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Ричи Порт – победитель Тура Даун Андер-2020

Ричи Порт – двукратный победитель Тура Даун Андер

 

 

  В День Австралии Ричи Порт одержал победу в генеральной классификации Тура Даун Андер-2020. 34-летнему австралийскому гонщику команды Trek-Segafredo не удалось в седьмой раз подряд стать «Королём Виллунги», он проиграл 6-й этап британскому гонщику команды Lotto Soudal Мэттью Холмсу. Но финишировав 2-м на королевском этапе, Ричи Порт одержал вторую в карьере победу в генеральной классификации Тура Даун Андер.

 

Ричи Порт – победитель Тура Даун Андер-2020

 

  Ричи Порт: «Сегодня был тяжёлый день для команды. Иногда у меня мелькали мысли, что, возможно, с генеральной классификацией покончено, потому что вперёд уехал большой отрыв. Но благодаря ребятам, которые работали почти без помощи других команд, они всех вернули. Мадс Педерсен почти в одиночку отыграл 2 минуты у 26 ребят из отрыва. Когда в прошлом году он выиграл титул чемпиона мира, позвонил мне через несколько дней и сказал, что поможет мне на Туре Даун Андер. И сдержал слово.

 

  И каждый из команды работал невероятно, включая двух нео-про и Кенни Элиссонде внесли вклад в сегодняшнюю победу.

 

  Мне был понятен настрой Mitchelton-Scott. Мэтт Уайт подошёл ко мне утром, пожал руку и сказал, что будет битва. Уважение взаимно.

 

  Когда Йейтс сел мне на колесо, началась психологическая борьба, потому что он фантастический гонщик. Но я знаю свою работу, мне надо было оторваться, сбросить его. На его стороне молодость. Я просто ехал свою гонку. Шёл на пределе, возможно, прошёл этот подъём быстрее, чем когда-либо.

 

  На последних 800 метрах сегодня были чертовски тяжело. Наверное, самыми трудными 800 метрами в моей жизни.

 

  Было бы приятно стать Королём Виллунги в 7-й раз, хотя мы проиграли битву, но выиграли войну. К чести Mitchelton, они фантастически работали всю неделю, сделали гонку трудной. Думаю, финал получился интересным.

 

  Мэттью Холмс – нео-про, и он из Манчестера, как и моя жена, так что он должен быть отличным парнем. Он молодец, и у команды Lotto Soudal была отличная неделя. Снимаю шляпу. Думаю, в будущем он станет фантастическим гонщиком.

 

  Приятно снова одержать победу в гонке. Я провёл два отличных месяца на Тасмании, просто тренировался с товарищами по команде, а моя жена приглядывала за нашим малышом. Всё шло просто отлично. Великолепно вернуться и выиграть Тур Даун Андер.

 

  У каждого своё мнение, но для австралийца победа на Туре Даун Андер приносит огромное удовлетворение. Никому не позволю принижать этот успех.

Я много работал и теперь знаю, что всё ещё могу побеждать в гонках. Хорошее начало сезона».

 

Результаты 6 этапа Тура Даун Андер-2020

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte Trek-Segafredo Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура многодневная велогонка

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