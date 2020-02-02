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Мэттью Холмс – победитель 6 этапа Тура Даун Андер-2020

Мэттью Холмс обошёл Ричи Порта на Виллунге, на королевском этапе Тура Даун Андер-2020

 

 

  26-летний британец Мэттью Холмс, впервые участвующий в гонке Мирового тура, первой гонке в качестве гонщика команды Lotto Soudal, одержал победу на заключительном, 6-м этапе Тура Даун Андер-2020. Уехав в многочисленный отрыв дня со своим товарищем по команде Джонатаном Диббеном.  Холмс сумел ответить на ускорение Ричи Порта (Trek-Segafredo) на Виллунге и прервал победную серию Ричи Порта на этом подъёме, обойдя его на финальных метрах дистанции.

 

 

Мэттью Холмс – победитель 6 этапа Тура Даун Андер-2020

 

Photo (c) Santos Tour Down Under

 

 

  Команда Lotto Soudal завершила Тур Даун Андер-2020 с тремя победами на этапах, две из которых принёс Калеб Юэн.

 

  Херман Фризон (Herman Frison), спортивный директор команды Lotto Soudal: «У нас в отрыве были два гонщика – Мэттью Холмс и Джонатан Диббен. Мы сказали Диббену: «Ты можешь ехать на полной скорости, а Мэттью просто возьмёт твои бачки и немного подождёт, посмотрит, что будет в финале». А в финале в пелотоне как всегда оглядывались друг на друга. На последнем круге разрыв составлял 2:30. Я сказал: «Да, один из отрыва может бороться за победу». Потом в финале их стали быстро догонять, но Мэттью сел на колесо Ричи и взял победу».

 

  Мэттью Холмс: «Сегодня был идеальный день. Правда. Мой прежний менеджер Роджер Хэммонд может гордиться. Он всегда говорил мне, что я трачу слишком много сил. Так что сегодня я сделал абсолютный минимум. Наверное, мне было легче всех.

 

 

  Я всё время ждал, ждал, ждал спринта, но потом постепенно понял, что все идут на пределе. Затем подъехал Ричи, но я не паниковал. Подумал, что ситуация складывается отлично – он просто довезёт меня до финиша, потому что он явно ехал свою гонку за генеральную классификацию. Мне оставалось обойти его, и это было довольно просто. На подъёме он ехал намного быстрее меня, так что для спринта у него ничего не осталось.

 

  У нашей команды на этот этап не было определённого плана. Директор Херман Фризон дал нам свободу действий. Я поехал в отрыв, Джонатан Диббен тоже, мы отлично сработались. Я сидел, а он весь день не пропускал ни одной смены.

 

  Я старался изо всех сил бороться и за генеральную классификацию, но не справлялся со скоростью и опасными ситуациями в пелотоне. В первые дни я на самом деле плохо ехал. Даже вечером перед стартом этого этапа сказал родителям, которые приехали сюда, что эта работа, наверное, не для меня. А сегодня получился такой поворот.

 

  Командам надо обратить внимание на серии национальных гонок в Великобритании. Они не являются гонками UCI, но это стоящие соревнования. Выиграть их нелегко. Кевин Де Веерт первым из команды Lotto Soudal связался со мной. Многие меня рекомендовали, сказали обо мне хорошие слова. Приятно, что я смог им отплатить. Я всегда думал, что гонки Мирового тура подходят мне лучше. Там просто надо продавливать сильнее, и они меньше зависят от тактики. В Британии побеждает не всегда сильнейший гонщик. Я не часто там выигрывал, потому что слаб по части тактики.

 

  Я не знаю, к какому типу гонщика отношусь. Раньше никогда по-настоящему не боролся на подъёмах. Последние шесть лет я был в Британии, что, в общем, было неплохо. Это мой второй финиш в подъём на этой неделе, и кажется, это мне подходит.

 

  Теперь команда будет больше верить в меня. До сегодняшнего дня они плохо меня знали. Я новый человек в команде, они давали мне лёгкую работу на этапах. Теперь, возможно, я смогу кого-то попросить поработать на меня на некоторых этапах.

 

  Изначально планировалось, что я буду участвовать в недельных гонках, возможно, поеду Джиро д’Италия или Вуэльту Испании. Чтобы попасть на Тур де Франс, мне надо добиться гораздо большего, чем сегодня».

 

 

Результаты 6 этапа Тура Даун Андер-2020

 

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Теги к статье: Мэттью Холмс Matthew Holmes Lotto Soudal Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура многодневная велогонка

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