыгивать самому.

Вообще-то, я каждый год здесь сижу в хвосте пелотона. Еду сзади, просто лавируя. В таком случае даёшь уехать тем, кто впереди, и придерживаешься своей траектории на поворотах вместо того, чтобы сильно тормозить. Думаю, это сберегло мне массу сил, ведь если сзади становится слишком тяжело, то всегда можно продвинуться вперёд.

На последних шести, семи кругах начался дождь, пелотон стал сильнее нервничать. Мы были на отличной позиции. Команда очень мне помогла остаться впереди».

На гонке присутствовали супруга и 7-месячная дочь Калеба Юэна.

«В те два дня, когда моя дочка была на Тур де Франс, я выиграл мой второй этап. А теперь победил здесь, в Аделаиде. Возможно, она мой талисман».

Элиа Вивиани: «Очень рад, как команда подошла к работе. Марко Матис великолепно работал впереди всё время, потом его сменили Нейтан Хаас и Кеннет Ванбильсен потрясающе отработали, начиная за 10-12 кругов до финиша, на последнем они вывезли меня на позицию, а Симоне Консонни устроил отличный развоз. Да, гонка короткая, но она хорошо показала, как мы собираемся работать весь год.

Второе и третье место – показатель, что у меня суперсильный последний развозящий. Думаю, нам остаётся отработать несколько деталей. Например, мы были далеко при заходе в последний поворот. Были позади Lotto, а они в свою очередь находились на десятых позициях. Впереди были команды EF и Ineos.

За 400 м до финиша мы, наверное, находились далековато. Калеб выдал потрясающий спринт, возможно, сегодня опередить его было нереально. Мы довольны работой, которую провели. Теперь понятно, что команда двигается в верном направлении, с менталитетом победителей. Думаю, мы хорошо начали год».